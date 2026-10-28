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Управление финансами

Отчёт о движении денежных средств: зачем нужен и как его составить

Отчёт о движении денежных средств — это один из трёх финансовых отчётов, которые помогают управлять финансовым состоянием бизнеса. В статье расскажем, как его составлять и анализировать.

28.10.2026
14
14

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Коротко
— Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) показывает, сколько денег есть у бизнеса, откуда они приходят и куда уходят.
— ОДДС читают в два этапа. Первым делом смотрят итоги по трём частям отчёта: операционный поток показывает, обеспечивает ли бизнес себя деньгами сам; инвестиционный — вкладывает ли компания в развитие; финансовый — насколько бизнес живёт в долг и сколько отдаёт собственнику.
— Вторым этапом смотрят строки внутри каждого раздела: по ним видны сезонность, рост расходов, риск кассового разрыва, налоги, долги и возвраты.

Что такое отчёт ДДС

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) показывает все поступления и выплаты компании за определённый период. Составить отчёт можно за год, месяц и даже за день. ОДДС разделяет денежные потоки по трём направлениям — на операционный, инвестиционный и финансовый поток.

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Для чего нужен отчёт о движении денежных средств

По ОДДС проводят анализ финансового состояния компании. Отчёт помогает ответить на следующие вопросы:

  • Сколько денег есть в распоряжении компании.
  • Откуда приходят деньги: за какие виды деятельности, от каких контрагентов.
  • Куда уходят деньги: на что тратит компания.
  • Хватает ли бизнесу денег, чтобы обеспечивать работу, или компания живёт за счёт кредитов.
  • Сколько денег забирает собственник.
  • Вкладывает ли компания деньги в развитие.
  • Сколько денег уходит на обслуживание долгов: возврат кредитов и проценты.

Как составить отчёт о движении денежных средств

ОДДС можно собрать по банковской выписке, где у каждой операции есть контрагент и основание. Для этого достаточно разнести операции по статьям отчёта.

Дополнительно к отчёту можно составить расшифровки по кошелькам и контрагентам. Они покажут, сколько есть наличных денег в обороте, как перемещаются деньги между счетами и есть ли зависимость от крупных клиентов.

Из чего состоит отчёт ДДС: разбираем на примере

Отчёт о движении денежных средств делит все деньги компании на три части: от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Это позволяет отделить деньги, не связанные с основной работой компании, от денег самого бизнеса. Покажем, как это работает, на примере.

Представьте компанию «Вентмонтаж», которая монтирует системы вентиляции по проектам и обслуживает их по договорам. Вот как будут выглядеть три части ОДДС компании за первое полугодие.

Текущие операции

Операционная деятельность — это все денежные операции, которые напрямую связаны с хозяйственной деятельностью. По этому разделу видно, способен ли бизнес генерировать деньги самостоятельно.

В операционную деятельность не попадают крупные покупки, кредиты и дивиденды. Если смешать их с деньгами от клиентов и платежами поставщикам, картина исказится: не будет видно, покрывает ли бизнес свои расходы сам.

Статья, в тыс. ₽ ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньПолугодие
1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность1. Операционная деятельность
Поступления от клиентов: авансы за монтаж6004001 2002 0001 8001 5007 500
Поступления от клиентов: оплата монтажа по актам9007008001 5002 6003 60010 100
Поступления от клиентов: сервисное обслуживание8508509009009509505 400
Возвраты от поставщиков008000120200
Возвраты денег клиентам0−15000−1000−250
Материалы и подрядчики−900−800−2 200−2 100−2 600−2 500−11 100
Зарплата и взносы−1 100−1 100−1 150−1 300−1 450−1 500−7 600
Аренда−250−250−250−400−400−400−1 950
Налоги−350−200−300−650−300−400−2 200
Прочие расходы−180−170−200−220−230−210−1 210
Итого операционный поток−430−720−1 120−2702701 160−1 110

Мы видим, что клиенты платят компании за монтаж и сервис, а сама компания платит за материалы, подрядчикам, зарплату, аренду и налоги. В итоге операционный поток за полугодие отрицательный: −1 110 000 ₽. Сам по себе бизнес денег пока не приносит.

Инвестиционные операции

Инвестиционная деятельность — это деньги, которые компания вкладывает в своё развитие или получает от продажи того, во что вкладывала раньше: покупка оборудования, техники, помещений, вложения в другой бизнес.

Статья, в тыс. ₽ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньПолугодие
2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность2. Инвестиционная деятельность
Покупка монтажного оборудования0−6000000−600
Итого инвестиционный поток0−6000000−600

К инвестиционной деятельности относится покупка монтажного оборудования на 600 000 ₽ в феврале. Важно отделить эту статью расходов от операционной деятельности, потому что покупка техники или оборудования — это крупная и нерегулярная трата, которая совершается не каждый месяц. Если её оставить среди текущих расходов, то в феврале бизнес будет выглядеть убыточным, хотя с текущей работой всё в порядке.

Финансовые операции

Финансовая деятельность — это деньги, которые приходят от тех, кто финансирует компанию, и уходят обратно к ним: кредиты и займы, их возврат и проценты, дивиденды собственнику, вложения собственника в компанию.

Статья, в тыс. ₽ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньПолугодие
3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность3. Финансовая деятельность
Получение кредита001 5000001 500
Возврат тела кредита000−250−250−250−750
Проценты по кредиту000−30−25−20−75
Дивиденды собственнику−3000000−500−800
Итого финансовый поток−30001 500−280−275−770−125

Компания взяла кредит на 1 500 000 ₽ в марте, начала погашать его с апреля и выплатила дивиденды собственнику 800 000 ₽ за полугодие. 

С одной стороны кажется, что кредит относится к работе бизнеса, ведь деньги ушли на дело и возвращаются из выручки. Но кредит — это деньги со стороны, а не результат работы бизнеса. Компания их не заработала, она их заняла и обязана вернуть с процентами.

Если поставить кредит в одну строку с поступлениями от клиентов, поток по основной деятельности станет положительным за счёт долга, и собственник решит, что бизнес сам обеспечивает себя деньгами. В случае с компанией «Вентмонтаж» так бы и было: в марте кредит 1 500 000 ₽ сделал бы операционный поток положительным (вместо −1 120 000 ₽ в +380 000 ₽). Поэтому кредит, его возврат и проценты стоят отдельно, в финансовой деятельности.

Итоговые строки

Итоги по каждой деятельности образуют чистый денежный поток за месяц. Остаток на конец месяца равен остатку на начало плюс чистый поток за месяц. Вот как будет выглядеть ОДДС компании «Вентмонтаж» верхнеуровнево.

Статья, в тыс. ₽ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньПолугодие
Остаток на начало месяца2 5001 7704508302802752 500
Итого операционный поток−430−720−1 120−2702701 160−1 110
Итого инвестиционный поток0−6000000−600
Итого финансовый поток−30001 500−280−275−770−125
Чистый денежный поток за месяц−730−1 320380−550−5390−1 835
Остаток на конец месяца1 770450830280275665665

О чём говорят знаки итогов

По знаку каждого денежного потока можно сделать вывод о работе компании:

ИтогЕсли положительныйЕсли отрицательный
Операционная деятельностьДенег от клиентов хватает на текущие расходы, бизнес сам обеспечивает себя деньгамиДенег от клиентов на текущие расходы не хватает, разницу закрывают запасом на счетах, кредитами или деньгами собственника
Инвестиционная деятельностьКомпания продавала имущество или выводила ранее вложенные деньгиКомпания вкладывала деньги в развитие: оборудование, технику, помещения
Финансовая деятельностьВ компанию пришло больше денег со стороны, чем ушло: взяли кредит или собственник внёс деньгиКомпания отдала больше, чем привлекла: гасила кредиты, платила проценты, выплачивала дивиденды

О чём говорят значения итогов

Операционный поток: −1 110 000 ₽. Деньги от клиентов не покрывали текущие расходы, и компания жила на запас, который был на счетах в начале года, и на кредит. При этом в мае и июне поток стал положительным: начался сезон, поступления выросли.

Инвестиционный поток: −600 000 ₽. Компания купила оборудование.

Финансовый поток: −125 000 ₽. В марте взяли кредит 1 500 000 ₽, к июню вернули 750 000 ₽ с процентами 75 000 ₽ и выплатили собственнику 800 000 ₽. Остаток денег за полгода уменьшился с 2 500 000 ₽ до 665 000 ₽.

Бизнес полгода расходовал накопленные деньги и кредит, собственник в это же время забрал 800 000 ₽ дивидендов. Без изъятия дивидендов остаток на конец июня был бы 1 465 000 ₽. Кредит в марте всё равно понадобился бы, но на порядок меньше. 

Бизнес за полгода денег не принёс, значит, дивиденды выплачены из накопленного запаса и заёмных денег. На конец июня компания должна банку 750 000 ₽, а на счетах у неё 665 000 ₽. Если вернуть кредит целиком, не хватит 85 000 ₽. Собственник забрал 800 000 ₽, компания осталась должна 750 000 ₽: фактически дивиденды оплачены кредитом. Сезонный рост поступлений в мае и июне даёт шанс восстановить запас, но это нужно проверить по следующим месяцам.

Чтобы реже использовать заёмные деньги, можно заранее делать собственные накопления. Собрать нужную сумму на любую цель получится с сервисом «Фонды» от Точка Банка. Сервис удержит процент с каждого поступления на счёт и поможет не потерять деньги для развития среди текущих платежей.

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Вопросы по теме

Сколько денег сейчас находится в распоряжении компании?

Покажет строка «Остаток на конец месяца». На конец июня 665 000 ₽. Полгода назад было 2 500 000 ₽. Если нужно знать остаток на сегодня, к остатку на конец последнего закрытого месяца прибавляют движение денег за текущие дни.

Откуда приходят деньги, за какие виды деятельности?

Покажут строки «Поступления от клиентов» в операционной деятельности. За полугодие от клиентов пришло 23 000 000 ₽. Монтаж принёс 17 600 000 ₽, из них 7 500 000 ₽ авансами и 10 100 000 ₽ по актам. Сервисное обслуживание принесло 5 400 000 ₽. Монтаж даёт 77% поступлений, сервис — 23%. Ещё 200 000 ₽ вернули поставщики.

Куда уходят деньги, на что мы тратим?

Покажут строки со знаком минус во всех трёх разделах. Расходы по основной деятельности за полугодие 24 060 000 ₽. Материалы и подрядчики — 11 100 000 ₽ (46%). Зарплата и взносы — 7 600 000 ₽ (32%). Налоги — 2 200 000 ₽, аренда — 1 950 000 ₽, прочие — 1 210 000. ₽. Сверх этого: оборудование — 600 000 ₽, возврат кредита с процентами — 825 000 ₽, дивиденды — 800 000 ₽.

Хватает ли компании денег на основную деятельность, или она живёт за счёт кредита?

Строка «Итого операционный поток» показывает, что не хватает. Операционный поток отрицательный четыре месяца из шести, за полугодие −1 110 000 ₽. Разницу закрыли запасом на счетах и кредитом 1 500 000 ₽ в марте. В мае и июне поток стал положительным: +270 000 ₽ и +1 160 000 ₽.

Сколько денег выплачено собственнику?

Покажет строка «Дивиденды собственнику» в финансовой деятельности. 800 000 ₽ за полугодие: 300 000 ₽ в январе и 500 000 ₽ в июне.

Вкладывает ли компания деньги в своё развитие?

Раздел «Инвестиционная деятельность» показывает, что вложения были однажды. В феврале купили монтажное оборудование на 600 000 ₽.

Есть ли вероятность кассового разрыва?

Покажет строка «Остаток на конец месяца» по всем месяцам в сравнении с суммой расходов за месяц. Остаток на конец месяца падал до 450 000 ₽ в феврале, 280 000. ₽ в апреле и 275 000 ₽ в мае. Расходы по основной деятельности в эти месяцы около 5 000 000 ₽ в месяц, то есть 167 000 ₽ в день. Запас 275 000 ₽ покрывает менее двух дней расходов. Задержка одной оплаты от крупного клиента даст разрыв.


Как закрыть кассовый разрыв и избежать его повторения

Как меняются расходы от месяца к месяцу?

Покажут строки расходов в операционной деятельности слева направо — от января к июню. Зарплата выросла на 36% — с 1 100 000 ₽ в январе до 1 500 000 ₽ в июне. Аренда с апреля выросла на 60% — с 250 000 ₽ в апреле до 400 000 ₽ в мае. Материалы и подрядчики выросли с 900 000 ₽ до 2 500 000 ₽ вместе с ростом монтажа. Все расходы по основной деятельности выросли с 2 780 000 ₽ в январе до 5 010 000 ₽ в июне.

Есть ли сезонность?

Покажет строка «Поступления от клиентов» по месяцам: с февраля по июнь они выросли втрое. Значит, зимой компания тратит запас, а летом — восстанавливает.

Сколько компания получила авансов?

Покажет строка «Поступления от клиентов: авансы за монтаж». 7 500 000 ₽ авансов за монтаж против 10 100 000 ₽ оплат по актам.

Сколько денег уходит на обслуживание долгов?

Покажут строки «Возврат тела кредита» и «Проценты по кредиту» в финансовой деятельности. Всего 825 000 ₽ за апрель–июнь: 750 000 ₽ тела кредита и 75 000 ₽ процентов. Долг на конец июня — 750 000 ₽.

Сколько уходит на налоги?

Покажет строка «Налоги» в операционной деятельности. 2 200 000 ₽ за полугодие или 9% расходов по основной деятельности. Пик — 650 000 ₽ в апреле, когда платили налоги за квартал.

Сколько денег вернули клиентам и сколько вернули поставщики?

Покажут строки «Возвраты денег клиентам» и «Возвраты от поставщиков». Клиентам вернули 250 000 ₽: 150 000 ₽ в феврале и 100 000 ₽ в мае. Поставщики вернули 200 000 ₽: 80 000 ₽ в марте и 120 000 ₽ в июне.

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