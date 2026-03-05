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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Сроки заключения и подписания договора по 223-ФЗ: порядок, размещение в ЕИС и ключевые правила

Чтобы подписать договор по 223-ФЗ, у поставщика может быть два дня, а может и десять. От чего зависят сроки — расскажет Точка Банк.

05.03.2026
10 826
10 826

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Госкомпании могут проводить закупки по Федеральному закону №223-ФЗ. Он даёт больше свободы, чем 44-ФЗ: заказчики сами решают, как выбирать поставщика и подписывать договор. Но некоторые правила из закона всё же нужно учесть. Например, это касается сроков заключения сделки.

Закупки по 44-ФЗ и по 223-ФЗ: ключевые отличия

Коротко
― Заключать договор по итогам конкурентных закупок можно с 11-го по 20-й день после оглашения итогов.
― Заказчик заранее в Положении о закупке устанавливает, сколько дней отводится на подписание документов.

― Заказчик может сам определять сроки подписания договора с единственным поставщиком, по закрытым закупкам, со вторым участником торгов и в других случаях.

Общие правила заключения договора по 223-ФЗ  

Для начала расскажем, как проходит заключение договора по 223-ФЗ. 

Первым делом заказчик проводит закупку любым из возможных способов. Например, это может быть аукцион, конкурс или закупка у единственного поставщика. Дальше заказчик выкладывает протокол с результатами отбора в Единую информационную систему (ЕИС).

И только после этого начинается этап заключения договора. Теперь стороны должны выполнить следующие шаги:

  1. Заказчик готовит проект контракта и передаёт его поставщику. Если закупка электронная, это делается через Единую информационную систему. Если закупка очная — нужно отправить документ по почте с уведомлением или доставить курьером.
  1. Поставщик подписывает документ. И если это необходимо, вносит обеспечение по договору. То есть оформляет независимую гарантию или переводит деньги на счёт заказчика.
  2. Заказчик подписывает документ со своей стороны и размещает его в реестре договоров в Единой информационной системе. 
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Сколько времени отводится на эти шаги, прописано в Положении о закупках. Этот документ каждая госкомпания разрабатывает «под себя». В нём она прописывает регламенты, которые будет применять ко всем своим закупкам, в том числе и сроки. 

Правда, компания не может установить любые понравившиеся ей даты: сделка должна быть заключена в определённый период, так что установленные сроки должны попадать в этот диапазон. Подробнее расскажем об этом дальше.

Сроки заключения договора по итогам конкурентных закупок

Самые популярные способы закупок по 223-ФЗ — это конкурентные. То есть те, где контракт разыгрывают между участниками. К конкурентным закупкам относятся аукцион, конкурс, запрос котировок и предложений. В каждом из этих случаев договор можно заключить не раньше, чем через 10 дней после размещения протокола с итогами, но не позже, чем через 20 дней.

Первые 10 дней даются другим участникам на обжалование результатов. Если жалоб нет, то на 11-й день можно заключать сделку. 

Но есть два исключения, когда можно выйти за срок в 20 дней и заключать сделку дольше:

  1. Если сделку должно одобрить вышестоящее ведомство заказчика.
  2. Когда поступила жалоба на результаты закупки в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В этих случаях договор подписывается не позднее пятого дня после одобрения вышестоящим ведомством или решения ФАС.

ПРИМЕР
Участник, который занял второе место, подал в ФАС жалобу на 10‑й день после подведения итогов. Дальше ФАС рассматривала жалобу в течение семи рабочих дней и пришла к выводу, что нарушений нет.
Решение по жалобе пришло участникам через девять дней с учётом выходных. Ещё через пять дней стороны заключили договор.
В результате с даты подведения итогов прошло 24 дня, но это не считается нарушением.

Срок подписания договора по 223-ФЗ

Каждый заказчик в своём Положении о закупках закрепляет три срока:

  • Когда он выложит проект в Единую информационную систему или пришлёт его поставщику.
  • Когда поставщику нужно подписать договор и предоставить обеспечение.
  • Когда заказчик сам подпишет договор.

Суммарно эти сроки должны укладываться в промежуток между 10-м и 20-м днём после подведения итогов закупки. То есть нельзя дать заказчику на составление проекта 10 дней, а потом ещё 15 дней на подписание договора поставщику, иначе общий срок уже превысит 20 дней. И наоборот, нельзя выделить по одному дню на каждый этап: в этом случае нарушится минимально допустимый срок на заключение сделки.

Если поставщику непонятны сроки заключения договора или другие условия закупки, можно запросить разъяснения у заказчика ещё до участия в тендере. Если что‑то не устраивает в контракте, можно сформировать протокол разногласий.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина Неупокоеваэксперт по тендерам в Точка Банк

Срок размещения договора в ЕИС по 223-ФЗ  

Заключённый договор заказчик размещает в реестре договоров Единой информационной системы в течение трёх рабочих дней. Этот срок менять нельзя. Если его нарушить, можно получить штраф до 30 000 ₽ (часть 2 статьи 7.30.4 КоАП РФ).

Сроки заключения договора в особых процедурах  

По 223-ФЗ бывают и неконкурентные способы закупок, а также ситуации, когда нужно дополнительно установить сроки для заключения договоров.

Договоры по неконкурентным закупкам

Сроки заключения договора по неконкурентным закупкам заказчик устанавливает в своём Положении. Рекомендуется выдерживать минимальный срок в 10 дней, чтобы избежать споров с Федеральной антимонопольной службой. А вот верхней границы по срокам нет. 

Исключение: если закупка с единственным поставщиком проводилась для субъектов малого и среднего предпринимательства, заключить сделку нужно в течение 20 дней после принятия решения (пункт 27 Положения №1352).

Если сделку ещё нужно одобрить вышестоящему ведомству заказчика или кто-то подал жалобу на результаты закупки, сроки сдвигаются. Сначала нужно дождаться одобрения ведомства или решения ФАС и отсчитать 20 дней с этой даты.

Договоры по результатам закрытых закупок

По 223-ФЗ проводят и закрытые закупки. То есть те, в которых могут участвовать только заранее приглашённые поставщики. Обычно это сделки, связанные с гостайной, военной сферой или деятельностью спецслужб, — информация о них не разглашается.

Договоры подписываются в сроки, которые установит заказчик. А вот размещать документы в ЕИС после подписания не нужно. Заказчик указывает общую информацию о таких сделках в годовой отчётности.

Договоры по результатам несостоявшихся закупок 

Если в аукционе никто не участвовал или не прошёл отбор, закупку признают несостоявшейся. Так же поступают, если заявку подал всего один участник. Правда, в этом случае у заказчика есть и второй вариант — он может не проводить аукцион заново и заключить договор с единственным участником. Сроки для заключения сделки будут такими же, как если бы аукцион состоялся.

Договоры со вторым участником  

Если победитель аукциона не подпишет договор вовремя, не предоставит обеспечение или документы, его признают уклонившимся от сделки. Тогда заказчик может предложить договор участнику, занявшему второе место.

В Положении о закупках можно предусмотреть отдельные сроки для такого случая. А можно использовать общие правила как для победителя торгов.

Договоры с малым бизнесом

Для заключения договоров с малым бизнесом заказчик самостоятельно устанавливает сроки. Особых указаний и ограничений в законе нет. 

Как правильно исчислять сроки по 223-ФЗ  

Есть ещё несколько правил, которые помогут избежать недоразумений между заказчиком и поставщиком:

1. Сроки можно устанавливать в календарных или рабочих днях. Разница в том, что календарные дни включают в себя субботу, воскресенье и праздники, а рабочие — нет. И если в договоре сроки исчисляются в рабочих днях, то это нужно отдельно прописать, а если в календарных, то не нужно.

ПРИМЕР
«В течение 10 дней». Речь о календарных днях.
«Через два рабочих дня». Речь о рабочих днях.

2. Если окончание периода приходится на нерабочий день, срок переносится. Если срок определён конкретной датой, переноса не будет.

ПРИМЕР
«Поставщик должен подписать контракт в течение 5 дней». Если пятый день выпадает на воскресенье, срок переносится на понедельник.
«Исполнитель поставляет товар до 1 января 2026 года». Дата окончания не переносится.

3. Если отсчёт срока начинается с какого-то действия или события, то оно не включается в срок.

ПРИМЕР
«Заказчик должен направить проект договора поставщику в течение 10 дней со дня подведения итогов». День подведения итогов не включается в отчёт.

Таблица ключевых сроков по 223-ФЗ на 2026 год  

Точка Банк свёл все важные сроки в одной таблице.

СитуацияКогда нужно заключить договор
Прошла конкурентная закупкас 11-го по 20-й день после подведения итогов
Заказчику нужно одобрение сделки от вышестоящего ведомствадо 5 дней с даты одобрения
Другой участник подал жалобу в ФАС на результаты торговдо 5 дней с ответа ФАС
Прошла неконкурентная закупка, например у единственного поставщика или другие видыс 11-го для после подведения итогов
Сделка с единственным поставщиком-СМПс 11-го по 20-й день после решения заказчика
Закупка у единственного поставщика после несостоявшегося аукционасроки приравниваются к аукционным

Вопросы по теме

В какие сроки заказчик и участник должны подписать договор по 223-ФЗ?

Сделка по 223-ФЗ заключается с 11-го по 20-й день после подведения итогов. Конкретные сроки для каждой стороны устанавливает заказчик в Положении о закупке.

Какой срок установлен для размещения договора в ЕИС?

Заказчик размещает договор в ЕИС в течение трёх рабочих дней после заключения. Исключение: по закрытым закупкам сведения в ЕИС не выкладывают.

Как считать сроки при запросе предложений или аукционе?

Сроки проведения закупки при запросе предложений и аукционе различаются. Так, на подачу заявки при аукционе участникам даётся минимум 15 календарных дней с даты размещения извещения в ЕИС, а при запросе предложений — 7 рабочих дней.


Срок заключения договора по 223-ФЗ устанавливает заказчик для разных видов закупок. Договоры подписывают не раньше 11-го, но не позже 20-го дня с момента подведения итогов аукциона.

Как меняются сроки при закупке у единственного поставщика?

Заказчик может установить отдельные сроки для закупки у единственного поставщика. Но если закупка проводится для субъектов малого бизнеса, то заключить договор нужно в течение 20 дней после подведения итогов.

Что делать, если победитель уклоняется от подписания договора?

В этом случае заказчик составляет протокол об уклонении участника от сделки и размещает его в ЕИС. После этого заказчик может предложить контракт второму участнику в рейтинге или провести аукцион повторно.

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Сроки заключения и подписания договора по 223-ФЗ: размещение в ЕИС, таблица сроков 2026 – Банк Точка