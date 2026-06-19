Коротко — Чтобы составить бюджет, нужно проанализировать предыдущие данные, а затем спрогнозировать, какими будут доходы и расходы в будущем. — Вести бюджет можно в специальных сервисах, таких как «Бюджет» или « Фонды » от Точка Банк. — Бюджетирование — это планирование поступлений и трат бизнеса.

Что такое бюджетирование

Бюджетирование — это непрерывный процесс планирования доходов и расходов бизнеса. Он включает в себя несколько этапов:

Составление плана. Компания или ИП готовят план по выручке, расходам и другим показателям на заданный период, например на месяц, квартал или год. Согласование. План утверждают разные подразделения или работники. Контроль. Бизнес следит за тем, как исполняется бюджет: по каким статьям есть отклонения и из-за чего. Анализ результатов. Когда период заканчивается, руководитель делает выводы: удалось ли достигнуть целей, а если нет, то почему. Это нужно, чтобы построить следующий бюджет точнее.

Зачем бюджетирование нужно компании

Бизнес, который постоянно планирует поступления и расходы, получает несколько преимуществ:

Эффективно распределяет ресурсы. Без контроля расходов есть риск потратить больше, чем надо. Допустим, закупить лишний товар или выбрать дорогую схему логистики. Но если компания ведёт бюджет, то знает, когда и сколько поступлений у неё будет и какую часть из них она может потратить.

Платит по счетам вовремя. Из бюджета предприниматель видит, когда и какую сумму ему нужно отправить на закупку, налоги или зарплату. А значит, он отложит на это деньги заранее и не просрочит платёж — это спасёт бизнес от штрафов и сохранит репутацию.

Развивается. План показывает, сколько свободных денег остаётся у компании после всех обязательных платежей. Их можно направить на развитие: купить новое оборудование или построить офис. С бюджетом руководитель понимает, как скоро бизнес накопит нужную сумму.

ПРИМЕР ИП вёл бюджет в течение года и знает, что после всех текущих трат у него каждый месяц остаётся около 100 000 ₽ свободных денег. Если он захочет заменить оборудование стоимостью 80 000 ₽, то сможет сделать это в любое время. А вот чтобы провести ремонт на 500 000 ₽, ему нужно копить пять месяцев.

Работает слаженно на общую цель. Если в компании есть несколько подразделений, бюджетирование поможет им разделить ресурсы между собой и заранее договориться, сколько денег достанется каждому.

Чем бюджетирование отличается от финансового планирования

Бюджетирование часто приравнивают к финансовому планированию, но это разные понятия. Финансовое планирование шире: кроме подготовки бюджета в него входит прогноз разных сценариев развития и разработка стратегий. Бюджетирование — это лишь один из инструментов финансового планирования. Покажем, как он работает, на примере.

ПРИМЕР Компания планирует масштабироваться за счёт кредита. У неё есть два сценария в зависимости от кредитных ставок: — При ставке больше 20% — расходы бизнеса превысят доходы. Компания выберет стратегию удержания и откажется от планов. — При ставке меньше 20% — плановые доходы будут больше расходов. Компания выберет стратегию роста: возьмёт кредит и откроет производство в соседнем регионе.

Виды бюджетов

В бизнесе применяют три основных вида бюджетов:

Операционный — помогает управлять процессами. В нём предприниматель планирует, сколько продаж будет у компании, сколько товара или материалов нужно закупить и какую зарплату выплатить работникам.

Финансовый — помогает управлять деньгами. Здесь руководитель распределяет выручку по разным направлениям и прогнозирует другие финансовые показатели.

Чтобы отслеживать изменения в выручке и расходах, нужно знать основные финансовые показатели. Рассказывали о них в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».

Инвестиционный — помогает развивать бизнес. Предприниматель закладывает, сколько денег пойдёт на крупные цели: модернизацию, строительство, выход на новые рынки. А также сколько денег бизнес получит от вложений и когда.

Методы бюджетирования

Прогнозировать показатели можно по-разному. Например, по учёту предыдущих данных бюджетирование бывает:

Приростное, когда новый план строят на основе предыдущего. Это быстро и удобно, а ещё позволяет учесть все предыдущие ошибки. Поэтому этот метод используют чаще всего.

С нуля, когда план составляют без учёта старых данных. Этот метод подходит, чтобы глобально пересмотреть существующий бюджет. Например, если в нём накопилось много ошибок, и он регулярно не исполняется.

По способу составления бюджета планирование может быть:

«Сверху вниз» — план формируется руководством, а затем спускается до отделов.

«Снизу вверх» — каждое подразделение самостоятельно составляет свой план доходов и расходов, а затем все планы объединяются в один централизованный бюджет.

Принципы планирования бюджета

Есть четыре базовых принципа бюджетирования, которые делают его эффективным:

Принцип единообразия. Бюджет составляют по одному и тому же подходу из месяца в месяц, иначе данные нельзя будет сопоставить.

Принцип достоверности. Используют только подтверждённые цифры, чтобы расхождение плана и факта было меньше.

Принцип баланса. Запланированные расходы не должны превышать доходы. Если это так, в план включают дополнительное финансирование или показывают, как ещё бизнес справится с дефицитом.

Принцип полноты. При планировании учитывают абсолютно все расходы, даже незначительные и второстепенные.

Как организовать систему бюджетирования на предприятии

Планировать бюджет полезно для бизнеса любого уровня: чем скорее внедрить бюджетирование, тем больше порядка будет в процессах. Расскажем и покажем на примере, как просто и быстро составить первый бюджет.

Шаг 1. Сбор информации

Если вы не начинаете бизнес с нуля, то у вас уже есть статистика за прошлые периоды. Посчитайте, сколько зарабатывает и тратит бизнес в среднем и по месяцам.

ПРИМЕР Андрей торгует на маркетплейсе всего месяц. Он заработал 1 млн ₽, а потратил 900 000 ₽. Больше всего выручки принесла одежда — 600 000 ₽, далее декор — 300 000 ₽ и канцелярия — 100 000 ₽.

Шаг 2. Анализ и прогноз

Внимательно оцените показатели: разбейте на группы и скорректируйте. Например, уберите единоразовые крупные поступления и траты. Постарайтесь спрогнозировать, как доходы и расходы будут меняться дальше.

Например, Андрей потратил на закупку 700 000 ₽ в первый месяц, потому что пополнял запасы с нуля. В следующие месяцы ему можно заложить на закупку меньше, например по 400 000 ₽.

Спрос на одежду был стабильный, на декор сильно вырос к концу месяца, а на канцелярию — снизился. На будущие месяцы можно запланировать выручку так:

Категория Сумма Комментарий Одежда 600 000 ₽ Без изменений Декор 330 000 ₽ Больше на 10% Канцелярия 90 000 ₽ Меньше на 10% Итого 1 020 000 ₽ —

Шаг 3. Постановка целей

Решите, в какую сторону будет двигаться бизнес и что для этого нужно предпринять.

ПРИМЕР Андрей решает отказаться от продажи канцелярии: он получил меньше всего выручки от этого направления, к тому же спрос на товары снизился. Вместо канцелярии ИП решает продавать детские игрушки.

Шаг 4. Распределение доходов

На этом этапе решите, на что пойдёт выручка в следующем периоде.

ПРИМЕР Андрей распределил выручку так: — Закупка и транспортировка товара — 400 000 ₽. — Логистика маркетплейса — 400 000 ₽. — Бухгалтер на аутсорсинге, банковское обслуживание, связь — 50 000 ₽. На оставшиеся 150 000 ₽ ИП купит пробную партию детских игрушек.



Шаг 5. Согласование

Направьте проект бюджета во все подразделения — они его либо утвердят, либо внесут коррективы.

ПРИМЕР Андрей показал бюджет бухгалтеру. Тот напомнил, что в следующем месяце предпринимателю нужно внести авансовый платёж по УСН «Доходы минус расходы», поэтому Андрей отложил примерно 50 000 ₽ на налог.

Шаг 6. Контроль

Следите за тем, как ваш план исполняется, и оперативно вносите корректировки.

ПРИМЕР Транспортная компания запросила за перевозку товара в два раза больше, чем в прошлый раз. Такие расходы Андрей не планировал, поэтому поменял перевозчика, чтобы уложиться в бюджет.

Как автоматизировать бюджетирование

Есть инструменты, которые помогают предпринимателям не держать в голове все доходы и расходы. Например, клиентам Точка Банка доступен сервис «Бюджет». С ним можно запланировать все траты и отслеживать их в режиме онлайн. Сервис сопоставляет плановые расходы с фактическими и подсказывает, сколько ещё вы можете потратить по каждой статье.

Следите за тем, укладываетесь ли вы в бюджет и сколько свободных денег у вас остаётся

А тем, кто уже ведёт бюджет в другой системе, но хочет упростить и автоматизировать работу, поможет сервис «Фонды». С ним можно распределить выручку по разным целям сразу при поступлении на счёт. В сервисе вы создаёте отдельные фонды, в которые автоматически отчисляется процент от всех поступлений. Например, можно завести фонд для зарплаты, налогов или выплат по кредиту. С фондами вы будете уверены в том, что денег хватит на все платежи.

Нужный процент отчислений вы задаёте самостоятельно. Позже его можно поменять или просто указать фиксированную сумму для сбора.