ТРУ в закупках: что это такое и как используется в госзакупках

Объектом госзакупки может быть товар, работа или услуга (ТРУ). Когда заказчик составляет техническое задание для исполнителя, то каждый из трёх типов объекта он описывает по-разному.

Например, для товара указывает подробные характеристики, а для работы объясняет, каким должен быть конечный результат. Точка Банк расскажет, чем отличаются объекты закупки и как описывать их правильно.

Коротко — От типа объекта зависят его описание, способ закупки и содержание заявки на участие в торгах. — Чтобы упростить работу заказчикам и поставщикам, Минфин ведёт Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ) . В нём собраны описания самых популярных объектов закупок. Из КТРУ участники берут сведения, когда готовят документы для закупок. В 44-ФЗ сокращение ТРУ расшифровывается как «товары, работы и услуги» и обозначает три разных типа объекта госзакупок.

Что такое ТРУ в закупках и из чего состоит

Аббревиатура ТРУ в 44-ФЗ означает «товары, работы и услуги». Это три типа объектов, которые могут стать предметом госконтракта.

Товар — это конкретный осязаемый предмет. А ещё самая разнообразная категория из объектов закупки. К товарам относится любая продукция от сложного оборудования до канцелярии, от автомобилей до печатных бланков документов.

Работа — это комплекс действий, в ходе которых создаётся готовый объект или другой результат. Популярный пример — это строительные работы. Их результат — готовое здание или сооружение.

Услуга — это тоже действие исполнителя, но в отличие от работы оно не имеет конечного результата. При оказании услуг ничего не создаётся и не разрабатывается. Пример услуг — это уборка помещений или юридические консультации.

Почему важно различать типы объекта закупки

Знание отличий между товарами, работами и услугами помогает всем участникам 44-ФЗ. Так, заказчик может:

Выбрать подходящий способ закупки. Для товаров больше подходят способы, где критерий выбора — это цена. Например, аукционы и запросы котировок. А для работ и услуг чаще выбирают конкурсы. В них можно учесть разные критерии при отборе исполнителя.

Подготовить тендерную документацию. Перед каждой закупкой заказчик составляет техническое задание для исполнителей или описывает объект, который ему нужен. У описания товаров, работ и услуг будут свои особенности. Важно их учесть, чтобы исполнители и контрольные органы задавали меньше вопросов по документам.

Поставщики тоже должны знать разницу в типах объектов, чтобы:

Правильно составлять заявки. Для отклика на закупку поставщик заполняет заявку. В ней он описывает товар, который готов поставить, работу или услугу, которые может выполнить. Если заявку заполнить неверно, её отклонят.

Заводить предварительные предложения на электронных торговых площадках или в электронных магазинах. Поставщики, которые не хотят ждать подходящего тендера, могут сами добавлять свой товар на торговую площадку или в магазин. Здесь позицию увидят заказчики и выберут её. Для этого карточку товара тоже важно заполнить строго по регламенту, иначе площадка не опубликует предложение.

Как правильно описывать ТРУ в техническом задании

Дальше расскажем, какие именно особенности есть при описании разных ТРУ в техническом задании.

Правила единого подхода

В 44-ФЗ стараются все объекты описывать по единым стандартам. Для этого Минфин РФ создал и ведёт Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). В каталоге все позиции разбиты на 26 категорий, и у каждой есть подробное описание и характеристики.

Перед тем как составить документацию или завести карточку товара, поставщики и заказчики обязательно проверяют, есть ли нужная позиция в каталоге. Если данные есть, то используют сведения из КТРУ.

Если позиции в каталоге ещё нет, формируют описание самостоятельно по правилам статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Расскажем об основных из них.

Описание товара

Чтобы представить продукцию со всех сторон, в описании перечисляют её функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. А также используют общепринятые стандарты, например количество указывают в килограммах или штуках. При необходимости в техзадание добавляют изображение товара, чертежи или макеты.

Как указывать товарный знак

По общему правилу товарный знак в описании не используют, иначе это ограничивает конкуренцию. Но иногда назвать бренд допускается, например если заказчик:

Добавляет к товарному знаку приписку «или эквивалент».

Закупает товары, которые совместимы только с определёнными марками или моделями.

Закупает расходные материалы или запчасти к оборудованию или технике, которая уже есть у него в наличии.

Описание работ

В техзадание по работам обычно добавляют планы и чертежи, фотографии, эскизы. Также здесь важно указать конкретные результаты работы.

Если предмет контракта — капитальное строительство, в описание нужно включить проектную документацию и смету. А для долгосрочных контрактов ещё и календарный план работ.

Описание услуг

При описании услуг дополнительно указывают условия их оказания и уровень качества. А вот требования к квалификации исполнителя, его опыту, деловой репутации или производственным мощностям указывать нельзя. Для этого есть другие разделы в тендерной документации.

Ошибки при описании ТРУ и их последствия

Сегодня техзадание по электронным тендерам составляется в Единой информационной системе (ЕИС) — платформе о госзакупках. Для этого заказчик заполняет разделы сайта, в части из них уже есть подсказки. Поэтому неточности при описании ТРУ встречаются реже.

Система выделяет цветом, на что обратить внимание при заполнении карточки, а выпадающие списки в ячейках ограничивают выбор несколькими значениями

Тем не менее участники закупки могут ошибиться в следующем:

Не проверить данные в КТРУ. Ограничить конкуренцию, например указать страну-производителя или конкретный товарный знак и тем самым не допустить к тендеру участников с другими товарами. Сделать опечатку или отойти от правил оформления.