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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Закупка строительных работ по 44-ФЗ: как заключают контракт на строительство объекта

Если строительные работы оплачиваются из госбюджета, то компания не может сама выбрать подрядчика — нужно провести электронные торги. Объясняем, как они проходят.

25.09.2026
98
98

Оглавление

Вся работа с закупками в одном поисковике

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Ищите и сохраняйте тендеры, изучайте условия контракта и скачивайте документацию
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Коротко
Подрядчика на строительные работы ищут одним из четырёх способов: в формате конкурса, аукциона, запроса котировок или закупки у единственного поставщика.
Чтобы выиграть тендер, поставщику нужно соответствовать единым требованиям, например не быть банкротом, и дополнительным, например обладать необходимым опытом.
С победителем торгов подписывают типовой контракт.
Тендеры на строительные работы в ЕИС

Все тендеры на строительные работы попадают в Единую информационную систему

Что такое госзакупки в строительстве по 44-ФЗ  

Строительными работами в торгах называют возведение новых зданий, реконструкцию или капитальный ремонт старых, техобслуживание объектов, текущий ремонт, благоустройство и прочее.

Если такие работы нужно выполнить в государственном или муниципальном учреждении, то подрядчика выбирают через электронные торги по 44-ФЗ, а процесс монтажа и ремонта тщательно контролируют. В конце с подрядчиком расплачиваются государственными деньгами.

Нормативная база строительных закупок  

Для участия в торгах нужно изучить эти документы:

44-ФЗ — закон о госзакупках.

Градостроительный кодекс РФ — нормативы в сфере строительства.

Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 №615 — правила поиска подрядчиков на работы по капремонту.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 №2571 — дополнительные требования к участникам закупки.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 №1066 — типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта.

Письмо ФАС от 01.07.2016 №ИА/44536/16 — инструкция по заполнению заявки для участников.

Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ 

Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ

Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ

Чтобы выбрать подрядчика на строительство или реконструкцию объекта, проводят электронные торги. Они бывают разных видов:

Электронный аукцион  

Аукцион стартует через два часа после окончания приёма заявок. В процессе участники предлагают свою цену, которая равна или ниже стартовой.

Согласно постановлению Правительства РФ от 01.07.2026 №817, с 1 июля 2026 года вместо системы четырёх минут используют другое время приёма предложений.

На подачу ценовых предложений даётся 60 минут с начала аукциона. Затем — ещё 20 минут с момента поступления последнего предложения. Если за это время новых предложений нет, то акцион завершают. Побеждает тот, кто предложил наименьшую стоимость.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина НеупокоеваЭксперт по тендерного направления в Точка Банке

Важно. Это правило применяется только к торгам, которые решили проводить после 1 июля 2026 года. Если аукцион стартовал раньше, то изменение на него не распространяется.

Существует аукционный перечень — список работ, закупить которые можно только через аукцион. Строительные работы в него не входят, поэтому заказчик может провести электронный аукцион по собственному желанию или выбрать другой способ.

Конкурс в электронной форме  

В конкурсе побеждает тот, кто предложит лучшие условия контракта, и это не обязательно цена. 

ПРИМЕР
В конкурсе участвуют две компании:
— Первая — трижды осуществляла капремонт и имеет собственное оборудование.
— Вторая — не имеет опыта и планирует брать инструменты в аренду.
Выиграла первая компания, потому что её условия лучше.

Обычно заявка на участие в электронном конкурсе состоит из трёх частей. Сначала проверяют первую, потом оценивают вторую и третью части, а затем проводят переторжку — этап, когда участники могут снизить цену. После этого снова оценивают заявки и присваивают им места.

Но если в закупке есть проектная документация или смета на капремонт — правила упрощаются: первую часть заявки не подают, переторжку не проводят, а комиссия сразу рассматривает только вторую и третью части.

Электронный запрос котировок

В запросе котировок поставщика выбирают по минимальной цене, но без аукциона. Участники подают заявки со своими ценами, а побеждает тот, кто соответствует требованиям и предлагает самую низкую стоимость.

Этот способ закупки подходит, если НМЦК не превышает 10 млн ₽, а годовой объём закупок — 20% от совокупного годового объёма закупок (СГОЗ). Ограничения по НМЦК и лимиту не работают, если был односторонний отказ от контракта и заказчику нужен новый подрядчик.

Закупка у единственного поставщика  

Контракт на строительство объекта по 44-ФЗ заключают с единственным поставщиком, то есть напрямую с компанией без торгов, в трёх случаях:

  1. Закупка работ до 600 000 ₽ по пунктам 4 или 5 ч.1 статьи 93 закона №44-ФЗ.
  2. Закупка услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений по пункту 23 ч. 1 статьи 93 закона №44-ФЗ
  3. Закупка услуг авторского контроля и надзора, например за строительством, реконструкцией или капремонтом.
НМЦК

Причина для осуществления закупки у единственного поставщика указана в ЕИС в разделе НМЦК. В нашем случае — п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ: работы выполняются в учреждении уголовно-исполнительной системы

Контракт на строительство объекта по 44-ФЗ  

Чтобы составить проект контракта, нужно прописать типовые условия. Структура документа должна быть следующей:

1. Обязанности подрядчика

2. Права подрядчика

3. Обязанности заказчика

4. Права заказчика

5. Гарантии качества

6. Цена контракта

7. Изменение, расторжение контракта

8. Приёмка и оплата выполненных работ

9. Срок выполненных работ и срок действия контракта

10. Ответственность сторон

11. Урегулирование разногласий

12. Порядок направления уведомлений

Более подробно изучить информацию о типовых условиях можно в постановлении Правительства РФ от 29.06.2023 №1066.

Требования к участникам закупки строительных работ  

Участники закупки должны соответствовать единым и дополнительным требованиям. Они установлены законодательством. Заказчик не имеет права менять их или устанавливать свои.

Единые требования  

Единые требования ко всем поставщикам из любой сферы указаны в ч. 1 статьи 31 44-ФЗ:

1. Отвечает общероссийским требованиям: юридически зарегистрирован, ведёт бухотчётность, платит налоги

2. Не ликвидируется и не признан банкротом

3. Ведёт деятельность, она не приостановлена в законном порядке

4. Не имеет долгов по налогам, сборам и страховым взносам

5. Не имеет судимости за экономические и коррупционные преступления

6. Не привлекался к ответственности за взятки

7. Имеет исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

8. Не связан с руководством заказчика

9. Не участвует в офшорной компании

10. Не является иноагентом

11. Не имеет других ограничений

12. Не состоит в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков или исполнителей

Условия не нужно подтверждать специальными бумагами — достаточно заполнить документ о соответствии требованиям, который входит в состав заявки.

Есть ещё обязательное условие, которое касается именно строительных работ: участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Оно не понадобится только в случаях, описанных в ч. 2.1, 2.2 статьи 52 ГрК. Например, если стартовая цена (НМЦК) меньше 10 млн ₽ и участник — государственное или муниципальное унитарное предприятие. 

Дополнительные требования  

Если закупка конкурентная, а товар есть в перечне к постановлению №2571, то применяются особые правила. Например, дополнительным условием может быть наличие у участника финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, деловой репутации и работников определённой квалификации.

Когда речь идёт о работах по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, нужно подтвердить опыт выполнения аналогичных работ. Он может быть одним из двух видов:

Вид опытаКак подтвердить 
Исполнение договора строительного подряда1. Исполненный договор.

2. Акты приёмки и выполненных работ
Опыт выполнения работ, цена которых:

— не менее 50% НМЦК, если она не превышает 100 млн ₽;

— не менее 40% НМЦК, если она находится в диапазоне от 100 млн до 500 млн ₽;

— не менее 30% НМЦК, если она более 500 млн ₽
1. Второй документ понадобится, если в акте приёмки не окажется цены выполненных работ.

2. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, если это разрешение было нужно
Преимущества, требования к участникам закупки по 44-ФЗ

Все требования заказчик перечисляет в карточке закупки. Чтобы их увидеть, нужно перейти в раздел «Преимущества, требования к участникам»

Обеспечение заявки и контракта в строительстве  

В закупках есть три вида обеспечения. 

Первый вид обеспечения — обеспечение заявки. Участник закупки предоставляет его вместе с подачей заявки. Таким образом он гарантирует, что подпишет контракт в случае выигрыша. В качестве обеспечения может быть денежный депозит или банковская гарантия — документ, в котором банк обязуется выплатить заказчику определённую сумму.

ВАЖНО
Обеспечение заявки обязательно, если размер закупки превышает 1 млн ₽.

Размер обеспечения зависит от стартовой цены закупки (НМЦК):

  • Если стартовая цена меньше 20 млн ₽, то обеспечение заявки составляет от 0,5 до 1% от стоимости.
  • Если стартовая цена больше 20 млн ₽, то обеспечение заявки составляет от 0,5 до 5% от стоимости.
Обеспечение заявки

Если для конкретного тендера нужно обеспечение заявки, вы увидите это в ЕИС

Второй вид обеспечения — обеспечение контракта. Заказчик имеет право потребовать его у победителя, если закупка проводилась в виде конкурса или аукциона. В качестве гарантии обычно используют банковскую гарантию.

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта составит 5%

ВАЖНО
Если заказчик требует обеспечить и заявку, и исполнение контракта, то одной банковской гарантии недостаточно — их должно быть две

Третий вид обеспечения — обеспечение гарантийных обязательств. Иногда заказчик требует ещё и его. 

Такое обеспечение вносится до подписания итогового акта приёмки выполненных работ. То есть сначала подрядчик выполняет все работы, затем предоставляет обеспечение, и только после этого стороны подписывают итоговый акт приёмки.

Предоставить гарантию можно двумя способами:

  1. Депозит — внесение собственных денежных средств на счет заказчика в Федеральном казначействе.
  2. Банковская гарантия — при этом ее срок должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств по контракту минимум на один месяц.
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Обеспечение гарантийных обязательств

По этому же тендеру отдельно нужно обеспечение гарантийных обязательств в размере 697 644,27 ₽

Типовые риски и проблемы в строительных закупках  

Прежде чем подать заявку на участие в тендере, внимательно изучите документы, даже если их много. Так вы сможете оценить собственные возможности и затраты.

Избыточные и противоречивые требования  

Требования к строительным работам и материалам указаны в ГОСТ, СНиП и СанПиН. На них опираются заказчики при выставлении требований. Иногда они указывают избыточные и противоречивые требования, например прописывают в техническом задании такие параметры материалов, которые поставщик может проверить только в лаборатории. 

Если вы считаете, что техническое задание составлено с нарушениями, отправьте заказчику запрос разъяснений. На один аукцион или конкурс можно направить не более трёх запросов.

Заказчик должен ответить в течение двух дней. Отсчёт начинается на следующий день после получения запроса. Если это не помогло, отправьте жалобу в ФАС.

ПРИМЕР
Городской аналитический центр хочет сделать капитальный ремонт. В техническом задании указано, что в кабинетах нужно поклеить обои определённого премиального бренда с шагом повторения геометрического рисунка через каждые 64 см.
Требовать конкретные показатели обоев неправомерно. Если участник пожалуется в ФАС, ведомство встанет на его сторону.

Неудобный формат проектной документации  

В Единой информационной системе нужно публиковать документы в таком формате, чтобы фрагменты было легко искать, редактировать, копировать и печатать.

Иногда недобросовестные заказчики заранее выбирают потенциального поставщика и договариваются с ним о сотрудничестве, а потом используют разные схемы: вставляют техническое задание картинками, добавляют информацию в неудобные таблицы или защищают документы паролем. Это делается для того, чтобы остальным участникам было сложнее подать заявку. 

Публиковать документы в неудобном формате — административное правонарушение. 

Скрытые объёмы и работы  

Некоторые заказчики умалчивают о дополнительных работах, чтобы не оплачивать их. В этом случае выигравший участник приезжает на объект и узнаёт, что перед строительством здания нужно снести предыдущее или вырубить деревья.

Чтобы не попасть в ловушку, проверяйте место работ ещё до подачи заявки и просите заказчика дать разъяснения через ЕИС. Если уточнять детали устно, то заказчик не будет нести ответственность за сказанное.

Отличия закупок строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ  

Есть существенные отличия между подходами к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Критерий \ Вид закупки44-ФЗ223-ФЗ
Жёсткость требований

Сроки и процедуры установлены законом Заказчик разрабатывает собственное положение о закупках на базе закона
Условия допуска к торгамТребования к поставщикам перечислены в законеЗаказчик разрабатывает требования самостоятельно
Способы закупкиКонкурс, аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщикаКроме способов по 44-ФЗ, используют запрос предложений и собственные способы закупки
СрокиЖёстко регламентированыВ законе есть ориентировочные сроки, финальные устанавливает заказчик в положении о закупках
Обеспечение контрактовОбязательно для конкурсов и аукционовМожет быть обязательным по желанию заказчика

Что изменилось в строительных закупках по 44-ФЗ  

С 1 января 2026 года стали действовать изменения, которые влияют на подрядчиков. Вот основные:

1. Участник подтверждает ссылками соответствие единым требованиям

Если данные есть в открытых госреестрах в интернете, то прикреплять отдельные выписки не нужно. Достаточно добавить в декларацию соответствия ссылки на такие ресурсы.

2. Контрагент подтверждает свою надёжность по обновлённой методике ФНС

Для этого нужно подать запрос через «Сервис оценки юридических лиц». Выписка придёт в личный кабинет. Если контрагент не согласен с результатом, он может оспорить его в течение пяти рабочих дней.  

3. Демпингующий участок не должен предоставлять обеспечение контракта, если оно не установлено в извещении

Раньше, если участник снижал цену на 25% и более от НМЦК, с него автоматически требовали повышенное обеспечение исполнения контракта — в 1,5 раза больше того, что было прописано в извещении, но не менее 10% от НМЦК. Теперь закон стал строже: повышенное обеспечение потребуется только при одном условии — если заказчик сам установил такое требование в извещении о закупке.

Ещё есть одно уточнение. Если до подведения итогов выясняется, что участник предоставил недостоверные сведения или он не соответствует единым требованиям, то заказчик обязан отстранить такого участника. А если после — отказаться от подписания контракта.

Вопросы по теме

Какие работы считаются строительными закупками по 44-ФЗ?

Строительными работами чаще всего называют возведение новых зданий, реконструкцию или капитальный ремонт уже имеющихся. Также в это понятие входят снос объектов капитального строительства, проектные или изыскательские работы, содержание дорог для автомобилей, благоустройство и прочее.

Обязательно ли наличие СРО для участия в строительных закупках?

Да, членство в саморегулируемой организации (СРО) нужно практически всегда, если начальная максимальная цена контракта (НМЦК) более 10 млн ₽. Исключением являются случаи, описанные в ч. 2.1, 2.2 статьи 52 ГрК.

Какими способами проводится закупка строительных работ по 44-ФЗ?

Есть четыре способа: конкурс, аукцион, электронный запрос котировок и закупка у единственного поставщика. Конкретный способ зависит от предмета закупки и стартовой цены.

Что обязательно должно быть в контракте на строительство объекта?

Такие контракты включают типовые условия: обязанности и права подрядчика, обязанности и права заказчика, гарантии качества, цену контракта, изменение и расторжение контракта, приёмку и оплату выполненных работ, срок выполненных работ и срок действия контракта, ответственность сторон, урегулирование разногласий и порядок направления уведомлений.

Где искать госзакупки в сфере строительства?

С сервисом «Поиск тендеров» от Точка Банка вам не придётся вручную искать госзакупки и мониторить разные торговые площадки. Настройте фильтры и получайте только подходящие закупки. Подборки будут приходить на почту и прямо внутри сервиса.

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Закупка строительных работ по 44-ФЗ: контракты на строительство и требования к подрядчикам — Точка Банк