Как селлеру подготовиться к сезонному спросу

Сезонный спрос на маркетплейсах: что это и как он работает
Сезонные колебания спроса на товары зависят от времени года, праздников, погодных условий и других факторов. Накануне лета — подъём спроса на купальники, за месяц до Нового года — на ёлочные игрушки и подарки. Но для селлера подготовка к сезонным продажам начинается намного раньше.
Понимание сезонности помогает:
- закупать товар заранее, не дожидаясь ажиотажа и повышения цен;
- планировать отгрузки на склады и логистику;
- вовремя запускать акции и корректировать цены;
- избегать большого количества остатков после сезона, когда спрос резко падает.
Почему сезон на маркетплейсах начинается раньше календарного
Сезон продаж на маркетплейсах начинается раньше, чем календарный, — покупатели начинают готовиться к нему заранее, а продавцы стремятся захватить внимание аудитории до всплеска конкуренции. Вот основные причины такого расхождения:
- Психология планирования и запас на будущее. По графикам продаж прошлых периодов видно, что спрос начинает расти за несколько недель до пика сезона. Новогодние украшения берут в ноябре, купальники — в апреле, школьные принадлежности — в июле. Это связано с желанием избежать ажиотажа, роста цен и дефицита, а также с привычкой планировать крупные покупки.
- Ранний старт рекламных кампаний. Маркетплейсы заранее запускают тематические подборки, баннеры и промоакции, например «Готовься к лету» или «Школьный сезон». Это стимулирует спрос задолго до календарного начала сезона. Продавцы подключаются к этим активностям, усиливая эффект.
- Логистика и сроки поставки. Чтобы товар оказался на складе маркетплейса к пику спроса, его нужно заказать у производителя, произвести, доставить, оформить на таможне, упаковать и отгрузить. На эти процессы уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому планировать поставки надо значительно раньше.
- Конкуренция и борьба за видимость. Чем раньше продавец выведет товар на площадку, тем выше шансы получить первые отзывы, попасть в топ выдачи и закрепиться в категориях до прихода основной массы конкурентов.
Как оценить динамику до начала сезона
Чтобы спрогнозировать сезонный спрос и не ошибиться с объёмами поставок, нужен комплексный подход.
- Анализ истории продаж на маркетплейсе. Изучите собственные данные за прошлые годы: динамику заказов, конверсию, остатки, периоды всплесков и провалов. Обратите внимание на выручку, скорость распродажи остатков и долю выкупа.
- Изучение статистики категорий и подкатегорий. На маркетплейсах доступна аналитика по категориям: рост оборота, динамика количества заказов, изменение среднего чека. Это помогает понять, насколько «горячей» становится категория перед сезоном. А ещё ориентирует, когда и в каком объёме отправлять товар на склад, а также как выстраивать ценообразование.
- Использование внешних сервисов аналитики. Они позволяют отслеживать динамику спроса по ключевым словам, сравнивать позиции конкурентов, оценивать ёмкость ниши и скорость роста запросов.
- Мониторинг поисковых запросов и трендов. Используйте Яндекс Wordstat, Google Trends, внутреннюю поисковую аналитику маркетплейсов. Увеличение частоты запросов по релевантным фразам — прямой индикатор роста спроса.
- Отслеживание активности конкурентов. Следите за тем, как конкуренты меняют цены, запускают акции, увеличивают остатки и усиливают рекламу. Их активность часто сигнализирует о приближении сезона.
- Учёт сезонных факторов спроса. Календарные события — праздники, начало учебного года, погодные прогнозы и локальные тренды могут существенно влиять на спрос. Например, аномально тёплая осень может сдвинуть сезон продажи тёплой одежды.
Зависимость колебаний спроса на сезонные товары зимой и летом
Планирование завоза: когда начинать подготовку к сезону
Как не пропустить старт сезона и насколько заранее нужно завозить товар на склад? Срок зависит от цепочки поставок и площадки. В среднем продавцы ориентируются на такие диапазоны:
- Товар собственного производства или от местного поставщика: достаточно 2–4 недель до пика. За это время карточка наберёт первые продажи и отзывы, а продавец успеет распределить остатки по складам.
- Импортная продукция или производство под заказ: закладывайте 8–12 недель только на доставку и таможню, плюс 1–2 недели на упаковку и отгрузку на маркетплейс. Итого — минимум 10–14 недель.
Продажи нужно начинать до пика, чтобы алгоритмы успели «разогнать» карточку. Оптимальные сценарии:
- Старт за 4–6 недель. Это даёт время на первые заказы, отзывы и рост конверсии. К началу сезона карточка уже будет в выдаче выше, чем у тех, кто сделал поставку за 1–2 недели.
- Старт за 2–3 недели при сильной рекламе. Если сразу запускается внешняя реклама и внутренний буст, можно стартовать позже, но цена привлечения будет выше.
- Ранний старт с низкой ценой, тестовой партией. Для набора первых отзывов можно завезти небольшую партию и продавать по промоцене за 6–8 недель до пика, а основную партию подвезти позже.
Некоторые предпринимателя завозят товар на склады за 2–3 месяца до сезона. Например:
- если товар импортный или производится под заказ;
- категория высококонкурентная, поэтому важно занять позиции до массового заезда конкурентов;
- работают по FBO и хотят распределить товар по региональным складам заранее;
- планируют участвовать в ранних промо и подборках маркетплейса, которые стартуют задолго до календарного сезона.
Единственный риск — если спрос окажется ниже прогнозируемого, то часть товара останется на складе после сезона. Поэтому лучше использовать гибридную стратегию: старт завоза за 2–3 месяца для раскрутки карточки, а отгрузка дополнительной партии за 4–6 недель.
Самая частая ошибка — отгружать партию в середине сезона, ориентируясь на календарные даты. К этому моменту алгоритмы уже «разогнали» карточки лидеров, промо‑подборки сформированы, а покупатели активно выбирают из топовых предложений.
Ниже — ориентиры для разных сезонов.
|Сезон, повод
|Категория
|Месяц завоза на склад
|Месяц пика спроса
|Последний срок отгрузки
|Зима, холода
|Тёплая одежда, обувь, обогреватели
|Октябрь, ноябрь
|Декабрь, январь
|Конец ноября
|Весна, дачный сезон
|Садовый инвентарь, удобрения, рассада
|Март, апрель
|Май
|Конец апреля
|Лето
|Купальники, солнцезащитные очки, вентиляторы, мангалы
|Апрель, май
|Июнь, июль
|Конец мая
|Осень, школьный сезон
|Канцтовары, рюкзаки, форма
|Июль
|Август
|Середина августа
|Чёрная пятница
|Почти все категории
|Октябрь
|Ноябрь
|Середина октября
|Новый год
|Ёлочные игрушки, декор, подарки
|Октябрь
|Декабрь
|Середина ноября
Пример сроков поставки для новогодних товаров
Допустим, вы продаёте ёлочные гирлянды с поставкой из Китая. Цель — быть в топе выдачи в декабре.
Крайний срок отгрузки на склад маркетплейса: середина ноября, чтобы пройти приёмку и успеть поучаствовать в ранних акциях.
Срок доставки: 8–12 недель. Значит, товар должен быть отправлен из Китая не позднее августа.
Производство: 3–4 недели. Заказ на производство нужно разместить не позднее июля.
Упаковка и отгрузка: плюс 1–2 недели. Итого старт подготовки — середина июня.
Такой подход позволяет не только попасть в пик продаж, но и снизить зависимость от форс‑мажоров в логистике.
Как рассчитать объём закупки на сезон и не прогореть
Для расчёта объёма закупки нужно одновременно держать в фокусе факторы, влияющие на спрос, конверсию и выкуп, логистические и складские ограничения.
Алгоритм:
- Определите период сезона и пик. В этом поможет таблица в разделе «Планирование завоза: когда начинать подготовку к сезону».
- Возьмите данные прошлых сезонов. Учитывайте свои продажи, динамику категории, конверсию, процент выкупа. Если своих данных нет — используйте внешнюю аналитику по категории.
- Спрогнозируйте спрос. Обращайте внимание на рост популярности категории и внешние факторы: акции, новые конкуренты, изменения алгоритмов.
- Скорректируйте прогноз на конверсию и процент выкупа. Это позволит получить реалистичные ожидания по количеству заказов.
- Вычтите текущие остатки на всех складах.
- Добавьте страховой запас. Обычно запас — 10–20% от прогноза на случай всплесков спроса и сбоев поставок.
- Проверьте лимиты складов и стоимость хранения. Важно не превысить допустимые объёмы.
Пошаговый пример расчёта
Представим, что селлер продаёт мангалы. Сезон — с апреля по июль, пик — июнь. Нужно рассчитать объём партии.
- Исходные данные: прошлые продажи — 400 шт., рост категории — +62%, выкуп — 85%, остатки — 120 шт., страховой запас — 15%, лимит склада — 600 коробов.
- Прогноз спроса: 400 × 1,62 = 648 шт.
- Реализуемый объём: 648 × 0,85 ≈ 551 шт.
- Нужно докупить: 551 − 120 = 431 шт.
- С учётом страхового запаса: 431 + (551 × 0,15) ≈ 514 шт.
- Проверка лимитов: 514 коробов < 600.
В апреле надо закупить 200–250 шт., в мае — остаток. Это позволит снизить затраты на хранение и попасть в пик сезона.
Цена ошибки: дефицит или затоваривание
Если ошибиться при расчётах закупки на сезон, можно закупить меньше или больше, чем нужно. Обе ситуации невыгодны для предпринимателя.
При дефиците:
- Алгоритмы маркетплейсов понижают карточку в выдаче, если товар долго отсутствует.
- Падают конверсия и процент выкупа: покупатели уходят к конкурентам, а карточка теряет рейтинг.
- Даже после завоза новой партии товар может долго не возвращаться в топ, и сезон будет упущен.
Затоваривание создаёт скрытые и очень ощутимые потери:
- Деньги замораживаются в товаре, который не продаётся.
- Растут затраты на хранение.
- После сезона приходится делать большие скидки, чтобы распродать остатки, и маржинальность резко падает.
Баланс между этими рисками — главная цель расчёта: лучше иметь небольшой запас и возможность довезти сезонные товары для продажи, чем перестраховаться и остаться с неликвидом.
Частые ошибки, из‑за которых продавцы на маркетплейсах теряют деньги
Продажи на маркетплейсах — бизнес, в котором нужны точные прогнозы и расчёты. Если их нет, продавец теряет вложенные деньги и упускает прибыль.
Распространённые ошибки:
- Опора только на интуицию. Например, продавец прикидывает, что в прошлом году продал 100 позиций, значит, в этом надо взять побольше — 120. Данные по фактическим продажам и выкупу при этом не учитываются. Такой подход часто приводит к дефициту или затовариванию.
- Ориентация на конкурентов. Например, селлер смотрит на количество остатков у других продавцов и отгружает такой же объём. Маржинальность и стратегия у каждого разная, поэтому лучше ориентироваться только на свою витрину.
- Не учитываются логистика и сроки на доставку. Например, продавец закупает партию поменьше и думает, что при необходимости сможет докупить товар. Но получить вторую партию в пик сезона уже не успевает.
Логистика и поставки в высокий сезон: как не попасть в пробку на отгрузке
В высокий сезон логистика работает на пределе: склады маркетплейсов и транспортные компании перегружены, а сроки, которые в межсезонье казались комфортными, становятся невыполнимыми. Частая ошибка — планировать отгрузку и приёмку по обычным срокам.
Если продавец не заложил буфер, он рискует не попасть в пик и потерять позиции в выдаче. А если работает по схеме с жёсткими сроками, то ещё и получить штрафы за несвоевременную поставку.
Практические ориентиры:
- Обычная приёмка: 1–7 дней.
- В высокий сезон: 14–21 день.
Как организовать поставку в высокий сезон на практике:
- Определите дедлайн пика. Например, пик новогодних продаж — 1–20 декабря.
- Отсчитайте 2-3 недели до этого срока. Чтобы товар был в продаже в начале декабря, он должен быть отгружен не позже середины ноября.
- Добавьте транспортировку. Если доставка до склада занимает 5–7 дней, то заложите это время в расчёт.
- Добавьте буфер 20–30%. Это пригодится на случай задержек транспорта, очередей, ошибок в маркировке.
- Бронируйте слоты заранее. На многих маркетплейсах можно забронировать день для отгрузки. В высокий сезон свободные даты слоты разбирают быстро.
Так вы подстрахуетесь от любых форс-мажоров, а карточка товара успеет попасть в нужные подборки.
Специальные условия маркетплейсов: льготное хранение сезонных товаров в 2026 году
В 2026 году на маркетплейсы действует льготное хранение. Это позволяет платформам управлять остатками и стимулировать поставки в нужные периоды. Механика обычно такая:
- Нулевая или сниженная ставка хранения на ограниченный срок. Например, 30–90 дней для определённых категорий.
- Льготы под конкретные акции. Перед Чёрной пятницей или Новым годом площадки снижают стоимость хранения либо полностью её обнуляют, чтобы продавцы активнее завозили товар.
- Поддержка межрегионального распределения. Скидки на хранение при поставке на региональные склады, где наблюдается дефицит остатков.
- Утилизационные программы: временное снижение платы за хранение неликвидных или медленно оборачиваемых позиций. Это мотивирует продавцов распродать товар или вывезти его.
Сравнение льготного хранения в 2026 году: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет
|Маркетплейс
|Условия льготного хранения
|Ozon
|Для разных категорий товаров действуют свои тарифы и начисляется определённое количество дней бесплатного размещения. Также 100% скидку на размещение могут получить товары, которые участвуют в акциях
|Wildberries
|Сезонные товары, отгруженные на любой склад до 31 июля 2026 года, площадка хранит бесплатно 45 дней. Транзит в региональные склады обнулён на 100%
|Яндекс Маркет
|С 1 сентября 2026 года у каждого товара есть фиксированный срок льготного хранения с момента поступления поставки на склад — от 30 до 365 дней в зависимости от категории
Условия временные — они зависят от текущей загрузки складов и стратегии площадки. Актуальные тарифы и льготы нужно проверять в личном кабинете продавца.
Важные нюансы льготного хранения
Площадки дают рекомендации и запускают акции, исходя из своих целей — балансировки остатков, разгрузки складов, увеличения оборота. Их интересы не всегда совпадают с интересами продавца. Например, часто встречаются такие ситуации:
- Льгота на невыгодном складе. Площадка может предлагать нулевое хранение на удалённом или невостребованном складе, где оборачиваемость ниже, а стоимость доставки покупателю выше. В итоге продавец теряет маржу.
- Привязка к жёстким срокам. Льготный период может быть коротким, а после него ставка резко возрастает — если товар не успевает продаться, хранение становится дороже обычного.
- Скрытые ограничения. Льгота может действовать только на определённые типы тары, при достаточном уровне оборачиваемости или при участии в акциях с большими скидками.
Поэтому любые рекомендации и льготы нужно пропускать через собственный расчёт юнит-экономики и оценивать, насколько это выгодно будет для предпринимателя.
Как распределять товары по складам в сезон: FBO, FBS, DBS
Чем отличаются FBO, FBS и DBS:
|FBO
|FBS
|DBS
|Где хранится товар
|На складе маркетплейса
|У продавца
|У продавца
|Кто комплектует и упаковывает заказ
|Маркетплейс
|Продавец
|Продавец
|Кто доставляет заказ покупателю
|Маркетплейс
|Маркетплейс — от пункта приёма до клиента
|Продавец или курьерская служба
|Кто обрабатывает возвраты
|Маркетплейс
|Зависит от правил площадки. Часто — маркетплейс
|Продавец
В сезон оптимально использовать гибридную стратегию: часть ассортимента держать на FBO для быстрой доставки и высоких позиций в выдаче, часть — на FBS как буфер.
- На FBO отправляют товары сезонного спроса с высокой оборачиваемостью и предсказуемыми объёмами продаж: базовые позиции, хиты и акционные товары.
- На FBS оставляют тестовые новинки, нишевые позиции, дорогую или хрупкую продукцию, а также страховой остаток для покрытия всплесков спроса, если FBO‑склады перегружены.
- DBS используют для торговли крупногабаритными позициями и скоропортящимися товарами. Для таких категорий схема DBS актуальна не только в высокий сезон, но и в остальное время.
FBO и FBS в высокий сезон: плюсы и минусы
Сравним основные критерии самых популярных схем работы.
|Критерий
|FBO
|FBS
|Скорость доставки покупателю
|Высокая: товар уже на складе маркетплейса, быстрая комплектация
|Зависит от скорости обработки заказа на ПВЗ или в сортировочном центре, а также дальнейшей логистики
|Позиции в выдаче
|Высокие, так как алгоритмы учитывают быструю отгрузку и высокий процент выкупа
|Низкие, если продавец не успевает сдавать товары вовремя. При задержках — штрафы и снижение позиций карточки
|Приёмка и очереди в сезон
|Есть риск долгих очередей и закрытия лимитов на складах; нужно бронировать слоты заранее
|Нет отгрузки на склад маркетплейса; риск в сроках сдачи заказов под каждый заказ
|Контроль над товаром и возвратами
|Минимальный: возвраты обрабатывает площадка, возможны потери товарного вида
|Полный при подключении автовозврата всех отказов. В других случаях отказной товар отправляется на ближайший свободный склад и продаётся уже оттуда. А значит, продавец не может проконтролировать переупаковку и качество возвращённого товара
|Затраты на хранение
|Платное хранение, но в ряде случаев площадка предоставляет скидку
|Нет платы за хранение на складе маркетплейса; есть расходы на свой склад и сборку
|Гибкость объёмов
|Нужно заранее завозить партии; сложно быстро скорректировать остатки
|Можно держать небольшие остатки и докупать по факту спроса
|Риски out‑of‑stock
|Высокие, если не успеть завезти товар до пика и очередей на приёмке
|Можно держать небольшие остатки и докупать по факту спроса
|Подходит для сезона
|Для хитов и массового спроса, где критичны скорость и видимость
|Для новинок, нишевых позиций, резерва и товаров с особыми условиями
Продвижение сезонных товаров: как не переплатить за рекламу
Маркетплейсы активно подсказывают продавцам, куда и сколько вкладывать: «повысьте ставку в аукционе», «участвуйте в акции со скидкой 30%», «заложите бюджет на продвижение карточки». Эти рекомендации выглядят как готовые решения, но они не ориентированы на экономику конкретного предпринимателя.
Для продавца это не всегда полезно. И вот почему:
- Цель площадки — нарастить оборот и трафик, а не маржинальность продавца. Маркетплейс в первую очередь заинтересован в своей прибыли.
- Большие скидки лишают дохода. Если для участия в акции нужно снизить цену на 30%, а ваша наценка и так 25–35%, то такое продвижение становится убыточным.
- Аукционные ставки растут из‑за конкуренции. В сезон в категорию заходят десятки новых продавцов, и рекомендованные ставки могут быть завышены.
Самые частые ошибки, которые приводят к перерасходу бюджета:
- Прогноз по кликам, а не по выкупам. Продавец считает, сколько кликов нужно для 100 заказов, забывая про невыкупы и возможные отмены. В итоге он платит за клики и получает гораздо меньше продаж, чем планировал.
- Игнорирование динамики конверсии. В начале сезона она ниже, так как покупатели ещё присматриваются, а на пике — выше. Если закладывать одну и ту же ставку на весь период, сначала вы переплачиваете, а потом — недополучаете трафик.
- Неучёт остатков. Реклама продолжает работать и сжигать бюджет, когда всю партию уже раскупили.
- Переоценка эффекта скидки. Скидка 20% не всегда даёт рост продаж в два раза. Часто прирост меньше, а маржа падает существенно.
Конкуренция и демпинг в конце сезона
Если продавец заходит в нишу слишком поздно, он сталкивается с уже сформированной конкурентной средой: лидеры категории закрепились в выдаче, набрали отзывы и процент выкупа, а маркетплейс активнее продвигает именно их. В такой ситуации единственный быстрый рычаг для новичка — снижение цены, то есть демпинг.
Чаще всего демпинг в конце сезона — это не стратегия, а реакция на ошибки планирования. Продавец остаётся с неликвидными остатками и вынужден резко снижать цену, чтобы освободить деньги и место на складе. Ключевые ошибки:
- Прогноз по результатам прошлого года без учёта роста, падения категории. Если в прошлом сезоне спрос был стабильным, а в этом году категория выросла на 60% или, наоборот, просела из‑за тренда, копирование объёмов приводит либо к дефициту, либо к затовариванию.
- Отсутствие пошагового плана. Нужно всегда иметь в запасе пути отступления: участие в финальной распродаже, вывоз излишков, передача на другие каналы. Без этого остатки зависают и вынуждают демпинговать.
- Игнорирование динамики цен конкурентов. В сезон цены в категории могут меняться ежедневно. Если не отслеживать это, продавец либо завышает цену и не продаёт, либо занижает и теряет маржу.
Что делать с остатками после сезона
Главное правило: судьбу остатков нужно решать не на глаз, а заранее через расчёт экономики. Ниже — рабочие варианты.
Распродажа с лестницей скидок. Поэтапное снижение стоимости. Подходит, когда товар ещё может продаться до полного обнуления спроса, а хранение съедает прибыль.
Вывоз остатков со склада маркетплейса. Оптимально, если хранение дорогое, а вероятность продажи низкая. Это не списание, а перенос товара в другой канал сбыта или на собственное хранение.
Хранение до следующего сезона. Имеет смысл только для товаров с устойчивым сезонным спросом и без риска морального устаревания. Например, базовые зимние аксессуары, школьные принадлежности, типовой декор.
Утилизация. Она имеет смысл, только если стоимость хранения и логистики до следующего сезона или вывоза превышает цену самого товара, а продать его уже невозможно.