Закрытый аукцион по 44-ФЗ: как проходят закрытые закупки

Коротко Для участия в закупках с гостайной организации нужна лицензия ФСБ на работу с гостайной, а её сотрудникам — допуск к таким сведениям. Допуск бывает трёх форм: для сведений особой важности; для совершенно секретных сведений; для секретных сведений. Первую и вторую формы можно получить только в ФСБ, пройдя проверку. Третью руководитель организации получает самостоятельно. Закрытый аукцион проводят в бумажной и электронной форме. Бумажный — очно, электронный — на специализированных площадках с шифрованием, например на АСТ ГОЗ.

Информация о закрытом аукционе по 44‑ФЗ не публикуется в открытом доступе. Участвовать в нём могут только поставщики, которых пригласил заказчик. Побеждает тот, кто предложит наименьшую цену.

Что такое закрытые закупки по 44-ФЗ

Закрытые закупки — это торги, информация о которых не публикуется в открытом доступе. По сути, о них знают только заказчик и приглашённые поставщики.

НЮАНС Заказчик не размещает извещение в Единой информационной системе (ЕИС), не публикует документацию и не принимает заявки от всех желающих.

Закрытые торги проходят иначе: заказчик сам приглашает ограниченный круг поставщиков. Он выбирает их по надёжности — по рекомендациям, репутации на рынке и опыту прошлых контрактов.

Чтобы попасть в число приглашённых, поставщику стоит заявлять о себе и нарабатывать репутацию: направлять заказчикам коммерческие предложения и письма с описанием опыта и компетенций, а также участвовать в сборе предложений для определения НМЦК.

Когда проводят закрытые закупки по 44-ФЗ

Закрытые закупки проводятся в строго определённых законом случаях (ст. 24 44-ФЗ).

Прежде всего это закупки, связанные с государственной тайной. Закон выделяет два случая: если товары, работы или услуги нужны для обеспечения федеральных нужд, сведения о которых составляют гостайну, а также если сами сведения о закупаемой продукции содержатся в документации или проекте контракта.

Также закрытые процедуры применяются в рамках государственного оборонного заказа: при закупках вооружения, военной и специальной техники, а также работ по созданию, модернизации и утилизации такой продукции.

Закон предусматривает и иные случаи, не связанные с гостайной. Это закупки услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей Госфонда драгоценных металлов и камней, музейных предметов и архивных документов, имеющих культурную ценность. А также закупки услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения РФ: техническое обслуживание, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий и сооружений, уборка зданий и прилегающих территорий, перевозки грузов, пассажиров и багажа.

ПРИМЕР Министерству обороны нужно закупить сложную военную технику. Проводить открытый конкурс нельзя — информация о характеристиках и количестве этой техники является гостайной. Поэтому заказчик направляет приглашения конкретным производителям, которые имеют допуск к таким сведениям, и проводит закрытый конкурс.

Какие бывают закрытые закупки по 44-ФЗ

44-ФЗ предусматривает четыре вида закрытых закупок.

Закрытый конкурс

Победителя определяют по совокупности критериев: это цена, квалификация участника, качество работ и прочие. Процедура проводится в бумажной форме и только в случаях, предусмотренных п. п. 1, 2 ч. 11 ст. 24 44-ФЗ. Например, так можно закупить работы для обеспечения федеральных нужд, сведения о которых составляют гостайну.

Чтобы провести закрытый конкурс, заказчик должен получить согласие ФАС. Для этого он направляет в ведомство обращение и обосновывает, почему закупку нельзя провести открыто. ФАС рассматривает заявку в течение десяти рабочих дней и либо согласовывает её, либо отказывает (ст. 72 44-ФЗ).

Закрытый аукцион

Как и закрытый конкурс, аукцион проводится в бумажной форме и требует согласия ФАС. Отличаются процедуры только критерием определения победителя: в аукционе побеждает участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Провести закрытый аукцион можно в случаях из п. п. 1, 2 ч. 11 и ч. 13 ст. 24 44-ФЗ. Например, при закупке товара для федеральных нужд, содержащего гостайну.

Закрытый электронный конкурс

Проводится онлайн на электронной площадке в закрытом режиме. Допустим только в случаях из ч. 13 ст. 24 44-ФЗ. Например, при закупке услуг по страхованию, транспортировке или охране ценностей Государственного фонда России. Но если приглашение направлено до 31 декабря 2026, возможны и иные случаи (п. 1 ч. 7 ст. 15 46-ФЗ).

Закрытый электронный аукцион

Применяется в тех же случаях, что и закрытый электронный конкурс: например при закупке ценностей Госфонда или при наличии гостайны в документации. Разница в том, что конкурс оценивает заявки по нескольким критериям — цене, опыту, квалификации, — а аукцион только по цене. Поэтому, если заказчику важно именно снижение цены, а не совокупность критериев, он проведёт закрытый аукцион.

Закрытый электронный аукцион проходит на специализированной электронной площадке. Порядок проведения регулирует статья 76 44-ФЗ.

Как проводят закрытый аукцион по 44-ФЗ

Пошагово рассмотрим, как проходит процедура закрытого аукциона по 44-ФЗ.

1-й шаг. Направление приглашений участникам

Получив согласие ФАС, заказчик направляет приглашения всем участникам, сведения о которых подавал в антимонопольный орган. В приглашении он указывает информацию об объекте закупки, сроках исполнения контракта, порядке ознакомления с документацией и размере платы за её предоставление, если плата установлена (ч. 3 ст. 73 44-ФЗ).

Документацию к приглашению не прикладывают. Участник получает её отдельно. Для этого он направляет заказчику запрос не позднее чем за четыре рабочих дня до окончания приёма заявок. Заказчик выдаёт доступ в течение двух рабочих дней.

Если участнику что-то неясно в документации, он может запросить разъяснения, главное — уложиться в срок. Запрос должен поступить не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок. Ответ приходит в течение двух рабочих дней после запроса (ч. 4 ст. 73 44-ФЗ).

2-й шаг. Подача заявок

Если аукцион проводится в бумажной форме, поставщики подают заявки в запечатанных конвертах, чтобы никто не мог увидеть их содержимое. Каждую заявку регистрируют с указанием времени получения. По желанию можно получить расписку, что заявка подана и принята. Она нужна на случай спорных ситуаций: например если заявка потеряется или возникнет вопрос, подана ли она вовремя. До последнего дня приёма конверты хранят так, чтобы никто не мог их повредить или заглянуть внутрь раньше времени.

Если аукцион проводится электронно, заявки подают через электронную площадку в зашифрованном виде. До окончания срока подачи никто не имеет доступа к их содержанию, включая заказчика.

В обоих случаях, если заказчик установил требование об обеспечении заявки, её нужно приложить к заявке. В бумажном аукционе это будет подтверждение перевода или банковская гарантия в конверте. В электронном — деньги просто заблокируют на спецсчёте через площадку.

3-й шаг. Рассмотрение заявок

Когда срок подачи истекает, комиссия вскрывает конверты и проверяет каждую заявку. Если документов не хватает или информация не подходит, заявку отклоняют. По итогам составляют протокол, в котором указывают причину допуска или отказа по каждой заявке. Протокол подписывают, отправляют в ФАС, а участникам сообщают результаты.

При бумажном аукционе на проверку у комиссии есть десять рабочих дней, при электронном — не более пяти рабочих дней, но не позднее даты подведения итогов, указанной в документации.

4-й шаг. Проведение торгов

В закрытом аукционе комиссия собирается в день торгов. Перед началом участники регистрируются и получают карточки с номерами. Аукционист объявляет предмет закупки и начальную цену, а затем предлагает участникам снизить её. Кто готов — поднимает карточку. Аукционист видит, кто сделал это первым, и называет новую цену. Шаг снижения — 5% от начальной цены.

Если после очередного трёхкратного объявления никто не поднимет карточку, шаг снижают на 0,5 %, но не ниже 0,5 % от НМЦК. Торги продолжаются, пока кто-то предлагает более низкую цену. Побеждает участник с минимальной ценой.

ПРИМЕР Начальная цена — 1 000 000 ₽, шаг снижения — 50 000 ₽. Аукционист трижды объявляет цену, после чего участник А предлагает 950 000 ₽. Аукционист снова трижды объявляет цену — и участник Б предлагает 900 000 ₽, и так дальше, пока находятся желающие снизить цену. Если на очередной цене после трёхкратного объявления карточку никто не поднимет, шаг снижают на 0,5% — с 50 000 ₽ до 49 500 ₽, и торги продолжаются уже с этим шагом. Шаг уменьшают каждый раз, когда нет желающих, но не ниже 0,5% от НМЦК — в нашем случае не ниже 5 000 ₽. Побеждает участник с минимальной ценой — например участник А с ценой в 601 000 ₽, если после трёхкратного объявления этой цены карточку больше никто не поднял.



В электронном закрытом аукционе торги начинаются через два часа после окончания приёма заявок и проходят на электронной площадке. Участники подают ценовые предложения через интерфейс системы. Шаг аукциона — 5% от начальной цены, но если новых предложений нет, шаг постепенно снижается на 0,5%, но не ниже 0,5% от НМЦК. Все действия фиксируются автоматически — это исключает споры о том, кто первым подал предложение.

5-й шаг. Подведение итогов и определение победителя

После торгов комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер — от низкой цены к высокой. Первый номер получает победитель. Затем составляют итоговый протокол со всеми предложениями участников, порядковыми номерами и решением комиссии. Протокол подписывают и направляют в ФАС, а участников уведомляют о присвоенных номерах. Всё это нужно сделать в течение одного рабочего дня.

Если подана всего одна заявка или подошла только одна из всех, аукцион признают несостоявшимся и заключают контракт с единственным подходящим участником.

6-й шаг. Заключение контракта

В течение трёх рабочих дней после итогового протокола заказчик направляет победителю проект контракта без своей подписи. Победитель в течение пяти рабочих дней подписывает его, возвращает заказчику и предоставляет обеспечение исполнения контракта.

После этого контракт подписывает заказчик — в течение трёх рабочих дней после получения документов, но не раньше чем через десять дней с момента подписания протокола.

Если победитель не подписал контракт в срок, его признают уклонившимся. Заказчик оформляет протокол и передаёт сведения в реестр недобросовестных поставщиков. Дальше контракт предлагают участнику со вторым номером, при необходимости — далее по списку.

Особенности закрытых закупок в электронной форме: где проходят

Закрытые электронные процедуры проводят на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП) с повышенным уровнем защиты информации. Основной оператор в этой сфере — АСТ ГОЗ. На этой платформе проводятся торги в рамках гособоронзаказа и иных закрытых закупок.

Аккредитация на закрытых ЭТП требует установки защищённого программного обеспечения (например ViPNet), квалифицированной электронной подписи и отдельного компьютера. Весь документооборот происходит в зашифрованном виде, а для скачивания документации нужно направить и подписать запрос.

Когда закрытый аукцион признают несостоявшимся

Закрытый аукцион считается несостоявшимся в следующих случаях:

Подана только одна заявка или ни одной.

Из всех заявок только одна соответствует требованиям документации.

Комиссия отклонила все заявки.

Все участники признаны уклонившимися от заключения контракта.

Заказчик отказался заключать контракт с единственным допущенным участником.

Никто не запросил документацию для ознакомления.

Если подана одна заявка или только одна признана соответствующей, заказчик обязан заключить контракт с этим участником согласно п. 24 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В остальных случаях у заказчика есть выбор: либо заключить контракт с единственным поставщиком по той же норме, либо провести закупку заново.

Ошибки заказчиков при закрытых закупках

В закрытых процедурах с заказчиков не снимают обязанности действовать по закону. У них бывают те же самые нарушения, что и в открытых торгах:

Ошибки в документации. Иногда заказчики допускают несоответствие данных в техническом задании и контракте, излишние требования, ссылки на устаревшие нормативы и ГОСТы.

Некорректное обоснование отклонения заявок. Заказчик обязан чётко указывать причину отклонения со ссылкой на пункт из документации.

Жалобы и судебная практика

Если участник заметил ошибку заказчика, он может подать жалобу в ФАС, даже если процедура закрытая. Отличается только порядок подачи.

Жалоба подаётся только в письменной форме. Подать претензию через ЕИС не получится: платформа не имеет подобного функционала для закрытых процедур. Направить жалобу можно по почте с уведомлением о вручении или принести лично в ФАС. К жалобе приложите приглашение на участие в закупке, а если её подаёт представитель — ещё и доверенность.

Сроки. Жалобу можно подать в период проведения закупки, но не позднее пяти дней со дня, следующего за днём подписания протокола подведения итогов итогов. Если обжалуется положение документации, нужно успеть до окончания срока подачи заявок.

Рассмотрение. ФАС рассмотрит жалобу в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днём её поступления. Ещё три рабочих дня занимает составление решения.

Пример из судебной практики

Заказчик расторг контракт с поставщиком, потому что тот не поставил товар. Чтобы не остаться без продукции, он закупил её у другого поставщика через закрытый электронный аукцион. Такой контракт, заключённый взамен сорванного, называют замещающей сделкой.

Новый товар обошёлся дороже, чем по первому контракту. Разницу заказчик решил взыскать с первого поставщика как убытки через суд.