Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Управление финансами
  4. PNL: Отчёт о прибыли и убытках
Управление финансами
Управление финансами

PNL: Отчёт о прибыли и убытках

По PnL руководитель видит, сколько бизнес зарабатывает и тратит, где можно сэкономить и как увеличить прибыль. В статье Точка Банк расскажет, как составить такой отчёт и что в нём важно анализировать.

28.10.2026
16
16

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
— PnL, или отчёт о прибылях и убытках, — это финансовый отчёт, который показывает доходы, расходы и прибыль бизнеса. Его можно выгрузить из бухгалтерских сервисов или составить вручную в специальных бланках.
— Отчёт помогает управлять бизнесом: подсказывает, какие направления стоит развивать и как сократить траты.

Что такое PnL и для чего он нужен

PnL — это отчёт, который показывает, сколько бизнес заработал, потратил и какой результат получил. Иначе PnL ещё называют отчётом о финансовых результатах или отчётом о прибылях и убытках (ОПиУ). Он составляется за период, например за месяц, квартал или год.

ПРИМЕР
Название PnL — это аббревиатура от английских слов Profit and Loss или «прибыли и убытки». Буквы читаются как «пиэнель» или «пиэль».

По отчёту PnL предприниматель оценивает:

  • Сколько приносит бизнес.
  • На что он тратит больше всего денег.
  • Эффективно ли работает компания.
  • Сколько заработанных денег можно вложить в развитие.
  • Сколько денег можно вывести без вреда для компании.
Управляйте денежным потоком с «Фондами»
Думайте о развитии и не беспокойтесь о регулярных тратах бизнеса. С помощью «Фондов» 90 000 компаний и предпринимателей планируют расходы и автоматически распределяют деньги на бизнес‑нужды: закупку сырья, зарплату или аренду.

Что должно быть в PnL-отчёте

У отчёта о финансовых результатах есть стандартная форма (Приложение №4 Приказа Минфина России №157н). Именно по ней все российские компании отчитываются перед налоговой службой раз в квартал или год. Дальше расскажем о том, что входит в эту форму.

Выручка

Выручка — это доходы, которые компания получает от продаж. Её считают двумя способами:

  • По начислению — доходы признают, как только компания отгружает товар или оказывает услугу. При этом неважно, расплатились с ней или ещё нет.
  • Кассовым методом — доходы признают, только когда за товар или услугу поступят деньги.
ПРИМЕР
20 мая оптовая база отгрузила партию шариковых ручек в магазин канцелярии. Стоимость партии — 100 000 ₽. 10 июня магазин оплатил товар. По методу начисления выручку посчитают 20 мая, а кассовым методом — 10 июня.

Компании на спецрежимах всегда считают выручку кассовым методом (п. 5 ст. 346.5 НК РФ, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Компании на общей системе налогообложения (ОСНО), у которых выручка в каждом из четырёх последних кварталов была меньше 1 млн ₽, могут выбрать любой из методов. Остальные компании на ОСНО всегда используют метод начисления (ст. 273 НК РФ).

Себестоимость

Себестоимость — это расходы на производство товара или оказание услуги. К ним относят закупку сырья или товаров, зарплату работников, оплату электроэнергии. По аналогии с выручкой себестоимость можно считать:

  • По начислению — расходы признают, как только поставщики выставят бизнесу счета.
  • По оплате — расходы признают, когда компания рассчитается с поставщиками.
ПРИМЕР
15 июля ферма закупила комбикорм на 10 000 ₽, а заплатила за него только 1 августа. По методу начисления расходы учтутся в июле, а по оплате — только в август.

Разница между выручкой и себестоимостью — это валовая прибыль.

Коммерческие и управленческие расходы

Дальше в отчёте указывают расходы, которые не связаны напрямую с производством:

  • Коммерческие — это расходы на рекламу и маркетинг, упаковку и маркировку товара, его доставку.
  • Управленческие — это зарплата руководителя или бухгалтера, плата за услуги банков или связь.

Разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами — это прибыль от продаж.

Остальные показатели

Ниже в отчёте отмечают другие показатели. Из доходов это:

  • Проценты по депозитам.
  • Дивиденды — если у компании есть доля в другом бизнесе.
  • Доходы от продажи или сдачи в аренду имущества.
  • Доходы от переоценки активов.

В расходах учитывают:

  • Проценты по кредитам.
  • Уплаченные неустойки.
  • Траты из-за форс-мажора.

Разница между прибылью от продаж и прочими доходами и расходами — это прибыль до налогообложения.

Налог на прибыль

Компании на общей системе налогообложения (ОСНО) указывают в этой строке расчётную сумму налога на прибыль. А компании на спецрежимах указывают сумму налога по УСН, АУСН или ЕСХН из деклараций.

Чистая прибыль

После вычета налога в PnL останется только чистая прибыль. Но если расходов было больше, чем доходов, — будет непокрытый убыток.

Если в вашем случае прибыль есть, её можно использовать на три цели:

  • Вывести из бизнеса на личные нужды собственника.
  • Направить на развитие компании, например сделать ремонт или расширить ассортимент.
  • Пополнить резервный фонд, то есть отложить на будущее.

Создавать резервы можно с бесплатным сервисом «Фонды» от Точка Банка. В нём предприниматели заводят фонды под любую цель, и сервис автоматически откладывает на них деньги с каждого поступления незаметно для бизнеса.

«Фонды» помогают предпринимателям работать спокойно и не искать деньги на платежи в последний момент

Как составить отчёт о прибыли и убытках

PnL по стандартной форме можно выгрузить из любого бухгалтерского сервиса. Но если предприниматель им не пользуется или хочет доработать форму под себя, можно составить отчёт вручную в несколько шагов.

Шаг 1: выберите метод учёта

Решите, как будете считать доходы и расходы: по начислению или кассовым методом. 

Шаг 2: определитесь со структурой

Если вы составляете отчёт для себя, то можете менять его структуру как угодно. Например, чтобы детально изучить расходы, разделите их на переменные и постоянные. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье «Расходы в бизнесе: виды и как их рассчитать».

Ещё в отчёт можно добавить другие виды прибыли, например EBITDA. О том, как и зачем её считать, смотрите в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».

Шаг 3: рассчитайте выручку и расходы

Соберите документы, из которых можно взять информацию. Это могут быть выписки по расчётным счетам, кассовые отчёты, оборотно-сальдовые ведомости. Обработайте данные: сгруппируйте доходы и расходы, разнесите их по статьям.

Шаг 4: найдите финансовый результат

Определите, сработал ли бизнес с прибылью или с убытком.

Пример расчёта PnL

Хозяин оптовой базы составляет отчёт о финансовых результатах за месяц. Для учёта выручки и себестоимости владелец выбирает метод начисления. Данные по выручке он берёт из отчёта о продажах, о закупке — из договоров поставки. Зарплату сотрудников смотрит в зарплатных ведомостях, а стоимость аренды — в договоре с арендатором.

СтатьяЗначение, ₽
Выручка: стоимость отгруженных товаров2 000 000
Себестоимость: закупка, аренда, зарплата кладовщиков1 500 000
Валовая прибыль500 000
Коммерческие расходы: затраты на логистику100 000
Управленческие расходы: зарплата менеджера и бухгалтера 120 000
Прибыль от продаж280 000
Прочие доходы: сдача в аренду складского помещения50 000
Прочие расходы: списание бракованной партии80 000
Чистая прибыль250 000

По итогам месяца компания получила прибыль 250 000 ₽. Чтобы понять, мог ли бизнес сработать лучше, нужно проанализировать отчёт. О том, как это сделать, расскажем дальше.

Как предпринимателю анализировать PnL-отчёт

Есть несколько видов анализа по ОПиУ. Основные из них — это:

Вертикальный — анализ структуры доходов и расходов. При нём определяют долю каждой статьи, а затем смотрят, каких трат у компании больше всего и как их сократить.

Горизонтальный — анализ динамики. При нём доходы и расходы сравнивают за разные отрезки времени. Например, статьи текущего года можно сравнить с предыдущим. При сопоставлении становится видно, где расходы выросли, а где удалось сэкономить.

Анализ коэффициентов — расчёт показателей, по которым понятно, как развивается бизнес. Чаще всего по ОПиУ считают коэффициенты рентабельности.

КоэффициентФормулаЧто показывает
Рентабельность продажПрибыль ÷ Выручка × 100%Какая доля выручки остаётся у компании после всех обязательных трат
Рентабельность продукцииПрибыль ÷ Себестоимость × 100%Насколько прибыльно производство продукции
Рентабельность собственного капиталаПрибыль ÷ (Активы – Обязательства) × 100%Сколько копеек прибыли приносит 1 ₽ собственных денег
Рентабельность активовПрибыль ÷ Активы × 100%Сколько копеек прибыли приносит 1 ₽ активов

Каждый из показателей полезен в разных ситуациях.

Рентабельность продаж показывает, насколько эффективно работает бизнес. Нормативных значений у коэффициента нет. За показателем следят в динамике. Если рентабельность растёт — это хороший знак. Если снижается — что-то в бизнесе идёт не так.

Например, во втором полугодии 2025 года мебельная фабрика заработала 100 млн ₽, а потратила 70 млн ₽. В первом полугодии 2026 года выручка составила 150 млн ₽, а затраты — 120 млн ₽.

На первый взгляд, бизнес развивается — выручка и прибыль растут. Но если сравнить рентабельность продаж, получится другая картина:

Показатель2-е полугодие 2025 года1-е полугодие 2026 года
Выручка, млн ₽100150
Расходы, млн ₽70120
Прибыль, млн ₽3030
Рентабельность, %3020

Расходы росли быстрее доходов, поэтому прибыльность бизнеса сократилась. Эффективность работы снизилась. Подробнее об этом читайте в статье «Рентабельность продаж: что это, формула и расчёты».

Рентабельность продукции считают, чтобы сравнить несколько направлений бизнеса и понять, какое из них выгоднее.

Например, молочный комбинат выпускает глазированные сырки, йогурты, творожки и мороженое. Руководитель посчитал рентабельность каждого вида продукции за 1-й квартал 2026 года.

ПоказательГлазированные сыркиЙогуртыТворожкиМороженое
Выручка, млн ₽10040030050
Себестоимость, млн ₽11035020030
Прибыль, млн ₽-55010020
Рентабельность, % 14,295066,67

Больше всего выручки комбинату приносят йогурты, но на их производство бизнес тоже тратит много, поэтому рентабельность небольшая. Глазированные сырки — убыточное направление, от него лучше отказаться совсем. Зато комбинату выгодно выпускать больше творожков и мороженого: у этих продуктов самая высокая рентабельность.

Рентабельность собственного капитала считают, когда надо оценить эффективность инвестиций в бизнес. Если рентабельность низкая, то собственникам выгоднее вложить деньги во что-то другое.

Например, имущество автосервиса стоит 1 млн ₽, обязательств у компании нет. Автосервис получил за месяц 100 000 ₽ прибыли, и теперь владелец думает, как дальше поступить: разместить прибыль на депозит под 12% годовых или обновить инструменты.

Рентабельность собственного капитала = 100 ÷ 1000 × 100% = 10%. Выходит, что депозит принесёт компании больше, чем вложение в бизнес.

Рентабельность активов подскажет, насколько компании выгоден кредит или любой другой займ. Для этого показатель сравнивают со стоимостью заёмных денег, то есть с процентной ставкой.

Например, у логистической компании есть три фуры стоимостью по 5 млн ₽. Бизнес приносит прибыль по 2 млн ₽ в месяц. Владелец планирует купить в кредит ещё одну фуру. Стандартная ставка кредитования — 20%. Собственник сомневается, брать кредит или нет.

Рентабельность активов = 2 ÷ (3 × 5) = 13,33%. Выходит, что сейчас кредитоваться под 20% компании невыгодно. Но летом 2026 года логистические компании в России могут получить льготные кредиты по ставке от 10,75%, и тогда стоит пересчитать рентабельность.

Читайте также
Полную картину по бизнесу, помимо PnL, дадут ещё два отчёта:

Вопросы по теме

Чем PnL отличается от управленческой отчётности?

PnL — это один из финансовых отчётов, которые помогают предпринимателю управлять бизнесом. Кроме PnL для этого используется управленческий баланс и отчёт о движении денежных средств.

Как PNL помогает в принятии бизнес-решений?

По PNL руководитель видит, какие статьи расходов можно сократить, сколько денег можно вывести из бизнеса, выгодно ли брать кредит или инвестировать в развитие.

Другие статьи по теме

28 ОКТЯБРЯ 2026
28
Ольга Керро
NEW
Что такое управленческий баланс и как с ним работать
15 ИЮНЯ 2026
1157
Лена Тарасова
Финансовые показатели эффективности бизнеса

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка