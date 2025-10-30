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Как изменить и дополнить сведения, заявленные в таможенной декларации

Если в зарегистрированной таможенной декларации есть ошибки, их надо исправить. Точка Банк рассказывает, как скорректировать таможенную декларацию.

30.10.2025
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Корректировка таможенной декларации — исправление опечаток, ошибок или данных в зарегистрированной декларации. Внести изменения и дополнения сведений в зарегистрированной ТД возможно до выпуска и после выпуска товаров. Корректировку оформляют на бланках форм КТД-1 и КТД-2.

Что такое декларация

Таможенная декларация — документ для вывоза и ввоза груза через границу. Он содержит всю информацию о товаре: стоимость, количество, условия поставки и т.д. 

ТД заполняет и подаёт декларант или его представитель, прилагает список необходимых документов, в которые обычно входят международный контракт, инвойс, счёт-фактура, сертификаты, лицензии, паспорта продукции и т.д. Декларацию подают в электронном виде через сервис электронного декларирования.

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Корректировка таможенной декларации

Если с декларацией всё хорошо, то таможенники пропускают груз. Но иногда они находят ошибки. В таких случаях в ТД нужно вносить корректировки. Сделать это можно и до выпуска груза, и после.

Корректировку таможенной декларации (КТД) вносят на специальных бланках

Если нужно перевести один груз, то заполняют и подают лист КТД-1. Для изменения информации о двух и более товарах заполняют ещё бланк КТД-2. 

В графах указывают новые сведения. Если какая-то информация не изменялась, то её просто переписывают из ГТД в соответствующие поля КТД.

КТД до выпуска груза

Декларант может подать корректировку ещё до того, как таможня пропустит груз. Для этого нужно написать заявление в письменной форме.  

Корректировать ТД можно во всех случаях, кроме тех, когда таможня:

  • установила время и место досмотра или осмотра;
  • запросила дополнительные сведения;
  • назначила таможенную экспертизу.

При КТД можно изменять информацию, которая не влияет на выпуск товаров, но нельзя вносить в документ новую продукцию и удалять старую. Если меняется таможенная стоимость, то декларант должен подать в электронном виде и обновлённую декларацию таможенной стоимости (ДТС).

Если изменения вносит декларант, то таможня должна в течение рабочего дня принять КТД или отказать в её регистрации. Если корректировку оформляют по инициативе таможенного органа, у декларанта есть один рабочий день на подачу КТД и ДТС при необходимости.

Правила заполнения КТД содержатся в Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. №289.

КДТ после выпуска продукции

Корректировать таможенную декларацию можно и после выпуска товаров. Например, когда таможня запросила недостающие сведения при неполном декларировании или надо продлить срок таможенной процедуры, под которую помещаются товары.

Инициатором корректировки могут выступать таможня и декларант. 

Если инициатор таможня, она направляет декларанту решение о внесении изменений или дополнений. У декларанта есть десять рабочих дней на подачу:

  • КТД; 
  • ДТС при необходимости; 
  • документов об уплате пошлин, налогов и сборов.

Если декларант сам хочет сделать корректировку, он должен подать: 

  • обращение о внесении изменений в свободной форме;
  • КТД;
  • ДТС;
  • документы, подтверждающие корректировки в декларации.

Документы подаются в электронном виде на адрес той таможни, через которую проходил груз. Корректировать ТД можно в течение трёх лет после того, как таможенный орган выпустил товар.

Вопросы по теме

Что такое корректировка таможенной стоимости?

Корректировка ТС — процедура, которую проводят таможенные органы. Её цель — уточнить или скорректировать реальную таможенную стоимость продукции. На основании ТС рассчитываются пошлины и налоги. Как правило, декларанты специально занижают стоимость продукции, чтобы снизить сумму таможенных платежей.

Что такое графа 45а «Код изменений»?

Формы ТД и КТД отличаются только графой 45а «Код изменений». В обычной ТД её нет. В графу вписывается восьмизначный код, указывающий на изменения в КТД. Например, первый из восьми элементов показывает этап внесения корректировок: до выпуска товаров или после.

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