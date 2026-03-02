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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

ТРУ в закупках: что это такое и как используется в госзакупках

Какими бывают объекты закупки и почему их важно не путать между собой, расскажет Точка Банк.

02.03.2026
6428
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Авторы

Объектом госзакупки может быть товар, работа или услуга (ТРУ). Когда заказчик составляет техническое задание для исполнителя, то каждый из трёх типов объекта он описывает по-разному.

Например, для товара указывает подробные характеристики, а для работы объясняет, каким должен быть конечный результат. Точка Банк расскажет, чем отличаются объекты закупки и как описывать их правильно.

Коротко
— В 44-ФЗ сокращение ТРУ расшифровывается как «товары, работы и услуги» и обозначает три разных типа объекта госзакупок.
— От типа объекта зависят его описание, способ закупки и содержание заявки на участие в торгах.
— Чтобы упростить работу заказчикам и поставщикам, Минфин ведёт Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). В нём собраны описания самых популярных объектов закупок. Из КТРУ участники берут сведения, когда готовят документы для закупок.

Что такое ТРУ в закупках и из чего состоит  

Аббревиатура ТРУ в 44-ФЗ означает «товары, работы и услуги». Это три типа объектов, которые могут стать предметом госконтракта.

Товар — это конкретный осязаемый предмет. А ещё самая разнообразная категория из объектов закупки. К товарам относится любая продукция от сложного оборудования до канцелярии, от автомобилей до печатных бланков документов.

Работа — это комплекс действий, в ходе которых создаётся готовый объект или другой результат. Популярный пример — это строительные работы. Их результат — готовое здание или сооружение.

Услуга — это тоже действие исполнителя, но в отличие от работы оно не имеет конечного результата. При оказании услуг ничего не создаётся и не разрабатывается. Пример услуг — это уборка помещений или юридические консультации.

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Почему важно различать типы объекта закупки

Знание отличий между товарами, работами и услугами помогает всем участникам 44-ФЗ. Так, заказчик может:

Выбрать подходящий способ закупки. Для товаров больше подходят способы, где критерий выбора — это цена. Например, аукционы и запросы котировок. А для работ и услуг чаще выбирают конкурсы. В них можно учесть разные критерии при отборе исполнителя.

Подготовить тендерную документацию. Перед каждой закупкой заказчик составляет техническое задание для исполнителей или описывает объект, который ему нужен. У описания товаров, работ и услуг будут свои особенности. Важно их учесть, чтобы исполнители и контрольные органы задавали меньше вопросов по документам.

Поставщики тоже должны знать разницу в типах объектов, чтобы:

Правильно составлять заявки. Для отклика на закупку поставщик заполняет заявку. В ней он описывает товар, который готов поставить, работу или услугу, которые может выполнить. Если заявку заполнить неверно, её отклонят.

Заводить предварительные предложения на электронных торговых площадках или в электронных магазинах. Поставщики, которые не хотят ждать подходящего тендера, могут сами добавлять свой товар на торговую площадку или в магазин. Здесь позицию увидят заказчики и выберут её. Для этого карточку товара тоже важно заполнить строго по регламенту, иначе площадка не опубликует предложение.

Как правильно описывать ТРУ в техническом задании

Дальше расскажем, какие именно особенности есть при описании разных ТРУ в техническом задании.

Правила единого подхода

В 44-ФЗ стараются все объекты описывать по единым стандартам. Для этого Минфин РФ создал и ведёт Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). В каталоге все позиции разбиты на 26 категорий, и у каждой есть подробное описание и характеристики.

Перед тем как составить документацию или завести карточку товара, поставщики и заказчики обязательно проверяют, есть ли нужная позиция в каталоге. Если данные есть, то используют сведения из КТРУ.

Если позиции в каталоге ещё нет, формируют описание самостоятельно по правилам статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Расскажем об основных из них.

Описание товара  

Чтобы представить продукцию со всех сторон, в описании перечисляют её функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. А также используют общепринятые стандарты, например количество указывают в килограммах или штуках. При необходимости в техзадание добавляют изображение товара, чертежи или макеты. 

Как указывать товарный знак

По общему правилу товарный знак в описании не используют, иначе это ограничивает конкуренцию. Но иногда назвать бренд допускается, например если заказчик:

  • Добавляет к товарному знаку приписку «или эквивалент».
  • Закупает товары, которые совместимы только с определёнными марками или моделями.
  • Закупает расходные материалы или запчасти к оборудованию или технике, которая уже есть у него в наличии.

Описание работ  

В техзадание по работам обычно добавляют планы и чертежи, фотографии, эскизы. Также здесь важно указать конкретные результаты работы.

Если предмет контракта — капитальное строительство, в описание нужно включить проектную документацию и смету. А для долгосрочных контрактов ещё и календарный план работ.

Описание услуг

При описании услуг дополнительно указывают условия их оказания и уровень качества. А вот требования к квалификации исполнителя, его опыту, деловой репутации или производственным мощностям указывать нельзя. Для этого есть другие разделы в тендерной документации.

Ошибки при описании ТРУ и их последствия  

Сегодня техзадание по электронным тендерам составляется в Единой информационной системе (ЕИС) — платформе о госзакупках. Для этого заказчик заполняет разделы сайта, в части из них уже есть подсказки. Поэтому неточности при описании ТРУ встречаются реже.

Система выделяет цветом, на что обратить внимание при заполнении карточки, а выпадающие списки в ячейках ограничивают выбор несколькими значениями

Тем не менее участники закупки могут ошибиться в следующем:

  1. Не проверить данные в КТРУ.
  2. Ограничить конкуренцию, например указать страну-производителя или конкретный товарный знак и тем самым не допустить к тендеру участников с другими товарами.
  3. Сделать опечатку или отойти от правил оформления.

Если ошибки допускает поставщик, его заявку отклонят. А к заказчику-нарушителю могут применить штрафы и подать жалобу на него в ФАС. Её рассмотрение только затянет сроки сделки.

Вопросы по теме

Что такое ТРУ простыми словами?

ТРУ — это аббревиатура, которая расшифровывается как «товары, работы и услуги». Любой из этих типов объекта закупки может быть предметом контракта.

Чем ТРУ отличается от предмета закупки?

ТРУ — это обобщённое понятие. Оно включает в себя три разные категории объектов закупки.


Предмет закупки описывает суть конкретной сделки. Предметом может быть поставка товара, выполнение работы или оказание услуги с конкретными параметрами.

Можно ли указывать товарный знак при описании ТРУ?

В общем случае указывать товарный знак нельзя, но есть несколько исключений. Например, если добавить к конкретному бренду приписку «или эквивалент», это не будет считаться нарушением.


Все случаи, когда товарный знак допускается включать в описание, перечислены в пункте 1 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ.

Как правильно описывать ТРУ в техническом задании?

Если позиция есть в КТРУ, описание и характеристики нужно брать из каталога. Если нужной позиции в КТРУ нет, описание составляют по правилам из статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ.

Какие ошибки чаще всего допускают при формировании ТРУ?

Заказчики и поставщики иногда забывают проверить позиции в КТРУ, ограничивают конкуренцию в описании или просто допускают опечатки и технические ошибки, из-за которых приходится править техническое задание.

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ТРУ в закупках: что это значит и как правильно применять в госзакупках — Точка Бвнк