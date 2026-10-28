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Коротко — ОДДС читают в два этапа. Первым делом смотрят итоги по трём частям отчёта: операционный поток показывает, обеспечивает ли бизнес себя деньгами сам; инвестиционный — вкладывает ли компания в развитие; финансовый — насколько бизнес живёт в долг и сколько отдаёт собственнику. — Вторым этапом смотрят строки внутри каждого раздела: по ним видны сезонность, рост расходов, риск кассового разрыва, налоги, долги и возвраты. — Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) показывает, сколько денег есть у бизнеса, откуда они приходят и куда уходят.

Что такое отчёт ДДС

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) показывает все поступления и выплаты компании за определённый период. Составить отчёт можно за год, месяц и даже за день. ОДДС разделяет денежные потоки по трём направлениям — на операционный, инвестиционный и финансовый поток.

Для чего нужен отчёт о движении денежных средств

По ОДДС проводят анализ финансового состояния компании. Отчёт помогает ответить на следующие вопросы:

Сколько денег есть в распоряжении компании.

Откуда приходят деньги: за какие виды деятельности, от каких контрагентов.

Куда уходят деньги: на что тратит компания.

Хватает ли бизнесу денег, чтобы обеспечивать работу, или компания живёт за счёт кредитов.

Сколько денег забирает собственник.

Вкладывает ли компания деньги в развитие.

Сколько денег уходит на обслуживание долгов: возврат кредитов и проценты.

Как составить отчёт о движении денежных средств

ОДДС можно собрать по банковской выписке, где у каждой операции есть контрагент и основание. Для этого достаточно разнести операции по статьям отчёта.

Дополнительно к отчёту можно составить расшифровки по кошелькам и контрагентам. Они покажут, сколько есть наличных денег в обороте, как перемещаются деньги между счетами и есть ли зависимость от крупных клиентов.

Из чего состоит отчёт ДДС: разбираем на примере

Отчёт о движении денежных средств делит все деньги компании на три части: от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Это позволяет отделить деньги, не связанные с основной работой компании, от денег самого бизнеса. Покажем, как это работает, на примере.

Представьте компанию «Вентмонтаж», которая монтирует системы вентиляции по проектам и обслуживает их по договорам. Вот как будут выглядеть три части ОДДС компании за первое полугодие.

Текущие операции

Операционная деятельность — это все денежные операции, которые напрямую связаны с хозяйственной деятельностью. По этому разделу видно, способен ли бизнес генерировать деньги самостоятельно.

В операционную деятельность не попадают крупные покупки, кредиты и дивиденды. Если смешать их с деньгами от клиентов и платежами поставщикам, картина исказится: не будет видно, покрывает ли бизнес свои расходы сам.

Статья, в тыс. ₽ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Полугодие 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность 1. Операционная деятельность Поступления от клиентов: авансы за монтаж 600 400 1 200 2 000 1 800 1 500 7 500 Поступления от клиентов: оплата монтажа по актам 900 700 800 1 500 2 600 3 600 10 100 Поступления от клиентов: сервисное обслуживание 850 850 900 900 950 950 5 400 Возвраты от поставщиков 0 0 80 0 0 120 200 Возвраты денег клиентам 0 −150 0 0 −100 0 −250 Материалы и подрядчики −900 −800 −2 200 −2 100 −2 600 −2 500 −11 100 Зарплата и взносы −1 100 −1 100 −1 150 −1 300 −1 450 −1 500 −7 600 Аренда −250 −250 −250 −400 −400 −400 −1 950 Налоги −350 −200 −300 −650 −300 −400 −2 200 Прочие расходы −180 −170 −200 −220 −230 −210 −1 210 Итого операционный поток −430 −720 −1 120 −270 270 1 160 −1 110

Мы видим, что клиенты платят компании за монтаж и сервис, а сама компания платит за материалы, подрядчикам, зарплату, аренду и налоги. В итоге операционный поток за полугодие отрицательный: −1 110 000 ₽. Сам по себе бизнес денег пока не приносит.

Инвестиционные операции

Инвестиционная деятельность — это деньги, которые компания вкладывает в своё развитие или получает от продажи того, во что вкладывала раньше: покупка оборудования, техники, помещений, вложения в другой бизнес.

Статья, в тыс. ₽ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Полугодие 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность 2. Инвестиционная деятельность Покупка монтажного оборудования 0 −600 0 0 0 0 −600 Итого инвестиционный поток 0 −600 0 0 0 0 −600

К инвестиционной деятельности относится покупка монтажного оборудования на 600 000 ₽ в феврале. Важно отделить эту статью расходов от операционной деятельности, потому что покупка техники или оборудования — это крупная и нерегулярная трата, которая совершается не каждый месяц. Если её оставить среди текущих расходов, то в феврале бизнес будет выглядеть убыточным, хотя с текущей работой всё в порядке.

Финансовые операции

Финансовая деятельность — это деньги, которые приходят от тех, кто финансирует компанию, и уходят обратно к ним: кредиты и займы, их возврат и проценты, дивиденды собственнику, вложения собственника в компанию.

Статья, в тыс. ₽ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Полугодие 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность 3. Финансовая деятельность Получение кредита 0 0 1 500 0 0 0 1 500 Возврат тела кредита 0 0 0 −250 −250 −250 −750 Проценты по кредиту 0 0 0 −30 −25 −20 −75 Дивиденды собственнику −300 0 0 0 0 −500 −800 Итого финансовый поток −300 0 1 500 −280 −275 −770 −125

Компания взяла кредит на 1 500 000 ₽ в марте, начала погашать его с апреля и выплатила дивиденды собственнику 800 000 ₽ за полугодие.

С одной стороны кажется, что кредит относится к работе бизнеса, ведь деньги ушли на дело и возвращаются из выручки. Но кредит — это деньги со стороны, а не результат работы бизнеса. Компания их не заработала, она их заняла и обязана вернуть с процентами.

Если поставить кредит в одну строку с поступлениями от клиентов, поток по основной деятельности станет положительным за счёт долга, и собственник решит, что бизнес сам обеспечивает себя деньгами. В случае с компанией «Вентмонтаж» так бы и было: в марте кредит 1 500 000 ₽ сделал бы операционный поток положительным (вместо −1 120 000 ₽ в +380 000 ₽). Поэтому кредит, его возврат и проценты стоят отдельно, в финансовой деятельности.

Итоговые строки

Итоги по каждой деятельности образуют чистый денежный поток за месяц. Остаток на конец месяца равен остатку на начало плюс чистый поток за месяц. Вот как будет выглядеть ОДДС компании «Вентмонтаж» верхнеуровнево.

Статья, в тыс. ₽ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Полугодие Остаток на начало месяца 2 500 1 770 450 830 280 275 2 500 Итого операционный поток −430 −720 −1 120 −270 270 1 160 −1 110 Итого инвестиционный поток 0 −600 0 0 0 0 −600 Итого финансовый поток −300 0 1 500 −280 −275 −770 −125 Чистый денежный поток за месяц −730 −1 320 380 −550 −5 390 −1 835 Остаток на конец месяца 1 770 450 830 280 275 665 665

О чём говорят знаки итогов

По знаку каждого денежного потока можно сделать вывод о работе компании:

Итог Если положительный Если отрицательный Операционная деятельность Денег от клиентов хватает на текущие расходы, бизнес сам обеспечивает себя деньгами Денег от клиентов на текущие расходы не хватает, разницу закрывают запасом на счетах, кредитами или деньгами собственника Инвестиционная деятельность Компания продавала имущество или выводила ранее вложенные деньги Компания вкладывала деньги в развитие: оборудование, технику, помещения Финансовая деятельность В компанию пришло больше денег со стороны, чем ушло: взяли кредит или собственник внёс деньги Компания отдала больше, чем привлекла: гасила кредиты, платила проценты, выплачивала дивиденды

О чём говорят значения итогов

Операционный поток: −1 110 000 ₽. Деньги от клиентов не покрывали текущие расходы, и компания жила на запас, который был на счетах в начале года, и на кредит. При этом в мае и июне поток стал положительным: начался сезон, поступления выросли.

Инвестиционный поток: −600 000 ₽. Компания купила оборудование.

Финансовый поток: −125 000 ₽. В марте взяли кредит 1 500 000 ₽, к июню вернули 750 000 ₽ с процентами 75 000 ₽ и выплатили собственнику 800 000 ₽. Остаток денег за полгода уменьшился с 2 500 000 ₽ до 665 000 ₽.

Бизнес полгода расходовал накопленные деньги и кредит, собственник в это же время забрал 800 000 ₽ дивидендов. Без изъятия дивидендов остаток на конец июня был бы 1 465 000 ₽. Кредит в марте всё равно понадобился бы, но на порядок меньше.

Бизнес за полгода денег не принёс, значит, дивиденды выплачены из накопленного запаса и заёмных денег. На конец июня компания должна банку 750 000 ₽, а на счетах у неё 665 000 ₽. Если вернуть кредит целиком, не хватит 85 000 ₽. Собственник забрал 800 000 ₽, компания осталась должна 750 000 ₽: фактически дивиденды оплачены кредитом. Сезонный рост поступлений в мае и июне даёт шанс восстановить запас, но это нужно проверить по следующим месяцам.