Что такое управленческий баланс и как с ним работать

Коротко — Отчёт состоит из двух частей: активов и пассивов. — По балансу определяют, как быстро и за счёт каких денег растёт бизнес. — Управленческий баланс показывает, как обстоят дела у бизнеса на конкретную дату.

Что такое управленческий баланс и как его применить в бизнесе

Баланс — это отчёт, который показывает финансовое состояние бизнеса. В нём можно увидеть всё, что есть у компании на конкретную дату: имущество, накопления и долги. Баланс бывает бухгалтерским и управленческим.

Бухгалтерский баланс — это официальная отчётность, которую составляют компании по строгой форме и сдают в налоговую службу (Приложение №3 Приказа Минфина №157н).

Управленческий баланс — это отчёт, который бизнес ведёт для себя. Он помогает следить за результатами компании и принимать решения. Например, из баланса руководитель видит:

Растёт бизнес или стагнирует.

Может ли компания быстро закрыть свои долги.

Какая кредитная нагрузка у бизнеса.

Как эффективно работает компания. Например, нет ли у неё затоварки или просроченных долгов.

Управленческий баланс составляют на любую дату и для любого бизнеса: как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. Конкретной формы у отчётности нет, поэтому её можно разработать под себя. Например, взять за основу бухгалтерский баланс и объединить в нём некоторые строки. Или наоборот, разбить одну строку на несколько, чтобы изучить её подробнее.

Из чего состоит управленческий баланс

Отчёт выглядит как таблица, разделённая на две части. С одной стороны указывают активы бизнеса, а с другой — пассивы.

Что такое активы и какие они бывают

Активы — это любое имущество компании: от канцелярии до производственного цеха. Активы бывают оборотными и внеоборотными.

Оборотные активы участвуют в создании продукта один раз: это материалы, деньги на счетах и в кассе, дебиторская задолженность.

Внеоборотные активы используются больше одного операционного цикла: это недвижимость, транспорт, оборудование, товарные знаки, авторские права.

Разницу активов покажем на примере. Представьте швейную фабрику: у неё есть цех и 10 профессиональных швейных машин. Фабрика закупает ситец и фурнитуру, шьёт партию летних платьев и продаёт их под своим брендом. На выручку закупает плащевую ткань, шьёт одежду на осень, снова продаёт и готовится к новой закупке.

Ситец, плащевая ткань и фурнитура — это оборотные активы. Их использовали для пошива одежды только один раз.

Швейные машины и цех — это внеоборотные активы. На них шьют разные вещи много лет.

Бренд или товарный знак — это тоже внеоборотный актив, у разных коллекций одежды он будет одинаковым.

Что такое пассивы и какими они бывают

Пассивы — это источники имущества. Они показывают, откуда у компании появились активы. Например, компания могла купить имущество из прибыли или в кредит.

Пассивы делят на капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Капитал — это собственные средства компании, например накопленная прибыль, резервы, первоначальные вклады собственников.

Краткосрочные обязательства — это долги компании, которые нужно вернуть в течение года. Сюда относят кредиты, займы, кредиторскую задолженность — то, что компания должна третьим лицам.

Долгосрочные обязательства — это долги компании сроком больше года.

Например, собственник автосервиса купил боксы за 3 млн ₽ из своих денег. Позже взял кредит на год и купил два подъёмника за 1 млн ₽. Дальше предприниматель получил предоплату 50 000 ₽ на первый заказ, которую потратил на запчасти для ремонта.

Деньги собственника — это капитал компании, а банковский кредит и предоплата по заказу — это её краткосрочные обязательства (1 000 000 + 50 000). В итоге структура пассивов у автосервиса будет следующая:

Статья пассивов Сумма, тыс. ₽ Капитал, в том числе 3 000 Уставный капитал (вложения собственника) 3 000 Краткосрочные обязательства, в том числе 1 050 Банковский кредит 1 000 Кредиторская задолженность (предоплата) 50 Валюта баланса 4 050

Как составить управленческий баланс

Если бизнес ведёт учёт в бухгалтерском сервисе, он может выгрузить из него баланс и скорректировать его под себя. Если такой возможности нет, можно составить отчёт вручную в несколько действий.

Шаг 1. Определитесь с датой

Выберите конкретное число, на которое будете составлять отчётность. Нельзя собрать данные по товарам на начало месяца, деньги в кассе — на середину, а остаток по кредиту — на конец. Все сведения должны быть на одну дату, иначе картина получится искажённой.

Шаг 2. Установите структуру

Решите, какие статьи вы распишете подробно, а какие укажете одной суммой. Выбор зависит от ваших целей. Например, если вам нужно понять, что докупать и в каком количестве, то запасы лучше расписать детально, а все прочие оборотные активы можно свернуть в одну строку.

Шаг 3. Составьте актив

Перечислите всё имущество, которое есть у компании. Для достоверной картины всегда ставьте в баланс активы по текущим ценам. Если у вас есть офис, служебный автомобиль или оборудование, в разные даты они могут стоить по-разному.

Шаг 4. Посчитайте обязательства

Запишите в пассив все кредиты, займы и долги бизнеса. В управленческом балансе можно отразить даже потребительский кредит, если вы направили его на бизнес. Но важно учитывать только остатки. Например, если вы брали кредит на 1 млн ₽, но уже выплатили половину, в отчётность пойдут 500 000 ₽.

Шаг 5. Определите капитал

Актив всегда равен пассиву, поэтому найдите разницу между имуществом и обязательствами — это и есть капитал компании.

ВАЖНО Если вышло так, что обязательства больше активов, перепроверьте отчёт. Если ваш бизнес не работает стабильно в убыток, скорее всего, вы учли не всё имущество или допустили ошибку где‑то ещё.



Пример управленческого баланса

Владелец пекарни планирует взять кредит на развитие. Перед этим ему надо оценить долговую нагрузку на бизнес. Он составил баланс на 1-е число месяца, в котором детально расписал обязательства и имущество. Вот что из этого вышло:

Актив Актив Пассив Пассив Раздел I. Внеоборотные активы 90 000 Раздел III. Капитал 50 000 Три духовых шкафа 50 000 Уставный капитал 10 000 Витрины и стеллажи 30 000 Нераспределённая прибыль 40 000 Посуда и мелкое оборудование 10 000 Раздел IV. Краткосрочные обязательства 80 000 Раздел II. Оборотные активы 40 000 Долг перед поставщиком за партию муки 5 000 Продукты для выпечки 10 000 Начисленная, но не выплаченная зарплата 20 000 Деньги в кассе 10 000 Начисленные, но не выплаченные налоги 5 000 Остаток на расчётном счёте 20 000 Остаток по займу 50 000 Валюта баланса 130 000 Валюта баланса 130 000

Предпринимателю остаётся проанализировать отчёт, чтобы принять решение по кредиту. Дальше расскажем, как это сделать.

Как анализировать баланс

Есть несколько подходов, которые используются для анализа баланса.

Вертикальный анализ — это изучение структуры баланса. Сначала предприниматель считает долю каждой статьи, а затем делает выводы. Например, о том, соответствует ли структура виду деятельности компании. Нет ли в ней сильных перекосов? Какие статьи самые значимые и почему?

Горизонтальный анализ — это сопоставление данных в динамике. Сначала предприниматель составляет отчёт минимум на две даты. А затем по изменению статей судит о том, как растут или сокращаются имущество компании и её обязательства.

Анализ коэффициентов — это расчёт показателей, которые помогают оценить бизнес с разных сторон. По балансу рассчитывают следующие показатели:

Коэффициенты ликвидности — показывают, готов ли бизнес быстро погасить свои долги. Чем больше у компании денег или имущества, которое легко продать, тем выше ликвидность.

Название показателя Формула Норматив Комментарий Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы ÷ Краткосрочные обязательства > 1 Все краткосрочные обязательства можно погасить, если продать оборотные активы Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы – Запасы) ÷ Краткосрочные обязательства > 0,7 Около 70% краткосрочных обязательств можно погасить быстро за счёт денег на счетах и в кассе, финансовых вложений, дебиторской задолженности Коэффициент абсолютной ликвидности (Деньги + Финансовые вложения) ÷ Краткосрочные обязательства > 0,2 Около 20% обязательств можно погасить день в день деньгами на счетах, в кассе и депозитами

Коэффициенты финансовой устойчивости показывают, развивается ли компания за счёт собственных ресурсов или зависит от заёмных денег.

Название показателя Формула Норматив Комментарий Коэффициент финансовой независимости Капитал ÷ Валюта баланса > 0,5 Бизнес развивается в основном на собственные вложения Коэффициент долга (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства) ÷ Валюта баланса < 0,5 Бизнес использует кредиты и займы не больше, чем собственные деньги Соотношение собственных и заёмных средств Капитал ÷ Обязательства 1 Компания работает как за счёт собственных ресурсов, так и за счёт привлечённых



Если коэффициент сильно больше 1, бизнес развивается медленно. Если коэффициент меньше 1, у компании слишком высокая кредитная нагрузка



Коэффициенты деловой активности показывают, как быстро работает бизнес или сколько оборотов он делает за период, например за квартал или год. Под оборотом, или операционным циклом, подразумевают время, за которое компания успевает создать и продать продукт. Если количество оборотов растёт в динамике — это положительный знак.

Название показателя Формула Норматив Комментарий Оборачиваемость активов Выручка ÷ (Активы на конец – Активы на начало) — Чем больше оборотов, тем активнее работает бизнес Оборачиваемость запасов Выручка ÷ (Запасы на конец – Запасы на начало) — Чем больше оборотов, тем меньше риск затоварки и просрочки Оборачиваемость дебиторской задолженности Выручка ÷ (Д. задолженность на конец – Д. задолженность на начало) — Чем больше оборотов, тем быстрее расплачиваются партнёры Оборачиваемость кредиторской задолженности Выручка ÷ (К. задолженность на конец – К. задолженность на начало) — Чем больше оборотов, тем быстрее бизнес платит по счетам

Пример анализа коэффициентов

Рассчитаем показатели для пекарни из примера выше. Предположим, что выручка пекарни — 300 000 ₽ в месяц, а цифры в отчётах на две даты не изменились.

Показатель Расчёт Комментарий Ликвидность К. асб. л. = 40 ÷ 80 = 0,5



К. быс. л. = 30 ÷ 80 = 0,375



К. абс. л. = 30 ÷ 80 = 0,375



В норме только абсолютная ликвидность. Налоги и зарплату пекарня выплатит вовремя, а вот с возвратом займа могут быть сложности. Финансовая устойчивость К. фин. нез. = 50 ÷ 130 = 0,385



К. долга = 80 ÷ 130 = 0,615



СК/ЗК = 50 ÷ 80 = 0,625

Кредитная нагрузка высокая. Бизнес зависит от заёмных денег Оборачиваемость О. акт. = 300 ÷ 130 = 2,307



О. зап. = 300 ÷ 10 = 30



О. к.з. = 300 ÷ 30 = 10



Оборачиваемость высокая. Запасы в пекарне обновляются каждый день, а кредиторская задолженность — раз в три дня

По анализу коэффициентов новый кредит только ухудшит ликвидность и финансовую устойчивость пекарни. Владельцу лучше рассчитаться с текущими займами и только потом думать о развитии.

Чтобы снизить зависимость от кредитов, бизнесу стоит больше опираться на свои силы. Например, откладывать деньги на развитие из прибыли. В этом поможет сервис «Фонды» от Точка Банка. С ним можно собрать нужную сумму незаметно для бюджета. Для этого достаточно создать фонд «На развитие» и задать процент отчислений с каждого поступления.