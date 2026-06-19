Что такое бюджетирование
Бюджетирование — это непрерывный процесс планирования доходов и расходов бизнеса. Он включает в себя несколько этапов:
- Составление плана. Компания или ИП готовят план по выручке, расходам и другим показателям на заданный период, например на месяц, квартал или год.
- Согласование. План утверждают разные подразделения или работники.
- Контроль. Бизнес следит за тем, как исполняется бюджет: по каким статьям есть отклонения и из-за чего.
- Анализ результатов. Когда период заканчивается, руководитель делает выводы: удалось ли достигнуть целей, а если нет, то почему. Это нужно, чтобы построить следующий бюджет точнее.
Зачем бюджетирование нужно компании
Бизнес, который постоянно планирует поступления и расходы, получает несколько преимуществ:
Эффективно распределяет ресурсы. Без контроля расходов есть риск потратить больше, чем надо. Допустим, закупить лишний товар или выбрать дорогую схему логистики. Но если компания ведёт бюджет, то знает, когда и сколько поступлений у неё будет и какую часть из них она может потратить.
Платит по счетам вовремя. Из бюджета предприниматель видит, когда и какую сумму ему нужно отправить на закупку, налоги или зарплату. А значит, он отложит на это деньги заранее и не просрочит платёж — это спасёт бизнес от штрафов и сохранит репутацию.
Развивается. План показывает, сколько свободных денег остаётся у компании после всех обязательных платежей. Их можно направить на развитие: купить новое оборудование или построить офис. С бюджетом руководитель понимает, как скоро бизнес накопит нужную сумму.
Работает слаженно на общую цель. Если в компании есть несколько подразделений, бюджетирование поможет им разделить ресурсы между собой и заранее договориться, сколько денег достанется каждому.
Чем бюджетирование отличается от финансового планирования
Бюджетирование часто приравнивают к финансовому планированию, но это разные понятия. Финансовое планирование шире: кроме подготовки бюджета в него входит прогноз разных сценариев развития и разработка стратегий. Бюджетирование — это лишь один из инструментов финансового планирования. Покажем, как он работает, на примере.
Виды бюджетов
В бизнесе применяют три основных вида бюджетов:
Операционный — помогает управлять процессами. В нём предприниматель планирует, сколько продаж будет у компании, сколько товара или материалов нужно закупить и какую зарплату выплатить работникам.
Финансовый — помогает управлять деньгами. Здесь руководитель распределяет выручку по разным направлениям и прогнозирует другие финансовые показатели.
Чтобы отслеживать изменения в выручке и расходах, нужно знать основные финансовые показатели. Рассказывали о них в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».
Инвестиционный — помогает развивать бизнес. Предприниматель закладывает, сколько денег пойдёт на крупные цели: модернизацию, строительство, выход на новые рынки. А также сколько денег бизнес получит от вложений и когда.
Методы бюджетирования
Прогнозировать показатели можно по-разному. Например, по учёту предыдущих данных бюджетирование бывает:
Приростное, когда новый план строят на основе предыдущего. Это быстро и удобно, а ещё позволяет учесть все предыдущие ошибки. Поэтому этот метод используют чаще всего.
С нуля, когда план составляют без учёта старых данных. Этот метод подходит, чтобы глобально пересмотреть существующий бюджет. Например, если в нём накопилось много ошибок, и он регулярно не исполняется.
По способу составления бюджета планирование может быть:
«Сверху вниз» — план формируется руководством, а затем спускается до отделов.
«Снизу вверх» — каждое подразделение самостоятельно составляет свой план доходов и расходов, а затем все планы объединяются в один централизованный бюджет.
Принципы планирования бюджета
Есть четыре базовых принципа бюджетирования, которые делают его эффективным:
Принцип единообразия. Бюджет составляют по одному и тому же подходу из месяца в месяц, иначе данные нельзя будет сопоставить.
Принцип достоверности. Используют только подтверждённые цифры, чтобы расхождение плана и факта было меньше.
Принцип баланса. Запланированные расходы не должны превышать доходы. Если это так, в план включают дополнительное финансирование или показывают, как ещё бизнес справится с дефицитом.
Принцип полноты. При планировании учитывают абсолютно все расходы, даже незначительные и второстепенные.
Как организовать систему бюджетирования на предприятии
Планировать бюджет полезно для бизнеса любого уровня: чем скорее внедрить бюджетирование, тем больше порядка будет в процессах. Расскажем и покажем на примере, как просто и быстро составить первый бюджет.
Шаг 1. Сбор информации
Если вы не начинаете бизнес с нуля, то у вас уже есть статистика за прошлые периоды. Посчитайте, сколько зарабатывает и тратит бизнес в среднем и по месяцам.
Шаг 2. Анализ и прогноз
Внимательно оцените показатели: разбейте на группы и скорректируйте. Например, уберите единоразовые крупные поступления и траты. Постарайтесь спрогнозировать, как доходы и расходы будут меняться дальше.
Например, Андрей потратил на закупку 700 000 ₽ в первый месяц, потому что пополнял запасы с нуля. В следующие месяцы ему можно заложить на закупку меньше, например по 400 000 ₽.
Спрос на одежду был стабильный, на декор сильно вырос к концу месяца, а на канцелярию — снизился. На будущие месяцы можно запланировать выручку так:
|Категория
|Сумма
|Комментарий
|Одежда
|600 000 ₽
|Без изменений
|Декор
|330 000 ₽
|Больше на 10%
|Канцелярия
|90 000 ₽
|Меньше на 10%
|Итого
|1 020 000 ₽
|—
Шаг 3. Постановка целей
Решите, в какую сторону будет двигаться бизнес и что для этого нужно предпринять.
Шаг 4. Распределение доходов
На этом этапе решите, на что пойдёт выручка в следующем периоде.
Шаг 5. Согласование
Направьте проект бюджета во все подразделения — они его либо утвердят, либо внесут коррективы.
Шаг 6. Контроль
Следите за тем, как ваш план исполняется, и оперативно вносите корректировки.
Как автоматизировать бюджетирование
Есть инструменты, которые помогают предпринимателям не держать в голове все доходы и расходы. Например, клиентам Точка Банка доступен сервис «Бюджет». С ним можно запланировать все траты и отслеживать их в режиме онлайн. Сервис сопоставляет плановые расходы с фактическими и подсказывает, сколько ещё вы можете потратить по каждой статье.
Следите за тем, укладываетесь ли вы в бюджет и сколько свободных денег у вас остаётся
А тем, кто уже ведёт бюджет в другой системе, но хочет упростить и автоматизировать работу, поможет сервис «Фонды». С ним можно распределить выручку по разным целям сразу при поступлении на счёт. В сервисе вы создаёте отдельные фонды, в которые автоматически отчисляется процент от всех поступлений. Например, можно завести фонд для зарплаты, налогов или выплат по кредиту. С фондами вы будете уверены в том, что денег хватит на все платежи.
Нужный процент отчислений вы задаёте самостоятельно. Позже его можно поменять или просто указать фиксированную сумму для сбора.
Посмотреть остаток в фондах и совершить платёж прямо из них можно в личном кабинете интернет-банка