Корректировка таможенной стоимости (КТС): что это такое и как избежать

Таможня может не выпустить товар, если её не устроит заявленная в декларации таможенная стоимость. Тогда сотрудники проведут процедуру корректировки таможенной стоимости — КТС.





Точка Банк вместе с экспертом по ВЭД Екатериной Кругловой рассказывает, как проходит КТС и как избежать корректировки и дополнительных расходов.