Декларация или сертификат: как выбрать правильный документ для вашего товара

Специалист по подтверждению соответствия продукции (сертификации) и маркировке «Честный ЗНАК» в Точка Банке

Коротко Главное отличие сертификата соответствия от декларации соответствия в том, кто её оформляет. Декларацию оформляет продавец, изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Сертифицировать товары может только центр сертификации с лицензией Федеральной службы по аккредитации.

Декларация и сертификат соответствия — два разрешительных документа, которые подтверждают безопасность и качество товара. Без них нельзя ввозить продукцию в Россию, а также продавать её в магазинах и маркетплейсах.

Декларация и сертификат соответствия: в чём различия

Декларация соответствия

Декларация соответствия — документ, подтверждающий безопасность товара и его соответствие нормативным требованиям. Декларацию заявитель оформляет сам — она нужна при ввозе продукции в Россию или при её производстве на территории ЕАЭС. Декларацию оформляют на товары из списка, установленного решением Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52 и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

Декларацию предоставляют на таможне, отправляют на маркетплейсы и предъявляют покупателям, если они её запрашивают. Также документ часто нужен для участия в госзакупках — заказчики требуют от исполнителей подтверждения безопасности продукции.

Чтобы получить декларацию соответствия на товар, нужно:

— собрать документы: назначение, состав, коды ТН ВЭД и ОКПД2, фото и техническую документацию;

— подготовить образец для испытаний и отдать его в аккредитованную лабораторию;

— получить протокол испытаний;

— составить текст декларации на основе протокола или заказать документ в центре сертификации;

— зарегистрировать декларацию в Росаккредитации;

— распечатать и подписать её.

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия нужен для продажи опасных и сложных товаров в России и ЕАЭС, он подтверждает их безопасность и качество. Без документа импортная продукция не пройдёт границу, её не разместят на своих площадках маркетплейсы. Так же, как и декларация, сертификат понадобится для участия в госзакупках по 44-ФЗ или 223-ФЗ.

Сертифицируют обычно опасную и сложную продукцию: бытовую химию, нефтепродукты, алкоголь, детские игрушки.

Получить сертификат сложнее, чем декларацию. Процесс проходит так:



1. Предприниматель подаёт заявку в аккредитованный центр сертификации и описывает в ней товар: назначение, состав, коды ТН ВЭД и ОКПД2, фото, техническую документацию. Также нужно подготовить образцы для испытаний.

2. Центр сертификации определяет схему и согласует порядок передачи образцов.

3. Аккредитованная лаборатория проводит испытания образцов и оформляет протокол.

4. По протоколу центр сертификации готовит макет сертификата и согласовывает его с заявителем.

5. После согласования документ регистрируют в реестре и выдают на защищённом бланке с QR-кодом. Готово.

При импорте продукции из-за границы лучше заранее убедиться, что документ соответствует нормам безопасности и качества. Для этого рекомендуем получить сертификат или декларацию до момента оплаты партии или её ввоза в страну. При несоответствии стандартам или ошибке в документах будет время получить сертификат до того, как таможенники начнут проверять товар. Это сэкономит время простоя и деньги.

Сравнительная таблица декларации и сертификата соответствия

Критерии Декларация Сертификат Кто оформляет Заявитель Центр сертификации Кто отвечает Заявитель Заявитель и центр сертификации Как оформить Нужно выбрать одну из схем декларирования Схему сертификации выбирает орган по сертификации Чем регулируется Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 №2425, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ, приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27.05. 2021 №1934, постановление Правительства от 24.07.2021 №1265, решение ЕЭК №52 Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 №2425, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ, приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27.05. 2021 №1934, постановление Правительства от 24.07.2021 №1265, решение ЕЭК № 52

Декларация или сертификат: определяем в три шага

Чтобы понять, что выбрать — сертификацию или декларирование, рекомендуем простой алгоритм.

ПРИМЕР ИП Васильев закупает из Китая мужские пиджаки для взрослых и детей (код ТН ВЭД — 6103 32 000). Предприниматель в решении ЕЭК №52 находит Технический регламент ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» . Согласно ему, на товар нужно получить декларацию или сертификат.

Если товар предназначен для детей и подростков, то для таможенного оформления потребуется сертификат соответствия. А если это мужской пиджак для взрослой аудитории и товар не подпадает под другие регламенты — хватит декларации.

Если вы не нашли код ТН ВЭД своего товара ни в одном из документов, то на него, скорее всего, не нужно оформлять сертификат или декларацию соответствия.

Ответственность за отсутствие документов

Ст. 14.45 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за продажу товара без декларации качества или сертификата. Максимальные штрафы за правонарушение — 40 000 ₽ для индивидуальных предпринимателей и 300 000 ₽ для юридических лиц.

Также предпринимателю может грозить штраф по ст. 14.43 КоАП РФ — за нарушение требований технического регламента, из-за которых пострадал человек. Сумма штрафа — до 40 000 ₽ и 600 000 ₽ соответственно. При повторном нарушении размер штрафа для ИП увеличивается до 50 000 ₽, для компаний — до 1 000 000 ₽.