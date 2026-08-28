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ВЭД

Декларация или сертификат: как выбрать правильный документ для вашего товара

Для большинства товаров в России и ЕАЭС нужно получить декларацию или сертификат соответствия. Это два похожих документа, которые подтверждают безопасность товара. Расскажем, чем отличаются сертификация и декларирование продукции.

28.08.2026
163
163

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Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Оптовые закупки из Китая под ключ

Подготовим сертификаты и декларации, проведём оплату и растаможим товар — закроем сертификацию вместе с остальной закупкой
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Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Авторы

Коротко
Декларация и сертификат соответствия — два разрешительных документа, которые подтверждают безопасность и качество товара. Без них нельзя ввозить продукцию в Россию, а также продавать её в магазинах и маркетплейсах.
Главное отличие сертификата соответствия от декларации соответствия в том, кто её оформляет.
Декларацию оформляет продавец, изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Сертифицировать товары может только центр сертификации с лицензией Федеральной службы по аккредитации.

Декларация и сертификат соответствия: в чём различия

Декларация соответствия

Декларация соответствия — документ, подтверждающий безопасность товара и его соответствие нормативным требованиям. Декларацию заявитель оформляет сам — она нужна при ввозе продукции в Россию или при её производстве на территории ЕАЭС. Декларацию оформляют на товары из списка, установленного решением Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52 и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

Декларацию предоставляют на таможне, отправляют на маркетплейсы и предъявляют покупателям, если они её запрашивают. Также документ часто нужен для участия в госзакупках — заказчики требуют от исполнителей подтверждения безопасности продукции.  

Чтобы получить декларацию соответствия на товар, нужно: 

— собрать документы: назначение, состав, коды ТН ВЭД и ОКПД2, фото и техническую документацию; 

— подготовить образец для испытаний и отдать его в аккредитованную лабораторию;

— получить протокол испытаний;

— составить текст декларации на основе протокола или заказать документ в центре сертификации;

—  зарегистрировать декларацию в Росаккредитации;

— распечатать и подписать её. 

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия нужен для продажи опасных и сложных товаров в России и ЕАЭС, он подтверждает их безопасность и качество. Без документа импортная продукция не пройдёт границу, её не разместят на своих площадках маркетплейсы. Так же, как и декларация, сертификат понадобится для участия в госзакупках по 44-ФЗ или 223-ФЗ. 

Сертифицируют обычно опасную и сложную продукцию: бытовую химию, нефтепродукты, алкоголь, детские игрушки. 

Получить сертификат сложнее, чем декларацию. Процесс проходит так:

1. Предприниматель подаёт заявку в аккредитованный центр сертификации и описывает в ней товар: назначение, состав, коды ТН ВЭД и ОКПД2, фото, техническую документацию. Также нужно подготовить образцы для испытаний.

2. Центр сертификации определяет схему и согласует порядок передачи образцов.

3. Аккредитованная лаборатория проводит испытания образцов и оформляет протокол.

4. По протоколу центр сертификации готовит макет сертификата и согласовывает его с заявителем.

5. После согласования документ регистрируют в реестре и выдают на защищённом бланке с QR-кодом. Готово. 

При импорте продукции из-за границы лучше заранее убедиться, что документ соответствует нормам безопасности и качества. Для этого рекомендуем получить сертификат или декларацию до момента оплаты партии или её ввоза в страну. При несоответствии стандартам или ошибке в документах будет время получить сертификат до того, как таможенники начнут проверять товар. Это сэкономит время простоя и деньги.

Сравнительная таблица декларации и сертификата соответствия

КритерииДекларацияСертификат
Кто оформляетЗаявительЦентр сертификации
Кто отвечаетЗаявительЗаявитель и центр сертификации
Как оформитьНужно выбрать одну из схем декларированияСхему сертификации выбирает орган по сертификации  
Чем регулируетсяПостановление Правительства РФ от 28.12.2021 №2425, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ, приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27.05. 2021 №1934, постановление Правительства от 24.07.2021 №1265, решение ЕЭК №52Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 №2425, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ, приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27.05. 2021 №1934, постановление Правительства от 24.07.2021 №1265, решение ЕЭК № 52

Декларация или сертификат: определяем в три шага

Чтобы понять, что выбрать — сертификацию или декларирование, рекомендуем простой алгоритм.

  1. Определите код ТН ВЭД — цифровой код, по которому классифицируют товары.
  2. Изучите постановление Правительства РФ от 23.12.2021 №2425. Оно состоит из двух списков товаров — для декларирования и сертификации. Если в каком-то перечне или сразу в двух есть код ТН ВЭД вашего товара, то на него нужно оформлять декларацию или сертификат, или сразу оба документа.
  3. Изучить решение ЕЭК №52. В нём вы найдёте перечень технических регламентов, каждый из которых содержит список товаров с кодами ТН ВЭД.
ПРИМЕР
ИП Васильев закупает из Китая мужские пиджаки для взрослых и детей (код ТН ВЭД — 6103 32 000). Предприниматель в решении ЕЭК №52 находит Технический регламент ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности». Согласно ему, на товар нужно получить декларацию или сертификат.

Если товар предназначен для детей и подростков, то для таможенного оформления потребуется сертификат соответствия. А если это мужской пиджак для взрослой аудитории и товар не подпадает под другие регламенты — хватит декларации.

Если вы не нашли код ТН ВЭД своего товара ни в одном из документов, то на него, скорее всего, не нужно оформлять сертификат или декларацию соответствия.  

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Ответственность за отсутствие документов

Ст. 14.45 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за продажу товара без декларации качества или сертификата. Максимальные штрафы за правонарушение — 40 000 ₽ для индивидуальных предпринимателей и 300 000 ₽ для юридических лиц.

Также предпринимателю может грозить штраф по ст. 14.43 КоАП РФ — за нарушение требований технического регламента, из-за которых пострадал человек. Сумма штрафа — до 40 000 ₽ и 600 000 ₽ соответственно. При повторном нарушении размер штрафа для ИП увеличивается до 50 000 ₽, для компаний — до 1 000 000 ₽.

Помимо штрафов компании могут грозить репутационные риски и финансовые издержки. Если таможня задержит товар на границе, он вовремя не придёт покупателю и придётся заплатить неустойку за задержку поставки. К тому же товар отправят на СВХ, где каждый день хранения оплачивает импортёр.

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Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

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Декларация или сертификат соответствия: в чём разница и чем грозит ошибка — Точка Банк