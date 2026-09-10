Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ВЭД
  4. Чем отличаются сертификат соответствия и паспорт качества
ВЭД
ВЭД

Чем отличаются сертификат соответствия и паспорт качества

Паспорт качества и сертификат соответствия — разные документы, но иногда их путают. Точка Банк вместе с экспертом по сертификации Никитой Саиткиным разбирается, когда производителю, продавцу и импортёру нужен паспорт качества, а в каких случаях не обойтись без сертификата соответствия.

10.09.2026
82
82

Оптовые закупки из Китая под ключ

Подготовим сертификаты и декларации, проведём оплату и растаможим товар — закроем сертификацию вместе с остальной закупкой
Узнать больше

Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Оптовые закупки из Китая под ключ

Подготовим сертификаты и декларации, проведём оплату и растаможим товар — закроем сертификацию вместе с остальной закупкой
Узнать больше

Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Авторы

Коротко
Сертификат соответствия — документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Он необходим для импорта и продажи определённых категорий товаров. Оформить сертификат можно в аккредитованном центре сертификации. Срок действия — до пяти лет.
Паспорт качества — документ, фиксирующий фактические показатели каждой партии товара и подтверждающий её соответствие нормативам. Производитель оформляет его в собственной лаборатории или ОТК либо пользуется услугами сторонней лаборатории. Документ нужен для контроля производства, отчётности перед контролирующими органами и поставок по договору.
За продажу товара без этих документов грозит штраф: ИП до 40 000 ₽, компаниям до 300 000 ₽. За нарушение требований технического регламента штрафы до 40 000 ₽ и 600 000 ₽ соответственно.
Если в нормативно‑правовых актах не прописано обязательное оформление паспорта или сертификата на товар, то товары можно импортировать и продавать без них.

Что такое сертификат соответствия и паспорт качества

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия — документ, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности и качества по регламентам ЕАЭС. Продать или импортировать продукцию на территории России без сертификата не получится.

Узнать, нужен ли сертификат на ваши товары, можно в Едином перечне продукции, подлежащей сертификации.  

Сертификат соответствия бывает двух видов:

ГОСТ Р 

Государственный стандарт России. Действует на территории России. Его оформляют на листе формата А4.

ПРИМЕР
Компания производит сантехнические изделия. Чтобы торговать латунными шаровыми кранами, надо получить декларацию соответствия ГОСТ Р 59553–2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия».

ТР ТС

Технический регламент Таможенного союза. Действует на территории ЕАЭС. Его оформляют на специальном бланке с несколькими степенями защиты.

ПРИМЕР
ИП планирует продавать на маркетплейсе женские духи из Турции. Чтобы таможня пропустила их через границу, а маркетплейс разместил на своей площадке, предпринимателю нужно предоставить на них декларацию согласно требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно‑косметической продукции».

Как получить сертификат соответствия

Сертификат соответствия можно получить только в аккредитованном центре сертификации с действующим статусом в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС. Маркетплейсы и таможенные органы принимают сертификаты, выданные организациями из этого реестра. Если лаборатории или центра в нём нет, документ будет недействительным.

Чтобы получить сертификат, нужно:

1. Выбрать центр из Единого реестра.

2. Отправить заявку. В ней надо указать коды ТН ВЭД, характеристики, название и фотографии товара, уставные документы.

Если вы получаете сертификат для импортной продукции, необходимо предоставить инвойс, международный контракт, упаковочный лист — это обязательные документы. Иногда аккредитованный центр запрашивает дополнительные, например паспорт качества или нотификацию от ФСБ для электронных устройств.

3. Дождаться результатов испытаний лаборатории и макета сертификата от неё для согласования.

4. Согласовать сертификат. После этого центр зарегистрирует его на сайте Росаккредитации.

Паспорт качества

Паспорт качества продукции — это документ, фиксирующий фактические показатели партии товара и подтверждающий её соответствие нормативам. Производители оформляют его на каждую партию товара. Если организация производит десять партий товара в день, должна оформить десять паспортов.

Документ необходим для контроля производства, отчётности перед контролирующими органами и поставок по договору. Без паспорта качества не получится продать товар.

Как получить паспорт качества

Если на производстве есть собственная лаборатория и специалисты, которые могут составить паспорт качества согласно установленным нормам, компания оформляет документ самостоятельно.

Когда специалистов или возможности для разработки паспорта качества на производстве нет, надо обратиться в стороннюю компанию. Директор подаёт заявку вместе с протоколами исследований, описанием продукции, сведениями о компании и другими данными. Вместе с центром сертификации директор согласовывает вид и содержание паспорта качества.

Паспорт и сертификат: в чём разница

КритерийПаспорт качестваСертификат соответствия
ЦельПоказать характеристики товараДоказать безопасность и качество продукции
Кто делаетАккредитованная лабораторияЦентр сертификации
Срок действияНа срок годности или эксплуатации товараДо 5 лет
Форма документаНет строгой формыУтверждённая форма согласно законодательным актам
СтатусТехнический документРазрешительный документ

Паспорт качества не заменяет сертификат. 

— Производитель делает паспорт всегда и на каждую партию. Паспорт качества — один из документов, которые заявитель предоставляет для сертификации его товара. 

— Центр сертификации по заказу производителя оформляет сертификат соответствия на продукцию, если её безопасность и качество соответствуют необходимым нормативным актам. 

Оформим сертификацию вместе со всей закупкой
Документы, оплата, таможня и доставка — одно решение вместо нескольких подрядчиков

Какую информацию указывают в документах

Паспорт качества 

В паспорте качества обычно прописывают следующие данные:

  • Идентификация партии: наименование продукции, марка или модель, артикул, номер партии, дата выпуска, объём партии.
  • Производитель: название, адрес, контактные данные.
  • Нормативная база: по каким документам произведена продукция (ГОСТ, ТУ, СТО) и на какие показатели есть требования.
  • Фактические показатели и нормы: таблица с характеристиками, допустимыми пределами и реальными значениями.
  • Методы контроля: какими методами и в какой лаборатории проводились испытания или какой внутренний контроль применялся.
  • Реквизиты: подпись ответственного лица, печать (если используется), при электронном варианте — УКЭП. Иногда добавляют QR‑код со ссылкой на реестр или протокол.
  • Дополнительные сведения: условия хранения, срок годности или службы, особые примечания, например ограничения по применению.

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия содержит следующую информацию: 

  • Регистрационный номер. В нём зашифрованы код страны изготовителя, код органа по сертификации, порядковый номер в реестре и год выдачи, тип объекта сертификации. Например, «А» — партия или единичное изделие, «В» — серийно выпускаемая продукция.
  • Сведения о заявителе. Прописывают данные того, кто подал заявку на сертификацию. Для ИП — ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес места жительства, телефон, email и адрес деятельности. Для юрлиц — полное и сокращённое наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес, телефон, email. 
  • Данные об изготовителе: наименование производителя, его место нахождения, адрес.
  • Информация об органе по сертификации: полное наименование организации, выдавшей сертификат, её ОГРН и ИНН, место нахождения, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, адрес деятельности, если отличается от юридического. 
  • Сведения о продукции: наименование, обозначение, марка, модель, артикул, сорт. При наличии указывают товарный знак, международный код GTIN, а также документ, в соответствии с которым продукция изготовлена. Например, стандарт, ТУ или стандарт организации. Отдельно фиксируют тип объекта сертификации: для серийного выпуска пишут «серийный выпуск», для партии указывают её размер, для единичного изделия — заводской номер и реквизиты товаросопроводительной документации.
  • Код ТН ВЭД.
  • Формулировка о соответствии: каким именно требованиям документ подтверждает соответствие.
  • Основание для выдачи: протоколы испытаний (с номером, датой, названием лаборатории и номером её аккредитации), акт анализа состояния производства (если схема сертификации это предусматривала), заключения об исследовании проекта или типа продукции, сертификат системы менеджмента качества с реквизитами органа, выдавшего его, а также другие документы, представленные заявителем. Здесь же указывается схема сертификации.
  • Срок действия.
  • Подписи ответственных в выдаче лиц.

Последствия для бизнеса за отсутствие сертификата соответствия или ошибку в нём

За продажу товара без сертификата, если он обязателен, соответствия грозит штраф: ИП до 40 000 ₽, компаниям до 300 000 ₽. За нарушение требований технического регламента штрафы до 40 000 ₽ и 600 000 ₽ соответственно. Это указано в ст. 14.43 КоАП РФ.

Если оформление сертификата для товара обязательно, без него не получится пройти таможенный контроль на границе и легально ввезти товар. Это грозит не только административными штрафами, но и задержками на границе, дополнительными расходами на хранение на СВХ, задержками в поставках и вытекающими отсюда проблемами — вплоть до срыва поставок.

Вопросы по теме

Как сделать паспорт качества на иностранный товар?

Если товар закупается из-за границы, то за его паспорт отвечает иностранный производитель. Документ оформляют согласно нормативным актам и техническим регламентам своей страны.

Кто делает и подписывает паспорт качества?

Документ может оформить производитель или сторонняя компания, в которую он обратился. В обоих случаях паспорт качества подписывает руководитель производства. Если компания готовит документ своими силами, то обычно в его разработке участвует заводская лаборатория, ОТК или служба качества.

Какой срок действия паспорта качества?

Документ действует на протяжении всего срока годности или эксплуатации партии товара, на которую он выписан.

Протокол испытаний заменит паспорт качества?

Нет. Протокол испытаний — одна из составляющих паспорта качества. Помимо него обязательна другая важная информация, например нормативная база и методы контроля. 

Паспорт на продукцию и паспорт качества одно и то же?

Если клиент просит показать паспорт на продукцию, уточните, что именно он хочет узнать. 


Если для него важно подтверждение качества конкретной партии, покажите паспорт качества.



Если его интересует информация о самом изделии, его комплектации, эксплуатации и других характеристиках, скорее всего, он имеет в виду техпаспорт или паспорт изделия.

Другие статьи по теме

10 МАРТА 2025
14 266
Виктория Сахарова
Личный кабинет ФТС для участников ВЭД
11 ФЕВРАЛЯ 2026
3724
Сергей Зотов
Проформа-инвойс и инвойс: отличия и особенности

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Сертификат соответствия или паспорт качества: в чём разница — Точка Банк