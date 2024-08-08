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Что такое свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР)

В этой статье рассказываем, что такое свидетельство о государственной регистрации продукции, как его получить и что будет, если этого не сделать.

08.08.2024
3175
3175

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Свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР) — это документ о том, что товары соответствуют санитарно-гигиеническим нормам Таможенного союза.

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Зачем нужно СГР?

Свидетельство требуется для продажи товаров на территории ЕАЭС — Евразийского экономического союза, а также ввоза из него в Россию. Импортируемые товары нужно зарегистрировать до того, как они попадут в Таможенный союз, а отечественную продукцию до того, как начнётся её массовое изготовление. 

Зачем ещё:

  • чтобы участвовать в тендерах;
  • чтобы магазины принимали товар для продажи;
  • чтобы партнёры были уверены в качестве.

Производители с таким свидетельством могут не опасаться проверок и административных наказаний.

Пример:

Владелец небольшой компании по производству косметики решил расширить свой бизнес и начать поставки своей продукции в страны Евразийского экономического союза. Для этого ему потребовалось оформить Свидетельство о государственной регистрации, чтобы иметь возможность легально продавать свои товары на территории ЕАЭС и продавать их в России.

Предпринимателю было важно получить СГР не только для экспорта, но и для участия в крупных тендерах на поставку косметических средств в аптеки и сетевые магазины. Без этого документа продавцы отказывались принимать его продукцию на реализацию, а партнёры не были уверены в её соответствии требованиям безопасности и качества.

Благодаря СГР бизнесмену не нужно беспокоиться о возможных штрафах, а его компания получила доступ к новым рынкам и партнёрам, что значительно увеличило доходы и укрепило репутацию бренда.

Какая законодательная основа у СГР?

Государственную регистрацию продукции регламентируют эти документы:

Какие товары нужно регистрировать?

Полный список есть в Решении Комиссии ТС. В него включены детское питание, бытовая химия, счётчики воды, питьевые насосы, средства от комаров и другие товары.

Как получить СГР?

Документы для получения СГР

Следующие шаги:

  1. Подайте заявление в Роспотребнадзор. Бланк заявления можно скачать в «Справочной» Точки.
  2. Предоставьте все необходимые документы.
  3. Дождитесь проведения лабораторных исследований и принятия решения по выдаче свидетельства.

После проверки сведения о товарах вносятся в Государственный реестр. Свидетельство оформляется и выдается заявителю на защищённом типографском бланке, либо в электронном виде (без типографского номера). Срок действия — 5 лет.

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Что будет, если не регистрировать товары?

Производство и продажа продукции, требующей СГР, без соответствующего свидетельства может привести к серьезным административным санкциям. По статье 14.47 КоАП РФ нарушителям грозят штрафы до 1 млн рублей, изъятие продукции из обращения и запрет на производство.

А если товары нанесли вред здоровью покупателей, то виновные могут понести и уголовную ответственность.

Пример:

Владелица производства бытовой химии решила сэкономить время и деньги, начав выпускать новую линейку моющих средств без оформления СГР. Она считала, что её продукция вполне безопасна и не видела необходимости проходить процедуру регистрации.

Однако вскоре её компания столкнулась с серьёзными проблемами. При плановой проверке Роспотребнадзор выявил отсутствие СГР на всю партию новых товаров. В результате предпринимательнице был выписан крупный штраф на сумму в 800 тысяч рублей, а вся продукция была изъята из продажи. Помимо этого, из-за нарушения правил ей запретили дальнейшее производство до получения сертификата.

Но самые большие трудности возникли позже: несколько покупателей пожаловались на аллергическую реакцию после использования её средств, бизнесу пришлось столкнуться с серьёзными юридическими последствиями. Этот инцидент не только нанес финансовый урон компании, но и значительно подорвал её репутацию на рынке.

Как заменяют и аннулируют СГР?

СГР нужно поменять, если оно истекло или потерялось. В случае истечения срока действия необходимо оформить новый документ, как при первичном получении. Если СГР утерян, можно обратиться в Роспотребнадзор для его восстановления.

Почему действие СГР могут приостановить:

  • Производитель не соблюдал санитарные нормы и техрегламенты.
  • Государственный контроль обнаружил нарушения в ходе проверки.
  • Суд вынес решение о приостановке действия документа.

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Вопросы по теме

Какие документы нужны для продления СГР?

СГР не продлевается — необходимо оформить новое свидетельство. Пакет документов включает выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, описание изделия, инструкцию к нему и другое.

Можно ли получить дубликат СГР?

Да, при утрате свидетельства его можно восстановить. Для получения копии обратитесь в Роспотребнадзор.

Как узнать номер СГР?

Зайдите на сайт Реестра нормативно-справочной информации ЕЭС. Там есть Единый реестр свидетельств о государственной регистрации. Номер можно посмотреть там — ищите по изготовителю.

Что делать, если СГР потеряно?

Если вы потеряли СГР, запросите копию в Роспотребнадзоре. Также можно проверить, действует ли сертификат, в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации. Найти свой можно, например, по наименованию изготовителя или продукции.

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Свидетельство о государственной регистрации — Что такое СГР — Банк Точка