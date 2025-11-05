Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: ключевые отличия

Все закупки делятся условно на две категории. Первые проводятся по Федеральному закону №44, а вторые — по Федеральному закону №223. Точка Банк уже подробно разбирал каждое положение.
В этой статье сравним законы и покажем их главные отличия.
44-ФЗ и 223-ФЗ: что это такое простыми словами
Краткое определение каждого закона
В зависимости от того, кем является закупщик, который объявил тендер, применяется разный федеральный закон.
- Если закупаются государственные и муниципальные бюджетные учреждения на бюджетные деньги, то действует Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Если закупаются компании с госучастием, естественные монополии и бюджетные учреждения, но на собственные деньги, то действует Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- Как правильно проводить закупки.
- Кто может создать закупку, а кто — принять в ней участие.
- В какой форме, где и в какие сроки происходят торги и аукционы.
Почему важно понимать разницу
Заказчикам нужно понимать разницу между законами, чтобы выбирать правильный способ закупок и не нарушать правила.
Некоторые закупки можно проводить только по 44-ФЗ, другие — по 223-ФЗ. Если неверно выбрать процедуру, её отменят, а заказчику выпишут штраф.
Поставщикам знание отличий в законах поможет выбрать подходящие и выгодные конкурсы и торги.
Так, если предпринимателю важнее всего получать деньги в срок, ему больше подходят контракты по 44-ФЗ — в них сроки жёстко регламентированы. Если важны гибкие условия, лучше выбирать закупки по 223-ФЗ. Среди них, например, можно найти даже крупные тендеры без обеспечения.
Основные отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ
Источники финансирования
По 44-ФЗ все госзаказы оплачиваются из бюджетных средств. По 223-ФЗ — из собственных доходов заказчика, грантов или благотворительных сборов. Это отличие — самое главное, так как по этому критерию заказчики выбирают подходящую процедуру.
Степень жёсткости требований
44-ФЗ регламентирует закупки от и до, и отступаться от этих правил нельзя. В 223-ФЗ, наоборот, нет жёстких норм. Каждый заказчик разрабатывает собственное положение о закупках на основе закона и может внедрить свои процедуры, установить удобные сроки, использовать разные площадки для торгов.
Кто является заказчиком по каждому закону
Заказчики по 44-ФЗ — государственные и муниципальные учреждения, которые финансируются из бюджета.
Заказчиками по 223-ФЗ являются юрлица, которые связаны с государством, но не обязательно финансируются из бюджета напрямую. Например, это:
- Госкомпании, доля участия государства в которых более 50%.
- Естественные монополии, такие как ОАО «РЖД» или ПАО «Россети».
- Государственные, муниципальные и те же бюджетные учреждения, но только если они закупаются из собственных денег.
Кто может быть поставщиком
Поставщиками по обоим видам закупок могут быть:
- Любые юридические лица, в том числе малый и микробизнес.
- Индивидуальные предприниматели.
- Самозанятые и физические лица.
Условия допуска к закупкам
Требования к участникам по 44-ФЗ перечислены в статье 31:
- Компания не ликвидируется и не приостанавливает деятельность.
- У участника нет задолженности по налогам.
- У руководителей и собственников нет судимости за экономические преступления.
- Компания — не офшор, а физлицо — не иноагент.
- Участника нет в реестре недобросовестных поставщиков.
В 223-ФЗ похожей статьи нет. Заказчик сам разрабатывает требования в положении о закупках. Главное правило — условия должны быть обоснованными и не нарушать принципов добросовестной конкуренции.
Привилегии для СМП и СОНКО
В обоих законах есть участники, которым дают преимущества в закупках.
В 44-ФЗ — это малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации. А в 223-ФЗ — малый и средний бизнес.
Заказчики обязаны закупать у этих категорий участников 25% товаров и услуг в год.
Процедуры и способы закупок
Способы по 44-ФЗ
Закупки можно проводить конкурентными и неконкурентными способами. В первом случае участники соревнуются за контракт, а во втором закупка отдаётся поставщику без борьбы.
По 44-ФЗ есть три конкурентных способа:
- Конкурс — отбор участников по нескольким критериям во время соревнования.
- Аукцион — отбор поставщика по самой высокой цене на торгах.
- Запрос котировок — отбор участников по предложениям цены, которые они заранее присылают в формате заявок.
Конкурсы и аукционы бывают открытыми, тогда они проводятся для всех желающих, или закрытыми — для приглашённого круга участников. Запрос котировок бывает только открытым.
Неконкурентный способ в 44-ФЗ всего один — это закупка у единственного поставщика, когда контракт предлагается конкретной компании или ИП. Заказчики обычно выбирают этот способ для малых закупок или когда у них есть проверенный поставщик, с которым они готовы заключить контракт без торгов.
Способы по 223-ФЗ
В 223-ФЗ не три, а четыре способа конкурентных закупок:
- Конкурс.
- Аукцион.
- Запрос котировок.
- Запрос предложений. Этот формат похож на запрос котировок, но отбор в нём происходит не только по цене, а по нескольким критериям.
Неконкурентный способ по 223-ФЗ — это закупка у единственного поставщика. Кроме того, заказчик может разработать свой собственный способ и описать его в положении о закупках. Например, это могут быть конкурентные переговоры, куда приглашают претендентов на контракт и обсуждают условия очно.
Торговые площадки и участие в торгах
ЭТП для 44-ФЗ
Закупки проводятся на одной из десяти электронных торговых площадок (ЭТП) — это специализированные федеральные платформы для торгов.
ЭТП для 223-ФЗ
Закупки по 223-ФЗ также проходят на одной из десяти электронных платформ, но допускается проводить их и на других площадках, которые не проходили отбор. Исключение — закупки для малого бизнеса. Их проводят только на девяти площадках из перечня.
Документы и электронная подпись
Требования по 44-ФЗ
Основные документы для закупки на бюджетные деньги:
- Извещение, где заказчик перечисляет важные сведения о закупке.
- Протокол подведения итогов, где оглашают результаты закупки.
- Контракт или договор.
- Документы для приёмки и оплаты — акты приёма-передачи, счета, накладные, формы КС и другие итоговые документы, которые оформляют после выполнения контракта.
Чтобы работать с госзакупками, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Её выдаёт удостоверяющий центр.
Требования по 223-ФЗ
В закупках по 223-ФЗ используют те же документы, что и по 44-ФЗ. Если они проводятся на специализированных площадках из перечня, участникам также нужна усиленная квалифицированная подпись. На других площадках требования могут отличаться.
Сроки проведения закупок
Сроки по 44-ФЗ
Сроки каждого этапа по отдельным видам закупок жёстко регламентированы, изменить их нельзя.
Сроки по 223-ФЗ
Чаще всего сроки устанавливает заказчик в положении о закупках. В законе есть только ориентиры (ст. 3.2 №223-ФЗ).
Обеспечение заявок и контрактов
Обеспечение заявок
Обеспечение заявок по 44-ФЗ нужно обязательно, если размер закупки больше 1 000 000 ₽. В качестве залога подойдёт банковская гарантия или денежный депозит. Размер обеспечения зависит от начальной максимальной цены контракта (НМЦК).
- Если начальная цена меньше 20 000 000 ₽, то обеспечение заявки будет от 0,5 до 1% от стоимости.
- Если больше — от 0,5 до 5%.
Обеспечение заявок по 223-ФЗ не обязательно, но может быть предусмотрено. Сроки, суммы и формы обеспечения определяет заказчик.
Обеспечение контрактов
Контракты по 44-ФЗ обеспечивают, если они заключаются на конкурсах или аукционах. Для этого также подходят банковские гарантии и денежные депозиты. Их минимальный размер — 0,5% от начальной цены, максимальный — 30%. Но есть исключения, о которых можно почитать в статье 96 №44-ФЗ.
Договоры по 223-ФЗ обеспечивают, только если заказчик предусмотрел это в положении о закупках.
Работа с контрактами и договорами
Изменение и расторжение
Изменить условия контракта по 44-ФЗ можно только по соглашению сторон. А расторгнуть — по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа от его исполнения.
В законе №223-ФЗ нет условий об изменении или расторжении договора. Заказчик вписывает их сам в положение о закупках. Даже если нужных условий в договоре не будет, стороны руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ (ст. 450 ГК РФ).
Ответственность сторон
За нарушение условий контрактов и договоров заказчику и поставщику грозят штрафы. Большинство из них устанавливает Кодекс об административных правонарушениях РФ:
- По 223-ФЗ — в статье 7.30.4
Отчётность заказчиков
44-ФЗ: обязательная отчётность
Заказчики, которые работают по 44-ФЗ, раз в год формируют в ЕИС «Закупки»:
- Отчёт по закупкам товаров у малого бизнеса и некоммерческих организаций — до 1 апреля года, следующего за отчётным.
- Отчёт по закупкам продукции российского производства — до 31 января года, следующего за отчётным.
223-ФЗ: особенности отчётности
Компания или ведомство, которые закупаются по 223-ФЗ, сдают больше отчётов.
- Отчёт по закупкам товаров у малого бизнеса — до 1 февраля следующего года.
- Отчёт по закупкам продукции российского производства — до 31 января следующего года.
- Ежемесячный отчёт — до 10-го числа следующего месяца. В этом отчёте перечисляются все совершённые за месяц закупки.
- Отчёт об инновационных закупках — до 1 февраля следующего года.
- Отчёт о закупках продукции машиностроения — до 15 февраля следующего года.
Большая часть этих отчётов также формируется и размещается в ЕИС «Закупки». Только отчёт о закупках продукции машиностроения нужно самостоятельно отправлять в Минпромторг.
Обжалование действий заказчика
Порядок подачи жалобы
Если закупки проводятся на электронных площадках из перечня, жалобы подают в личном кабинете через раздел «Жалобы». Это можно сделать как по закупкам в рамках 44-ФЗ, так и 223-ФЗ. Порядок следующий:
- Нажать на кнопку «Подать жалобу» в правом верхнем углу.
- Заполнить форму и приложить документы. Подойдёт всё, что подтвердит ваши доводы.
- Подписать форму электронной цифровой подписью и разместить её на сайте.
Бывают закупки, которые не размещаются в ЕИС. Например, те, которые проводятся закрытым конкурентным способом или содержат гостайну. Подать жалобу по таким закупкам можно напрямую в Федеральную антимонопольную службу.
Органы, рассматривающие жалобы
Жалобы по 44-ФЗ и по 223-ФЗ рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Спорные моменты решаются в арбитражном суде.
44-ФЗ и 223-ФЗ: сходства и различия
Собрали все критерии сравнения из статьи в таблице-шпаргалке. Она поможет вам быстро освежить в памяти условия законов в любой момент.
|Критерий
|Закон №44-ФЗ
|Закон №223-ФЗ
|Источник финансирования закупки
|Бюджетные деньги
|— Собственные деньги заказчика
— Гранты
— Благотворительность
|Жёсткость требований
|Все сроки и процедуры установлены в законе
|Большинство сроков и процедур разрабатывает сам заказчик
|Заказчик
|Государственные и муниципальные бюджетные учреждения
|— Госкомпании
— Естественные монополии,
— Государственные, муниципальные и бюджетные организации, которые закупаются за собственные деньги
|Требования к поставщикам
|Есть в законе
|Нет чётких требований, заказчик устанавливает их сам
|Привилегии для отдельных участников
|— Для малого бизнеса
— Для социально ориентированных некоммерческих организаций
|Для малого и среднего бизнеса
|Способы закупок
|Конкурентные:
— Аукционы
— Конкурсы
— Запросы котировок
Неконкурентные:
— Закупка у единственного поставщика
|Конкурентные:
— Аукционы
— Конкурсы
— Запросы котировок
— Запросы предложений
Неконкурентные:
— Закупка у единственного поставщика
Прочие
|Торговые площадки
|Только электронные площадки из официального перечня
|Любые электронные площадки, где проводят торги
|Сроки
|Жёстко регламентированы по каждой закупке
|Заказчик устанавливает сам
|Обеспечение заявок
|— Обязательно по закупкам свыше 1 000 000 ₽
— Размер от 0,5 до 5% от начальной цены
— Форма: гарантия или деньги
|По желанию заказчика
|Обеспечение контрактов
|— Обязательно для конкурсов и аукционов
— Размер от 0,5 до 30% от начальной цены
— Форма: гарантия или деньги
|По желанию заказчика
|Изменение условий или расторжение контрактов
|По нормам статьи 95 №44-ФЗ
|По нормам Гражданского кодекса РФ
|Ответственность
|Статьи 7.30.1 и 7.30.2 КоАП РФ
|Статьи 7.30.4 КоАП РФ
|Отчётность
|Раз в год:
— Закупки у малого бизнеса и некоммерческих организаций
— Закупки отечественных товаров
|Раз в год:
— Закупки у малого бизнеса
— Закупки отечественных товаров
— Инновационные закупки
— Закупки продукции машиностроения
Раз в месяц:
— Ежемесячный отчёт
|Жалобы
|Подаются через ЕИС «Закупки»
|Подаются через ЕИС «Закупки» или на ЭТП
|Орган контроля
|ФАС
|ФАС