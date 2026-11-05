Коротко Закрытая закупка по 223‑ФЗ — это особая форма закупки, информация о которой не публикуется в ЕИС, а поучаствовать в ней могут только те, кого пригласил заказчик. Закрытые процедуры проводят в четырёх случаях: это гостайна, гособоронзаказ, решение Правительственной комиссии по промышленности или решение Правительства РФ. Как проходит: заказчик направляет приглашения и документацию выбранным поставщикам → они подают заявки в закрытой форме → комиссия выбирает победителя и составляет протокол → договор заключают не раньше 10 дней и не позже 20 дней с даты направления итогового протокола.

— это особая форма закупки, информация о которой не публикуется в ЕИС, а поучаствовать в ней могут только те, кого пригласил заказчик. Закрытые процедуры проводят в четырёх случаях: это гостайна, гособоронзаказ, решение Правительственной комиссии по промышленности или решение Правительства РФ.

Что такое закрытые закупки по 223-ФЗ

Представьте, что вы хотите сделать сложный ремонт. Вы не будете оставлять объявление на подъезде, а позвоните трём проверенным мастерам, которым доверяете. Примерно так и работает закрытая закупка: заказчик выбирает минимум двух поставщиков и приглашает их на торги. Информация о процедуре нигде не публикуется, а форма проведения может быть как очной, так и электронной.

В бумажном варианте заказчик сам рассылает приглашения поставщикам и принимает от них заявки в конвертах. В электронном варианте всё происходит на специализированных электронных площадках (ЭТП): заказчик передаёт приглашения оператору, а тот рассылает их аккредитованным на платформе участникам.

Чтобы участвовать в электронных закрытых торгах, аккредитуйтесь на специализированных ЭТП и заполните профиль: лицензии, допуски, направления работы. Заказчик выбирает участников из реестра аккредитованных поставщиков по этим данным. В бумажных закупках всё сложнее: заказчик сам составляет список компаний. Чтобы о вас узнали, заявите о себе, например отправьте коммерческое предложение.

Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам Точка Банка

Где проходят электронные закрытые закупки

Закрытые закупки в электронной форме проходят на специализированных электронных площадках. Чаще всего это АСТ ГОЗ — платформа, созданная специально для закупок по гособоронзаказу.

Когда проводят закрытые закупки

Закон разрешает проводить закрытые закупки только в четырёх случаях, описанных в ч.1 ст 3.5 223-ФЗ.

1. Если информация о закупке — это государственная тайна

Перечень сведений, которые относятся к гостайне, установлен ст. 5 Закона о гостайне и Указом Президента РФ №1203. Так, к ним относят сведения о вооружении и военной технике, государственных оборонных заказах и объёмах их финансирования, а также системах специальной связи.

2. Если закупка нужна для государственного оборонного заказа

Например, когда заказывают военную технику, оружие, космические аппараты, а также их создание, ремонт, обслуживание или утилизацию.

3. Если так решила Правительственная комиссия по промышленности

По п. 2 ч. 8 ст. 3.1 комиссия может определить конкретные закупки, сведения о которых не составляют гостайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов.

По п. 3 ч. 8 ст. 3.1 комиссия может определить конкретные виды продукции машиностроения. Сведения о таких закупках тоже не относятся к гостайне, но в ЕИС не публикуются.

4. Если так решило Правительство РФ.

Правительство РФ может разрешить отдельным заказчикам не публиковать информацию о закупках в ЕИС (ч. 16 ст. 4 223-ФЗ). Список таких организаций приведён в постановлении Правительства РФ №301.

Итог: если заказчик проведёт закрытую закупку без одного из четырёх оснований, его могут наказать, а саму закупку — оспорить.

Виды закрытых закупок по 223-ФЗ

Закрытые закупки проводят четырьмя способами. Механика у них та же, что и у открытых, но с одним важным отличием: участвовать могут только те, кого пригласил заказчик.

Закрытый конкурс

Это самый сложный вид закрытых закупок. Заказчик выбирает победителя не только по цене, но и по другим критериям: качеству товара, срокам, квалификации участника и так далее. Побеждает тот, чья заявка предлагает лучшие условия.

В бумажной форме заказчик готовит документацию, приглашение и проект договора и отправляет их минимум двум поставщикам. В электронной заказчик передаёт документы оператору ЭТП, а тот информирует участников.

Закрытый аукцион

Здесь всё решает цена. Побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость договора. Качество, сроки и квалификацию участников не сравнивают, поэтому заказчику особенно важно чётко описать предмет закупки.

Аукцион может быть бумажным или электронным. В бумажном торги проходят вживую: участники собираются в одном помещении, аукционист объявляет начальную цену, а участники снижают её шагами — на 5% от начальной цены. Если желающих нет, шаг уменьшается до 0,5%. Побеждает тот, кто предложил наименьшую цену.

ПРИМЕР Начальная цена — 800 000 ₽, шаг 5% — 40 000 ₽. Аукционист трижды объявляет цену, и участник №1 предлагает 760 000 ₽. Аукционист снова трижды объявляет — и участник №2 предлагает 720 000 ₽. Если после трёхкратного объявления никто не поднимает карточку, шаг снижают до 0,5% — 4 000 ₽. Торги идут, пока есть предложения с меньшей ценой. Побеждает участник с минимальной ценой.



В электронной форме аукцион проходит аналогично, но в режиме онлайн на специализированной площадке.

Закрытый запрос предложений и котировок

Это упрощённые закрытые процедуры. Они быстрее и проще, чем конкурс или аукцион.

Закрытый запрос предложений. Используется для срочных закупок, когда товары или услуги нужны в кратчайшие сроки. Заявки оценивают комплексно: по цене и другим критериям. Выигрывает участник, чья заявка наиболее полно соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия.

Закрытый запрос котировок. Самая простая и быстрая закрытая процедура. Побеждает тот, кто предложит наименьшую цену договора, при условии, что его заявка соответствует установленным требованиям.

Как проходят закрытые закупки

Любая закрытая закупка проходит в четыре этапа: приглашение поставщиков, подача заявок в закрытой форме, оценка заявок комиссией и заключение договора с победителем. На каждом этапе есть свои правила и сроки. Рассмотрим их по порядку.

Шаг 1. Приглашение участников

Заказчик направляет приглашения минимум двум поставщикам. В документе он указывает, что именно закупает, на каких условиях и когда ждёт заявки. Вместе с приглашением потенциальные участники получают закупочную документацию и проект контракта.

Шаг 2. Подача заявок

Поставщики подают заявки в закрытых конвертах, чтобы никто не увидел содержимое до вскрытия. Дальше заказчик регистрирует каждую заявку с указанием времени получения и по требованию участника выдаёт расписку о получении. До конца приёма конверты хранят так, чтобы никто не мог их повредить или заглянуть внутрь.

Поставщик обязан соблюсти правила оформления заявки из документации. Важно посмотреть, нужно ли сшивать документы, записывать информацию на диск, сколько томов готовить, по каким формам заполнять листы и прикладывать ли гарантию. Если нарушить требования, заявку отклонят.

Шаг 3. Рассмотрение заявок и выбор победителя

Как только срок подачи истекает, комиссия заказчика изучает заявки и определяет победителя. Порядок выбора зависит от способа закупки.

В закрытом аукционе побеждает тот, кто предложил наименьшую цену.

В закрытом конкурсе — тот, у кого лучшие условия по всем критериям: цена, качество, сроки, квалификация.

В закрытом запросе котировок — тот, кто предложил наименьшую цену.

В закрытом запросе предложений — тот, чья заявка наиболее полно соответствует требованиям.

По итогам составляют протокол и заключают договор с победителем — не раньше чем через 10 дней и не позже чем через 20 дней с даты направления участникам итогового протокола. Это общая временная рамка, которую устанавливает 223-ФЗ. А конкретные сроки зависят от положения о закупках заказчика и документации.

Нередко заказчик отводит на подписание договора поставщику три календарных дня, а себе выделяет побольше. Или прямо запрещает участникам направлять протокол разногласий. Поэтому перед подачей заявки внимательно прочитайте документацию и положение о закупках и сверьтесь со всеми сроками. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам Точка Банка

Нарушения и риски при закрытых закупках

Необоснованная закрытость. Закрытую закупку можно проводить только в четырёх случаях: гостайна, гособоронзаказ, решение Правительственной комиссии или Правительства РФ. Если заказчик маскирует обычную закупку под закрытую, чтобы уйти от конкуренции, это нарушение.

Отказ от договора с единственным участником. Если заявка единственного участника соответствует требованиям, заказчик обязан заключить с ним договор. Отказаться можно, только если это прямо прописано в положении о закупке. Суды в таких спорах встают на сторону поставщика.

Дискриминационные критерии оценки. Заказчик имеет право предложить участие ограниченному количеству участников, но не имеет права прописывать в техническом задании требования, которые выполняет только одна организация.