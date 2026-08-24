Что такое инвойс
Инвойс — коммерческий счёт для оплаты товаров, работ или услуг в международной торговле. Это один из главных документа в ВЭД.
Инвойс нужен для ввоза и вывоза товаров, ведения бухгалтерского учёта и прохождения валютного контроля. Документ содержит информацию о сделке: перечень позиций, количество товаров, стоимость, условия поставки и оплаты, банковские реквизиты контрагентов.
Инвойс составляет продавец, а покупатель оплачивает по нему товары или услуги.
На основе инвойса таможенники проверяют таможенную стоимость и рассчитывают таможенные платежи.
Для банков этот документ — основание для проведения платежа за границу.
Перед налоговой бизнес отчитается за свои затраты инвойсом.
У документа два вида:
- Проформа-инвойс. Предварительный счёт, который продавец выставляет покупателю, чтобы тот ознакомился с условиями сделки. Документ нужен для согласования будущего контракта, временного ввоза продукции, растаможки товара, ввозимого по предоплате. Также на основании проформы можно получить необходимые лицензии и разрешения на продукцию для её импорта. Документ не входит в список обязательных для прохождения таможенного контроля.
- Коммерческий, или просто инвойс. Официальный счёт, по которому покупатель оплачивает товары. Иногда заменяет внешнеторговый договор.
Инвойс содержит:
- Наименование и реквизиты продавца и покупателя.
- Перечень товаров с их стоимостью.
- Валюту и курс, если применимо.
- Дату и номер инвойса.
- Условия и сроки оплаты.
- Условия и сроки поставки.
Как оплатить инвойс в Китай
Оплата по инвойсу в Китай из России доступна двумя способами: напрямую из российского банка в китайский или с помощью платёжного агента. Разберём оба способа.
Платежи напрямую
Самый простой вариант — банк российского покупателя отправляет с его счёта деньги в китайский банк продавца. Обычно платят в юанях и рублях.
Наиболее удачный вариант — платёж в рублях. Не нужно конвертировать валюту, искать посредников, которым придётся платить комиссию за оплату инвойса в Китай.
В современных условиях даже с прямыми платежами могут быть трудности. Из-за санкций и возможных ограничений большинство банков не принимает напрямую платежи из России даже в юанях. Поэтому российским компаниям и предпринимателям нужно заранее уточнить у поставщика, как его банк работает с переводами из России. Если принимает деньги, то:
- Покупатель открывает валютный счёт в своём банке и там же меняет рубли на юани. Для платежей в рублях валютный счёт не нужен.
- Ставит контракт на учёт, если сумма контракта равна или более 3 000 000 ₽, и подаёт документы для валютного контроля.
- Банк проверяет документы и проводит платёж, если всё хорошо.
Если прямой перевод невозможен, то бизнесу нужно узнать у своего банка, через каких платёжных агентов можно оплатить инвойс поставщику.
Оплата через платёжного агента
Платёжный агент — посредник, чаще всего компания или группа компаний, который переводит деньги между фирмами из разных стран. Часто платежи через агента проходят быстрее, чем напрямую между банками. Но за его услуги покупателю придётся заплатить комиссию.
Редко, когда всей цепочкой переводов занимается одна фирма. Часто она работает в связке с субагентами — другими компаниями. Обычно передаёт свои обязанности одному или нескольким субагентам.
Обычно этапы работы выглядят так:
- Покупатель подписывает агентский договор с посредником.
- Агент изучает внешнеторговый контракт, чтобы выбрать подходящую цепочку переводов.
- Российская сторона отправляет платёжному агенту нужную сумму в рублях вместе с его комиссией за работу.
- Агент или его субагенты конвертируют рубли в юани и отправляют их сразу в банк поставщика или через цепочку банков.
- Агент составляет акт-отчёт о выполненной операции и передаёт его импортёру.
Договор об услугах агента, акт-отчёт и внешнеторговый контракт — обязательные документы при работе с платёжным агентом. Первый регулирует отношения агента и импортёра, второй подтверждает выполненные услуги, а для третьего составляет дополнительное соглашение, в котором поставщик и покупатель прописывают, что в платежах могут участвовать третьи лица. Без этого российский банк не проведёт платёж.
Сравнение способов оплаты инвойсов
|Параметр
|Прямой перевод
|Платёжный агент
|Время перевода
|От 5 дней
|1– 3 рабочих дня
|Комиссия
|От 0,3%
|От 0,3%
|Валютный счёт
|Нужно открыть, если оплата не в рублях
|Не нужно открывать
|Курс конвертации
|Зависит от даты перевода
|Обычно фиксированный
Документы, необходимые для оплаты инвойса в Китай
Чтобы банк провёл платёж, покупатель из РФ должен предоставить два документа:
- Контракт с поставщиком. Он подтверждает обоснованность платежа. В договоре прописывают предмет сделки, реквизиты сторон, стоимость, условия и сроки оплаты.
- Инвойс. На его основании банк переводит деньги напрямую в китайский банк или платёжному агенту. В нём, как и в контракте, указывают стоимость сделки, стороны, условия оплаты, валюту и так далее. Можно оплатить только по нему, без контракта, но в документе должны быть прописаны основные условия сделки.
Также банк может запросить другие документы, например спецификации, товарные накладные для валютного контроля, декларацию на товары. Список документов рекомендуем уточнить заранее.
Если в переводе денег участвует платёжный агент, то понадобятся ещё агентский договор и поручение на оплату.
Частые ошибки при оплате инвойса
Основные ошибки при оплате инвойса в Китай, из-за которых бизнес может потерять деньги и время:
- Неправильные банковские реквизиты. Например, опечатка в названии компании или неверная цифра в счёте.
- Некорректное назначение платежа. В документе нужно подробно прописать, за какой товар или услуги идёт оплата.
- Путаница с валютами. При участии посредников, в мультивалютных сделках валюта в договоре и инвойсе может отличаться. Надо чётко прописывать валюту контракта, платежа и курс пересчёта валюты платежа в валюту контракта.
- Неверная стоимость. Суммы, прописанные к оплате в контракте и инвойсе, могут отличаться, и банк не проведёт платёж.
Как проверить инвойс перед оплатой
Перед тем как оплатить инвойс в Китай, его нужно проверить. Вот на что надо обратить внимание:
- Тип документа — инвойс или проформа-инвойс.
- Реквизиты контракта. Если есть товарно-транспортные документы, реквизиты в них должны совпадать с реквизитами контракта.
- Информация о поставщике. Инвойс обычно выставляет та компания, с которой импортёр ведёт переговоры. Если наименование получателя или адрес не будет совпадать с данными в контракте, то банк запросит уточняющую информацию и документы.
- Данные импортёра. Если поставщик с ошибками напишет название покупателя, на таможне могут возникнуть проблемы, а платёж не дойдёт до получателя.
- Описание товаров. Позиции нужно прописать подробно, чтобы банк или таможня не придрались и не задержали товар.
- Сумма и валюта платежа. В общую сумму, помимо стоимости товара, обычно входят доставка и страховка товара. Все цифры из инвойса в Китай лучше пересчитать самостоятельно. Если валюта в контракте и инвойсе отличается, то нужно зафиксировать это документально, например в дополнительном соглашении.
- Банковские реквизиты: IBAN, номер счёта, SWIFT или BIC, название банка и другие.
- Условия поставки. Покупатель должен точно знать, где заканчивается ответственность поставщика и начинается его. При этом Китай не подписывал международное соглашение Инкотермс, и в его законах нет привычных нам аббревиатур. Но с российскими контрагентами китайцы используют принятые во всём мире условия поставки. Просто их нужно тщательно прописывать.
- Условия оплаты. Они должны совпадать с договором, чтобы не было путаницы по предоплате, постоплате, датам платежа и так далее. Просрочка по платежу может возникнуть из-за не зависящих от сторон обстоятельств. Например, из-за праздника в Китае, который не учёл импортёр, китайский банк не работает несколько дней, оплата задержится и может выйти за дедлайн.
Если что-то не сходится, не спешите платить. Лучше связаться с поставщиком и уточнить детали. Это займёт немного времени и поможет избежать ошибок.