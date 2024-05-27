Грузовая таможенная декларация (декларация на товар)

Предприниматель, который импортирует или экспортирует товары, обязательно оформляет таможенные документы. Один из главных документов — декларация на товар.

В этой статье расскажем, зачем она нужна, что важно учесть при оформлении, как и куда её подавать. Также разберёмся, какие бумаги подают вместе с декларацией на товар и что будет, если нарушить правила.

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Что такое ГТД: расшифровка

ГТД — грузовая таможенная декларация. Это один из ключевых документов для бизнеса, который торгует с другими странами или заказывает товары из-за границы.

Сейчас сокращение «ГТД» звучит преимущественно в разговорной речи: официальное название сменилось. Теперь грузовую таможенную декларацию называют декларацией на товар (ДТ).

Есть и другие виды таможенной декларации. Точка перечисляла их в статье «Что такое таможенная декларация и её виды». Для бизнеса обычно оформляют именно декларацию на товары, поэтому в этой статье подробно остановимся на ней.

Зачем нужна декларация на товар?

Декларация ГТД необходима для ввоза и вывоза товара через таможню. Таможенная декларация подтверждает, что товар пересёк границу законно. Партию оформят в соответствии с таможенным режимом: импорт, экспорт или транзит.

В документе отражается вся основная информация о товаре и его количестве — по нему сотрудники таможни понимают что именно заказывает или отправляет предприниматель. Это важно для подсчёта таможенных платежей.

Рассчитывать таможенные платежи лучше заранее. Это позволит спланировать затраты и заложить их в стоимость товара, чтобы выйти в плюс после сделки.

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Что содержится в грузовой декларации?

В декларации на товары 54 поля.

Поля с 1 по 30. В них указывают информацию об отправителе, получателе и поставке.

1 по 30. В них указывают информацию об отправителе, получателе и поставке. Поля с 31 по 49. В них вписывают информацию о товаре.

31 по 49. В них вписывают информацию о товаре. Поля с 51 по 54. Их заполняют представители таможни, декларанту не нужно ничего в них указывать.

Вот основная информация, которую указывают в декларации на товар:

данные отправителя, получателя, декларанта;

страны происхождения, отправления и назначения товара;

назначения товара; условия поставки;

сумму и валюту по счёту с указанием курса валют;

валюту по счёту с указанием курса валют; вид транспорта;

место погрузки и разгрузки;

разгрузки; описание и количество товаров;

количество товаров; грузовые места;

вес брутто и нетто;

нетто; цену товара;

таможенную и статистическую стоимость;

статистическую стоимость; другие данные в соответствующих полях декларации.

Как подать декларацию?

Декларацию на товар может оформить и подать:

ИП или представитель юридического лица;

таможенный представитель.

Декларацию оформляют в электронном формате. Самый простой способ сделать это — зарегистрироваться в личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС. Войти в него также можно через Госуслуги или с помощью электронной подписи.

Также есть специальные программы для подачи ДТ онлайн. Точка рассказывала, как правильно заполнить декларацию на товары.

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Как составить декларацию?

Декларацию составляют на товары, которые:

подлежат обязательной регистрации;

попадают под акцизные нормы;

акцизные нормы; попадают под режим таможенного состава;

режим таможенного состава; попадают в группу обязательного госконтроля;

группу обязательного госконтроля; стоят 200 евро и больше.

Оформлять декларацию надо отдельно для каждого ввоза товаров. Если в партии один товар, заполняют только основной лист. Если товаров несколько, заполняют добавочные листы декларации — в соответствии с количеством позиций.

Если вы импортируете товар, надо заполнить декларацию и на русском, и на английском. Для экспорта или транзита достаточно заполнения на английском.

Что ещё учесть при заполнении декларации:

Внимательно проверьте описание товаров и информацию из классификаторов, серийные номера и артикулы — в них часто встречаются ошибки. Укажите документы, подтверждающие сделку Убедитесь, что данные в ДТ совпадают с данными в инвойсе и товарно-транспортной-накладной. Если понадобилось внести изменения, заверьте их подписями уполномоченного сотрудника или декларанта.

Когда можно не заполнять декларацию?

Если цена товара меньше 200 евро и груз не признан коммерческим, декларацию заполнять не надо. В остальных случаях декларация на товар нужна.

Какие документы подаются вместе с формой ДТ?

Для заполнения декларации понадобятся документы. Это может быть:

договор поставки;

международная транспортная накладная CMR;

инвойс;

контракт;

TIR или книжка МДП;

накладная ТОРГ-12;

разрешительные и другие документы в зависимости от товара.

Полный перечень документов, подтверждающих сведения в декларации есть в Таможенном Кодексе.

Подавать их вместе с формой ТД необязательно, но при желании это можно сделать. На таможне их предъявлять тоже не нужно, но важно, чтобы они были в доступе, если возникнут дополнительные вопросы.

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Как формируется номер ДТ?

Номер декларации на товары формируется автоматически при регистрации декларации в таможенной службы.

Он состоит из трёх блоков в таком формате:

ХХХХХХХХ / ХХХХХХ / ХХХХХХХ

1 блок: код таможенного органа, который зарегистрировал декларацию

2 блок: дата регистрации декларации.

3 блок: порядковый номер декларации.

Пример: Декларация, зарегистрированная в Центральном таможенном посте 10 января 2025 года под номером 1, может выглядеть так: 10216050 / 100125 / 0000001

Статус таможенной декларации можно проверить онлайн. Точка подробно рассказывала, где проверить статус и кто может это сделать.

Таможенная декларация: штрафы

Если предприниматель допустил ошибки при подаче таможенной декларации, его могут оштрафовать. Вот несколько примеров распространённых нарушений ИП и юрлиц.

Неправильно указаны сроки поставки: штраф от ½ до двукратной суммы неуплаченных пошлин и налогов.

Неправильно определён ТН ВЭД: штраф от ½ до двукратной суммы неуплаченных пошлин и налогов.

Поздно подана декларацию после вывоза товаров: штраф от 5 000 до 10 000 рублей для должностных лиц, для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Частые ошибки при заполнении декларации

Вот распространённые ошибки при заполнении декларации на товары.

Неполное заполнение граф с данными о декларанте и других лицах 2,8,9,14. Важно заполнить все поля: код страны, наименование страны, административный регион и т.д. При заявлении сведений о российском лице также необходимо указывать регистрационные номера (ИНН, КПП, ОГРН). Неправильный выбор таможенного органа. Таможенный орган должен быть уполномочен на совершение таможенных операций по отдельным категориям товаров. Несовпадение сведений в ДТ и формализованных документах, которые указаны в графе 44. Информация должна совпадать. Указан неактуальный курс валют. Важно, чтобы он был актуален на дату подачи ДТ.

Здесь мы перечислили несколько примеров распространённых ошибок. Полный перечень можно изучить здесь. Нюансов много, поэтому если вы сомневаетесь в том, что заполняете всё верно, обратитесь за помощью.