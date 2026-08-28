Как селлеру подготовиться к сезонному спросу

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Чтобы не потерять прибыль, продавцу нужно заранее прогнозировать спрос, учитывать конверсию и выкуп, а также грамотно планировать объёмы поставок. — Важно не допустить ни дефицита — из‑за него карточка падает в выдаче, ни затоваривания — оно ведёт к убыткам из‑за хранения неликвида. — Сезонный спрос на маркетплейсах начинается раньше календарного.

Сезонный спрос на маркетплейсах: что это и как он работает

Сезонные колебания спроса на товары зависят от времени года, праздников, погодных условий и других факторов. Накануне лета — подъём спроса на купальники, за месяц до Нового года — на ёлочные игрушки и подарки. Но для селлера подготовка к сезонным продажам начинается намного раньше.

Понимание сезонности помогает:

закупать товар заранее, не дожидаясь ажиотажа и повышения цен;

планировать отгрузки на склады и логистику;

вовремя запускать акции и корректировать цены;

избегать большого количества остатков после сезона, когда спрос резко падает.

Почему сезон на маркетплейсах начинается раньше календарного

Сезон продаж на маркетплейсах начинается раньше, чем календарный, — покупатели начинают готовиться к нему заранее, а продавцы стремятся захватить внимание аудитории до всплеска конкуренции. Вот основные причины такого расхождения:

Психология планирования и запас на будущее . По графикам продаж прошлых периодов видно, что спрос начинает расти за несколько недель до пика сезона. Новогодние украшения берут в ноябре, купальники — в апреле, школьные принадлежности — в июле. Это связано с желанием избежать ажиотажа, роста цен и дефицита, а также с привычкой планировать крупные покупки.

Ранний старт рекламных кампаний . Маркетплейсы заранее запускают тематические подборки, баннеры и промоакции, например «Готовься к лету» или «Школьный сезон». Это стимулирует спрос задолго до календарного начала сезона. Продавцы подключаются к этим активностям, усиливая эффект.

Логистика и сроки поставки . Чтобы товар оказался на складе маркетплейса к пику спроса, его нужно заказать у производителя, произвести, доставить, оформить на таможне, упаковать и отгрузить. На эти процессы уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому планировать поставки надо значительно раньше.

Конкуренция и борьба за видимость. Чем раньше продавец выведет товар на площадку, тем выше шансы получить первые отзывы, попасть в топ выдачи и закрепиться в категориях до прихода основной массы конкурентов.

Как оценить динамику до начала сезона

Чтобы спрогнозировать сезонный спрос и не ошибиться с объёмами поставок, нужен комплексный подход.

Анализ истории продаж на маркетплейсе . Изучите собственные данные за прошлые годы: динамику заказов, конверсию, остатки, периоды всплесков и провалов. Обратите внимание на выручку, скорость распродажи остатков и долю выкупа.

Изучение статистики категорий и подкатегорий . На маркетплейсах доступна аналитика по категориям: рост оборота, динамика количества заказов, изменение среднего чека. Это помогает понять, насколько «горячей» становится категория перед сезоном. А ещё ориентирует, когда и в каком объёме отправлять товар на склад, а также как выстраивать ценообразование.

Использование внешних сервисов аналитики . Они позволяют отслеживать динамику спроса по ключевым словам, сравнивать позиции конкурентов, оценивать ёмкость ниши и скорость роста запросов.

Мониторинг поисковых запросов и трендов . Используйте Яндекс Wordstat, Google Trends, внутреннюю поисковую аналитику маркетплейсов. Увеличение частоты запросов по релевантным фразам — прямой индикатор роста спроса.

Отслеживание активности конкурентов . Следите за тем, как конкуренты меняют цены, запускают акции, увеличивают остатки и усиливают рекламу. Их активность часто сигнализирует о приближении сезона.

Учёт сезонных факторов спроса. Календарные события — праздники, начало учебного года, погодные прогнозы и локальные тренды могут существенно влиять на спрос. Например, аномально тёплая осень может сдвинуть сезон продажи тёплой одежды.

Зависимость колебаний спроса на сезонные товары зимой и летом

Планирование завоза: когда начинать подготовку к сезону

Как не пропустить старт сезона и насколько заранее нужно завозить товар на склад? Срок зависит от цепочки поставок и площадки. В среднем продавцы ориентируются на такие диапазоны:

Товар собственного производства или от местного поставщика : достаточно 2–4 недель до пика. За это время карточка наберёт первые продажи и отзывы, а продавец успеет распределить остатки по складам.

Импортная продукция или производство под заказ: закладывайте 8–12 недель только на доставку и таможню, плюс 1–2 недели на упаковку и отгрузку на маркетплейс. Итого — минимум 10–14 недель.

Продажи нужно начинать до пика, чтобы алгоритмы успели «разогнать» карточку. Оптимальные сценарии:

Старт за 4–6 недель . Это даёт время на первые заказы, отзывы и рост конверсии. К началу сезона карточка уже будет в выдаче выше, чем у тех, кто сделал поставку за 1–2 недели.

Старт за 2–3 недели при сильной рекламе . Если сразу запускается внешняя реклама и внутренний буст, можно стартовать позже, но цена привлечения будет выше.

Ранний старт с низкой ценой, тестовой партией. Для набора первых отзывов можно завезти небольшую партию и продавать по промоцене за 6–8 недель до пика, а основную партию подвезти позже.

Комментарий эксперта Если выходите на маркетплейс с новинкой, подключите отзывы за баллы, чтобы набрать больше оценок и получить обратную связь от покупателей. Всё это повышает лояльность и рейтинг карточки. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Некоторые предпринимателя завозят товар на склады за 2–3 месяца до сезона. Например:

если товар импортный или производится под заказ;

категория высококонкурентная, поэтому важно занять позиции до массового заезда конкурентов;

работают по FBO и хотят распределить товар по региональным складам заранее;

планируют участвовать в ранних промо и подборках маркетплейса, которые стартуют задолго до календарного сезона.

Единственный риск — если спрос окажется ниже прогнозируемого, то часть товара останется на складе после сезона. Поэтому лучше использовать гибридную стратегию: старт завоза за 2–3 месяца для раскрутки карточки, а отгрузка дополнительной партии за 4–6 недель.

Комментарий эксперта Рекомендую комбинировать модели продаж: часть партии отправлять на склад маркетплейса, часть — допродавать по FBS. Так деньги не будут замораживаться в товарах, которые остаются после сезона. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Самая частая ошибка — отгружать партию в середине сезона, ориентируясь на календарные даты. К этому моменту алгоритмы уже «разогнали» карточки лидеров, промо‑подборки сформированы, а покупатели активно выбирают из топовых предложений.

Ниже — ориентиры для разных сезонов.

Сезон, повод Категория Месяц завоза на склад Месяц пика спроса Последний срок отгрузки Зима, холода Тёплая одежда, обувь, обогреватели Октябрь, ноябрь Декабрь, январь Конец ноября Весна, дачный сезон Садовый инвентарь, удобрения, рассада Март, апрель Май Конец апреля Лето Купальники, солнцезащитные очки, вентиляторы, мангалы Апрель, май Июнь, июль Конец мая Осень, школьный сезон Канцтовары, рюкзаки, форма Июль Август Середина августа Чёрная пятница Почти все категории Октябрь Ноябрь Середина октября Новый год Ёлочные игрушки, декор, подарки Октябрь Декабрь Середина ноября

Пример сроков поставки для новогодних товаров

Допустим, вы продаёте ёлочные гирлянды с поставкой из Китая. Цель — быть в топе выдачи в декабре.

Крайний срок отгрузки на склад маркетплейса: середина ноября, чтобы пройти приёмку и успеть поучаствовать в ранних акциях.

Срок доставки: 8–12 недель. Значит, товар должен быть отправлен из Китая не позднее августа.

Производство: 3–4 недели. Заказ на производство нужно разместить не позднее июля.

Упаковка и отгрузка: плюс 1–2 недели. Итого старт подготовки — середина июня.

Такой подход позволяет не только попасть в пик продаж, но и снизить зависимость от форс‑мажоров в логистике.

Как рассчитать объём закупки на сезон и не прогореть

Для расчёта объёма закупки нужно одновременно держать в фокусе факторы, влияющие на спрос, конверсию и выкуп, логистические и складские ограничения.

Алгоритм:

Определите период сезона и пик. В этом поможет таблица в разделе « . В этом поможет таблица в разделе « Планирование завоза: когда начинать подготовку к сезону ». Возьмите данные прошлых сезонов. Учитывайте свои продажи, динамику категории, конверсию, процент выкупа. Если своих данных нет — используйте внешнюю аналитику по категории. Спрогнозируйте спрос. Обращайте внимание на рост популярности категории и внешние факторы: акции, новые конкуренты, изменения алгоритмов. Скорректируйте прогноз на конверсию и процент выкупа. Это позволит получить реалистичные ожидания по количеству заказов. Вычтите текущие остатки на всех складах. Добавьте страховой запас. Обычно запас — 10–20% от прогноза на случай всплесков спроса и сбоев поставок. Проверьте лимиты складов и стоимость хранения. Важно не превысить допустимые объёмы.

Пошаговый пример расчёта

Представим, что селлер продаёт мангалы. Сезон — с апреля по июль, пик — июнь. Нужно рассчитать объём партии.

Исходные данные : прошлые продажи — 400 шт., рост категории — +62%, выкуп — 85%, остатки — 120 шт., страховой запас — 15%, лимит склада — 600 коробов.

Прогноз спроса : 400 × 1,62 = 648 шт.

Реализуемый объём : 648 × 0,85 ≈ 551 шт.

Нужно докупить : 551 − 120 = 431 шт.

С учётом страхового запаса : 431 + (551 × 0,15) ≈ 514 шт.

Проверка лимитов: 514 коробов < 600.

В апреле надо закупить 200–250 шт., в мае — остаток. Это позволит снизить затраты на хранение и попасть в пик сезона.

Цена ошибки: дефицит или затоваривание

Если ошибиться при расчётах закупки на сезон, можно закупить меньше или больше, чем нужно. Обе ситуации невыгодны для предпринимателя.



При дефиците:

Алгоритмы маркетплейсов понижают карточку в выдаче, если товар долго отсутствует.

Падают конверсия и процент выкупа: покупатели уходят к конкурентам, а карточка теряет рейтинг.

Даже после завоза новой партии товар может долго не возвращаться в топ, и сезон будет упущен.

Затоваривание создаёт скрытые и очень ощутимые потери:

Деньги замораживаются в товаре, который не продаётся.

Растут затраты на хранение.

После сезона приходится делать большие скидки, чтобы распродать остатки, и маржинальность резко падает.

Баланс между этими рисками — главная цель расчёта: лучше иметь небольшой запас и возможность довезти сезонные товары для продажи, чем перестраховаться и остаться с неликвидом.

Частые ошибки, из‑за которых продавцы на маркетплейсах теряют деньги

Продажи на маркетплейсах — бизнес, в котором нужны точные прогнозы и расчёты. Если их нет, продавец теряет вложенные деньги и упускает прибыль.

Распространённые ошибки:

Опора только на интуицию. Например, продавец прикидывает, что в прошлом году продал 100 позиций, значит, в этом надо взять побольше — 120. Данные по фактическим продажам и выкупу при этом не учитываются. Такой подход часто приводит к дефициту или затовариванию.

Ориентация на конкурентов. Например, селлер смотрит на количество остатков у других продавцов и отгружает такой же объём. Маржинальность и стратегия у каждого разная, поэтому лучше ориентироваться только на свою витрину.

Не учитываются логистика и сроки на доставку. Например, продавец закупает партию поменьше и думает, что при необходимости сможет докупить товар. Но получить вторую партию в пик сезона уже не успевает.

Логистика и поставки в высокий сезон: как не попасть в пробку на отгрузке

В высокий сезон логистика работает на пределе: склады маркетплейсов и транспортные компании перегружены, а сроки, которые в межсезонье казались комфортными, становятся невыполнимыми. Частая ошибка — планировать отгрузку и приёмку по обычным срокам.

Если продавец не заложил буфер, он рискует не попасть в пик и потерять позиции в выдаче. А если работает по схеме с жёсткими сроками, то ещё и получить штрафы за несвоевременную поставку.

Практические ориентиры:

Обычная приёмка : 1–7 дней.

В высокий сезон: 14–21 день.

Как организовать поставку в высокий сезон на практике:

Определите дедлайн пика. Например, пик новогодних продаж — 1–20 декабря. Отсчитайте 2-3 недели до этого срока. Чтобы товар был в продаже в начале декабря, он должен быть отгружен не позже середины ноября. Добавьте транспортировку. Если доставка до склада занимает 5–7 дней, то заложите это время в расчёт. Добавьте буфер 20–30%. Это пригодится на случай задержек транспорта, очередей, ошибок в маркировке. Бронируйте слоты заранее. На многих маркетплейсах можно забронировать день для отгрузки. В высокий сезон свободные даты слоты разбирают быстро.

Так вы подстрахуетесь от любых форс-мажоров, а карточка товара успеет попасть в нужные подборки.

Специальные условия маркетплейсов: льготное хранение сезонных товаров в 2026 году

В 2026 году на маркетплейсы действует льготное хранение. Это позволяет платформам управлять остатками и стимулировать поставки в нужные периоды. Механика обычно такая:

Нулевая или сниженная ставка хранения на ограниченный срок. Например, 30–90 дней для определённых категорий.

Льготы под конкретные акции . Перед Чёрной пятницей или Новым годом площадки снижают стоимость хранения либо полностью её обнуляют, чтобы продавцы активнее завозили товар.

Поддержка межрегионального распределения . Скидки на хранение при поставке на региональные склады, где наблюдается дефицит остатков.

Утилизационные программы: временное снижение платы за хранение неликвидных или медленно оборачиваемых позиций. Это мотивирует продавцов распродать товар или вывезти его.

Сравнение льготного хранения в 2026 году: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет

Маркетплейс Условия льготного хранения Ozon Для разных категорий товаров действуют свои тарифы и начисляется определённое количество дней бесплатного размещения. Также 100% скидку на размещение могут получить товары, которые участвуют в акциях Wildberries Сезонные товары, отгруженные на любой склад до 31 июля 2026 года, площадка хранит бесплатно 45 дней. Транзит в региональные склады обнулён на 100% Яндекс Маркет С 1 сентября 2026 года у каждого товара есть фиксированный срок льготного хранения с момента поступления поставки на склад — от 30 до 365 дней в зависимости от категории

Условия временные — они зависят от текущей загрузки складов и стратегии площадки. Актуальные тарифы и льготы нужно проверять в личном кабинете продавца.

Важные нюансы льготного хранения

Площадки дают рекомендации и запускают акции, исходя из своих целей — балансировки остатков, разгрузки складов, увеличения оборота. Их интересы не всегда совпадают с интересами продавца. Например, часто встречаются такие ситуации:

Льгота на невыгодном складе . Площадка может предлагать нулевое хранение на удалённом или невостребованном складе, где оборачиваемость ниже, а стоимость доставки покупателю выше. В итоге продавец теряет маржу.

Привязка к жёстким срокам . Льготный период может быть коротким, а после него ставка резко возрастает — если товар не успевает продаться, хранение становится дороже обычного.

Скрытые ограничения. Льгота может действовать только на определённые типы тары, при достаточном уровне оборачиваемости или при участии в акциях с большими скидками.

Поэтому любые рекомендации и льготы нужно пропускать через собственный расчёт юнит-экономики и оценивать, насколько это выгодно будет для предпринимателя.

Как распределять товары по складам в сезон: FBO, FBS, DBS

Чем отличаются FBO, FBS и DBS:

FBO FBS DBS Где хранится товар На складе маркетплейса У продавца У продавца Кто комплектует и упаковывает заказ Маркетплейс Продавец Продавец Кто доставляет заказ покупателю Маркетплейс Маркетплейс — от пункта приёма до клиента Продавец или курьерская служба Кто обрабатывает возвраты Маркетплейс Зависит от правил площадки. Часто — маркетплейс Продавец

В сезон оптимально использовать гибридную стратегию: часть ассортимента держать на FBO для быстрой доставки и высоких позиций в выдаче, часть — на FBS как буфер.

На FBO отправляют товары сезонного спроса с высокой оборачиваемостью и предсказуемыми объёмами продаж: базовые позиции, хиты и акционные товары.

На FBS оставляют тестовые новинки, нишевые позиции, дорогую или хрупкую продукцию, а также страховой остаток для покрытия всплесков спроса, если FBO‑склады перегружены.

DBS используют для торговли крупногабаритными позициями и скоропортящимися товарами. Для таких категорий схема DBS актуальна не только в высокий сезон, но и в остальное время.

FBO и FBS в высокий сезон: плюсы и минусы

Сравним основные критерии самых популярных схем работы.

Критерий FBO FBS Скорость доставки покупателю Высокая: товар уже на складе маркетплейса, быстрая комплектация Зависит от скорости обработки заказа на ПВЗ или в сортировочном центре, а также дальнейшей логистики Позиции в выдаче Высокие, так как алгоритмы учитывают быструю отгрузку и высокий процент выкупа Низкие, если продавец не успевает сдавать товары вовремя. При задержках — штрафы и снижение позиций карточки Приёмка и очереди в сезон Есть риск долгих очередей и закрытия лимитов на складах; нужно бронировать слоты заранее Нет отгрузки на склад маркетплейса; риск в сроках сдачи заказов под каждый заказ Контроль над товаром и возвратами Минимальный: возвраты обрабатывает площадка, возможны потери товарного вида Полный при подключении автовозврата всех отказов. В других случаях отказной товар отправляется на ближайший свободный склад и продаётся уже оттуда. А значит, продавец не может проконтролировать переупаковку и качество возвращённого товара Затраты на хранение Платное хранение, но в ряде случаев площадка предоставляет скидку Нет платы за хранение на складе маркетплейса; есть расходы на свой склад и сборку Гибкость объёмов Нужно заранее завозить партии; сложно быстро скорректировать остатки Можно держать небольшие остатки и докупать по факту спроса Риски out‑of‑stock Высокие, если не успеть завезти товар до пика и очередей на приёмке Можно держать небольшие остатки и докупать по факту спроса Подходит для сезона Для хитов и массового спроса, где критичны скорость и видимость Для новинок, нишевых позиций, резерва и товаров с особыми условиями

Продвижение сезонных товаров: как не переплатить за рекламу

Маркетплейсы активно подсказывают продавцам, куда и сколько вкладывать: «повысьте ставку в аукционе», «участвуйте в акции со скидкой 30%», «заложите бюджет на продвижение карточки». Эти рекомендации выглядят как готовые решения, но они не ориентированы на экономику конкретного предпринимателя.

Для продавца это не всегда полезно. И вот почему:

Цель площадки — нарастить оборот и трафик , а не маржинальность продавца. Маркетплейс в первую очередь заинтересован в своей прибыли.

Большие скидки лишают дохода . Если для участия в акции нужно снизить цену на 30%, а ваша наценка и так 25–35%, то такое продвижение становится убыточным.

Аукционные ставки растут из‑за конкуренции. В сезон в категорию заходят десятки новых продавцов, и рекомендованные ставки могут быть завышены.

Самые частые ошибки, которые приводят к перерасходу бюджета:

Прогноз по кликам, а не по выкупам . Продавец считает, сколько кликов нужно для 100 заказов, забывая про невыкупы и возможные отмены. В итоге он платит за клики и получает гораздо меньше продаж, чем планировал.

Игнорирование динамики конверсии . В начале сезона она ниже, так как покупатели ещё присматриваются, а на пике — выше. Если закладывать одну и ту же ставку на весь период, сначала вы переплачиваете, а потом — недополучаете трафик.

Неучёт остатков . Реклама продолжает работать и сжигать бюджет, когда всю партию уже раскупили.

Переоценка эффекта скидки. Скидка 20% не всегда даёт рост продаж в два раза. Часто прирост меньше, а маржа падает существенно.

Конкуренция и демпинг в конце сезона

Если продавец заходит в нишу слишком поздно, он сталкивается с уже сформированной конкурентной средой: лидеры категории закрепились в выдаче, набрали отзывы и процент выкупа, а маркетплейс активнее продвигает именно их. В такой ситуации единственный быстрый рычаг для новичка — снижение цены, то есть демпинг.

Чаще всего демпинг в конце сезона — это не стратегия, а реакция на ошибки планирования. Продавец остаётся с неликвидными остатками и вынужден резко снижать цену, чтобы освободить деньги и место на складе. Ключевые ошибки:

Прогноз по результатам прошлого года без учёта роста, падения категории . Если в прошлом сезоне спрос был стабильным, а в этом году категория выросла на 60% или, наоборот, просела из‑за тренда, копирование объёмов приводит либо к дефициту, либо к затовариванию.

Отсутствие пошагового плана . Нужно всегда иметь в запасе пути отступления: участие в финальной распродаже, вывоз излишков, передача на другие каналы. Без этого остатки зависают и вынуждают демпинговать.

Игнорирование динамики цен конкурентов. В сезон цены в категории могут меняться ежедневно. Если не отслеживать это, продавец либо завышает цену и не продаёт, либо занижает и теряет маржу.

Что делать с остатками после сезона

Главное правило: судьбу остатков нужно решать не на глаз, а заранее через расчёт экономики. Ниже — рабочие варианты.

Распродажа с лестницей скидок. Поэтапное снижение стоимости. Подходит, когда товар ещё может продаться до полного обнуления спроса, а хранение съедает прибыль.

Вывоз остатков со склада маркетплейса. Оптимально, если хранение дорогое, а вероятность продажи низкая. Это не списание, а перенос товара в другой канал сбыта или на собственное хранение.

Хранение до следующего сезона. Имеет смысл только для товаров с устойчивым сезонным спросом и без риска морального устаревания. Например, базовые зимние аксессуары, школьные принадлежности, типовой декор.