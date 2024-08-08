Что такое свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР)

Свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР) — это документ о том, что товары соответствуют санитарно-гигиеническим нормам Таможенного союза.

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Зачем нужно СГР?

Свидетельство требуется для продажи товаров на территории ЕАЭС — Евразийского экономического союза, а также ввоза из него в Россию. Импортируемые товары нужно зарегистрировать до того, как они попадут в Таможенный союз, а отечественную продукцию до того, как начнётся её массовое изготовление.

Зачем ещё:

чтобы участвовать в тендерах;

тендерах; чтобы магазины принимали товар для продажи;

продажи; чтобы партнёры были уверены в качестве.

Производители с таким свидетельством могут не опасаться проверок и административных наказаний.

Пример: Владелец небольшой компании по производству косметики решил расширить свой бизнес и начать поставки своей продукции в страны Евразийского экономического союза. Для этого ему потребовалось оформить Свидетельство о государственной регистрации, чтобы иметь возможность легально продавать свои товары на территории ЕАЭС и продавать их в России. Предпринимателю было важно получить СГР не только для экспорта, но и для участия в крупных тендерах на поставку косметических средств в аптеки и сетевые магазины. Без этого документа продавцы отказывались принимать его продукцию на реализацию, а партнёры не были уверены в её соответствии требованиям безопасности и качества. Благодаря СГР бизнесмену не нужно беспокоиться о возможных штрафах, а его компания получила доступ к новым рынкам и партнёрам, что значительно увеличило доходы и укрепило репутацию бренда.

Государственную регистрацию продукции регламентируют эти документы:

Какие товары нужно регистрировать?

Полный список есть в Решении Комиссии ТС. В него включены детское питание, бытовая химия, счётчики воды, питьевые насосы, средства от комаров и другие товары.

Как получить СГР?

Следующие шаги:

Подайте заявление в Роспотребнадзор. Бланк заявления можно скачать в «Справочной» Точки. Предоставьте все необходимые документы. Дождитесь проведения лабораторных исследований и принятия решения по выдаче свидетельства.

После проверки сведения о товарах вносятся в Государственный реестр. Свидетельство оформляется и выдается заявителю на защищённом типографском бланке, либо в электронном виде (без типографского номера). Срок действия — 5 лет.

Что будет, если не регистрировать товары?

Производство и продажа продукции, требующей СГР, без соответствующего свидетельства может привести к серьезным административным санкциям. По статье 14.47 КоАП РФ нарушителям грозят штрафы до 1 млн рублей, изъятие продукции из обращения и запрет на производство.

А если товары нанесли вред здоровью покупателей, то виновные могут понести и уголовную ответственность.

Пример: Владелица производства бытовой химии решила сэкономить время и деньги, начав выпускать новую линейку моющих средств без оформления СГР. Она считала, что её продукция вполне безопасна и не видела необходимости проходить процедуру регистрации. Однако вскоре её компания столкнулась с серьёзными проблемами. При плановой проверке Роспотребнадзор выявил отсутствие СГР на всю партию новых товаров. В результате предпринимательнице был выписан крупный штраф на сумму в 800 тысяч рублей, а вся продукция была изъята из продажи. Помимо этого, из-за нарушения правил ей запретили дальнейшее производство до получения сертификата. Но самые большие трудности возникли позже: несколько покупателей пожаловались на аллергическую реакцию после использования её средств, бизнесу пришлось столкнуться с серьёзными юридическими последствиями. Этот инцидент не только нанес финансовый урон компании, но и значительно подорвал её репутацию на рынке.

Как заменяют и аннулируют СГР?

СГР нужно поменять, если оно истекло или потерялось. В случае истечения срока действия необходимо оформить новый документ, как при первичном получении. Если СГР утерян, можно обратиться в Роспотребнадзор для его восстановления.

Почему действие СГР могут приостановить:

Производитель не соблюдал санитарные нормы и техрегламенты.

соблюдал санитарные нормы и техрегламенты. Государственный контроль обнаружил нарушения в ходе проверки.

ходе проверки. Суд вынес решение о приостановке действия документа.