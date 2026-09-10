Чем отличаются сертификат соответствия и паспорт качества

Коротко

Паспорт качества — документ, фиксирующий фактические показатели каждой партии товара и подтверждающий её соответствие нормативам. Производитель оформляет его в собственной лаборатории или ОТК либо пользуется услугами сторонней лаборатории. Документ нужен для контроля производства, отчётности перед контролирующими органами и поставок по договору.

За продажу товара без этих документов грозит штраф: ИП до 40 000 ₽, компаниям до 300 000 ₽. За нарушение требований технического регламента штрафы до 40 000 ₽ и 600 000 ₽ соответственно.

Если в нормативно‑правовых актах не прописано обязательное оформление паспорта или сертификата на товар, то товары можно импортировать и продавать без них.



Сертификат соответствия — документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Он необходим для импорта и продажи определённых категорий товаров. Оформить сертификат можно в аккредитованном центре сертификации. Срок действия — до пяти лет.