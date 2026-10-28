Коротко — Отчёт помогает управлять бизнесом: подсказывает, какие направления стоит развивать и как сократить траты. — PnL, или отчёт о прибылях и убытках, — это финансовый отчёт, который показывает доходы, расходы и прибыль бизнеса. Его можно выгрузить из бухгалтерских сервисов или составить вручную в специальных бланках.

Что такое PnL и для чего он нужен

PnL — это отчёт, который показывает, сколько бизнес заработал, потратил и какой результат получил. Иначе PnL ещё называют отчётом о финансовых результатах или отчётом о прибылях и убытках (ОПиУ). Он составляется за период, например за месяц, квартал или год.

ПРИМЕР Название PnL — это аббревиатура от английских слов Profit and Loss или «прибыли и убытки». Буквы читаются как «пиэнель» или «пиэль».

По отчёту PnL предприниматель оценивает:

Сколько приносит бизнес.

На что он тратит больше всего денег.

Эффективно ли работает компания.

Сколько заработанных денег можно вложить в развитие.

Сколько денег можно вывести без вреда для компании.

Что должно быть в PnL-отчёте

У отчёта о финансовых результатах есть стандартная форма (Приложение №4 Приказа Минфина России №157н). Именно по ней все российские компании отчитываются перед налоговой службой раз в квартал или год. Дальше расскажем о том, что входит в эту форму.

Выручка

Выручка — это доходы, которые компания получает от продаж. Её считают двумя способами:

По начислению — доходы признают, как только компания отгружает товар или оказывает услугу. При этом неважно, расплатились с ней или ещё нет.

Кассовым методом — доходы признают, только когда за товар или услугу поступят деньги.

ПРИМЕР 20 мая оптовая база отгрузила партию шариковых ручек в магазин канцелярии. Стоимость партии — 100 000 ₽. 10 июня магазин оплатил товар. По методу начисления выручку посчитают 20 мая, а кассовым методом — 10 июня.



Компании на общей системе налогообложения (ОСНО), у которых выручка в каждом из четырёх последних кварталов была меньше 1 млн ₽, могут выбрать любой из методов. Остальные компании на ОСНО всегда используют метод начисления (ст. 273 НК РФ).

Себестоимость

Себестоимость — это расходы на производство товара или оказание услуги. К ним относят закупку сырья или товаров, зарплату работников, оплату электроэнергии. По аналогии с выручкой себестоимость можно считать:

По начислению — расходы признают, как только поставщики выставят бизнесу счета.

По оплате — расходы признают, когда компания рассчитается с поставщиками.

ПРИМЕР 15 июля ферма закупила комбикорм на 10 000 ₽, а заплатила за него только 1 августа. По методу начисления расходы учтутся в июле, а по оплате — только в август.

Разница между выручкой и себестоимостью — это валовая прибыль.

Коммерческие и управленческие расходы

Дальше в отчёте указывают расходы, которые не связаны напрямую с производством:

Коммерческие — это расходы на рекламу и маркетинг, упаковку и маркировку товара, его доставку.

Управленческие — это зарплата руководителя или бухгалтера, плата за услуги банков или связь.

Разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами — это прибыль от продаж.

Остальные показатели

Ниже в отчёте отмечают другие показатели. Из доходов это:

Проценты по депозитам.

Дивиденды — если у компании есть доля в другом бизнесе.

Доходы от продажи или сдачи в аренду имущества.

Доходы от переоценки активов.

В расходах учитывают:

Проценты по кредитам.

Уплаченные неустойки.

Траты из-за форс-мажора.

Разница между прибылью от продаж и прочими доходами и расходами — это прибыль до налогообложения.

Налог на прибыль

Компании на общей системе налогообложения (ОСНО) указывают в этой строке расчётную сумму налога на прибыль. А компании на спецрежимах указывают сумму налога по УСН, АУСН или ЕСХН из деклараций.

Чистая прибыль

После вычета налога в PnL останется только чистая прибыль. Но если расходов было больше, чем доходов, — будет непокрытый убыток.

Если в вашем случае прибыль есть, её можно использовать на три цели:

Вывести из бизнеса на личные нужды собственника.

Направить на развитие компании, например сделать ремонт или расширить ассортимент.

Пополнить резервный фонд, то есть отложить на будущее.

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Как составить отчёт о прибыли и убытках

PnL по стандартной форме можно выгрузить из любого бухгалтерского сервиса. Но если предприниматель им не пользуется или хочет доработать форму под себя, можно составить отчёт вручную в несколько шагов.

Шаг 1: выберите метод учёта

Решите, как будете считать доходы и расходы: по начислению или кассовым методом.

Шаг 2: определитесь со структурой

Если вы составляете отчёт для себя, то можете менять его структуру как угодно. Например, чтобы детально изучить расходы, разделите их на переменные и постоянные. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье «Расходы в бизнесе: виды и как их рассчитать».

Ещё в отчёт можно добавить другие виды прибыли, например EBITDA. О том, как и зачем её считать, смотрите в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».

Шаг 3: рассчитайте выручку и расходы

Соберите документы, из которых можно взять информацию. Это могут быть выписки по расчётным счетам, кассовые отчёты, оборотно-сальдовые ведомости. Обработайте данные: сгруппируйте доходы и расходы, разнесите их по статьям.

Шаг 4: найдите финансовый результат

Определите, сработал ли бизнес с прибылью или с убытком.

Пример расчёта PnL

Хозяин оптовой базы составляет отчёт о финансовых результатах за месяц. Для учёта выручки и себестоимости владелец выбирает метод начисления. Данные по выручке он берёт из отчёта о продажах, о закупке — из договоров поставки. Зарплату сотрудников смотрит в зарплатных ведомостях, а стоимость аренды — в договоре с арендатором.

Статья Значение, ₽ Выручка: стоимость отгруженных товаров 2 000 000 Себестоимость: закупка, аренда, зарплата кладовщиков 1 500 000 Валовая прибыль 500 000 Коммерческие расходы: затраты на логистику 100 000 Управленческие расходы: зарплата менеджера и бухгалтера 120 000 Прибыль от продаж 280 000 Прочие доходы: сдача в аренду складского помещения 50 000 Прочие расходы: списание бракованной партии 80 000 Чистая прибыль 250 000

По итогам месяца компания получила прибыль 250 000 ₽. Чтобы понять, мог ли бизнес сработать лучше, нужно проанализировать отчёт. О том, как это сделать, расскажем дальше.

Как предпринимателю анализировать PnL-отчёт

Есть несколько видов анализа по ОПиУ. Основные из них — это:

Вертикальный — анализ структуры доходов и расходов. При нём определяют долю каждой статьи, а затем смотрят, каких трат у компании больше всего и как их сократить.

Горизонтальный — анализ динамики. При нём доходы и расходы сравнивают за разные отрезки времени. Например, статьи текущего года можно сравнить с предыдущим. При сопоставлении становится видно, где расходы выросли, а где удалось сэкономить.

Анализ коэффициентов — расчёт показателей, по которым понятно, как развивается бизнес. Чаще всего по ОПиУ считают коэффициенты рентабельности.

Коэффициент Формула Что показывает Рентабельность продаж Прибыль ÷ Выручка × 100% Какая доля выручки остаётся у компании после всех обязательных трат Рентабельность продукции Прибыль ÷ Себестоимость × 100% Насколько прибыльно производство продукции Рентабельность собственного капитала Прибыль ÷ (Активы – Обязательства) × 100% Сколько копеек прибыли приносит 1 ₽ собственных денег Рентабельность активов Прибыль ÷ Активы × 100% Сколько копеек прибыли приносит 1 ₽ активов

Каждый из показателей полезен в разных ситуациях.

Рентабельность продаж показывает, насколько эффективно работает бизнес. Нормативных значений у коэффициента нет. За показателем следят в динамике. Если рентабельность растёт — это хороший знак. Если снижается — что-то в бизнесе идёт не так.

Например, во втором полугодии 2025 года мебельная фабрика заработала 100 млн ₽, а потратила 70 млн ₽. В первом полугодии 2026 года выручка составила 150 млн ₽, а затраты — 120 млн ₽.

На первый взгляд, бизнес развивается — выручка и прибыль растут. Но если сравнить рентабельность продаж, получится другая картина:

Показатель 2-е полугодие 2025 года 1-е полугодие 2026 года Выручка, млн ₽ 100 150 Расходы, млн ₽ 70 120 Прибыль, млн ₽ 30 30 Рентабельность, % 30 20

Расходы росли быстрее доходов, поэтому прибыльность бизнеса сократилась. Эффективность работы снизилась. Подробнее об этом читайте в статье «Рентабельность продаж: что это, формула и расчёты».

Рентабельность продукции считают, чтобы сравнить несколько направлений бизнеса и понять, какое из них выгоднее.

Например, молочный комбинат выпускает глазированные сырки, йогурты, творожки и мороженое. Руководитель посчитал рентабельность каждого вида продукции за 1-й квартал 2026 года.

Показатель Глазированные сырки Йогурты Творожки Мороженое Выручка, млн ₽ 100 400 300 50 Себестоимость, млн ₽ 110 350 200 30 Прибыль, млн ₽ -5 50 100 20 Рентабельность, % — 14,29 50 66,67

Больше всего выручки комбинату приносят йогурты, но на их производство бизнес тоже тратит много, поэтому рентабельность небольшая. Глазированные сырки — убыточное направление, от него лучше отказаться совсем. Зато комбинату выгодно выпускать больше творожков и мороженого: у этих продуктов самая высокая рентабельность.

Рентабельность собственного капитала считают, когда надо оценить эффективность инвестиций в бизнес. Если рентабельность низкая, то собственникам выгоднее вложить деньги во что-то другое.

Например, имущество автосервиса стоит 1 млн ₽, обязательств у компании нет. Автосервис получил за месяц 100 000 ₽ прибыли, и теперь владелец думает, как дальше поступить: разместить прибыль на депозит под 12% годовых или обновить инструменты.

Рентабельность собственного капитала = 100 ÷ 1000 × 100% = 10%. Выходит, что депозит принесёт компании больше, чем вложение в бизнес.

Рентабельность активов подскажет, насколько компании выгоден кредит или любой другой займ. Для этого показатель сравнивают со стоимостью заёмных денег, то есть с процентной ставкой.

Например, у логистической компании есть три фуры стоимостью по 5 млн ₽. Бизнес приносит прибыль по 2 млн ₽ в месяц. Владелец планирует купить в кредит ещё одну фуру. Стандартная ставка кредитования — 20%. Собственник сомневается, брать кредит или нет.