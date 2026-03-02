ТРУ в закупках: что это такое и как используется в госзакупках

Объектом госзакупки может быть товар, работа или услуга (ТРУ). Когда заказчик составляет техническое задание для исполнителя, то каждый из трёх типов объекта он описывает по-разному.
Например, для товара указывает подробные характеристики, а для работы объясняет, каким должен быть конечный результат. Точка Банк расскажет, чем отличаются объекты закупки и как описывать их правильно.
Что такое ТРУ в закупках и из чего состоит
Аббревиатура ТРУ в 44-ФЗ означает «товары, работы и услуги». Это три типа объектов, которые могут стать предметом госконтракта.
Товар — это конкретный осязаемый предмет. А ещё самая разнообразная категория из объектов закупки. К товарам относится любая продукция от сложного оборудования до канцелярии, от автомобилей до печатных бланков документов.
Работа — это комплекс действий, в ходе которых создаётся готовый объект или другой результат. Популярный пример — это строительные работы. Их результат — готовое здание или сооружение.
Услуга — это тоже действие исполнителя, но в отличие от работы оно не имеет конечного результата. При оказании услуг ничего не создаётся и не разрабатывается. Пример услуг — это уборка помещений или юридические консультации.
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Почему важно различать типы объекта закупки
Знание отличий между товарами, работами и услугами помогает всем участникам 44-ФЗ. Так, заказчик может:
Выбрать подходящий способ закупки. Для товаров больше подходят способы, где критерий выбора — это цена. Например, аукционы и запросы котировок. А для работ и услуг чаще выбирают конкурсы. В них можно учесть разные критерии при отборе исполнителя.
Подготовить тендерную документацию. Перед каждой закупкой заказчик составляет техническое задание для исполнителей или описывает объект, который ему нужен. У описания товаров, работ и услуг будут свои особенности. Важно их учесть, чтобы исполнители и контрольные органы задавали меньше вопросов по документам.
Поставщики тоже должны знать разницу в типах объектов, чтобы:
Правильно составлять заявки. Для отклика на закупку поставщик заполняет заявку. В ней он описывает товар, который готов поставить, работу или услугу, которые может выполнить. Если заявку заполнить неверно, её отклонят.
Заводить предварительные предложения на электронных торговых площадках или в электронных магазинах. Поставщики, которые не хотят ждать подходящего тендера, могут сами добавлять свой товар на торговую площадку или в магазин. Здесь позицию увидят заказчики и выберут её. Для этого карточку товара тоже важно заполнить строго по регламенту, иначе площадка не опубликует предложение.
Как правильно описывать ТРУ в техническом задании
Дальше расскажем, какие именно особенности есть при описании разных ТРУ в техническом задании.
Правила единого подхода
В 44-ФЗ стараются все объекты описывать по единым стандартам. Для этого Минфин РФ создал и ведёт Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). В каталоге все позиции разбиты на 26 категорий, и у каждой есть подробное описание и характеристики.
Перед тем как составить документацию или завести карточку товара, поставщики и заказчики обязательно проверяют, есть ли нужная позиция в каталоге. Если данные есть, то используют сведения из КТРУ.
Если позиции в каталоге ещё нет, формируют описание самостоятельно по правилам статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Расскажем об основных из них.
Описание товара
Чтобы представить продукцию со всех сторон, в описании перечисляют её функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. А также используют общепринятые стандарты, например количество указывают в килограммах или штуках. При необходимости в техзадание добавляют изображение товара, чертежи или макеты.
Как указывать товарный знак
По общему правилу товарный знак в описании не используют, иначе это ограничивает конкуренцию. Но иногда назвать бренд допускается, например если заказчик:
- Добавляет к товарному знаку приписку «или эквивалент».
- Закупает товары, которые совместимы только с определёнными марками или моделями.
- Закупает расходные материалы или запчасти к оборудованию или технике, которая уже есть у него в наличии.
Описание работ
В техзадание по работам обычно добавляют планы и чертежи, фотографии, эскизы. Также здесь важно указать конкретные результаты работы.
Если предмет контракта — капитальное строительство, в описание нужно включить проектную документацию и смету. А для долгосрочных контрактов ещё и календарный план работ.
Описание услуг
При описании услуг дополнительно указывают условия их оказания и уровень качества. А вот требования к квалификации исполнителя, его опыту, деловой репутации или производственным мощностям указывать нельзя. Для этого есть другие разделы в тендерной документации.
Ошибки при описании ТРУ и их последствия
Сегодня техзадание по электронным тендерам составляется в Единой информационной системе (ЕИС) — платформе о госзакупках. Для этого заказчик заполняет разделы сайта, в части из них уже есть подсказки. Поэтому неточности при описании ТРУ встречаются реже.
Система выделяет цветом, на что обратить внимание при заполнении карточки, а выпадающие списки в ячейках ограничивают выбор несколькими значениями
Тем не менее участники закупки могут ошибиться в следующем:
- Не проверить данные в КТРУ.
- Ограничить конкуренцию, например указать страну-производителя или конкретный товарный знак и тем самым не допустить к тендеру участников с другими товарами.
- Сделать опечатку или отойти от правил оформления.
Если ошибки допускает поставщик, его заявку отклонят. А к заказчику-нарушителю могут применить штрафы и подать жалобу на него в ФАС. Её рассмотрение только затянет сроки сделки.