Чем отличаются сертификат соответствия и паспорт качества

Что такое сертификат соответствия и паспорт качества
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия — документ, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности и качества по регламентам ЕАЭС. Продать или импортировать продукцию на территории России без сертификата не получится.
Узнать, нужен ли сертификат на ваши товары, можно в Едином перечне продукции, подлежащей сертификации.
Сертификат соответствия бывает двух видов:
ГОСТ Р
Государственный стандарт России. Действует на территории России. Его оформляют на листе формата А4.
ТР ТС
Технический регламент Таможенного союза. Действует на территории ЕАЭС. Его оформляют на специальном бланке с несколькими степенями защиты.
Как получить сертификат соответствия
Сертификат соответствия можно получить только в аккредитованном центре сертификации с действующим статусом в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС. Маркетплейсы и таможенные органы принимают сертификаты, выданные организациями из этого реестра. Если лаборатории или центра в нём нет, документ будет недействительным.
Чтобы получить сертификат, нужно:
1. Выбрать центр из Единого реестра.
2. Отправить заявку. В ней надо указать коды ТН ВЭД, характеристики, название и фотографии товара, уставные документы.
Если вы получаете сертификат для импортной продукции, необходимо предоставить инвойс, международный контракт, упаковочный лист — это обязательные документы. Иногда аккредитованный центр запрашивает дополнительные, например паспорт качества или нотификацию от ФСБ для электронных устройств.
3. Дождаться результатов испытаний лаборатории и макета сертификата от неё для согласования.
4. Согласовать сертификат. После этого центр зарегистрирует его на сайте Росаккредитации.
Паспорт качества
Паспорт качества продукции — это документ, фиксирующий фактические показатели партии товара и подтверждающий её соответствие нормативам. Производители оформляют его на каждую партию товара. Если организация производит десять партий товара в день, должна оформить десять паспортов.
Документ необходим для контроля производства, отчётности перед контролирующими органами и поставок по договору. Без паспорта качества не получится продать товар.
Как получить паспорт качества
Если на производстве есть собственная лаборатория и специалисты, которые могут составить паспорт качества согласно установленным нормам, компания оформляет документ самостоятельно.
Когда специалистов или возможности для разработки паспорта качества на производстве нет, надо обратиться в стороннюю компанию. Директор подаёт заявку вместе с протоколами исследований, описанием продукции, сведениями о компании и другими данными. Вместе с центром сертификации директор согласовывает вид и содержание паспорта качества.
Паспорт и сертификат: в чём разница
|Критерий
|Паспорт качества
|Сертификат соответствия
|Цель
|Показать характеристики товара
|Доказать безопасность и качество продукции
|Кто делает
|Аккредитованная лаборатория
|Центр сертификации
|Срок действия
|На срок годности или эксплуатации товара
|До 5 лет
|Форма документа
|Нет строгой формы
|Утверждённая форма согласно законодательным актам
|Статус
|Технический документ
|Разрешительный документ
Паспорт качества не заменяет сертификат.
— Производитель делает паспорт всегда и на каждую партию. Паспорт качества — один из документов, которые заявитель предоставляет для сертификации его товара.
— Центр сертификации по заказу производителя оформляет сертификат соответствия на продукцию, если её безопасность и качество соответствуют необходимым нормативным актам.
Какую информацию указывают в документах
Паспорт качества
В паспорте качества обычно прописывают следующие данные:
- Идентификация партии: наименование продукции, марка или модель, артикул, номер партии, дата выпуска, объём партии.
- Производитель: название, адрес, контактные данные.
- Нормативная база: по каким документам произведена продукция (ГОСТ, ТУ, СТО) и на какие показатели есть требования.
- Фактические показатели и нормы: таблица с характеристиками, допустимыми пределами и реальными значениями.
- Методы контроля: какими методами и в какой лаборатории проводились испытания или какой внутренний контроль применялся.
- Реквизиты: подпись ответственного лица, печать (если используется), при электронном варианте — УКЭП. Иногда добавляют QR‑код со ссылкой на реестр или протокол.
- Дополнительные сведения: условия хранения, срок годности или службы, особые примечания, например ограничения по применению.
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия содержит следующую информацию:
- Регистрационный номер. В нём зашифрованы код страны изготовителя, код органа по сертификации, порядковый номер в реестре и год выдачи, тип объекта сертификации. Например, «А» — партия или единичное изделие, «В» — серийно выпускаемая продукция.
- Сведения о заявителе. Прописывают данные того, кто подал заявку на сертификацию. Для ИП — ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес места жительства, телефон, email и адрес деятельности. Для юрлиц — полное и сокращённое наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес, телефон, email.
- Данные об изготовителе: наименование производителя, его место нахождения, адрес.
- Информация об органе по сертификации: полное наименование организации, выдавшей сертификат, её ОГРН и ИНН, место нахождения, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, адрес деятельности, если отличается от юридического.
- Сведения о продукции: наименование, обозначение, марка, модель, артикул, сорт. При наличии указывают товарный знак, международный код GTIN, а также документ, в соответствии с которым продукция изготовлена. Например, стандарт, ТУ или стандарт организации. Отдельно фиксируют тип объекта сертификации: для серийного выпуска пишут «серийный выпуск», для партии указывают её размер, для единичного изделия — заводской номер и реквизиты товаросопроводительной документации.
- Код ТН ВЭД.
- Формулировка о соответствии: каким именно требованиям документ подтверждает соответствие.
- Основание для выдачи: протоколы испытаний (с номером, датой, названием лаборатории и номером её аккредитации), акт анализа состояния производства (если схема сертификации это предусматривала), заключения об исследовании проекта или типа продукции, сертификат системы менеджмента качества с реквизитами органа, выдавшего его, а также другие документы, представленные заявителем. Здесь же указывается схема сертификации.
- Срок действия.
- Подписи ответственных в выдаче лиц.
Последствия для бизнеса за отсутствие сертификата соответствия или ошибку в нём
За продажу товара без сертификата, если он обязателен, соответствия грозит штраф: ИП до 40 000 ₽, компаниям до 300 000 ₽. За нарушение требований технического регламента штрафы до 40 000 ₽ и 600 000 ₽ соответственно. Это указано в ст. 14.43 КоАП РФ.
Если оформление сертификата для товара обязательно, без него не получится пройти таможенный контроль на границе и легально ввезти товар. Это грозит не только административными штрафами, но и задержками на границе, дополнительными расходами на хранение на СВХ, задержками в поставках и вытекающими отсюда проблемами — вплоть до срыва поставок.