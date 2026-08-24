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ВЭД
ВЭД

Как предприниматель организовал белую поставку автохимии из Китая и на чём удалось сэкономить до 15%

24.08.2026
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Оптовые закупки из Китая под ключ

От поиска поставщика до поставки на ваш склад: организуем доставку, оформим документы и закроем вопросы с оплатой и таможней за вас
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Узнайте, как привезти ваш товар

Узнайте, как привезти ваш товар

Оптовые закупки из Китая под ключ

От поиска поставщика до поставки на ваш склад: организуем доставку, оформим документы и закроем вопросы с оплатой и таможней за вас
Узнать больше

Узнайте, как привезти ваш товар

Узнайте, как привезти ваш товар

Автор

Предприниматель Александр Мухин развивает бренд автохимии Mr.Fix. Ему нужно было заказать продукцию сразу у двух поставщиков, выпустить её под собственным брендом, организовать официальную поставку в Россию и при этом удержать себестоимость на конкурентном уровне. В этой статье расскажем, почему Александр решил доверить закупку под ключ Точка Банку и какие решения помогли снизить себестоимость товара. 

Увидел спрос раньше конкурентов — оставалось найти производство

Я работал в техсервисе и видел спрос на автохимию формата «Сделай сам». Это средства, которые позволяют освежить лакокрасочное покрытие в гараже за 500‑1 000 ₽. На тот момент мало кто продавал такие покрытия, но интересовались ими многие. 

Так я и открыл свой бизнес: решил популяризировать классные средства, которые помогают экономить на уходе за кузовом. Начал искать производителя керамических покрытий. Сначала — в России, но на тот момент не смог найти подходящее производство. Затем стал искать в Китае — там керамические покрытия популярны уже давно. И нашёл производителя с высоким качеством и честным отношением к делу. 

Мы получили у компании разрешение представлять их в РФ и зарегистрировали торговую марку — Mr.Fix. То есть, стали представителем бренда в России.

Сейчас, в 2026 году, часть продукции производится в Китае, а часть — в России совместно с производственным партнёром UNIR PRODUCTION.

В ассортимент добавили ещё один товар — глину для очистки кузова. В России ещё недавно про неё никто не знал. А я видел, что это бюджетное средство для удаления птичьего помёта, старой грязи, небольшой ржавчины. Раньше их убирали либо полировкой, либо глубокой мойкой. С глиной это дешевле и быстрее, можно почистить кузов самостоятельно. 

Тщательно проверяли качество: глина не должна плавиться на солнце, рассыпаться, ломаться. Естественно, должна выполнять свою главную функцию — очищать. Мы учли то, что глина многоразовая, а значит — должна быть удобная коробочка, в которую её можно убирать. Странно, но почти никто из производителей её не предлагал. 

На выбор добросовестного поставщика понадобилось время: одни срезали вес — вместо 200 граммов присылали 150, у других глина ломалась вместо того, чтобы тянуться. Третьи присылали коробочки с плохими замками, которые лопались при транспортировке.

Словом, пришлось повыбирать. Зато теперь у нас несколько отличных поставщиков, которые готовы выпускать товар под нашей торговой маркой.

Хотелось заниматься бизнесом, а не координировать поставку

Со стороны может показаться, что основная задача — найти производителя. На самом деле после этого начинается самая большая часть работы.

Нужно проверить образцы, согласовать брендирование, подготовить документы, заказать товары у разных поставщиков и доставить в соответствии с требованиями закона. Чем глубже я погружался в процесс, тем яснее становилось: самостоятельно вести такую поставку будет сложно. 

Я уже был клиентом Точка Банка с самого открытия ИП, поэтому решил оставить заявку в сервис «Закупки из Китая» —  серьёзная компания, не какой-то помогатор или непонятный сайт. Я прислал в чат список товаров, рассказал, какой объём мне нужен. Мне выделили личного менеджера, дальше общались только с ней — в одном чате. Менеджер прислала все расчёты, юнит-экономику поставки. 

Первый шаг — заказать товар, полностью готовый к продаже

Мне было важно, чтобы партию можно было продавать, как только она приедет. Этикетки и нанесение штрихкодов надо заранее обсудить с китайским производителем, иначе пришлось бы самому заниматься этим в России.  

Пока производители изготавливали товар, мы согласовывали нанесение наклеек с штрихкодами на коробки с глиной и покрытием. Это было важно, чтобы Александр мог сразу продавать партию на маркетплейсах, а не клеить штрихкоды вручную на тысячи товаров.

Вера Левоеваменеджер по развитию ключевых клиентов в Точка Банке

На коробки с глиной сразу нанесли наклейки с штрихкодом

Второй шаг — подготовить поставку к официальному импорту

Для меня белая поставка оказалась лучшим вариантом.

Во-первых, я продаю товар на маркетплейсах, поэтому мне нужны официальные документы.

Во-вторых, керамические покрытия жидкие и относятся к категории опасных грузов, а значит, к перевозке предъявляются дополнительные требования.

И ещё был практический момент. Я не хотел закладывать в бизнес потери из-за повреждений или брака при перевозке. При карго-доставке это не редкость: товар может приехать в повреждённой упаковке, часть партии потеряться, а если возникают проблемы, добиться компенсации зачастую невозможно. Мне хотелось получить груз, за который кто-то несёт ответственность на всём пути следования.

Сейчас многие китайские поставщики только переходят от карго к официальному экспорту, поэтому отсутствие полного пакета документов — довольно распространённая ситуация. Это не повод отказываться от поставки.


В таких случаях мы вместе с поставщиком определяем, какие документы необходимы именно для конкретной поставки, совместно собираем их и готовим экспорт в соответствии с требованиями законодательства. Именно так мы работали и в этом проекте.

Екатерина Кругловаруководитель отдела закупок из Китая в Точка Банке

Одно решение помогло снизить себестоимость на 15% 

Хотя товары производились на разных фабриках, менеджер предложил не везти их отдельными партиями, а объединить в одну поставку. Это сокращало срок доставки и снижало стоимость. 

За счёт заказа крупных партий и их консолидации в одну поставку себестоимость товаров удалось снизить на 15% от ожидаемой. Размер экономии может отличаться при разных поставках и в разных ситуациях.

Самая сложная часть проекта — подготовка перевозки. Чтобы объединить товары от разных поставщиков в одну поставку, мы заранее синхронизировали сроки производства, контролировали готовность каждой партии и спланировали логистику так, чтобы груз одновременно прибыл на консолидационный склад.

Если хоть один из поставщиков задержал бы производство на несколько дней, товары пришлось бы отправлять отдельно, а стоимость доставки — выросла.

Екатерина Кругловаруководитель отдела закупок из Китая в Точка Банке

Экономия не всегда начинается с цены товара

От заявки до получения груза прошло пять месяцев. За это время команда согласовала образцы продукции, подготовила документы для официального импорта, синхронизировала производство у двух поставщиков и организовала доставку.

В назначенное время товар прибыл в порт Владивостока, затем в Москву. После таможенного оформления груз доставили прямо по адресу — целый и аккуратно упакованный.

В итоге Александр получил продукцию под собственным брендом, полностью готовую к продаже на маркетплейсах. А благодаря приобретению крупной партии и объединению товаров от двух поставщиков в одну поставку удалось снизить себестоимость примерно на 15%.

Этот кейс показывает, что выгодная закупка складывается не только из цены у производителя. Важную роль играет грамотная подготовка поставки, официальное оформление документов и продуманная логистика. Именно они позволяют одновременно сохранить качество продукции, снизить расходы и избежать рисков при импорте.

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Закупка автохимии из Китая оптом: как сэкономить 15% на поставке и оформить белую растаможку