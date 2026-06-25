Поставщики не подписали госконтракт в срок: два кейса из практики ФАС

Главное отличие в этих случаях — реакция поставщика. Если вы понимаете, что не успеваете подписать контракт в срок, сразу сообщите об этом заказчику, объясните причину, подтвердите документально.





При наличии требований по обеспечению исполнения контракта предоставьте платёжное поручение или информацию о трёх исполненных контрактах — для закупок среди малого бизнеса (СМП). Технический сбой не станет для вас фатальным, если вы покажете, что действуете добросовестно и хотите исполнить контракт.