Коротко

В первом случае время перевода обычно от пяти дней, во втором — до трёх дней. При прямых транзакциях комиссия за перевод и валютный контроль — до 3%, придётся самостоятельно конвертировать валюту. Платёжный агент или субагенты конвертируют рубли в юани или доллары, подготовят документы, но за свою работу возьмут комиссию в размере от 0,3%.

Для переводов понадобятся внешнеторговый контракт и инвойс. Работа с посредником строится на агентском договоре. После перевода денег поставщику платёжный агент отправляет импортёру акт о проделанной работе. Перед оплатой инвойса покупателю важно проверить банковские реквизиты, назначение, сумму и валюту платежа, условия поставки. Если банк найдёт несоответствия или ошибки, то вернёт платёжку обратно и напишет, как исправить ошибку.



Оплатить инвойс можно прямым переводом из российского банка в китайский и через посредника — платёжного агента. Провести прямую транзакцию сложно, поскольку многие китайские банки, опасаясь санкций, не принимают деньги из России. В этом случае придётся найти платёжного агента, с которым работает банк импортёра, и через него перевести оплату.