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Управление финансами
Управление финансами

«Заработал миллион, а денег нет»: как подружить прибыль и остаток на счёте

Гид по финансовой грамотности для предпринимателей от практикующего эксперта. В статье вы узнаете о главном парадоксе бизнеса.

21.04.2026
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241

Оглавление

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Представьте компанию, у которой на первый взгляд всё хорошо: продажи стабильны, выручка есть, заказы выполняются, а бизнес работает в плюс. Вот только на счёте регулярно не хватает денег на зарплату, налоги и оплату ключевых поставщиков. У собственника закономерно возникает вопрос: почему прибыль есть, а денег нет?

Вопрос парадоксальный, но очень правильный. И ответ кроется в понимании разницы между понятиями «прибыль» и «деньги» — это первый шаг к управлению финансовым состоянием компании.

Практикующий финансовый директор Софья Бурцева специально для Точка Банка — о том, как понять, сколько вы реально заработали и как этим грамотно распорядиться.

Коротко
Деньги — это то, что приходит и уходит со счёта, а прибыль — то, что вы реально заработали. И эти понятия не равны друг другу.
Прибыль привязана к дате исполнения обязательств: даже если деньги получены раньше, заработанными они считаются только после передачи товара или услуги клиенту.
Заработанная прибыль может не лежать на счёте, а уходить в запасы, дебиторскую задолженность, авансы поставщикам или погашение кредитов.
Главный навык предпринимателя — смотреть на бизнес с двух сторон: через деньги и через прибыль, чтобы понимать, сколько можно вывести из оборота и как избежать кассового разрыва.

Деньги

Деньги — это всё, что зачисляется на расчётный счёт и списывается с него. А разница между приходами и расходами — это остаток. 

И здесь важно понять, что остаток — это не заработанная вами прибыль, а просто сумма, которая сейчас находится на расчётном счёте. Завтра вы заплатите за аренду склада на полгода вперёд — и остаток обнулится.

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Прибыль

Прибыль — это то, что вы действительно заработали. То есть это разница между тем, что бизнес заработал (доходы), и тем, что он потратил (расходы).

ПРИМЕР
Допустим, за месяц вы продали пирожков на 1 млн ₽ — это выручка. Но из этого миллиона вы отдали 400 000 на муку, масло, яйца и сахар, 300 000 — зарплата пекарям, 100 000 — аренда кухни, ещё 50 000 — налоги. Что осталось? 150 000 ₽ — это и есть прибыль.

«Остаток на счёте показывает, сколько денег у вас есть в конкретный момент. А прибыль показывает, сколько бизнес реально заработал».

Как формируется прибыль

Чтобы получить прибыль, нужно исполнить обязательства перед вашими клиентами.

Представьте, что вы строите коттеджный посёлок и начинаете продавать дома ещё до того, как они сданы. Покупатели сразу же платят полную стоимость — и деньги поступают на ваш расчётный счёт.

Можно ли эти деньги считать заработанными? Пока нет, потому что вы ещё не передали дома покупателям, то есть не исполнили свои обязательства. А значит, и дохода у вас формально нет.

Как только вы сдадите дома — обязательства будут исполнены, и вся полученная сумма станет вашим доходом. 

Прибыль получится, если дальше из этой суммы вычесть всё, что было потрачено на строительство. И совершенно не важно, когда именно производились траты. Вы могли закупить материалы в октябре, нанять подрядчиков в ноябре, оплатили отделку в декабре. В расчёт идут все расходы, понесённые ради выполнения ваших обязательств, — независимо от даты. 

«Прибыль привязана к дате исполнения обязательства».

ПРИМЕР
Вы получили деньги от покупателя 10 сентября, а дом сдали 10 марта следующего года. Когда деньги будут считаться заработанными? Правильный ответ — 10 марта.
Именно на эту дату считается прибыль: доход (5 млн ₽) минус все расходы на этот дом (4 млн ₽) = 1 млн ₽ прибыли.

Почему прибыли нет на счёте

Продолжим рассуждать о заработанном миллионе. Вы знаете, что он может не лежать у вас на расчётном счёте, а трансформироваться в другие формы? И вот почему:

1. Деньги могут уходить в запасы

Допустим, вы заработали на одном объекте, а затем пустили все деньги на закупку материалов для следующего. В этой ситуации деньги никуда не исчезли, но на счёте их уже нет — вы превратили их в запасы стройматериалов.

2. Деньги могут уходить в дебиторку

Вы можете выполнить работу, отгрузить товар, оказать услугу, но деньги вам поступят позже. Формально вы их уже заработали, но расчётный счёт пуст — деньги ушли в дебиторскую задолженность, клиент их ещё не заплатил.

3. Деньги могут уходить на погашение кредитов и займов

Вы заработали, но подошло время платить по кредитам или займам, поэтому деньги перенаправлены туда. Номинально прибыль есть, а фактически — нет.

4. Деньги могут уйти в авансы поставщикам

Вы можете заранее перевести деньги поставщику, чтобы зафиксировать цену или забронировать нужный объём поставки. Средства ушли со счёта, а прибыль перешла в форму аванса.

«Заработанная прибыль не обязана лежать на счёте. Она может быть в запасах, дебиторке, авансах или погашении долгов». 

Поэтому ситуация, когда прибыль есть, а денег на счёте нет, — это не аномалия, а обычная ситуация в бизнесе.

Обратная ситуация: денег много, а прибыли нет

А теперь представьте обратную ситуацию. По отчёту ваша прибыль равна 1 млн ₽, а на счёте лежит 2 млн ₽. Значит ли это, что вы можете свободно распоряжаться двумя миллионами? Конечно же, нет.

Нужно разобраться, почему денег на счёте больше, чем прибыли. Обычно причина в авансе, который вам перевели клиенты. И, как мы помним, эти деньги ещё не заработаны. Их нужно потратить на материалы, подрядчиков, зарплаты и аренду — то есть на необходимые для выполнения работы расходы.

Не повторяйте распространённую среди предпринимателей ошибку, которая звучит так: «Сейчас эти деньги для работы не нужны, заберу их себе, а потом ещё заработаю». 

Это ловушка. Потому что когда придёт время платить по обязательствам и нести необходимые расходы, денег на счёте уже не будет. Так и возникает кассовый разрыв.

Какой вывод из этого должен сделать предприниматель

Есть как минимум две плоскости, которые показывают состояние бизнеса:

  1. Деньги — то, что лежит на счёте.
  2. Прибыль — то, что вы реально заработали.

Прежде чем принимать управленческие решения, в том числе решать, сколько денег можно вывести на личные нужды, важно смотреть на свою компанию хотя бы с этих двух сторон.

Недостаточно вести только учёт движения денег, то есть смотреть исключительно на расчётный счёт и записывать поступления и списания. Так вы увидите лишь одно: сколько у вас денег, откуда они пришли и куда ушли. А вот как этими деньгами распорядиться грамотно, вам подскажет второй отчёт — о прибылях и убытках.

А ещё лучше смотреть на бизнес в связке с третьим отчётом — управленческим балансом. Но о нём мы расскажем в следующем материале.

Главное, что нужно запомнить

Остаток на счёте не отражает реальное состояние бизнеса. Поэтому главный навык предпринимателя — смотреть на компанию с двух сторон: через деньги и через прибыль. Такой подход помогает понять, что происходит в бизнесе, какие решения принимать, сколько средств можно вывести из оборота и как избежать кассового разрыва.

Чтобы быть финансово устойчивым, ответьте на три вопроса: 

  1. Сколько вы реально заработали?
  2. Где сейчас находятся эти деньги?
  3. Можно ли ими распоряжаться сегодня?

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Что такое прибыль и как она формируется — Точка Банк