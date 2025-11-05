Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: ключевые отличия

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Все закупки делятся условно на две категории. Первые проводятся по Федеральному закону №44, а вторые — по Федеральному закону №223. Точка Банк уже подробно разбирал каждое положение.

В этой статье сравним законы и покажем их главные отличия.

Коротко Закупки по 223-ФЗ оплачиваются не из бюджета, а например, из доходов заказчика, грантов или благотворительных взносов. Они более гибкие: в законе прописаны только общие правила, на основании которых заказчик сам разрабатывает положение о закупках. Также 44-ФЗ и 223-ФЗ различаются по способам закупок, обеспечения, по требованиям к заказчикам и поставщикам, площадкам, на которых проходят торги.

Закупки по 44-ФЗ проводят на бюджетные деньги, поэтому на всех этапах действуют жёсткие правила.

44-ФЗ и 223-ФЗ: что это такое простыми словами

Краткое определение каждого закона

В зависимости от того, кем является закупщик, который объявил тендер, применяется разный федеральный закон.

Если закупаются государственные и муниципальные бюджетные учреждения на бюджетные деньги, то действует Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Если закупаются компании с госучастием, естественные монополии и бюджетные учреждения, но на собственные деньги, то действует Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ отличаются. Поэтому в законах можно найти информацию:

Как правильно проводить закупки.

Кто может создать закупку, а кто — принять в ней участие.

В какой форме, где и в какие сроки происходят торги и аукционы.

Почему важно понимать разницу

Заказчикам нужно понимать разницу между законами, чтобы выбирать правильный способ закупок и не нарушать правила.

Некоторые закупки можно проводить только по 44-ФЗ, другие — по 223-ФЗ. Если неверно выбрать процедуру, её отменят, а заказчику выпишут штраф.

Поставщикам знание отличий в законах поможет выбрать подходящие и выгодные конкурсы и торги.

Так, если предпринимателю важнее всего получать деньги в срок, ему больше подходят контракты по 44-ФЗ — в них сроки жёстко регламентированы. Если важны гибкие условия, лучше выбирать закупки по 223-ФЗ. Среди них, например, можно найти даже крупные тендеры без обеспечения.

Основные отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ

Источники финансирования

По 44-ФЗ все госзаказы оплачиваются из бюджетных средств. По 223-ФЗ — из собственных доходов заказчика, грантов или благотворительных сборов. Это отличие — самое главное, так как по этому критерию заказчики выбирают подходящую процедуру.

Степень жёсткости требований

44-ФЗ регламентирует закупки от и до, и отступаться от этих правил нельзя. В 223-ФЗ, наоборот, нет жёстких норм. Каждый заказчик разрабатывает собственное положение о закупках на основе закона и может внедрить свои процедуры, установить удобные сроки, использовать разные площадки для торгов.

Кто является заказчиком по каждому закону

Заказчики по 44-ФЗ — государственные и муниципальные учреждения, которые финансируются из бюджета.

Заказчиками по 223-ФЗ являются юрлица, которые связаны с государством, но не обязательно финансируются из бюджета напрямую. Например, это:

Госкомпании, доля участия государства в которых более 50%.

Естественные монополии, такие как ОАО «РЖД» или ПАО «Россети».

Государственные, муниципальные и те же бюджетные учреждения, но только если они закупаются из собственных денег.

Кто может быть поставщиком

Поставщиками по обоим видам закупок могут быть:

Любые юридические лица, в том числе малый и микробизнес.

Индивидуальные предприниматели.

Самозанятые и физические лица.

Условия допуска к закупкам

Требования к участникам по 44-ФЗ перечислены в статье 31:

Компания не ликвидируется и не приостанавливает деятельность.

У участника нет задолженности по налогам.

У руководителей и собственников нет судимости за экономические преступления.

Компания — не офшор, а физлицо — не иноагент.

Участника нет в реестре недобросовестных поставщиков.

В 223-ФЗ похожей статьи нет. Заказчик сам разрабатывает требования в положении о закупках. Главное правило — условия должны быть обоснованными и не нарушать принципов добросовестной конкуренции.

ПРИМЕР Такое требование можно обосновать сложностью работ: «К торгам не допускаются участники с опытом работы менее шести месяцев». : «К торгам не допускаются участники с опытом работы менее шести месяцев». ❌ Такое требование нельзя ничем обосновать: «К торгам не допускаются все компании с названием на букву А».

Привилегии для СМП и СОНКО

В обоих законах есть участники, которым дают преимущества в закупках.

В 44-ФЗ — это малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации. А в 223-ФЗ — малый и средний бизнес.

Заказчики обязаны закупать у этих категорий участников 25% товаров и услуг в год.

Процедуры и способы закупок

Способы по 44-ФЗ

Закупки можно проводить конкурентными и неконкурентными способами. В первом случае участники соревнуются за контракт, а во втором закупка отдаётся поставщику без борьбы.

По 44-ФЗ есть три конкурентных способа:

Конкурс — отбор участников по нескольким критериям во время соревнования.

Аукцион — отбор поставщика по самой высокой цене на торгах.

Запрос котировок — отбор участников по предложениям цены, которые они заранее присылают в формате заявок.

Конкурсы и аукционы бывают открытыми, тогда они проводятся для всех желающих, или закрытыми — для приглашённого круга участников. Запрос котировок бывает только открытым.

Неконкурентный способ в 44-ФЗ всего один — это закупка у единственного поставщика, когда контракт предлагается конкретной компании или ИП. Заказчики обычно выбирают этот способ для малых закупок или когда у них есть проверенный поставщик, с которым они готовы заключить контракт без торгов.

Способы по 223-ФЗ

В 223-ФЗ не три, а четыре способа конкурентных закупок:

Конкурс.

Аукцион.

Запрос котировок.

Запрос предложений. Этот формат похож на запрос котировок, но отбор в нём происходит не только по цене, а по нескольким критериям.

Неконкурентный способ по 223-ФЗ — это закупка у единственного поставщика. Кроме того, заказчик может разработать свой собственный способ и описать его в положении о закупках. Например, это могут быть конкурентные переговоры, куда приглашают претендентов на контракт и обсуждают условия очно.

Иногда по 223-ФЗ проводят закупки через биржи, например при торговле металлом или зерном. Ещё бывают многотуровые процедуры. Допустим, вначале заказчик проводит предквалификационный отбор, а затем аукцион среди прошедших его участников. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Торговые площадки и участие в торгах

ЭТП для 44-ФЗ

Закупки проводятся на одной из десяти электронных торговых площадок (ЭТП) — это специализированные федеральные платформы для торгов.

ЭТП для 223-ФЗ

Закупки по 223-ФЗ также проходят на одной из десяти электронных платформ, но допускается проводить их и на других площадках, которые не проходили отбор. Исключение — закупки для малого бизнеса. Их проводят только на девяти площадках из перечня.

Документы и электронная подпись

Требования по 44-ФЗ

Основные документы для закупки на бюджетные деньги:

Извещение, где заказчик перечисляет важные сведения о закупке.

Протокол подведения итогов, где оглашают результаты закупки.

Контракт или договор.

Документы для приёмки и оплаты — акты приёма-передачи, счета, накладные, формы КС и другие итоговые документы, которые оформляют после выполнения контракта.

Чтобы работать с госзакупками, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Её выдаёт удостоверяющий центр.

Требования по 223-ФЗ

В закупках по 223-ФЗ используют те же документы, что и по 44-ФЗ. Если они проводятся на специализированных площадках из перечня, участникам также нужна усиленная квалифицированная подпись. На других площадках требования могут отличаться.

Сроки проведения закупок

Сроки по 44-ФЗ

Сроки каждого этапа по отдельным видам закупок жёстко регламентированы, изменить их нельзя.

Сроки по 223-ФЗ

Чаще всего сроки устанавливает заказчик в положении о закупках. В законе есть только ориентиры (ст. 3.2 №223-ФЗ).

ПРИМЕР По 223-ФЗ разместить извещение об аукционе нужно за 15 дней до его проведения. А подписать договор — с 10-го по 20-й день после подведения итогов. Заказчик решает сам: — Во сколько этапов проводить закупку и какой срок отвести для каждого этапа. — Как и в какой срок нужно обеспечить заявку на участие. — Сколько дней комиссия будет рассматривать результаты.

Обеспечение заявок и контрактов

Обеспечение заявок

Обеспечение заявок по 44-ФЗ нужно обязательно, если размер закупки больше 1 000 000 ₽. В качестве залога подойдёт банковская гарантия или денежный депозит. Размер обеспечения зависит от начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

Если начальная цена меньше 20 000 000 ₽, то обеспечение заявки будет от 0,5 до 1% от стоимости.

Если больше — от 0,5 до 5%.

Обеспечение заявок по 223-ФЗ не обязательно, но может быть предусмотрено. Сроки, суммы и формы обеспечения определяет заказчик.

Обеспечение контрактов

Контракты по 44-ФЗ обеспечивают, если они заключаются на конкурсах или аукционах. Для этого также подходят банковские гарантии и денежные депозиты. Их минимальный размер — 0,5% от начальной цены, максимальный — 30%. Но есть исключения, о которых можно почитать в статье 96 №44-ФЗ.

Договоры по 223-ФЗ обеспечивают, только если заказчик предусмотрел это в положении о закупках.

Работа с контрактами и договорами

Изменение и расторжение

Изменить условия контракта по 44-ФЗ можно только по соглашению сторон. А расторгнуть — по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа от его исполнения.

В законе №223-ФЗ нет условий об изменении или расторжении договора. Заказчик вписывает их сам в положение о закупках. Даже если нужных условий в договоре не будет, стороны руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ (ст. 450 ГК РФ).

Ответственность сторон

За нарушение условий контрактов и договоров заказчику и поставщику грозят штрафы. Большинство из них устанавливает Кодекс об административных правонарушениях РФ:

Отчётность заказчиков

44-ФЗ: обязательная отчётность

Заказчики, которые работают по 44-ФЗ, раз в год формируют в ЕИС «Закупки»:

Отчёт по закупкам товаров у малого бизнеса и некоммерческих организаций — до 1 апреля года, следующего за отчётным.

Отчёт по закупкам продукции российского производства — до 31 января года, следующего за отчётным.

223-ФЗ: особенности отчётности

Компания или ведомство, которые закупаются по 223-ФЗ, сдают больше отчётов.

Отчёт по закупкам товаров у малого бизнеса — до 1 февраля следующего года.

Отчёт по закупкам продукции российского производства — до 31 января следующего года.

Ежемесячный отчёт — до 10-го числа следующего месяца. В этом отчёте перечисляются все совершённые за месяц закупки.

Отчёт об инновационных закупках — до 1 февраля следующего года.

Отчёт о закупках продукции машиностроения — до 15 февраля следующего года.

Большая часть этих отчётов также формируется и размещается в ЕИС «Закупки». Только отчёт о закупках продукции машиностроения нужно самостоятельно отправлять в Минпромторг.

Обжалование действий заказчика

Порядок подачи жалобы

Если закупки проводятся на электронных площадках из перечня, жалобы подают в личном кабинете через раздел «Жалобы». Это можно сделать как по закупкам в рамках 44-ФЗ, так и 223-ФЗ. Порядок следующий:

Нажать на кнопку «Подать жалобу» в правом верхнем углу.

Заполнить форму и приложить документы. Подойдёт всё, что подтвердит ваши доводы.

Подписать форму электронной цифровой подписью и разместить её на сайте.

Бывают закупки, которые не размещаются в ЕИС. Например, те, которые проводятся закрытым конкурентным способом или содержат гостайну. Подать жалобу по таким закупкам можно напрямую в Федеральную антимонопольную службу.

Органы, рассматривающие жалобы

Жалобы по 44-ФЗ и по 223-ФЗ рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Спорные моменты решаются в арбитражном суде.

44-ФЗ и 223-ФЗ: сходства и различия

Собрали все критерии сравнения из статьи в таблице-шпаргалке. Она поможет вам быстро освежить в памяти условия законов в любой момент.