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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: ключевые отличия

Подскажем, в чём разница между двумя главными законами о закупках, и объясним, почему это важно знать.

05.11.2025
5852
5852

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Все закупки делятся условно на две категории. Первые проводятся по Федеральному закону №44, а вторые — по Федеральному закону №223. Точка Банк уже подробно разбирал каждое положение.

В этой статье сравним законы и покажем их главные отличия.

Коротко
Закупки по 44-ФЗ проводят на бюджетные деньги, поэтому на всех этапах действуют жёсткие правила.
Закупки по 223-ФЗ оплачиваются не из бюджета, а например, из доходов заказчика, грантов или благотворительных взносов. Они более гибкие: в законе прописаны только общие правила, на основании которых заказчик сам разрабатывает положение о закупках.
Также 44-ФЗ и 223-ФЗ различаются по способам закупок, обеспечения, по требованиям к заказчикам и поставщикам, площадкам, на которых проходят торги.

44-ФЗ и 223-ФЗ: что это такое простыми словами

Краткое определение каждого закона

В зависимости от того, кем является закупщик, который объявил тендер, применяется разный федеральный закон. 

  • Если закупаются государственные и муниципальные бюджетные учреждения на бюджетные деньги, то действует Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  • Если закупаются компании с госучастием, естественные монополии и бюджетные учреждения, но на собственные деньги, то действует Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ отличаются. Поэтому в законах можно найти информацию:

  • Как правильно проводить закупки.
  • Кто может создать закупку, а кто — принять в ней участие.
  • В какой форме, где и в какие сроки происходят торги и аукционы.
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Почему важно понимать разницу

Заказчикам нужно понимать разницу между законами, чтобы выбирать правильный способ закупок и не нарушать правила.

Некоторые закупки можно проводить только по 44-ФЗ, другие — по 223-ФЗ. Если неверно выбрать процедуру, её отменят, а заказчику выпишут штраф.

Поставщикам знание отличий в законах поможет выбрать подходящие и выгодные конкурсы и торги.

Так, если предпринимателю важнее всего получать деньги в срок, ему больше подходят контракты по 44-ФЗ — в них сроки жёстко регламентированы. Если важны гибкие условия, лучше выбирать закупки по 223-ФЗ. Среди них, например, можно найти даже крупные тендеры без обеспечения.

Основные отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ

Источники финансирования

По 44-ФЗ все госзаказы оплачиваются из бюджетных средств. По 223-ФЗ — из собственных доходов заказчика, грантов или благотворительных сборов. Это отличие — самое главное, так как по этому критерию заказчики выбирают подходящую процедуру.

Степень жёсткости требований

44-ФЗ регламентирует закупки от и до, и отступаться от этих правил нельзя. В 223-ФЗ, наоборот, нет жёстких норм. Каждый заказчик разрабатывает собственное положение о закупках на основе закона и может внедрить свои процедуры, установить удобные сроки, использовать разные площадки для торгов.

Кто является заказчиком по каждому закону

Заказчики по 44-ФЗ — государственные и муниципальные учреждения, которые финансируются из бюджета.

Заказчиками по 223-ФЗ являются юрлица, которые связаны с государством, но не обязательно финансируются из бюджета напрямую. Например, это:

  • Госкомпании, доля участия государства в которых более 50%.
  • Естественные монополии, такие как ОАО «РЖД» или ПАО «Россети».
  • Государственные, муниципальные и те же бюджетные учреждения, но только если они закупаются из собственных денег.

Кто может быть поставщиком

Поставщиками по обоим видам закупок могут быть:

  • Любые юридические лица, в том числе малый и микробизнес.
  • Индивидуальные предприниматели.
  • Самозанятые и физические лица.

Условия допуска к закупкам

Требования к участникам по 44-ФЗ перечислены в статье 31:

  • Компания не ликвидируется и не приостанавливает деятельность.
  • У участника нет задолженности по налогам.
  • У руководителей и собственников нет судимости за экономические преступления.
  • Компания — не офшор, а физлицо — не иноагент.
  • Участника нет в реестре недобросовестных поставщиков.

В 223-ФЗ похожей статьи нет. Заказчик сам разрабатывает требования в положении о закупках. Главное правило — условия должны быть обоснованными и не нарушать принципов добросовестной конкуренции.

ПРИМЕР
✅ Такое требование можно обосновать сложностью работ: «К торгам не допускаются участники с опытом работы менее шести месяцев».
❌ Такое требование нельзя ничем обосновать: «К торгам не допускаются все компании с названием на букву А».

Привилегии для СМП и СОНКО

В обоих законах есть участники, которым дают преимущества в закупках.

В 44-ФЗ — это малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации. А в 223-ФЗ — малый и средний бизнес. 

Заказчики обязаны закупать у этих категорий участников 25% товаров и услуг в год.

Процедуры и способы закупок

Способы по 44-ФЗ

Закупки по 44-ФЗ: инфографика

Закупки можно проводить конкурентными и неконкурентными способами. В первом случае участники соревнуются за контракт, а во втором закупка отдаётся поставщику без борьбы.

По 44-ФЗ есть три конкурентных способа:

  • Конкурс — отбор участников по нескольким критериям во время соревнования.
  • Аукцион — отбор поставщика по самой высокой цене на торгах.
  • Запрос котировок — отбор участников по предложениям цены, которые они заранее присылают в формате заявок. 

Конкурсы и аукционы бывают открытыми, тогда они проводятся для всех желающих, или закрытыми — для приглашённого круга участников. Запрос котировок бывает только открытым.

Неконкурентный способ в 44-ФЗ всего один — это закупка у единственного поставщика, когда контракт предлагается конкретной компании или ИП. Заказчики обычно выбирают этот способ для малых закупок или когда у них есть проверенный поставщик, с которым они готовы заключить контракт без торгов.

Способы по 223-ФЗ

Закупки по 23-ФЗ: инфографика

В 223-ФЗ не три, а четыре способа конкурентных закупок:

  • Конкурс.
  • Аукцион.
  • Запрос котировок.
  • Запрос предложений. Этот формат похож на запрос котировок, но отбор в нём происходит не только по цене, а по нескольким критериям.

Неконкурентный способ по 223-ФЗ — это закупка у единственного поставщика. Кроме того, заказчик может разработать свой собственный способ и описать его в положении о закупках. Например, это могут быть конкурентные переговоры, куда приглашают претендентов на контракт и обсуждают условия очно.

Иногда по 223-ФЗ проводят закупки через биржи, например при торговле металлом или зерном. Ещё бывают многотуровые процедуры. Допустим, вначале заказчик проводит предквалификационный отбор, а затем аукцион среди прошедших его участников.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина Неупокоеваэксперт по тендерам в Точка Банк

Торговые площадки и участие в торгах

ЭТП для 44-ФЗ

Закупки проводятся на одной из десяти электронных торговых площадок (ЭТП) — это специализированные федеральные платформы для торгов. 

ЭТП для 223-ФЗ

Закупки по 223-ФЗ также проходят на одной из десяти электронных платформ, но допускается проводить их и на других площадках, которые не проходили отбор. Исключение — закупки для малого бизнеса. Их проводят только на девяти площадках из перечня. 

Документы и электронная подпись

Требования по 44-ФЗ

Основные документы для закупки на бюджетные деньги:

  • Извещение, где заказчик перечисляет важные сведения о закупке.
  • Протокол подведения итогов, где оглашают результаты закупки.
  • Контракт или договор.
  • Документы для приёмки и оплаты — акты приёма-передачи, счета, накладные, формы КС и другие итоговые документы, которые оформляют после выполнения контракта.

Чтобы работать с госзакупками, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Её выдаёт удостоверяющий центр.

Требования по 223-ФЗ

В закупках по 223-ФЗ используют те же документы, что и по 44-ФЗ. Если они проводятся на специализированных площадках из перечня, участникам также нужна усиленная квалифицированная подпись. На других площадках требования могут отличаться.

Сроки проведения закупок

Сроки по 44-ФЗ

Сроки каждого этапа по отдельным видам закупок жёстко регламентированы, изменить их нельзя.

Сроки по 223-ФЗ

Чаще всего сроки устанавливает заказчик в положении о закупках. В законе есть только ориентиры (ст. 3.2 №223-ФЗ).

ПРИМЕР
По 223-ФЗ разместить извещение об аукционе нужно за 15 дней до его проведения. А подписать договор — с 10-го по 20-й день после подведения итогов.
Заказчик решает сам:
— Во сколько этапов проводить закупку и какой срок отвести для каждого этапа.
— Как и в какой срок нужно обеспечить заявку на участие.
— Сколько дней комиссия будет рассматривать результаты.

Обеспечение заявок и контрактов

Обеспечение заявок

Обеспечение заявок по 44-ФЗ нужно обязательно, если размер закупки больше 1 000 000 ₽. В качестве залога подойдёт банковская гарантия или денежный депозит. Размер обеспечения зависит от начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

  • Если начальная цена меньше 20 000 000 ₽, то обеспечение заявки будет от 0,5 до 1% от стоимости.
  • Если больше — от 0,5 до 5%.

Обеспечение заявок по 223-ФЗ не обязательно, но может быть предусмотрено. Сроки, суммы и формы обеспечения определяет заказчик.

Обеспечение контрактов

Контракты по 44-ФЗ обеспечивают, если они заключаются на конкурсах или аукционах. Для этого также подходят банковские гарантии и денежные депозиты. Их минимальный размер — 0,5% от начальной цены, максимальный — 30%. Но есть исключения, о которых можно почитать в статье 96 №44-ФЗ

Договоры по 223-ФЗ обеспечивают, только если заказчик предусмотрел это в положении о закупках.

Работа с контрактами и договорами

Изменение и расторжение

Изменить условия контракта по 44-ФЗ можно только по соглашению сторон. А расторгнуть — по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа от его исполнения.

В законе №223-ФЗ нет условий об изменении или расторжении договора. Заказчик вписывает их сам в положение о закупках. Даже если нужных условий в договоре не будет, стороны руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ (ст. 450 ГК РФ).

Ответственность сторон

За нарушение условий контрактов и договоров заказчику и поставщику грозят штрафы. Большинство из них устанавливает Кодекс об административных правонарушениях РФ:

  • По 44-ФЗ — в статьях 7.30.1 и 7.30.2
  • По 223-ФЗ — в статье 7.30.4

Отчётность заказчиков

44-ФЗ: обязательная отчётность

Заказчики, которые работают по 44-ФЗ, раз в год формируют в ЕИС «Закупки»:

  • Отчёт по закупкам товаров у малого бизнеса и некоммерческих организаций — до 1 апреля года, следующего за отчётным. 
  • Отчёт по закупкам продукции российского производства — до 31 января года, следующего за отчётным.

223-ФЗ: особенности отчётности

Компания или ведомство, которые закупаются по 223-ФЗ, сдают больше отчётов.

  • Отчёт по закупкам товаров у малого бизнеса — до 1 февраля следующего года.
  • Отчёт по закупкам продукции российского производства — до 31 января следующего года. 
  • Ежемесячный отчёт — до 10-го числа следующего месяца. В этом отчёте перечисляются все совершённые за месяц закупки.
  • Отчёт об инновационных закупках — до 1 февраля следующего года.
  • Отчёт о закупках продукции машиностроения — до 15 февраля следующего года.

Большая часть этих отчётов также формируется и размещается в ЕИС «Закупки». Только отчёт о закупках продукции машиностроения нужно самостоятельно отправлять в Минпромторг.

Обжалование действий заказчика

Порядок подачи жалобы

Если закупки проводятся на электронных площадках из перечня, жалобы подают в личном кабинете через раздел «Жалобы». Это можно сделать как по закупкам в рамках 44-ФЗ, так и 223-ФЗ. Порядок следующий:

  • Нажать на кнопку «Подать жалобу» в правом верхнем углу.
  • Заполнить форму и приложить документы. Подойдёт всё, что подтвердит ваши доводы.
  • Подписать форму электронной цифровой подписью и разместить её на сайте.  

Бывают закупки, которые не размещаются в ЕИС. Например, те, которые проводятся закрытым конкурентным способом или содержат гостайну. Подать жалобу по таким закупкам можно напрямую в Федеральную антимонопольную службу. 

Органы, рассматривающие жалобы

Жалобы по 44-ФЗ и по 223-ФЗ рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Спорные моменты решаются в арбитражном суде.

44-ФЗ и 223-ФЗ: сходства и различия

Собрали все критерии сравнения из статьи в таблице-шпаргалке. Она поможет вам быстро освежить в памяти условия законов в любой момент.

КритерийЗакон №44-ФЗЗакон №223-ФЗ
Источник финансирования закупкиБюджетные деньги— Собственные деньги заказчика

— Гранты

— Благотворительность
Жёсткость требованийВсе сроки и процедуры установлены в законеБольшинство сроков и процедур разрабатывает сам заказчик 
ЗаказчикГосударственные и муниципальные бюджетные учреждения— Госкомпании

— Естественные монополии,

— Государственные, муниципальные и бюджетные организации, которые закупаются за собственные деньги

Требования к поставщикамЕсть в законеНет чётких требований, заказчик устанавливает их сам
Привилегии для отдельных участников— Для малого бизнеса

— Для социально ориентированных некоммерческих организаций
Для малого и среднего бизнеса
Способы закупокКонкурентные:

— Аукционы

— Конкурсы

— Запросы котировок

Неконкурентные:

— Закупка у единственного поставщика
Конкурентные:

— Аукционы

— Конкурсы

— Запросы котировок

— Запросы предложений

Неконкурентные:

— Закупка у единственного поставщика
Прочие
Торговые площадкиТолько электронные площадки из официального перечняЛюбые электронные площадки, где проводят торги
СрокиЖёстко регламентированы по каждой закупкеЗаказчик устанавливает сам
Обеспечение заявок— Обязательно по закупкам свыше 1 000 000 ₽

— Размер от 0,5 до 5% от начальной цены

— Форма: гарантия или деньги
По желанию заказчика
Обеспечение контрактов— Обязательно для конкурсов и аукционов

— Размер от 0,5 до 30% от начальной цены

— Форма: гарантия или деньги
По желанию заказчика
Изменение условий или расторжение контрактовПо нормам статьи 95 №44-ФЗПо нормам Гражданского кодекса РФ
ОтветственностьСтатьи 7.30.1 и 7.30.2 КоАП РФСтатьи 7.30.4 КоАП РФ
ОтчётностьРаз в год:

— Закупки у малого бизнеса и некоммерческих организаций

— Закупки отечественных товаров

Раз в год:

— Закупки у малого бизнеса

— Закупки отечественных товаров

— Инновационные закупки

— Закупки продукции машиностроения

Раз в месяц:

— Ежемесячный отчёт
ЖалобыПодаются через ЕИС «Закупки»Подаются через ЕИС «Закупки» или на ЭТП
Орган контроляФАСФАС

Вопросы по теме

В чём основное отличие 44-ФЗ от 223-ФЗ?

Закон 44-ФЗ применяют государственные и муниципальные учреждения, которые хотят закупиться на бюджетные деньги. По закону 223-ФЗ проводят закупки госкомпании, естественные монополии, ГУПы, МУПы за счёт собственных средств.

Какой закон строже регулирует закупки?

Закон №44-ФЗ более жёсткий в требованиях, а №223-ФЗ даёт заказчикам больше свободы. На основе 223-ФЗ заказчики сами разрабатывают положение о закупках и устанавливают в нём процедуры, сроки, требования к участникам и другие правила.

Можно ли одной компании участвовать и в 44-ФЗ, и в 223-ФЗ?

Да, если компания соответствует требованиям закупок, то может участвовать в конкурсах и аукционах по разным законам.

Какие преимущества есть у СМП и СОНКО в этих закупках?

Оба закона устанавливают привилегии для малого бизнеса. Так, заказчики обязаны проводить 25% закупок в год для СМП как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.

Как быстро проходят процедуры по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

По 44-ФЗ сроки зависят от вида закупки. Например, быстрее всего закупиться через запрос котировок. Приём заявок здесь можно провести за четыре дня и ещё за несколько дней заключить контракт.


По 223-ФЗ конкретных сроков у закупок нет. Заказчик сам прописывает их в положении о закупках.

Где найти закупки по каждому закону?

Информация о закупках есть на электронных торговых площадках. Чтобы не просматривать все ЭТП по отдельности, можно использовать специальные сервисы. Такие как «Поиск тендеров», где собраны аукционы и конкурсы с 600+ ЭТП.

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Разница между 44-ФЗ и 223-ФЗ: ключевые отличия и условия проведения закупок — Точка Банк