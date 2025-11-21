Внесение изменений в существенные условия контракта по 44-ФЗ, статья 95

Представьте, что вы выиграли тендер и заключили крупный долгосрочный госконтракт. Допустим, на строительство новой школы. Но из-за наводнения весной работы остановились на несколько месяцев. Теперь вы не успеваете сдать объект вовремя.

Будет несправедливо, если вас накажут. Ведь сроки сдвинулись не по вашей вине. В таких случаях по 44-ФЗ можно внести изменения в контракт. Точка Банк расскажет, как это сделать.

Коротко

— Несущественные можно менять в любой момент, а существенные — всего в нескольких случаях. Например, из-за форс-мажора или сокращения финансирования заказчика.

— Все ситуации, когда можно менять существенные изменения, перечислены в — Все ситуации, когда можно менять существенные изменения, перечислены в статье 95 Федерального закона №44-ФЗ

— Существенные изменения нужно обосновать, а иногда и согласовать с контрольным органом. Если нарушить порядок, грозят крупные штрафы. — В госконтрактах есть несущественные и существенные условия.

Какие бывают условия контракта по 44-ФЗ

Сначала давайте разберёмся, какие вообще есть условия в госконтракте и что из этого нельзя менять.

Определение и примеры несущественных условий

В госконтрактах есть несущественные условия — это те, которые не влияют на исполнение контракта. К ним относятся:

Адреса и платёжные реквизиты сторон.

Источник финансирования контракта заказчика.

Ставка НДС.

Несущественные условия можно изменить в любой момент. Например, до подписания контракта: тогда правки вносят через протокол разногласий — документ, в котором указывают прежние и новые условия. И если вторая сторона согласна с обновлениями, то их вносят в проект контракта и подписывают уже изменённый документ.

Если изменения нужно внести во время действия контракта, то обе стороны заключают дополнительное соглашение.

ПРИМЕР Поставщик взял кредит в банке , чтобы выполнить контракт. Теперь, по условиям кредитного договора, он должен принять оплату от заказчика на расчётный счёт в этом банке. Поэтому он заключает с заказчиком дополнительное соглашение и меняет реквизиты для оплаты.

Определение и примеры существенных условий

В госконтрактах есть существенные условия — это те, которые влияют на выполнение контракта. Без них непонятно, что и как должен сделать поставщик. Такие условия обязательно включают в договор, иначе контракт будет недействительным.

К существенным условиям относят:

Предмет контракта: какой конкретно товар нужно закупить или какие работы выполнить.

Количество товара или объём работ.

Цена контракта.

Срок выполнения.

Срок и порядок оплаты: в какой форме будет расчёт, есть ли оплата за этапы, предусмотрен ли аванс.

Обеспечение исполнения контракта: в какие сроки и в какой форме нужно предоставить денежный залог

Ответственность сторон: что будет за нарушение договора.

Существенные условия можно менять только в порядке исключения. О таких случаях расскажем в следующей главе.

Нормативная база: статья 95 Федерального закона №44-ФЗ

Все случаи, когда существенные условия по госконтракту можно менять, перечислены в части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ. Также статья устанавливает и другие правила. Например, как вносить изменения и нужно ли их согласовывать.

Когда допускается изменение существенных условий контракта: перечень оснований по статье 95 №44-ФЗ

Существенные условия в госконтракте можно менять:

По независящим от сторон обстоятельствам, например из-за форс-мажоров.

По соглашению сторон.

Изменения в связи с форс-мажором и обстоятельствами непреодолимой силы

Если возникло стихийное бедствие, военный конфликт или кто-то серьёзно помешал поставщику выполнить его работы, разрешается изменить условия госконтракта. Но только при условии, что он длительный и на крупную сумму. Лимиты есть в Постановлении Правительства РФ №1186 — мы собрали их в таблице.

Случай или цель контракта Сумма контракта, свыше которой разрешены изменения Срок контракта, свыше которого разрешены изменения Федеральные нужды 10 млрд ₽ 3 года Региональные нужды 1 млрд ₽ 3 года Муниципальные нужды 500 млн ₽ 1 год Клинические исследования лекарств 40 млн ₽ 3 года Контракт жизненного цикла — это сделка, в которой поставщик изготавливает, поставляет товар и обслуживает его весь период действия 100 млн ₽ 3 года для федеральных контрактов,

1 год для муниципальных контрактов

Геологоразведка 100 млн ₽ 3 года Пассажирские перевозки 1 млн ₽ для федеральных контрактов

100 000 ₽ для муниципальных контрактов 3 года для федеральных контрактов,

1 год для муниципальных контрактов

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 100 000 ₽ 1 год Контракт жизненного цикла на строительство 100 млн ₽ для контрактов, заключённых после 1 января 2023 года

1 млн ₽ для контрактов, заключённых до 31 декабря 2022 года 1 год

Чтобы внести изменения в контракты из таблицы, нужно получить разрешение исполнительного органа. По федеральным контрактам требуется одобрение Правительства РФ, по муниципальным — местной администрации.

Изменения по соглашению сторон

Если дело не в форс-мажоре или ЧП, то внести существенные правки в госконтракт можно только по соглашению сторон. Например, это можно сделать, если:

Снизилась цена при неизменном объёме.

Заказчик просит поставить больше или меньше товаров.

Сократились лимиты финансирования заказчика.

Изменилась сметная стоимость по результатам госэкспертизы.

О том, что конкретно можно менять в контракте, расскажем дальше.

Изменение цены контракта по 44-ФЗ

Цена — это важное условие контракта, поэтому менять её можно в исключительных случаях.

Порядок увеличения или уменьшения цены

Изменить цену контракта можно в следующих случаях:

1. Стоимость товаров или работ снизилась, но количество или объёмы остались прежними.

2. Изменились тарифы на товары, работы или услуги.

3. Заказчику сократили финансирование. Чтобы соответствовать новым бюджетным лимитам, заказчик может снизить цену контракта.

4. По контракту на лечение за пределами России изменилась стоимость по медицинским показаниям.

5. Случился форс-мажор по договорам сроком больше года. Это правило действует только для контрактов:

На строительство, капитальный ремонт или снос зданий и сооружений.

Геологоразведку.

Сохранение памятников культуры.

Контракты жизненного цикла, если предмет контракта — машины, оборудование или объект капитального строительства. Цену можно увеличить не более чем на 30%.

6. Случились непредвиденные обстоятельства при исполнении контрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму свыше 100 млн ₽. Цену можно увеличить не более чем на 30%.

7. По контрактам жизненного цикла на строительство или капитальный ремонт провели госэкспертизу и установили, что сметная стоимость не совпадает с ценой контракта. Тогда цену обязательно нужно снизить или увеличить. Рост цены допускается не более чем на 30%.

Ограничения по изменению цены

По снижению цены ограничений нет. Главное, чтобы это было обоснованно. А вот повысить стоимость госконтракта можно максимум на 30% и только в тех случаях, которые перечислены выше.

Если за время действия контракта цена меняется несколько раз, нужно суммарно уложиться в 30%.

ПРИМЕР В первом допсоглашении к контракту цена увеличилась на 20%. Через полгода стороны снова вносят изменения и повышают цену ещё на 20%. Второе допсоглашение признают недействительным, так как суммарно цену повысили на 40%.

Изменение сроков исполнения контракта

Ещё одно важное условие госконтракта — это сроки исполнения. Их нельзя сдвигать на своё усмотрение.

Основания для продления сроков

Срок исполнения госконтракта можно изменить в четырёх случаях:

Изменились лимиты бюджетных обязательств. Другими словами, заказчику сократили финансирование. Тогда госкомпания может сократить срок контракта по предоставлению услуг, чтобы сэкономить. Меняется срок отдельного этапа. Если контракт предусматривает поэтапную сдачу работ, сроки конкретных этапов можно сдвигать. По контрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы свыше 100 млн ₽ случился форс-мажор. В этом случае срок исполнения работ можно увеличить не более чем на 30%. По следующим контрактам:

На строительство, капитальный ремонт или снос зданий и сооружений.

Геологоразведку.

Сохранение памятников культуры.

Контракты жизненного цикла, если предмет контракта — машины, оборудование или объект капитального строительства.

В последнем случае порядок изменения срока зависит от причины:

Если по контракту сроком больше года случился форс-мажор или другие обстоятельства, на которые стороны не влияют, можно продлить срок на 30%.

Если виноват подрядчик — на срок не больше первоначального срока контракта и всего один раз.

Изменение объёма или предмета контракта

Предмет госзакупки и его количество — это существенное условие, которое можно менять в исключительных ситуациях.

Допустимые случаи изменения объёма

Есть три ситуации, когда №44-ФЗ допускает менять объём:

1. Заказчик сам предлагает увеличить количество товара или объём работ.

По большинству контрактов увеличить или уменьшить объёмы можно на 10%. Но цену контракта тогда тоже придётся изменить пропорционально объёму. Для этого рассчитывают цену одной единицы товара, а затем считают изменение.

ПРИМЕР Поставщик должен привезти в больницу 10 000 шприцов. Цена контракта — 100 000 ₽. Значит, стоимость 1 шприца: 100 000 / 10 000 = 10 ₽. Больница предложила уменьшить партию на 5%, то есть на 500 шприцов. В пересчёте на деньги это: 500 × 10 ₽ = 5 000 ₽. Значит, новая цена контракта составит: 100 000 – 5 000 = 95 000 ₽.

Бывают исключения, когда сколько ни меняй объём поставки, цену можно увеличить максимум на 10%. Это бывает, когда предметом госконтракта является:

Строительство, капитальный ремонт или снос зданий и сооружений.

Геологоразведка.

Сохранение памятников культуры.

Поставка и обслуживание машин, оборудование или капитальное строительство в рамках контрактов жизненного цикла.

2. Правительство ввело специальные меры в сфере экономики.

Речь идёт о мерах по Федеральному закону №61-ФЗ «Об обороне». Они разрешают менять объёмы контрактов по гособоронзаказу на любую величину. Цены также пересматриваются пропорционально объёмам.

3. Изменились лимиты бюджетных обязательств.

Если заказчику сокращают финансирование и приходится пересматривать расходы, он может отказаться от части работ, товаров или услуг по госконтрактам.

По закону разрешается не только сдвинуть сроки выполнения контракта, но и изменить сам предмет контракта. То есть можно заменить товар или его характеристики. Но только в случае, когда новый товар будет лучше и заказчик согласен на замену (ч. 7 ст. 95 №44-ФЗ).

Это условие часто выручает поставщиков, которые заключают контракт, а потом не могут найти товар с конкретными характеристиками из техзадания.

Изменение поставщика

Если поставщик выиграл тендер, по закону его нельзя заменить на другого исполнителя. Исключение: когда новый поставщик — это правопреемник предыдущего (ч. 5 ст. 95 №44-ФЗ).

Такое бывает, если компанию реорганизовали. Тогда к новому поставщику переходят все права и обязанности по контракту (ч. 6 ст. 95 №44-ФЗ).

Порядок внесения изменений

Внести существенные изменения в госконтрактах можно только по протоколу: необходимо подготовить документы и обоснования, получить одобрение контрольных органов и обновить информацию в единой информационной системе.

Документы и обоснования

Даже если изменение подходит под конкретный пункт статьи 95 №44-ФЗ, его нужно обосновать. Например, доказать, что заказчику потребовалось больше товара. Или провести экспертизу, которая подтвердит, что подрядчик не закончит работу в срок.

В обосновании нужно указать:

По какому пункту закона вносятся изменения.

Результаты экспертизы или заключения комиссии.

В обосновании указывают реквизиты контракта, даты и экономический расчёт изменений в виде таблиц и сравнений, как было и как стало. Обязательно указывают причину изменений и к каким экономическим и качественным результатам планируют прийти. Как правило, оформляют документ на бланке заказчика и подписывают обеими сторонами. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Чтобы внести изменения, стороны заключают дополнительное соглашение к контракту. В нём прописывают:

Номер и дату основного договора.

Новые условия.

Пункты закона, по которым меняются условия.

Дату, с которой вступают в силу изменения.

Допсоглашение подписывают обе стороны. В одностороннем порядке внести изменения не выйдет. Если стороны так и не договорились о новых условиях — спор разрешает суд.

Согласование с контрольными органами

В случаях, когда условия меняют из-за форс-мажоров и по независящим от сторон причинам, нужно решение органа исполнительной власти. Например, администрации города или Правительства РФ.

Заказчик или поставщик, которые инициируют изменения, предоставляют в ведомство обоснование и проект соглашения. Если решение будет положительное, ведомство издаёт распоряжение о внесении изменений.

Согласование нужно ещё в нескольких случаях. Например, с казначейством — если для увеличения цены нужны дополнительные бюджетные ассигнования. Или с ФАС — если выполняются два условия:

1. Цена увеличивается более чем на 10% или более чем на 100 000 ₽ для контрактов до 100 млн ₽.

2. Контракт был заключён по итогам конкурентной процедуры. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Публикация изменений в ЕИС

Дополнительное соглашение в контракт заключают через единую информационную систему, а потом публикуют обновления.

Памятка по регистрации в ЕИС

Но есть исключения — например, если допсоглашение содержит гостайну или касается поставки вооружения, то публиковать документ в ЕИС не нужно. Все исключения есть в части 5 статьи 103 №44-ФЗ.

Ответственность за незаконное изменение условий контракта

Есть изменить условия госконтракта не по правилам, можно столкнуться с негативными последствиями.

Административная ответственность

Если в контракт внесли изменения незаконно, заказчику или поставщику выпишут штраф. По статье 7.30.2 КоАП РФ, он составит:

Для руководителей организаций: от 10 000 до 50 000 ₽.

Для юридических лиц: от 100 000 до 300 000 ₽.

Если из-за незаконных изменений увеличилась цена контракта и на это пришлось выделить деньги из бюджета, то штрафы будут больше:

Для руководителей организаций — 1% от цены контракта, но не менее 50 000 ₽ и не более 200 000 ₽.

Для юридических лиц — 1% от цены контракта, но не менее 200 000 ₽ и не более 400 000 ₽.

Другие риски для заказчика и поставщика