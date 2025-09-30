Приёмка товаров, работ и услуг по 44-ФЗ: порядок, сроки и оформление документов

Представьте ситуацию: предприниматель заключил контракт со школой на поставку учебников. Привёз товар вовремя, но директор отказался его принимать.

Оказалось, школе нужны были учебники конкретного автора. И теперь предприниматель не получит деньги за контракт, да ещё и попадёт в реестр недобросовестных поставщиков.

Чтобы ситуация из примера не коснулась вас, разберёмся, как подготовиться к приёмке и пройти её без вопросов от заказчика.

Коротко

Во время приёмки проходит экспертиза, а по её результатам заказчик подписывает и размещает в ЕИС акт приёма-передачи или мотивированный отказ.

Приёмку товаров, работ или услуг по контракту проводит заказчик. На это у него есть 20 рабочих дней или срок, указанный в договоре.

Что такое приёмка товаров, работ и услуг по 44-ФЗ

Определение и правовое регулирование

Приёмка товаров работ или услуг — это проверка того, как исполнен контракт, заключённый в результате тендеров по 44-ФЗ. Проверку обязательно проводит заказчик перед оплатой. Например, если предмет контракта — это товар, заказчик проверяет:

Соответствия условиям контракта.

Количество товара.

Качество товара и его комплектация.

Как товар упакован.

Какие экспертизы прошёл.

Есть ли у него сертификаты соответствия и другие нужные документы.

О том, как нужно принимать исполненный контракт, сказано в ст. 94 №44-ФЗ.

Роль приёмки в исполнении контракта

Заказчик может не принять товар, если обоснует отказ. Например, низким качеством поставленного товара или несоответствием техническому заданию.

В этом случае поставщику придётся переделывать заказ за собственные деньги. А если переделать нельзя, контракт будет считаться расторгнутым. За это поставщик рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик может обратиться за компенсацией в банк, который выдавал гарантию. Тогда компания-исполнитель останется должна банку.

Поэтому если заказчик отказывается принимать товар, исполнитель рискует не только не получить деньги по контракту, но и:

Понести дополнительные затраты.

Испортить репутацию.

Остаться с долгом перед банком.

Этапы приёмки по 44-ФЗ

Подготовка к приёмке

Готовиться к приёмке товара нужно ещё до подписания контракта. Вот что исполнителю можно сделать заранее, чтобы работу впоследствии приняли быстро:

Изучить техническое задание. До участия в конкурсе изучите проект контракта и определите:

Все ли условия вам понятны.

Есть ли чёткие требования к товару, например ГОСТы.

По каким критериям будут принимать заказ.

Что будет, если вы нарушите условия контракта, например будет ли у вас время на исправление.

Если условия в проекте контракта неоднозначные или запутанные, лучше поищите другой заказ.

Проверить контракт перед подписанием. Если вы выиграли конкурс, сопоставьте условия в реальном контракте с условиями в заявке.

Если условия в контракте, который предлагают подписать, не совпадают с условиями в заявке, направьте заказчику по почте официальное письмо с требованием правок. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам Точка Банк

Исполнять контракт, соблюдая все условия. Ни в чём не отклоняйтесь от условий техзадания, иначе заказчик не сможет принять заказ. Вам могут отказать, даже если товар отличается в лучшую сторону.

Если поставщик временно не может найти товар с нужными характеристиками, лучше написать заказчику об увеличении срока поставки, но в точности исполнить заказ. Ведь отказ от исполнения контракта без доказательств непреодолимой силы грозит попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Проведение экспертизы

При приёмке товаров заказчик обязательно проводит их экспертизу. Это можно сделать самостоятельно или привлекая внешних экспертов. Сторонняя экспертиза нужна в тех случаях, когда:

Закупка производится у единственного поставщика.

У заказчика нет сотрудников с нужной квалификацией. Например, вы разработали ПО для больницы, а у неё нет сотрудников, которые разбираются в IT.

Предмет контракта — крупный или сложный объект. Например, вы построили для заказчика здание или изготовили уникальное оборудование.

Эксперт может запросить у вас дополнительные документы на поставляемый товар. Их нужно предоставить.

Результат этого этапа — экспертное заключение. В нём указывают нарушения, рекомендации и мнение экспертов о том, можно принимать товар или нет.

Прохождение приёмочной комиссии

Иногда товар со стороны заказчика принимает не один человек, а сразу пять или более. Они входят в состав приёмочной комиссии.

По закону приёмочная комиссия не обязательна. Но заказчик может её создать, например если закупает дорогой или технически сложный товар. Так меньше вероятность ошибиться и просмотреть недочёты в поставке.

Если приёмочной комиссии нет, принимает товар обычно тот же человек, что подписывал контракт.

Документальное оформление результатов

Закон даёт заказчику на приёмку не более 20 рабочих дней. Но в контракте могут быть более сжатые сроки. В этом случае заказчик придерживается условий исполнения контракта.

По результатам приёмки оформляется:

Акт приёма-передачи товаров.

Или мотивированный отказ.

Дальше расскажем о том, как и когда составлять эти документы.

Варианты исхода приёмки

Принятие товара без замечаний

Если товар прошёл экспертизу без замечаний, составляется акт приёма-передачи. По 44-ФЗ в нём обязательно нужно указать:

Наименование и адрес заказчика.

Место поставки товара.

Код закупки, наименование товара и единицы измерения.

Страну-производителя.

Количество поставленного товара.

Стоимость всей партии и цену за единицу.

ПРИМЕР В соответствии с условиями исполнения контракта от 01.02.2025 №1 поставщик передал, а заказчик принял следующие товары: — моющие пылесосы «Атлант», производство Россия, 10 штук. Цена единицы товара — 30 тыс. ₽. Стоимость партии — 300 тыс. ₽.

Сегодня в большинстве случаев документ приёмки составляется электронно в единой информационной системе (ЕИС). Это платформа, на которой размещают всю информацию о закупках. В личном кабинете платформы ЕИС уже есть подготовленные формы акта. Остаётся заполнить их данными и отправить на согласование.

Согласование акта приёмки через систему ЕИС проходит по следующей схеме:

Исполнитель первым подписывает акт электронной подписью и размещает его в ЕИС. Это можно сделать как через систему ЭДО самой платформы, так и через другого оператора.

Система направляет документ заказчику в течение часа.

Заказчик проводит экспертизу.

Если заказчик принимает товар, то подписывает акт усиленной электронной подписью и повторно размещает его в ЕИС.

Система направляет поставщику подписанный акт также в течение часа.

Ещё подписанные документы о приёмке направляются в Федеральное казначейство РФ. Если приёмка была в электронном виде, система сформирует и направит их автоматически. А бумажный документ нужно отсканировать и направить в казначейство через ЕИС в день приёмки или на следующий рабочий день.

Отказ в приёмке

Если у заказчика есть вопросы и замечания к товару, вместо акта приёма-передачи он составляет мотивированный отказ в свободной форме. В этом документе он объясняет причину отказа. Например, расписывает замечания внешнего эксперта или пункт техзадания, которому не соответствует товар.

Мотивированный отказ размещается в ЕИС в течение 20 рабочих дней с начала экспертизы.

Выявление недостатков и повторная приёмка

После того как исполнитель получил мотивированный отказ, у него есть право устранить недочёты. Если это удаётся сделать, то составляется другой документ о приёмке, а заказчик должен провести экспертизу ещё раз.

Если исполнитель не исправит недочёты, контракт считается расторгнутым по его вине.

Часто на практике заказчик вначале составляет акт разногласий вместо отказа. Если исполнитель успевает устранить все недочёты до окончания срока приёмки, мотивированный отказ не потребуется.

Особенности приёмки отдельных видов закупок

Приёмка работ и услуг

Максимальные сроки приёма работ и услуг — 20 рабочих дней. А порядок приёма прописывается в контракте, в процессе нужно обязательно проверить:

Объём выполненных работ или комплексность услуг.

Соответствие нормам безопасности и СНиПам.

В первую очередь обращают внимание на качество и результат работ, а не на процесс. Организационные нарушения часто не считаются обоснованными.

ПРИМЕР Сотрудник клининговой компании опаздывал на работу в департамент финансов каждый день на 15 минут.

Но при этом успевал до начала рабочего дня остальных сотрудников выполнить уборку целиком. Начальник департамента отказал в приёмке услуг из-за опозданий.

Клининговая компания подала в суд и выиграла дело, поскольку суд не посчитал задержку сотрудника весомым аргументом.



Рекомендую клининговым компаниям вести видеофиксацию своей работы. Это поможет защитить себя в спорных ситуациях. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Приёмка поэтапно поставляемого товара

Иногда товар поставляется несколькими партиями или работы сдаются поэтапно. В этом случае после каждого этапа нужно составлять отдельный акт приёма-передачи, подписывать его и размещать в ЕИС в том же порядке, то есть сначала исполнителем, а после приёмки заказчиком.

Ответственность сторон при нарушении сроков приёмки

За нарушение сроков приёмки несёт ответственность заказчик. В соответствии с ч. 9 и 10 ст. 7.32 КоАП РФ руководитель заказчика получит штраф:

20 000 ₽, если вовремя не разместит акт приёма или мотивированный отказ в ЕИС.

От 20 000 до 50 000 ₽, если примет товар, который не соответствует условиям контракта.

Что делать, если заказчик затягивает приёмку

Точка Банк советует действовать по следующему алгоритму: