Что такое PnL и для чего он нужен
PnL — это отчёт, который показывает, сколько бизнес заработал, потратил и какой результат получил. Иначе PnL ещё называют отчётом о финансовых результатах или отчётом о прибылях и убытках (ОПиУ). Он составляется за период, например за месяц, квартал или год.
По отчёту PnL предприниматель оценивает:
- Сколько приносит бизнес.
- На что он тратит больше всего денег.
- Эффективно ли работает компания.
- Сколько заработанных денег можно вложить в развитие.
- Сколько денег можно вывести без вреда для компании.
Что должно быть в PnL-отчёте
У отчёта о финансовых результатах есть стандартная форма (Приложение №4 Приказа Минфина России №157н). Именно по ней все российские компании отчитываются перед налоговой службой раз в квартал или год. Дальше расскажем о том, что входит в эту форму.
Выручка
Выручка — это доходы, которые компания получает от продаж. Её считают двумя способами:
- По начислению — доходы признают, как только компания отгружает товар или оказывает услугу. При этом неважно, расплатились с ней или ещё нет.
- Кассовым методом — доходы признают, только когда за товар или услугу поступят деньги.
Компании на спецрежимах всегда считают выручку кассовым методом (п. 5 ст. 346.5 НК РФ, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Компании на общей системе налогообложения (ОСНО), у которых выручка в каждом из четырёх последних кварталов была меньше 1 млн ₽, могут выбрать любой из методов. Остальные компании на ОСНО всегда используют метод начисления (ст. 273 НК РФ).
Себестоимость
Себестоимость — это расходы на производство товара или оказание услуги. К ним относят закупку сырья или товаров, зарплату работников, оплату электроэнергии. По аналогии с выручкой себестоимость можно считать:
- По начислению — расходы признают, как только поставщики выставят бизнесу счета.
- По оплате — расходы признают, когда компания рассчитается с поставщиками.
Разница между выручкой и себестоимостью — это валовая прибыль.
Коммерческие и управленческие расходы
Дальше в отчёте указывают расходы, которые не связаны напрямую с производством:
- Коммерческие — это расходы на рекламу и маркетинг, упаковку и маркировку товара, его доставку.
- Управленческие — это зарплата руководителя или бухгалтера, плата за услуги банков или связь.
Разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами — это прибыль от продаж.
Остальные показатели
Ниже в отчёте отмечают другие показатели. Из доходов это:
- Проценты по депозитам.
- Дивиденды — если у компании есть доля в другом бизнесе.
- Доходы от продажи или сдачи в аренду имущества.
- Доходы от переоценки активов.
В расходах учитывают:
- Проценты по кредитам.
- Уплаченные неустойки.
- Траты из-за форс-мажора.
Разница между прибылью от продаж и прочими доходами и расходами — это прибыль до налогообложения.
Налог на прибыль
Компании на общей системе налогообложения (ОСНО) указывают в этой строке расчётную сумму налога на прибыль. А компании на спецрежимах указывают сумму налога по УСН, АУСН или ЕСХН из деклараций.
Чистая прибыль
После вычета налога в PnL останется только чистая прибыль. Но если расходов было больше, чем доходов, — будет непокрытый убыток.
Если в вашем случае прибыль есть, её можно использовать на три цели:
- Вывести из бизнеса на личные нужды собственника.
- Направить на развитие компании, например сделать ремонт или расширить ассортимент.
- Пополнить резервный фонд, то есть отложить на будущее.
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Как составить отчёт о прибыли и убытках
PnL по стандартной форме можно выгрузить из любого бухгалтерского сервиса. Но если предприниматель им не пользуется или хочет доработать форму под себя, можно составить отчёт вручную в несколько шагов.
Шаг 1: выберите метод учёта
Решите, как будете считать доходы и расходы: по начислению или кассовым методом.
Шаг 2: определитесь со структурой
Если вы составляете отчёт для себя, то можете менять его структуру как угодно. Например, чтобы детально изучить расходы, разделите их на переменные и постоянные. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье «Расходы в бизнесе: виды и как их рассчитать».
Ещё в отчёт можно добавить другие виды прибыли, например EBITDA. О том, как и зачем её считать, смотрите в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».
Шаг 3: рассчитайте выручку и расходы
Соберите документы, из которых можно взять информацию. Это могут быть выписки по расчётным счетам, кассовые отчёты, оборотно-сальдовые ведомости. Обработайте данные: сгруппируйте доходы и расходы, разнесите их по статьям.
Шаг 4: найдите финансовый результат
Определите, сработал ли бизнес с прибылью или с убытком.
Пример расчёта PnL
Хозяин оптовой базы составляет отчёт о финансовых результатах за месяц. Для учёта выручки и себестоимости владелец выбирает метод начисления. Данные по выручке он берёт из отчёта о продажах, о закупке — из договоров поставки. Зарплату сотрудников смотрит в зарплатных ведомостях, а стоимость аренды — в договоре с арендатором.
|Статья
|Значение, ₽
|Выручка: стоимость отгруженных товаров
|2 000 000
|Себестоимость: закупка, аренда, зарплата кладовщиков
|1 500 000
|Валовая прибыль
|500 000
|Коммерческие расходы: затраты на логистику
|100 000
|Управленческие расходы: зарплата менеджера и бухгалтера
|120 000
|Прибыль от продаж
|280 000
|Прочие доходы: сдача в аренду складского помещения
|50 000
|Прочие расходы: списание бракованной партии
|80 000
|Чистая прибыль
|250 000
По итогам месяца компания получила прибыль 250 000 ₽. Чтобы понять, мог ли бизнес сработать лучше, нужно проанализировать отчёт. О том, как это сделать, расскажем дальше.
Как предпринимателю анализировать PnL-отчёт
Есть несколько видов анализа по ОПиУ. Основные из них — это:
Вертикальный — анализ структуры доходов и расходов. При нём определяют долю каждой статьи, а затем смотрят, каких трат у компании больше всего и как их сократить.
Горизонтальный — анализ динамики. При нём доходы и расходы сравнивают за разные отрезки времени. Например, статьи текущего года можно сравнить с предыдущим. При сопоставлении становится видно, где расходы выросли, а где удалось сэкономить.
Анализ коэффициентов — расчёт показателей, по которым понятно, как развивается бизнес. Чаще всего по ОПиУ считают коэффициенты рентабельности.
|Коэффициент
|Формула
|Что показывает
|Рентабельность продаж
|Прибыль ÷ Выручка × 100%
|Какая доля выручки остаётся у компании после всех обязательных трат
|Рентабельность продукции
|Прибыль ÷ Себестоимость × 100%
|Насколько прибыльно производство продукции
|Рентабельность собственного капитала
|Прибыль ÷ (Активы – Обязательства) × 100%
|Сколько копеек прибыли приносит 1 ₽ собственных денег
|Рентабельность активов
|Прибыль ÷ Активы × 100%
|Сколько копеек прибыли приносит 1 ₽ активов
Каждый из показателей полезен в разных ситуациях.
Рентабельность продаж показывает, насколько эффективно работает бизнес. Нормативных значений у коэффициента нет. За показателем следят в динамике. Если рентабельность растёт — это хороший знак. Если снижается — что-то в бизнесе идёт не так.
Например, во втором полугодии 2025 года мебельная фабрика заработала 100 млн ₽, а потратила 70 млн ₽. В первом полугодии 2026 года выручка составила 150 млн ₽, а затраты — 120 млн ₽.
На первый взгляд, бизнес развивается — выручка и прибыль растут. Но если сравнить рентабельность продаж, получится другая картина:
|Показатель
|2-е полугодие 2025 года
|1-е полугодие 2026 года
|Выручка, млн ₽
|100
|150
|Расходы, млн ₽
|70
|120
|Прибыль, млн ₽
|30
|30
|Рентабельность, %
|30
|20
Расходы росли быстрее доходов, поэтому прибыльность бизнеса сократилась. Эффективность работы снизилась. Подробнее об этом читайте в статье «Рентабельность продаж: что это, формула и расчёты».
Рентабельность продукции считают, чтобы сравнить несколько направлений бизнеса и понять, какое из них выгоднее.
Например, молочный комбинат выпускает глазированные сырки, йогурты, творожки и мороженое. Руководитель посчитал рентабельность каждого вида продукции за 1-й квартал 2026 года.
|Показатель
|Глазированные сырки
|Йогурты
|Творожки
|Мороженое
|Выручка, млн ₽
|100
|400
|300
|50
|Себестоимость, млн ₽
|110
|350
|200
|30
|Прибыль, млн ₽
|-5
|50
|100
|20
|Рентабельность, %
|—
|14,29
|50
|66,67
Больше всего выручки комбинату приносят йогурты, но на их производство бизнес тоже тратит много, поэтому рентабельность небольшая. Глазированные сырки — убыточное направление, от него лучше отказаться совсем. Зато комбинату выгодно выпускать больше творожков и мороженого: у этих продуктов самая высокая рентабельность.
Рентабельность собственного капитала считают, когда надо оценить эффективность инвестиций в бизнес. Если рентабельность низкая, то собственникам выгоднее вложить деньги во что-то другое.
Например, имущество автосервиса стоит 1 млн ₽, обязательств у компании нет. Автосервис получил за месяц 100 000 ₽ прибыли, и теперь владелец думает, как дальше поступить: разместить прибыль на депозит под 12% годовых или обновить инструменты.
Рентабельность собственного капитала = 100 ÷ 1000 × 100% = 10%. Выходит, что депозит принесёт компании больше, чем вложение в бизнес.
Рентабельность активов подскажет, насколько компании выгоден кредит или любой другой займ. Для этого показатель сравнивают со стоимостью заёмных денег, то есть с процентной ставкой.
Например, у логистической компании есть три фуры стоимостью по 5 млн ₽. Бизнес приносит прибыль по 2 млн ₽ в месяц. Владелец планирует купить в кредит ещё одну фуру. Стандартная ставка кредитования — 20%. Собственник сомневается, брать кредит или нет.
Рентабельность активов = 2 ÷ (3 × 5) = 13,33%. Выходит, что сейчас кредитоваться под 20% компании невыгодно. Но летом 2026 года логистические компании в России могут получить льготные кредиты по ставке от 10,75%, и тогда стоит пересчитать рентабельность.