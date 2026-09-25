Закупка строительных работ по 44-ФЗ: как заключают контракт на строительство объекта

Коротко Чтобы выиграть тендер, поставщику нужно соответствовать единым требованиям, например не быть банкротом, и дополнительным, например обладать необходимым опытом. С победителем торгов подписывают типовой контракт.

Подрядчика на строительные работы ищут одним из четырёх способов: в формате конкурса, аукциона, запроса котировок или закупки у единственного поставщика.

Все тендеры на строительные работы попадают в Единую информационную систему

Что такое госзакупки в строительстве по 44-ФЗ

Строительными работами в торгах называют возведение новых зданий, реконструкцию или капитальный ремонт старых, техобслуживание объектов, текущий ремонт, благоустройство и прочее.

Если такие работы нужно выполнить в государственном или муниципальном учреждении, то подрядчика выбирают через электронные торги по 44-ФЗ, а процесс монтажа и ремонта тщательно контролируют. В конце с подрядчиком расплачиваются государственными деньгами.

Нормативная база строительных закупок

Для участия в торгах нужно изучить эти документы:

44-ФЗ — закон о госзакупках.

Градостроительный кодекс РФ — нормативы в сфере строительства.

Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 №615 — правила поиска подрядчиков на работы по капремонту.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 №2571 — дополнительные требования к участникам закупки.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 №1066 — типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта.

Письмо ФАС от 01.07.2016 №ИА/44536/16 — инструкция по заполнению заявки для участников.

Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ

Способы закупки строительных работ по 44-ФЗ

Чтобы выбрать подрядчика на строительство или реконструкцию объекта, проводят электронные торги. Они бывают разных видов:

Электронный аукцион

Аукцион стартует через два часа после окончания приёма заявок. В процессе участники предлагают свою цену, которая равна или ниже стартовой.

Согласно постановлению Правительства РФ от 01.07.2026 №817, с 1 июля 2026 года вместо системы четырёх минут используют другое время приёма предложений.

На подачу ценовых предложений даётся 60 минут с начала аукциона. Затем — ещё 20 минут с момента поступления последнего предложения. Если за это время новых предложений нет, то акцион завершают. Побеждает тот, кто предложил наименьшую стоимость.

Валентина Неупокоева Эксперт по тендерного направления в Точка Банке

Важно. Это правило применяется только к торгам, которые решили проводить после 1 июля 2026 года. Если аукцион стартовал раньше, то изменение на него не распространяется.

Существует аукционный перечень — список работ, закупить которые можно только через аукцион. Строительные работы в него не входят, поэтому заказчик может провести электронный аукцион по собственному желанию или выбрать другой способ.

Конкурс в электронной форме

В конкурсе побеждает тот, кто предложит лучшие условия контракта, и это не обязательно цена.

ПРИМЕР В конкурсе участвуют две компании: — Первая — трижды осуществляла капремонт и имеет собственное оборудование. — Вторая — не имеет опыта и планирует брать инструменты в аренду. Выиграла первая компания, потому что её условия лучше.



Обычно заявка на участие в электронном конкурсе состоит из трёх частей. Сначала проверяют первую, потом оценивают вторую и третью части, а затем проводят переторжку — этап, когда участники могут снизить цену. После этого снова оценивают заявки и присваивают им места.

Но если в закупке есть проектная документация или смета на капремонт — правила упрощаются: первую часть заявки не подают, переторжку не проводят, а комиссия сразу рассматривает только вторую и третью части.

Электронный запрос котировок

В запросе котировок поставщика выбирают по минимальной цене, но без аукциона. Участники подают заявки со своими ценами, а побеждает тот, кто соответствует требованиям и предлагает самую низкую стоимость.

Этот способ закупки подходит, если НМЦК не превышает 10 млн ₽, а годовой объём закупок — 20% от совокупного годового объёма закупок (СГОЗ). Ограничения по НМЦК и лимиту не работают, если был односторонний отказ от контракта и заказчику нужен новый подрядчик.

Закупка у единственного поставщика

Контракт на строительство объекта по 44-ФЗ заключают с единственным поставщиком, то есть напрямую с компанией без торгов, в трёх случаях:

Причина для осуществления закупки у единственного поставщика указана в ЕИС в разделе НМЦК. В нашем случае — п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ: работы выполняются в учреждении уголовно-исполнительной системы

Контракт на строительство объекта по 44-ФЗ

Чтобы составить проект контракта, нужно прописать типовые условия. Структура документа должна быть следующей:

1. Обязанности подрядчика

2. Права подрядчика

3. Обязанности заказчика

4. Права заказчика

5. Гарантии качества

6. Цена контракта

7. Изменение, расторжение контракта

8. Приёмка и оплата выполненных работ

9. Срок выполненных работ и срок действия контракта

10. Ответственность сторон

11. Урегулирование разногласий

12. Порядок направления уведомлений

Более подробно изучить информацию о типовых условиях можно в постановлении Правительства РФ от 29.06.2023 №1066.

Требования к участникам закупки строительных работ

Участники закупки должны соответствовать единым и дополнительным требованиям. Они установлены законодательством. Заказчик не имеет права менять их или устанавливать свои.

Единые требования

Единые требования ко всем поставщикам из любой сферы указаны в ч. 1 статьи 31 44-ФЗ:

1. Отвечает общероссийским требованиям: юридически зарегистрирован, ведёт бухотчётность, платит налоги

2. Не ликвидируется и не признан банкротом

3. Ведёт деятельность, она не приостановлена в законном порядке

4. Не имеет долгов по налогам, сборам и страховым взносам

5. Не имеет судимости за экономические и коррупционные преступления

6. Не привлекался к ответственности за взятки

7. Имеет исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

8. Не связан с руководством заказчика

9. Не участвует в офшорной компании

10. Не является иноагентом

11. Не имеет других ограничений

12. Не состоит в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков или исполнителей

Условия не нужно подтверждать специальными бумагами — достаточно заполнить документ о соответствии требованиям, который входит в состав заявки.

Есть ещё обязательное условие, которое касается именно строительных работ: участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Оно не понадобится только в случаях, описанных в ч. 2.1, 2.2 статьи 52 ГрК. Например, если стартовая цена (НМЦК) меньше 10 млн ₽ и участник — государственное или муниципальное унитарное предприятие.

Дополнительные требования

Если закупка конкурентная, а товар есть в перечне к постановлению №2571, то применяются особые правила. Например, дополнительным условием может быть наличие у участника финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, деловой репутации и работников определённой квалификации.

Когда речь идёт о работах по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, нужно подтвердить опыт выполнения аналогичных работ. Он может быть одним из двух видов:

Вид опыта Как подтвердить Исполнение договора строительного подряда 1. Исполненный договор.



2. Акты приёмки и выполненных работ

Опыт выполнения работ, цена которых:



— не менее 50% НМЦК, если она не превышает 100 млн ₽;



— не менее 40% НМЦК, если она находится в диапазоне от 100 млн до 500 млн ₽;



— не менее 30% НМЦК, если она более 500 млн ₽

1. Второй документ понадобится, если в акте приёмки не окажется цены выполненных работ.



2. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, если это разрешение было нужно

Все требования заказчик перечисляет в карточке закупки. Чтобы их увидеть, нужно перейти в раздел «Преимущества, требования к участникам»

Обеспечение заявки и контракта в строительстве

В закупках есть три вида обеспечения.

Первый вид обеспечения — обеспечение заявки. Участник закупки предоставляет его вместе с подачей заявки. Таким образом он гарантирует, что подпишет контракт в случае выигрыша. В качестве обеспечения может быть денежный депозит или банковская гарантия — документ, в котором банк обязуется выплатить заказчику определённую сумму.

ВАЖНО Обеспечение заявки обязательно, если размер закупки превышает 1 млн ₽.



Размер обеспечения зависит от стартовой цены закупки (НМЦК):

Если стартовая цена меньше 20 млн ₽ , то обеспечение заявки составляет от 0,5 до 1% от стоимости.

Если стартовая цена больше 20 млн ₽, то обеспечение заявки составляет от 0,5 до 5% от стоимости.

Если для конкретного тендера нужно обеспечение заявки, вы увидите это в ЕИС

Второй вид обеспечения — обеспечение контракта. Заказчик имеет право потребовать его у победителя, если закупка проводилась в виде конкурса или аукциона. В качестве гарантии обычно используют банковскую гарантию.

Размер обеспечения исполнения контракта составит 5%

ВАЖНО Если заказчик требует обеспечить и заявку, и исполнение контракта, то одной банковской гарантии недостаточно — их должно быть две



Третий вид обеспечения — обеспечение гарантийных обязательств. Иногда заказчик требует ещё и его.

Такое обеспечение вносится до подписания итогового акта приёмки выполненных работ. То есть сначала подрядчик выполняет все работы, затем предоставляет обеспечение, и только после этого стороны подписывают итоговый акт приёмки.

Предоставить гарантию можно двумя способами:

Депозит — внесение собственных денежных средств на счет заказчика в Федеральном казначействе. Банковская гарантия — при этом ее срок должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств по контракту минимум на один месяц.

По этому же тендеру отдельно нужно обеспечение гарантийных обязательств в размере 697 644,27 ₽

Типовые риски и проблемы в строительных закупках

Прежде чем подать заявку на участие в тендере, внимательно изучите документы, даже если их много. Так вы сможете оценить собственные возможности и затраты.

Избыточные и противоречивые требования

Требования к строительным работам и материалам указаны в ГОСТ, СНиП и СанПиН. На них опираются заказчики при выставлении требований. Иногда они указывают избыточные и противоречивые требования, например прописывают в техническом задании такие параметры материалов, которые поставщик может проверить только в лаборатории.

Если вы считаете, что техническое задание составлено с нарушениями, отправьте заказчику запрос разъяснений. На один аукцион или конкурс можно направить не более трёх запросов.

Заказчик должен ответить в течение двух дней. Отсчёт начинается на следующий день после получения запроса. Если это не помогло, отправьте жалобу в ФАС.

ПРИМЕР Городской аналитический центр хочет сделать капитальный ремонт. В техническом задании указано, что в кабинетах нужно поклеить обои определённого премиального бренда с шагом повторения геометрического рисунка через каждые 64 см. Требовать конкретные показатели обоев неправомерно. Если участник пожалуется в ФАС, ведомство встанет на его сторону.



Неудобный формат проектной документации

В Единой информационной системе нужно публиковать документы в таком формате, чтобы фрагменты было легко искать, редактировать, копировать и печатать.

Иногда недобросовестные заказчики заранее выбирают потенциального поставщика и договариваются с ним о сотрудничестве, а потом используют разные схемы: вставляют техническое задание картинками, добавляют информацию в неудобные таблицы или защищают документы паролем. Это делается для того, чтобы остальным участникам было сложнее подать заявку.

Публиковать документы в неудобном формате — административное правонарушение.

Скрытые объёмы и работы

Некоторые заказчики умалчивают о дополнительных работах, чтобы не оплачивать их. В этом случае выигравший участник приезжает на объект и узнаёт, что перед строительством здания нужно снести предыдущее или вырубить деревья.

Чтобы не попасть в ловушку, проверяйте место работ ещё до подачи заявки и просите заказчика дать разъяснения через ЕИС. Если уточнять детали устно, то заказчик не будет нести ответственность за сказанное.

Отличия закупок строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Есть существенные отличия между подходами к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Критерий \ Вид закупки 44-ФЗ 223-ФЗ Жёсткость требований



Сроки и процедуры установлены законом Заказчик разрабатывает собственное положение о закупках на базе закона Условия допуска к торгам Требования к поставщикам перечислены в законе Заказчик разрабатывает требования самостоятельно Способы закупки Конкурс, аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика Кроме способов по 44-ФЗ , используют запрос предложений и собственные способы закупки Сроки Жёстко регламентированы В законе есть ориентировочные сроки, финальные устанавливает заказчик в положении о закупках Обеспечение контрактов Обязательно для конкурсов и аукционов Может быть обязательным по желанию заказчика

Что изменилось в строительных закупках по 44-ФЗ

С 1 января 2026 года стали действовать изменения, которые влияют на подрядчиков. Вот основные:

1. Участник подтверждает ссылками соответствие единым требованиям

Если данные есть в открытых госреестрах в интернете, то прикреплять отдельные выписки не нужно. Достаточно добавить в декларацию соответствия ссылки на такие ресурсы.

2. Контрагент подтверждает свою надёжность по обновлённой методике ФНС

Для этого нужно подать запрос через «Сервис оценки юридических лиц». Выписка придёт в личный кабинет. Если контрагент не согласен с результатом, он может оспорить его в течение пяти рабочих дней.

3. Демпингующий участок не должен предоставлять обеспечение контракта, если оно не установлено в извещении

Раньше, если участник снижал цену на 25% и более от НМЦК, с него автоматически требовали повышенное обеспечение исполнения контракта — в 1,5 раза больше того, что было прописано в извещении, но не менее 10% от НМЦК. Теперь закон стал строже: повышенное обеспечение потребуется только при одном условии — если заказчик сам установил такое требование в извещении о закупке.