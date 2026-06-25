Поставщики не подписали госконтракт в срок: два кейса из практики ФАС

Кейс № 1. Поставщика включили в РНП
Что произошло. Поставщик выиграл запрос котировок на поставку профилированных листов и металлопроката с ценой 799 000 ₽. Проект контракта был размещён 10 июня, победитель должен был подписать его в течение одного рабочего дня, но не сделал этого. В итоге заказчик оформил протокол об уклонении и передал информацию в ФАС.
На заседании комиссии поставщик пояснил, что не подписал контракт, так как директор находился в длительной командировке за пределами Московской области.
Решение ФАС. Комиссия установила:
- победитель не подписал контракт в установленный срок;
- не направил заказчику пояснений или документов до истечения срока;
- сослался на внутренние организационные проблемы уже после того, как его признали уклонившимся.
Антимонопольный орган указал, что командировка директора — это внутренний предпринимательский риск бизнеса. Победитель должен был заранее предусмотреть возможность подписания контракта, например, передать полномочия сотруднику. Компания не подтвердила намерение заключить и исполнить контракт.
В итоге приняли решение включить победителя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года.
Кейс № 2. Поставщика не включили в РНП
Что произошло. Поставщик выиграл аукцион на поставку химических реактивов. Проект контракта разместили 3 июня, но победитель не подписал его в течение пяти рабочих дней с этой даты. Заказчик признал его уклонившимся и передал материалы в ФАС.
Причина неподписания — технический сбой в работе компьютера. Поставщик сообщил об этом до истечения срока подписания, приложил акт диагностики оборудования и направил заказчику информацию о трёх контрактах в качестве подтверждения добросовестности.
Решение ФАС. Комиссия не увидела в действиях победителя намерения уклониться от заключения контракта. Технический сбой подтверждён документально, а своевременное предоставление информации о контрактах свидетельствовало о готовности исполнить обязательства. В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) победителя не включили.
Почему решения разные
В первом случае — поставщик не предпринял никаких действий до истечения срока подписания контракта. Компания сослалась на командировку директора только на заседании ФАС, когда факт уклонения уже зафиксировали. Антимонопольный орган расценил это как внутренний риск бизнеса и отсутствие намерения исполнять контракт.
Во втором случае — поставщик действовал иначе. Он оперативно сообщил о проблеме, подтвердил её документально и направил заказчику информацию о трёх исполненных контрактах, подтверждающую добросовестность. ФАС увидела в этом реальное намерение исполнить обязательства, а не уйти от них.