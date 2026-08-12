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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Открытый конкурс в электронной форме по 44-ФЗ: порядок проведения и сроки

Электронный конкурс — это второй по популярности способ закупок после аукциона. По данным ЕИС на июнь 2026 года, 29% закупок по 44-ФЗ проведены именно этим способом. Эксперт Точка Банка расскажет всё о конкурсах.

12.08.2026
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Коротко
Суть процедуры: конкурс — это открытый формат госзакупки, где победа складывается из цены, квалификации и других параметров. Он востребован в сфере строительства, IT и научных разработок.
Ограничения: не применяется для товаров из «аукционного» перечня.
Формат: с 2022 года — только электронный.
Как выглядит заявка: она состоит из трёх частей — технической, квалификационной и ценовой.
Сроки: с момента объявления конкурса даётся от 15 календарных дней на подготовку и подачу заявки. На проверку первых частей заявок уходит до двух рабочих дней; на подведение итогов — до одного дня.
Заключение сделки: подписание контракта с победителем происходит не ранее чем через 10 дней после итогового протокола.

Что такое конкурс по 44-ФЗ  

Конкурс по 44-ФЗ — это способ определения поставщика, при котором победителем становится участник, предложивший лучшие условия контракта. Заказчик смотрит не только на самую выгодную цену, но и на квалификацию участника, его опыт, сроки работ, качество товаров и услуг. В этом заключается главное отличие от аукциона, где торг идёт исключительно по стоимости. 

Конкурсы обычно проводят для закупок, в которых важна надёжность исполнения. Обычно это касается сложных и длительных проектов. Например, в строительстве, при создании и сопровождении информационных систем, а также в научных и исследовательских разработках.

Открытый конкурс в электронной форме по 44‑ФЗ  

Открытый конкурс — это закупка, в которой может принимать участие неограниченное число поставщиков. Заказчик никого не приглашает персонально, информация размещается в открытом доступе в ЕИС, и любой, кто соответствует требованиям, вправе подать своё предложение. 

Раньше заявки на конкурс подавали в бумажном виде: распечатывали их, сшивали и отправляли заказчику курьером или почтой РФ. Иногда приходилось отправлять целые коробки документов. 

Но с 2022 года открытый конкурс проводится только в электронной форме, это значительно упростило ход процедуры и сократило количество ошибок. Теперь вся необходимая участнику информация описана в извещении, а конкурсную документацию больше не публикуют. 

Сама процедура проводится на электронных торговых площадках (ЭТП). Они выступают не просто техническим посредником, а являются полноценным оператором: проверяют заявки, присваивают им номера для анонимности, передают заказчику части заявок, блокируют обеспечение и формируют протоколы.

На какой именно ЭТП будет проходить конкурс, можно посмотреть в ЕИС в разделе «Общая информация о закупке»

Статья 48 44-ФЗ: что регулирует  

Статья 48 устанавливает правила проведения электронного конкурса и описывает структуру заявки, порядок её оценки, а также основания для отклонения. 

Например, в законе подробно описано, что заявка на участие в конкурсе должна состоять из трёх частей: 

  • в первой части — участник прописывает качественные или технические характеристики объекта закупки;
  • во второй части — прикладывает документы о себе: подтверждает квалификацию, опыт, репутацию;
  • в третьей части — прописывает цену, по которой готов исполнить контракт.
ПРИМЕР
Вы хотите поучаствовать в закупке на поставку школьной мебели и заполняете заявку на участие. Вам нужно указать:
В первой части — характеристики, то есть материал каркаса, тип обивки, размеры и страну происхождения товара.
Во второй части — свой опыт поставок, то есть приложить сертификаты качества и реквизиты спецсчёта.
В третьей части — цену, по которой вы готовы поставить товар.

Важно соблюдать последовательность этих частей. Если в первой части вы случайно укажете название своей организации, вашу заявку отклонят.

Короткий электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 44-ФЗ  

Часть 19 позволяет проводить конкурсы в сокращённом формате. Тогда заявка будет состоять не из трёх частей, а только из двух — второй и третьей. Этапы с рассмотрением первой части и подачей ценовых предложений просто пропускают. Заказчик сразу получает вторые части заявок, рассматривает их в течение двух рабочих дней и определяет победителя. 

Такая процедура быстрее, но доступна не для всех закупок. Её можно проводить, только если:

  • В извещении нет неценовых критериев по характеристикам товара. 

Например, заказчик закупает бакалейные товары. Критериями оценки становятся только цена и опыт поставки — характеристики товара жёстко заданы, оценивать их не нужно.

  • В закупках по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства есть проектная документация. 

Это значит, что подробные характеристики уже прописаны в проекте. Например, проводится закупка на капремонт школы. В проектной документации написано, что строить, из каких материалов и в какие сроки. Участнику, который хочет победить, нужно предложить лучшую цену и показать документы своей организации.

В каких случаях нельзя проводить конкурс по 44‑ФЗ

Статья 24 44-ФЗ устанавливает строгие ограничения, когда конкурс проводить нельзя:

Предмет закупки включён в «аукционный» перечень. Если товар, услуга или работа есть в этом списке, то заказчик обязан проводить аукцион, а не конкурс. Правило сохраняется, даже если в закупке несколько позиций, а в «аукционный» перечень входит только одна.

ВАЖНО
Например, в «аукционный» перечень входят: уголь, нефтепродукты, бумага, рыба, медицинские изделия. Если заказчик закупает любой из этих товаров, он может проводить только аукцион.

Закупка проводится в закрытой форме. Информация о процедурах, связанных с государственной тайной или охраной, не разглашается, поэтому проводить открытый конкурс по 44-ФЗ нельзя. 

Ещё бывают ситуации, когда конкурс просто не соответствует задачам заказчика. Например, при небольшой цене контракта или в ситуациях, когда товар нужен срочно. Для таких случаев закон предлагает более быстрые и гибкие процедуры: запрос котировок, закупку у единственного поставщика или электронный аукцион. 

Закупка у единственного поставщика

Электронный аукцион по 44-ФЗ

Запрос котировок в электронной форме

Порядок проведения электронного конкурса по 44‑ФЗ

Процедура электронного конкурса регламентирована статьёй 48 44-ФЗ и включает несколько последовательных этапов.

1-й этап. Размещение извещения о конкурсе  

Процедура начинается с публикации извещения в ЕИС. Заказчик обязан описать объект закупки, приложить проект контракта, а также требования к участникам и составу заявки. 

Для оценки заявок заказчик обязан выбрать критерии из перечня, установленного ч. 1 ст. 32 44-ФЗ. Это могут быть цена контракта, расходы на эксплуатацию товара, качественные и функциональные характеристики объекта закупки, а также квалификация участника, например наличие опыта, трудовых ресурсов или деловой репутации. Минимальное количество критериев — два, один из них обязательно — цена.

Перечень критериев заказчик оформляет в виде документа «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе». Вы найдёте его среди прикреплённых к извещению файлов.

Каждому критерию в зависимости от его значимости присваивают вес в процентах. Их сумма всегда должна быть равна 100. Порядок определения критериев закреплён в постановлении Правительства №2604.

Важно, что значимость дополнительных критериев в совокупности не может превышать значимость основных, а для цены контракта установлены минимальные пороги: для товаров — не менее 70%, для работ и услуг — не менее 60%.

ПРИМЕР
Заказчик проводит конкурс на создание информационной системы. В извещении установлены критерии оценки:
—стоимость — значимость 30%;
—функциональные и качественные параметры — значимость 20%;
—деловая репутация и компетенции — значимость 50%.
Участники подают заявки, а комиссия оценивает вторые части и суммирует баллы. Квалификация имеет наибольший вес — 50%, поэтому выиграть может подрядчик с опытом и лучшими характеристиками, а не просто с минимальной ценой.

2-й этап. Разъяснение положений извещения  

Если условия извещения непонятны, участники могут запросить разъяснения. Но сделать это можно не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок. Заказчик обязан ответить в течение двух рабочих дней. Ответ публикуется в ЕИС без указания автора вопроса. 

3-й этап. Подача заявок на участие в конкурсе  

На подачу заявок отводят не менее 15 рабочих дней с момента публикации извещения (п. 1 ч. 3 ст. 42 44-ФЗ). Участник должен быть зарегистрирован в ЕИС и аккредитован на электронной торговой площадке, на которой проходит конкурс. 

Как это происходит: перейдите на площадку, найдите конкурс и подайте заявку, состоящую из трёх частей — технической, квалификационной и ценовой. Если требуется обеспечение заявки, внесите его на спецсчёт или оформите банковскую гарантию

Регистрация в ЕИС для участия в госзакупках: пошаговая инструкция

4-й этап. Рассмотрение первых частей заявок  

Сначала заказчик получает от оператора только первые части заявок с техническими предложениями, но не видит, кто именно их подал. Это снижает риск предвзятого отношения и делает выбор более объективным.

Комиссия заказчика должна проверить технические характеристики на соответствие требованиям извещения в течение двух рабочих дней с даты окончания подачи заявок. Если есть отклонения или в первой части указаны данные об участнике, заявку отклоняют.

По итогам заказчик составляет протокол рассмотрения первых частей. В нём он указывает, какие заявки допущены к участию, а какие отклонены, — с обоснованием причин. 

Этот протокол заказчик передаёт электронной торговой площадке (ЭТП) и размещает в ЕИС. Обычно на это уходит до двух рабочих дней, но для некоторых закупок — например для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) или создания произведений искусства — срок может быть увеличен до пяти рабочих дней.

5-й этап. Подача ценовых предложений  

На основании протокола оператор электронной торговой площадки уведомляет участников о результатах, сообщает, допущены ли они к следующему этапу, а также указывает причину отклонения, если заявка не прошла. 

Кроме того, оператор напоминает дату и время проведения ценового этапа, а также сообщает наилучшее предложение по характеристикам товара без указания, кто его подал. 

Далее допущенные участники в течение часа подают новые ценовые предложения. Этот этап в практике называют переторжкой — участники могут улучшить свои ценовые условия, и это одно из ключевых отличий конкурса от аукциона. Каждый участник может подать только одно такое предложение — оно должно быть ниже цены из третьей части заявки, но не равно нулю. Если участник не подаёт новое предложение, засчитывается его цена из третьей части. 

6-й этап. Рассмотрение вторых частей заявок  

После завершения ценового этапа оператор электронной торговой площадки направляет заказчику вторые части заявок и документы участников. Комиссия рассматривает их в течение двух рабочих дней и проверяет соответствие участников требованиям закона.

Заказчик не может придумать свои основания для отклонения заявок — они перечислены в части 12 статьи 48

  • непредоставление обязательных документов;
  • несоответствие требованиям к участнику, например попадание в реестр недобросовестных поставщиков или отсутствие лицензии;
  • недостоверная информация;
  • нарушение правил национального режима, например запрета на предложение иностранных товаров. 

Национальный режим в закупках: практика применения

По итогам формируется протокол, который подписывают все члены комиссии. Затем заказчик загружает его в ЕИС, после чего протокол становится доступен для просмотра на электронной площадке. 

7‑й этап. Рассмотрение третьей части заявок и подведение итогов

На финальном этапе комиссия рассматривает ценовые предложения участников, указанные в третьих частях, и новые предложения, поступившие в рамках переторжки. 

После проверки цен комиссия суммирует баллы по всем критериям и присваивает заявкам порядковые номера — от лучшей к худшей. Победителем признаётся участник с первым номером. При одинаковых условиях преимущество у заявки, поданной раньше.

Заказчик подписывает протокол итогов и направляет оператору электронной торговой площадки. В нём должны быть решение комиссии, баллы и номера заявок. Оператор публикует его в ЕИС и на электронной торговой площадке (ЭТП) в течение часа. С этого момента участники могут ознакомиться с результатами и запросить разъяснения. 

Заключение контракта по итогам электронного конкурса  

Победитель узнаёт о победе из протокола подведения итогов — он публикуется в ЕИС и на электронной торговой площадке. Также площадка присылает уведомление тем, кто согласился на это при регистрации. Но лучше дополнительно отслеживать все заявки и проверять итоги в ЕИС. 

Контракт может быть заключён не ранее 10 дней с даты протокола итогов. У заказчика есть два рабочих дня, чтобы направить проект контракта, а у победителя — пять рабочих дней, чтобы подписать его и внести обеспечение, если оно требуется. Затем у заказчика есть ещё два рабочих дня, чтобы подписать контракт со своей стороны.

Обеспечение исполнения контрактов по 44-ФЗ

Победитель может направить протокол разногласий, если заметил ошибку, например в реквизитах. Главное — не менять существенные условия: цену, сроки или объём работ. Но учтите, что после возвращения доработанного контракта на подпись и предоставления обеспечения у вас будет только один рабочий день.

Важно уложиться в срок и не допустить ошибок в обеспечении: иначе победителя признают уклонистом, включат в реестр недобросовестных поставщиков и на два года отстранят от участия в торгах. 

— Реестр недобросовестных поставщиков: что это и как в него не попасть

Представьте, что проходит закупка на ремонт автодорог с начальной минимальной ценой контракта (НМЦК) 33 256 000 ₽.

Заказчик разместил итоговый протокол 15 июня. В течение двух рабочих дней, то есть до 17 июня, он формирует и размещает проект контракта без подписи на ЭТП. У подрядчика есть пять рабочих дней, до 24 июня, чтобы подписать контракт и предоставить обеспечение исполнения — 30% от НМЦК, то есть 9 976 800 ₽.

Преимущества и недостатки конкурса по 44-ФЗ 

Для когоПреимуществаНедостатки
Заказчик— Можно оценить квалификацию участников, опыт, сроки, а не только цену

— Риск демпинга минимален

— Подходит для сложных закупок: строительства, IT, НИОКР
— Длительная процедура, от 1,5 месяца

— Сложно подготавливать документацию и оценивать заявки

— Риск субъективной оценки и избыточных требований 
Участник— Шанс выиграть за счёт качества и опыта, а не только цены

— Возможность предложить уникальные условия 
— Сложная заявка: нужно подтверждать квалификацию, опыт, сертификаты

— Длительные сроки и бюрократия

Вопросы по теме

Что такое открытый конкурс в электронной форме по 44-ФЗ?

Это способ определения поставщика, при котором победителем становится тот, кто предложит лучшие условия контракта в целом, а не только минимальную цену. Оцениваются опыт, квалификация, сроки, качество. С 2022 года проводится только в электронной форме.

Чем конкурс по 44-ФЗ отличается от электронного аукциона?

В аукционе побеждает минимальная цена, а в конкурсе — лучшее сочетание цены и качества (опыт, квалификация, условия).

Когда применяется короткий электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 44-ФЗ?

Если в извещении нет неценовых критериев или есть проектная документация.

Какие сроки установлены для электронного конкурса по 44-ФЗ?

— Извещение о проведении электронного конкурса размещается не менее чем за 15 календарных дней до окончания срока подачи заявок. 


— Запросы о разъяснениях можно направить не позднее чем за три календарных дня до окончания срока подачи заявок. Один участник может отправить не более трёх запросов. 


— Ответ на запрос заказчик даёт в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днём поступления запроса.


— Рассмотрение первых частей заявок занимает не более двух рабочих дней.


— Оценка ценовых предложений и подведение итогов — не более одного рабочего дня после получения ценовых предложений. 

Как заключается контракт по итогам конкурса?

В течение двух рабочих дней после публикации итогового протокола заказчик размещает проект контракта на электронной площадке. У победителя есть пять рабочих дней, чтобы подписать его и внести обеспечение. Если в реквизитах или предложении обнаружена ошибка, можно направить протокол разногласий — но менять цену, сроки или объём работ запрещено.

Если победитель пропустит сроки, его признают уклонистом, включат в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и на два года отстранят от участия в торгах.

Если же победитель подписал контракт в срок, у заказчика есть ещё два рабочих дня, чтобы поставить свою подпись.

Важный нюанс: контракт нельзя заключить раньше чем через 10 дней после даты протокола. Заказчик обязан выждать этот срок, даже если вы подпишете документ в первый же день.

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