Коротко Суть процедуры: конкурс — это открытый формат госзакупки, где победа складывается из цены, квалификации и других параметров. Он востребован в сфере строительства, IT и научных разработок.

Ограничения: не применяется для товаров из «аукционного» перечня. Формат: с 2022 года — только электронный. Как выглядит заявка: она состоит из трёх частей — технической, квалификационной и ценовой. Сроки: с момента объявления конкурса даётся от 15 календарных дней на подготовку и подачу заявки. На проверку первых частей заявок уходит до двух рабочих дней; на подведение итогов — до одного дня. Заключение сделки: подписание контракта с победителем происходит не ранее чем через 10 дней после итогового протокола. : конкурс — это открытый формат госзакупки, где победа складывается из цены, квалификации и других параметров. Он востребован в сфере строительства, IT и научных разработок.

Что такое конкурс по 44-ФЗ

Конкурс по 44-ФЗ — это способ определения поставщика, при котором победителем становится участник, предложивший лучшие условия контракта. Заказчик смотрит не только на самую выгодную цену, но и на квалификацию участника, его опыт, сроки работ, качество товаров и услуг. В этом заключается главное отличие от аукциона, где торг идёт исключительно по стоимости.

Конкурсы обычно проводят для закупок, в которых важна надёжность исполнения. Обычно это касается сложных и длительных проектов. Например, в строительстве, при создании и сопровождении информационных систем, а также в научных и исследовательских разработках.

Открытый конкурс в электронной форме по 44‑ФЗ

Открытый конкурс — это закупка, в которой может принимать участие неограниченное число поставщиков. Заказчик никого не приглашает персонально, информация размещается в открытом доступе в ЕИС, и любой, кто соответствует требованиям, вправе подать своё предложение.

Раньше заявки на конкурс подавали в бумажном виде: распечатывали их, сшивали и отправляли заказчику курьером или почтой РФ. Иногда приходилось отправлять целые коробки документов.

Но с 2022 года открытый конкурс проводится только в электронной форме, это значительно упростило ход процедуры и сократило количество ошибок. Теперь вся необходимая участнику информация описана в извещении, а конкурсную документацию больше не публикуют.

Сама процедура проводится на электронных торговых площадках (ЭТП). Они выступают не просто техническим посредником, а являются полноценным оператором: проверяют заявки, присваивают им номера для анонимности, передают заказчику части заявок, блокируют обеспечение и формируют протоколы.

На какой именно ЭТП будет проходить конкурс, можно посмотреть в ЕИС в разделе «Общая информация о закупке»

Статья 48 44-ФЗ: что регулирует

Статья 48 устанавливает правила проведения электронного конкурса и описывает структуру заявки, порядок её оценки, а также основания для отклонения.

Например, в законе подробно описано, что заявка на участие в конкурсе должна состоять из трёх частей:

в первой части — участник прописывает качественные или технические характеристики объекта закупки;

во второй части — прикладывает документы о себе: подтверждает квалификацию, опыт, репутацию;

в третьей части — прописывает цену, по которой готов исполнить контракт.

ПРИМЕР Вы хотите поучаствовать в закупке на поставку школьной мебели и заполняете заявку на участие. Вам нужно указать: В первой части — характеристики, то есть материал каркаса, тип обивки, размеры и страну происхождения товара. Во второй части — свой опыт поставок, то есть приложить сертификаты качества и реквизиты спецсчёта. В третьей части — цену, по которой вы готовы поставить товар.

Важно соблюдать последовательность этих частей. Если в первой части вы случайно укажете название своей организации, вашу заявку отклонят.

Короткий электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 44-ФЗ

Часть 19 позволяет проводить конкурсы в сокращённом формате. Тогда заявка будет состоять не из трёх частей, а только из двух — второй и третьей. Этапы с рассмотрением первой части и подачей ценовых предложений просто пропускают. Заказчик сразу получает вторые части заявок, рассматривает их в течение двух рабочих дней и определяет победителя.

Такая процедура быстрее, но доступна не для всех закупок. Её можно проводить, только если:

В извещении нет неценовых критериев по характеристикам товара.

Например, заказчик закупает бакалейные товары. Критериями оценки становятся только цена и опыт поставки — характеристики товара жёстко заданы, оценивать их не нужно.

В закупках по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства есть проектная документация.

Это значит, что подробные характеристики уже прописаны в проекте. Например, проводится закупка на капремонт школы. В проектной документации написано, что строить, из каких материалов и в какие сроки. Участнику, который хочет победить, нужно предложить лучшую цену и показать документы своей организации.

В каких случаях нельзя проводить конкурс по 44‑ФЗ

Статья 24 44-ФЗ устанавливает строгие ограничения, когда конкурс проводить нельзя:

Предмет закупки включён в «аукционный» перечень. Если товар, услуга или работа есть в этом списке, то заказчик обязан проводить аукцион, а не конкурс. Правило сохраняется, даже если в закупке несколько позиций, а в «аукционный» перечень входит только одна.

ВАЖНО Например, в «аукционный» перечень входят: уголь, нефтепродукты, бумага, рыба, медицинские изделия. Если заказчик закупает любой из этих товаров, он может проводить только аукцион.

Закупка проводится в закрытой форме. Информация о процедурах, связанных с государственной тайной или охраной, не разглашается, поэтому проводить открытый конкурс по 44-ФЗ нельзя.

Ещё бывают ситуации, когда конкурс просто не соответствует задачам заказчика. Например, при небольшой цене контракта или в ситуациях, когда товар нужен срочно. Для таких случаев закон предлагает более быстрые и гибкие процедуры: запрос котировок, закупку у единственного поставщика или электронный аукцион.

Порядок проведения электронного конкурса по 44‑ФЗ

Процедура электронного конкурса регламентирована статьёй 48 44-ФЗ и включает несколько последовательных этапов.

1-й этап. Размещение извещения о конкурсе

Процедура начинается с публикации извещения в ЕИС. Заказчик обязан описать объект закупки, приложить проект контракта, а также требования к участникам и составу заявки.

Для оценки заявок заказчик обязан выбрать критерии из перечня, установленного ч. 1 ст. 32 44-ФЗ. Это могут быть цена контракта, расходы на эксплуатацию товара, качественные и функциональные характеристики объекта закупки, а также квалификация участника, например наличие опыта, трудовых ресурсов или деловой репутации. Минимальное количество критериев — два, один из них обязательно — цена.

Перечень критериев заказчик оформляет в виде документа «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе». Вы найдёте его среди прикреплённых к извещению файлов.

Каждому критерию в зависимости от его значимости присваивают вес в процентах. Их сумма всегда должна быть равна 100. Порядок определения критериев закреплён в постановлении Правительства №2604.

Важно, что значимость дополнительных критериев в совокупности не может превышать значимость основных, а для цены контракта установлены минимальные пороги: для товаров — не менее 70%, для работ и услуг — не менее 60%.

ПРИМЕР Заказчик проводит конкурс на создание информационной системы. В извещении установлены критерии оценки: —стоимость — значимость 30%; —функциональные и качественные параметры — значимость 20%; —деловая репутация и компетенции — значимость 50%. Участники подают заявки, а комиссия оценивает вторые части и суммирует баллы. Квалификация имеет наибольший вес — 50%, поэтому выиграть может подрядчик с опытом и лучшими характеристиками, а не просто с минимальной ценой.

2-й этап. Разъяснение положений извещения

Если условия извещения непонятны, участники могут запросить разъяснения. Но сделать это можно не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок. Заказчик обязан ответить в течение двух рабочих дней. Ответ публикуется в ЕИС без указания автора вопроса.

3-й этап. Подача заявок на участие в конкурсе

На подачу заявок отводят не менее 15 рабочих дней с момента публикации извещения (п. 1 ч. 3 ст. 42 44-ФЗ). Участник должен быть зарегистрирован в ЕИС и аккредитован на электронной торговой площадке, на которой проходит конкурс.

Как это происходит: перейдите на площадку, найдите конкурс и подайте заявку, состоящую из трёх частей — технической, квалификационной и ценовой. Если требуется обеспечение заявки, внесите его на спецсчёт или оформите банковскую гарантию.

4-й этап. Рассмотрение первых частей заявок

Сначала заказчик получает от оператора только первые части заявок с техническими предложениями, но не видит, кто именно их подал. Это снижает риск предвзятого отношения и делает выбор более объективным.

Комиссия заказчика должна проверить технические характеристики на соответствие требованиям извещения в течение двух рабочих дней с даты окончания подачи заявок. Если есть отклонения или в первой части указаны данные об участнике, заявку отклоняют.

По итогам заказчик составляет протокол рассмотрения первых частей. В нём он указывает, какие заявки допущены к участию, а какие отклонены, — с обоснованием причин.

Этот протокол заказчик передаёт электронной торговой площадке (ЭТП) и размещает в ЕИС. Обычно на это уходит до двух рабочих дней, но для некоторых закупок — например для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) или создания произведений искусства — срок может быть увеличен до пяти рабочих дней.

5-й этап. Подача ценовых предложений

На основании протокола оператор электронной торговой площадки уведомляет участников о результатах, сообщает, допущены ли они к следующему этапу, а также указывает причину отклонения, если заявка не прошла.

Кроме того, оператор напоминает дату и время проведения ценового этапа, а также сообщает наилучшее предложение по характеристикам товара без указания, кто его подал.

Далее допущенные участники в течение часа подают новые ценовые предложения. Этот этап в практике называют переторжкой — участники могут улучшить свои ценовые условия, и это одно из ключевых отличий конкурса от аукциона. Каждый участник может подать только одно такое предложение — оно должно быть ниже цены из третьей части заявки, но не равно нулю. Если участник не подаёт новое предложение, засчитывается его цена из третьей части.

6-й этап. Рассмотрение вторых частей заявок

После завершения ценового этапа оператор электронной торговой площадки направляет заказчику вторые части заявок и документы участников. Комиссия рассматривает их в течение двух рабочих дней и проверяет соответствие участников требованиям закона.

Заказчик не может придумать свои основания для отклонения заявок — они перечислены в части 12 статьи 48:

непредоставление обязательных документов;

несоответствие требованиям к участнику, например попадание в реестр недобросовестных поставщиков или отсутствие лицензии;

недостоверная информация;

нарушение правил национального режима, например запрета на предложение иностранных товаров.

По итогам формируется протокол, который подписывают все члены комиссии. Затем заказчик загружает его в ЕИС, после чего протокол становится доступен для просмотра на электронной площадке.

7‑й этап. Рассмотрение третьей части заявок и подведение итогов

На финальном этапе комиссия рассматривает ценовые предложения участников, указанные в третьих частях, и новые предложения, поступившие в рамках переторжки.

После проверки цен комиссия суммирует баллы по всем критериям и присваивает заявкам порядковые номера — от лучшей к худшей. Победителем признаётся участник с первым номером. При одинаковых условиях преимущество у заявки, поданной раньше.

Заказчик подписывает протокол итогов и направляет оператору электронной торговой площадки. В нём должны быть решение комиссии, баллы и номера заявок. Оператор публикует его в ЕИС и на электронной торговой площадке (ЭТП) в течение часа. С этого момента участники могут ознакомиться с результатами и запросить разъяснения.

Заключение контракта по итогам электронного конкурса

Победитель узнаёт о победе из протокола подведения итогов — он публикуется в ЕИС и на электронной торговой площадке. Также площадка присылает уведомление тем, кто согласился на это при регистрации. Но лучше дополнительно отслеживать все заявки и проверять итоги в ЕИС.

Контракт может быть заключён не ранее 10 дней с даты протокола итогов. У заказчика есть два рабочих дня, чтобы направить проект контракта, а у победителя — пять рабочих дней, чтобы подписать его и внести обеспечение, если оно требуется. Затем у заказчика есть ещё два рабочих дня, чтобы подписать контракт со своей стороны.

Победитель может направить протокол разногласий, если заметил ошибку, например в реквизитах. Главное — не менять существенные условия: цену, сроки или объём работ. Но учтите, что после возвращения доработанного контракта на подпись и предоставления обеспечения у вас будет только один рабочий день.

Важно уложиться в срок и не допустить ошибок в обеспечении: иначе победителя признают уклонистом, включат в реестр недобросовестных поставщиков и на два года отстранят от участия в торгах.

Представьте, что проходит закупка на ремонт автодорог с начальной минимальной ценой контракта (НМЦК) 33 256 000 ₽.

Заказчик разместил итоговый протокол 15 июня. В течение двух рабочих дней, то есть до 17 июня, он формирует и размещает проект контракта без подписи на ЭТП. У подрядчика есть пять рабочих дней, до 24 июня, чтобы подписать контракт и предоставить обеспечение исполнения — 30% от НМЦК, то есть 9 976 800 ₽.

Преимущества и недостатки конкурса по 44-ФЗ