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Управление финансами
Управление финансами

Что такое управленческий баланс и как с ним работать

По управленческому балансу можно многое узнать о бизнесе. Но только если знать, куда смотреть. Иначе это просто таблица с цифрами. В статье Точка Банк расскажет, как составлять и анализировать баланс, чтобы понимать реальное положение дел в компании и принимать взвешенные бизнес-решения.

28.10.2026
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Коротко
— Управленческий баланс показывает, как обстоят дела у бизнеса на конкретную дату.
— Отчёт состоит из двух частей: активов и пассивов.
— По балансу определяют, как быстро и за счёт каких денег растёт бизнес.

Что такое управленческий баланс и как его применить в бизнесе

Баланс — это отчёт, который показывает финансовое состояние бизнеса. В нём можно увидеть всё, что есть у компании на конкретную дату: имущество, накопления и долги. Баланс бывает бухгалтерским и управленческим.

Бухгалтерский баланс — это официальная отчётность, которую составляют компании по строгой форме и сдают в налоговую службу (Приложение №3 Приказа Минфина №157н).

Управленческий баланс — это отчёт, который бизнес ведёт для себя. Он помогает следить за результатами компании и принимать решения. Например, из баланса руководитель видит:

  • Растёт бизнес или стагнирует.
  • Может ли компания быстро закрыть свои долги.
  • Какая кредитная нагрузка у бизнеса.
  • Как эффективно работает компания. Например, нет ли у неё затоварки или просроченных долгов.

Управленческий баланс составляют на любую дату и для любого бизнеса: как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. Конкретной формы у отчётности нет, поэтому её можно разработать под себя. Например, взять за основу бухгалтерский баланс и объединить в нём некоторые строки. Или наоборот, разбить одну строку на несколько, чтобы изучить её подробнее.

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Из чего состоит управленческий баланс

Отчёт выглядит как таблица, разделённая на две части. С одной стороны указывают активы бизнеса, а с другой — пассивы.

Что такое активы и какие они бывают

Активы — это любое имущество компании: от канцелярии до производственного цеха. Активы бывают оборотными и внеоборотными.

  • Оборотные активы участвуют в создании продукта один раз: это материалы, деньги на счетах и в кассе, дебиторская задолженность.
  • Внеоборотные активы используются больше одного операционного цикла: это недвижимость, транспорт, оборудование, товарные знаки, авторские права. 

Разницу активов покажем на примере. Представьте швейную фабрику: у неё есть цех и 10 профессиональных швейных машин. Фабрика закупает ситец и фурнитуру, шьёт партию летних платьев и продаёт их под своим брендом. На выручку закупает плащевую ткань, шьёт одежду на осень, снова продаёт и готовится к новой закупке.

  • Ситец, плащевая ткань и фурнитура — это оборотные активы. Их использовали для пошива одежды только один раз.
  • Швейные машины и цех — это внеоборотные активы. На них шьют разные вещи много лет.
  • Бренд или товарный знак — это тоже внеоборотный актив, у разных коллекций одежды он будет одинаковым.

Что такое пассивы и какими они бывают

Пассивы — это источники имущества. Они показывают, откуда у компании появились активы. Например, компания могла купить имущество из прибыли или в кредит. 

Пассивы делят на капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Капитал — это собственные средства компании, например накопленная прибыль, резервы, первоначальные вклады собственников.

Краткосрочные обязательства — это долги компании, которые нужно вернуть в течение года. Сюда относят кредиты, займы, кредиторскую задолженность — то, что компания должна третьим лицам.

Долгосрочные обязательства — это долги компании сроком больше года.

Например, собственник автосервиса купил боксы за 3 млн ₽ из своих денег. Позже взял кредит на год и купил два подъёмника за 1 млн ₽. Дальше предприниматель получил предоплату 50 000 ₽ на первый заказ, которую потратил на запчасти для ремонта. 

Деньги собственника — это капитал компании, а банковский кредит и предоплата по заказу — это её краткосрочные обязательства (1 000 000 + 50 000). В итоге структура пассивов у автосервиса будет следующая:

Статья пассивовСумма, тыс. ₽
Капитал, в том числе3 000
Уставный капитал (вложения собственника)3 000
Краткосрочные обязательства, в том числе1 050
Банковский кредит1 000
Кредиторская задолженность (предоплата)50
Валюта баланса4 050

Как составить управленческий баланс

Если бизнес ведёт учёт в бухгалтерском сервисе, он может выгрузить из него баланс и скорректировать его под себя. Если такой возможности нет, можно составить отчёт вручную в несколько действий.

Шаг 1. Определитесь с датой

Выберите конкретное число, на которое будете составлять отчётность. Нельзя собрать данные по товарам на начало месяца, деньги в кассе — на середину, а остаток по кредиту — на конец. Все сведения должны быть на одну дату, иначе картина получится искажённой.

Шаг 2. Установите структуру

Решите, какие статьи вы распишете подробно, а какие укажете одной суммой. Выбор зависит от ваших целей. Например, если вам нужно понять, что докупать и в каком количестве, то запасы лучше расписать детально, а все прочие оборотные активы можно свернуть в одну строку.

Шаг 3. Составьте актив

Перечислите всё имущество, которое есть у компании. Для достоверной картины всегда ставьте в баланс активы по текущим ценам. Если у вас есть офис, служебный автомобиль или оборудование, в разные даты они могут стоить по-разному.

Шаг 4. Посчитайте обязательства

Запишите в пассив все кредиты, займы и долги бизнеса. В управленческом балансе можно отразить даже потребительский кредит, если вы направили его на бизнес. Но важно учитывать только остатки. Например, если вы брали кредит на 1 млн ₽, но уже выплатили половину, в отчётность пойдут 500 000 ₽. 

Шаг 5. Определите капитал

Актив всегда равен пассиву, поэтому найдите разницу между имуществом и обязательствами — это и есть капитал компании.

ВАЖНО
Если вышло так, что обязательства больше активов, перепроверьте отчёт. Если ваш бизнес не работает стабильно в убыток, скорее всего, вы учли не всё имущество или допустили ошибку где‑то ещё.

Пример управленческого баланса

Владелец пекарни планирует взять кредит на развитие. Перед этим ему надо оценить долговую нагрузку на бизнес. Он составил баланс на 1-е число месяца, в котором детально расписал обязательства и имущество. Вот что из этого вышло:

АктивАктивПассивПассив
Раздел I. Внеоборотные активы90 000Раздел III. Капитал50 000
Три духовых шкафа50 000Уставный капитал10 000
Витрины и стеллажи30 000Нераспределённая прибыль40 000
Посуда и мелкое оборудование10 000Раздел IV. Краткосрочные обязательства80 000
Раздел II. Оборотные активы40 000Долг перед поставщиком за партию муки5 000
Продукты для выпечки10 000Начисленная, но не выплаченная зарплата20 000
Деньги в кассе10 000Начисленные, но не выплаченные налоги5 000
Остаток на расчётном счёте20 000Остаток по займу50 000
Валюта баланса130 000Валюта баланса130 000

Предпринимателю остаётся проанализировать отчёт, чтобы принять решение по кредиту. Дальше расскажем, как это сделать.

Как анализировать баланс

Есть несколько подходов, которые используются для анализа баланса.

Вертикальный анализ — это изучение структуры баланса. Сначала предприниматель считает долю каждой статьи, а затем делает выводы. Например, о том, соответствует ли структура виду деятельности компании. Нет ли в ней сильных перекосов? Какие статьи самые значимые и почему?

Горизонтальный анализ — это сопоставление данных в динамике. Сначала предприниматель составляет отчёт минимум на две даты. А затем по изменению статей судит о том, как растут или сокращаются имущество компании и её обязательства.

Анализ коэффициентов — это расчёт показателей, которые помогают оценить бизнес с разных сторон. По балансу рассчитывают следующие показатели:

  • Коэффициенты ликвидности — показывают, готов ли бизнес быстро погасить свои долги. Чем больше у компании денег или имущества, которое легко продать, тем выше ликвидность.
Название показателяФормулаНормативКомментарий
Коэффициент текущей ликвидностиОборотные активы ÷ Краткосрочные обязательства> 1Все краткосрочные обязательства можно погасить, если продать оборотные активы
Коэффициент быстрой ликвидности(Оборотные активы – Запасы) ÷ Краткосрочные обязательства> 0,7Около 70% краткосрочных обязательств можно погасить быстро за счёт денег на счетах и в кассе, финансовых вложений, дебиторской задолженности 
Коэффициент абсолютной ликвидности(Деньги + Финансовые вложения) ÷ Краткосрочные обязательства> 0,2Около 20% обязательств можно погасить день в день деньгами на счетах, в кассе и депозитами
  • Коэффициенты финансовой устойчивости показывают, развивается ли компания за счёт собственных ресурсов или зависит от заёмных денег.
Название показателяФормулаНормативКомментарий
Коэффициент финансовой независимостиКапитал ÷ Валюта баланса> 0,5Бизнес развивается в основном на собственные вложения
Коэффициент долга(Краткосрочные + Долгосрочные обязательства) ÷ Валюта баланса< 0,5Бизнес использует кредиты и займы не больше, чем собственные деньги
Соотношение собственных и заёмных средствКапитал ÷ Обязательства1Компания работает как за счёт собственных ресурсов, так и за счёт привлечённых

Если коэффициент сильно больше 1, бизнес развивается медленно. Если коэффициент меньше 1, у компании слишком высокая кредитная нагрузка
  • Коэффициенты деловой активности показывают, как быстро работает бизнес или сколько оборотов он делает за период, например за квартал или год. Под оборотом, или операционным циклом, подразумевают время, за которое компания успевает создать и продать продукт. Если количество оборотов растёт в динамике — это положительный знак.
Название показателяФормулаНормативКомментарий
Оборачиваемость активовВыручка ÷ (Активы на конец – Активы на начало)Чем больше оборотов, тем активнее работает бизнес
Оборачиваемость запасовВыручка ÷ (Запасы на конец – Запасы на начало)Чем больше оборотов, тем меньше риск затоварки и просрочки
Оборачиваемость дебиторской задолженностиВыручка ÷ (Д. задолженность на конец – Д. задолженность на начало)Чем больше оборотов, тем быстрее расплачиваются партнёры
Оборачиваемость кредиторской задолженностиВыручка ÷ (К. задолженность на конец – К. задолженность на начало)Чем больше оборотов, тем быстрее бизнес платит по счетам

Пример анализа коэффициентов

Рассчитаем показатели для пекарни из примера выше. Предположим, что выручка пекарни — 300 000 ₽ в месяц, а цифры в отчётах на две даты не изменились.

ПоказательРасчётКомментарий
ЛиквидностьК. асб. л. = 40 ÷ 80 = 0,5

К. быс. л. = 30 ÷ 80 = 0,375

К. абс. л. = 30 ÷ 80 = 0,375

В норме только абсолютная ликвидность. Налоги и зарплату пекарня выплатит вовремя, а вот с возвратом займа могут быть сложности.
Финансовая устойчивостьК. фин. нез. = 50 ÷ 130 = 0,385

К. долга = 80 ÷ 130 = 0,615

СК/ЗК = 50 ÷ 80 = 0,625
Кредитная нагрузка высокая. Бизнес зависит от заёмных денег 
ОборачиваемостьО. акт. = 300 ÷ 130 = 2,307

О. зап. = 300 ÷ 10 = 30

О. к.з. = 300 ÷ 30 = 10

Оборачиваемость высокая. Запасы в пекарне обновляются каждый день, а кредиторская задолженность — раз в три дня

По анализу коэффициентов новый кредит только ухудшит ликвидность и финансовую устойчивость пекарни. Владельцу лучше рассчитаться с текущими займами и только потом думать о развитии.

Чтобы снизить зависимость от кредитов, бизнесу стоит больше опираться на свои силы. Например, откладывать деньги на развитие из прибыли. В этом поможет сервис «Фонды» от Точка Банка. С ним можно собрать нужную сумму незаметно для бюджета. Для этого достаточно создать фонд «На развитие» и задать процент отчислений с каждого поступления.

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Вопросы по теме

Что такое управленческий отчёт простыми словами?

Это финансовый отчёт, который показывает имущество, задолженность и собственные ресурсы бизнеса.

Как часто нужно обновлять управленческий баланс?

Это зависит от задач бизнеса. Отслеживать изменения можно раз в месяц и даже чаще.

Как управленческий баланс влияет на стратегию компании?

Руководитель часто принимает решения, опираясь на цифры из отчётности. Например, по показателям оборачиваемости из баланса можно решить, как часто пополнять запасы и стоит ли давать отсрочку покупателям. А из соотношения капитала и обязательств понятно, стоит ли бизнесу брать новый кредит.

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Управленческий баланс: что это такое, примеры и анализ — Точка Банк