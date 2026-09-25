Закупка строительных работ по 44-ФЗ: как заключают контракт на строительство объекта

Все тендеры на строительные работы попадают в Единую информационную систему
Что такое госзакупки в строительстве по 44-ФЗ
Строительными работами в торгах называют возведение новых зданий, реконструкцию или капитальный ремонт старых, техобслуживание объектов, текущий ремонт, благоустройство и прочее.
Если такие работы нужно выполнить в государственном или муниципальном учреждении, то подрядчика выбирают через электронные торги по 44-ФЗ, а процесс монтажа и ремонта тщательно контролируют. В конце с подрядчиком расплачиваются государственными деньгами.
Нормативная база строительных закупок
Для участия в торгах нужно изучить эти документы:
44-ФЗ — закон о госзакупках.
Градостроительный кодекс РФ — нормативы в сфере строительства.
Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 №615 — правила поиска подрядчиков на работы по капремонту.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 №2571 — дополнительные требования к участникам закупки.
Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 №1066 — типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта.
Письмо ФАС от 01.07.2016 №ИА/44536/16 — инструкция по заполнению заявки для участников.
Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ
Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ
Чтобы выбрать подрядчика на строительство или реконструкцию объекта, проводят электронные торги. Они бывают разных видов:
Электронный аукцион
Аукцион стартует через два часа после окончания приёма заявок. В процессе участники предлагают свою цену, которая равна или ниже стартовой.
Согласно постановлению Правительства РФ от 01.07.2026 №817, с 1 июля 2026 года вместо системы четырёх минут используют другое время приёма предложений.
Важно. Это правило применяется только к торгам, которые решили проводить после 1 июля 2026 года. Если аукцион стартовал раньше, то изменение на него не распространяется.
Существует аукционный перечень — список работ, закупить которые можно только через аукцион. Строительные работы в него не входят, поэтому заказчик может провести электронный аукцион по собственному желанию или выбрать другой способ.
Конкурс в электронной форме
В конкурсе побеждает тот, кто предложит лучшие условия контракта, и это не обязательно цена.
Обычно заявка на участие в электронном конкурсе состоит из трёх частей. Сначала проверяют первую, потом оценивают вторую и третью части, а затем проводят переторжку — этап, когда участники могут снизить цену. После этого снова оценивают заявки и присваивают им места.
Но если в закупке есть проектная документация или смета на капремонт — правила упрощаются: первую часть заявки не подают, переторжку не проводят, а комиссия сразу рассматривает только вторую и третью части.
Электронный запрос котировок
В запросе котировок поставщика выбирают по минимальной цене, но без аукциона. Участники подают заявки со своими ценами, а побеждает тот, кто соответствует требованиям и предлагает самую низкую стоимость.
Этот способ закупки подходит, если НМЦК не превышает 10 млн ₽, а годовой объём закупок — 20% от совокупного годового объёма закупок (СГОЗ). Ограничения по НМЦК и лимиту не работают, если был односторонний отказ от контракта и заказчику нужен новый подрядчик.
Закупка у единственного поставщика
Контракт на строительство объекта по 44-ФЗ заключают с единственным поставщиком, то есть напрямую с компанией без торгов, в трёх случаях:
- Закупка работ до 600 000 ₽ по пунктам 4 или 5 ч.1 статьи 93 закона №44-ФЗ.
- Закупка услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений по пункту 23 ч. 1 статьи 93 закона №44-ФЗ.
- Закупка услуг авторского контроля и надзора, например за строительством, реконструкцией или капремонтом.
Причина для осуществления закупки у единственного поставщика указана в ЕИС в разделе НМЦК. В нашем случае — п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ: работы выполняются в учреждении уголовно-исполнительной системы
Контракт на строительство объекта по 44-ФЗ
Чтобы составить проект контракта, нужно прописать типовые условия. Структура документа должна быть следующей:
1. Обязанности подрядчика
2. Права подрядчика
3. Обязанности заказчика
4. Права заказчика
5. Гарантии качества
6. Цена контракта
7. Изменение, расторжение контракта
8. Приёмка и оплата выполненных работ
9. Срок выполненных работ и срок действия контракта
10. Ответственность сторон
11. Урегулирование разногласий
12. Порядок направления уведомлений
Более подробно изучить информацию о типовых условиях можно в постановлении Правительства РФ от 29.06.2023 №1066.
Требования к участникам закупки строительных работ
Участники закупки должны соответствовать единым и дополнительным требованиям. Они установлены законодательством. Заказчик не имеет права менять их или устанавливать свои.
Единые требования
Единые требования ко всем поставщикам из любой сферы указаны в ч. 1 статьи 31 44-ФЗ:
1. Отвечает общероссийским требованиям: юридически зарегистрирован, ведёт бухотчётность, платит налоги
2. Не ликвидируется и не признан банкротом
3. Ведёт деятельность, она не приостановлена в законном порядке
4. Не имеет долгов по налогам, сборам и страховым взносам
5. Не имеет судимости за экономические и коррупционные преступления
6. Не привлекался к ответственности за взятки
7. Имеет исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
8. Не связан с руководством заказчика
9. Не участвует в офшорной компании
10. Не является иноагентом
11. Не имеет других ограничений
12. Не состоит в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков или исполнителей
Условия не нужно подтверждать специальными бумагами — достаточно заполнить документ о соответствии требованиям, который входит в состав заявки.
Есть ещё обязательное условие, которое касается именно строительных работ: участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Оно не понадобится только в случаях, описанных в ч. 2.1, 2.2 статьи 52 ГрК. Например, если стартовая цена (НМЦК) меньше 10 млн ₽ и участник — государственное или муниципальное унитарное предприятие.
Дополнительные требования
Если закупка конкурентная, а товар есть в перечне к постановлению №2571, то применяются особые правила. Например, дополнительным условием может быть наличие у участника финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, деловой репутации и работников определённой квалификации.
Когда речь идёт о работах по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, нужно подтвердить опыт выполнения аналогичных работ. Он может быть одним из двух видов:
|Вид опыта
|Как подтвердить
|Исполнение договора строительного подряда
|1. Исполненный договор.
2. Акты приёмки и выполненных работ
|Опыт выполнения работ, цена которых:
— не менее 50% НМЦК, если она не превышает 100 млн ₽;
— не менее 40% НМЦК, если она находится в диапазоне от 100 млн до 500 млн ₽;
— не менее 30% НМЦК, если она более 500 млн ₽
|1. Второй документ понадобится, если в акте приёмки не окажется цены выполненных работ.
2. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, если это разрешение было нужно
Все требования заказчик перечисляет в карточке закупки. Чтобы их увидеть, нужно перейти в раздел «Преимущества, требования к участникам»
Обеспечение заявки и контракта в строительстве
В закупках есть три вида обеспечения.
Первый вид обеспечения — обеспечение заявки. Участник закупки предоставляет его вместе с подачей заявки. Таким образом он гарантирует, что подпишет контракт в случае выигрыша. В качестве обеспечения может быть денежный депозит или банковская гарантия — документ, в котором банк обязуется выплатить заказчику определённую сумму.
Размер обеспечения зависит от стартовой цены закупки (НМЦК):
- Если стартовая цена меньше 20 млн ₽, то обеспечение заявки составляет от 0,5 до 1% от стоимости.
- Если стартовая цена больше 20 млн ₽, то обеспечение заявки составляет от 0,5 до 5% от стоимости.
Если для конкретного тендера нужно обеспечение заявки, вы увидите это в ЕИС
Второй вид обеспечения — обеспечение контракта. Заказчик имеет право потребовать его у победителя, если закупка проводилась в виде конкурса или аукциона. В качестве гарантии обычно используют банковскую гарантию.
Размер обеспечения исполнения контракта составит 5%
Третий вид обеспечения — обеспечение гарантийных обязательств. Иногда заказчик требует ещё и его.
Такое обеспечение вносится до подписания итогового акта приёмки выполненных работ. То есть сначала подрядчик выполняет все работы, затем предоставляет обеспечение, и только после этого стороны подписывают итоговый акт приёмки.
Предоставить гарантию можно двумя способами:
- Депозит — внесение собственных денежных средств на счет заказчика в Федеральном казначействе.
- Банковская гарантия — при этом ее срок должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств по контракту минимум на один месяц.
По этому же тендеру отдельно нужно обеспечение гарантийных обязательств в размере 697 644,27 ₽
Типовые риски и проблемы в строительных закупках
Прежде чем подать заявку на участие в тендере, внимательно изучите документы, даже если их много. Так вы сможете оценить собственные возможности и затраты.
Избыточные и противоречивые требования
Требования к строительным работам и материалам указаны в ГОСТ, СНиП и СанПиН. На них опираются заказчики при выставлении требований. Иногда они указывают избыточные и противоречивые требования, например прописывают в техническом задании такие параметры материалов, которые поставщик может проверить только в лаборатории.
Если вы считаете, что техническое задание составлено с нарушениями, отправьте заказчику запрос разъяснений. На один аукцион или конкурс можно направить не более трёх запросов.
Заказчик должен ответить в течение двух дней. Отсчёт начинается на следующий день после получения запроса. Если это не помогло, отправьте жалобу в ФАС.
Неудобный формат проектной документации
В Единой информационной системе нужно публиковать документы в таком формате, чтобы фрагменты было легко искать, редактировать, копировать и печатать.
Иногда недобросовестные заказчики заранее выбирают потенциального поставщика и договариваются с ним о сотрудничестве, а потом используют разные схемы: вставляют техническое задание картинками, добавляют информацию в неудобные таблицы или защищают документы паролем. Это делается для того, чтобы остальным участникам было сложнее подать заявку.
Публиковать документы в неудобном формате — административное правонарушение.
Скрытые объёмы и работы
Некоторые заказчики умалчивают о дополнительных работах, чтобы не оплачивать их. В этом случае выигравший участник приезжает на объект и узнаёт, что перед строительством здания нужно снести предыдущее или вырубить деревья.
Чтобы не попасть в ловушку, проверяйте место работ ещё до подачи заявки и просите заказчика дать разъяснения через ЕИС. Если уточнять детали устно, то заказчик не будет нести ответственность за сказанное.
Отличия закупок строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ
|Критерий \ Вид закупки
|44-ФЗ
|223-ФЗ
|Жёсткость требований
|Сроки и процедуры установлены законом
|Заказчик разрабатывает собственное положение о закупках на базе закона
|Условия допуска к торгам
|Требования к поставщикам перечислены в законе
|Заказчик разрабатывает требования самостоятельно
|Способы закупки
|Конкурс, аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика
|Кроме способов по 44-ФЗ, используют запрос предложений и собственные способы закупки
|Сроки
|Жёстко регламентированы
|В законе есть ориентировочные сроки, финальные устанавливает заказчик в положении о закупках
|Обеспечение контрактов
|Обязательно для конкурсов и аукционов
|Может быть обязательным по желанию заказчика
Что изменилось в строительных закупках по 44-ФЗ
С 1 января 2026 года стали действовать изменения, которые влияют на подрядчиков. Вот основные:
1. Участник подтверждает ссылками соответствие единым требованиям
Если данные есть в открытых госреестрах в интернете, то прикреплять отдельные выписки не нужно. Достаточно добавить в декларацию соответствия ссылки на такие ресурсы.
2. Контрагент подтверждает свою надёжность по обновлённой методике ФНС
Для этого нужно подать запрос через «Сервис оценки юридических лиц». Выписка придёт в личный кабинет. Если контрагент не согласен с результатом, он может оспорить его в течение пяти рабочих дней.
3. Демпингующий участок не должен предоставлять обеспечение контракта, если оно не установлено в извещении
Раньше, если участник снижал цену на 25% и более от НМЦК, с него автоматически требовали повышенное обеспечение исполнения контракта — в 1,5 раза больше того, что было прописано в извещении, но не менее 10% от НМЦК. Теперь закон стал строже: повышенное обеспечение потребуется только при одном условии — если заказчик сам установил такое требование в извещении о закупке.
Ещё есть одно уточнение. Если до подведения итогов выясняется, что участник предоставил недостоверные сведения или он не соответствует единым требованиям, то заказчик обязан отстранить такого участника. А если после — отказаться от подписания контракта.