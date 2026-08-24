Корректировка таможенной стоимости (КТС): что это такое и как избежать

Что такое КТС
Корректировка таможенной стоимости (КТС) — процедура, при которой таможенный инспектор меняет оценку таможенной стоимости товара, которую заявил декларант.
Давайте разберём подробнее.
Таможенная стоимость товара (ТСТ) — сумма прямых и дополнительных затрат на товар до его прибытия на границу. К этим расходам относится цена на него по внешнеторговому договору, затраты на доставку, упаковку, маркировку, страховку, хранение и другое.
Таможенная стоимость товара — база для расчёта налогов и таможенных платежей. Чтобы декларанты не занижали стоимость товара ради экономии, таможенные инспекторы бдительно за этим следят. Если таможенный инспектор не согласен со стоимостью, заявленной декларантом, он её корректирует. Это и есть корректировка таможенной стоимости.
КТС бывает двух видов.
- Условная — предварительная оценка, на основе которой можно рассчитать примерный размер обязательных платежей и налогов.
- Окончательная — финальная оценка всех документов, сумм, уплаченных пошлин и налогов. КТС может проводиться только после неё.
Методы определения таможенной стоимости
Таможенная стоимость (ТС) рассчитывается по одному из шести методов. Сначала используется первый — если по нему нельзя рассчитать ТСТ, то переходят ко второму и так далее. Методы определения:
- По стоимости сделки с ввозимыми товарами. Основной метод, таможенная стоимость товара по нему равна сумме сделки по контракту и сопутствующих расходов — страховка, услуги перевозчика и подобное. Таможенники обычно запрашивают внешнеторговый договор, инвойс, товаросопроводительные, страховые, банковские и другие документы, где указываются расходы на товар до его прибытия на границу.
- По стоимости сделки с идентичными товарами. Таможенники смотрят стоимость идентичной продукции, которая ввозилась в страну за последние 90 дней. Идентичные товары имеют одинаковые физические и химические свойства, производителя, качество. Например, две резинки для волос одинакового размера и разных цветов.
- По стоимости сделки с однородными товарами. ТСТ определяют по стоимости ввезённых за последние 90 дней однородных товаров. Они схожи между собой по свойствам, составу и назначению. Например, кеды 45 размера от разных производителей.
- Вычитание. Стоимость по этому методу равна разнице цены продажи и всех расходов на товар после его ввоза в страну. Из цены, за которую продали товар, вычитают налоги и пошлины, надбавку на прибыль, затраты на услуги посредников, перевозчиков внутри России и тому подобное. Остаётся сумма, которую импортёр потратил до прибытия продукции на границу.
- Сложение. Нужно сложить все затраты импортёра на доставку, страховку, и расходы экспортёра на производство товара, зарплаты рабочим, получение лицензий и тому подобное.
- Резервный. Разрешает использовать один из пяти методов с небольшими исключениями. Например, не ограничиваться 90 днями при определении таможенной стоимости по сделке с идентичными товарами.
Основания для корректировки таможенной стоимости
Основания для КТС указаны в решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 №42.
Таможенники начнут процедуру корректировки, если увидят:
- Низкую цену ввозимой продукции. На это могут обратить внимание сотрудник таможни и система управления рисками (СУР) — специальная программа, которая анализирует и сравнивает ТС тысяч ввозимых товаров в своей базе. Например, цена ввозимого товара ниже, чем цена продажи похожего или ранее ввезённого груза.
- Неверно распределённые или не указанные расходы. Декларант не указал затраты на услуги транспортной или страховой компании, которые напрямую влияют на ТСТ.
- Ошибки в декларации. Декларант может неверно указать код ТН ВЭД, таможенную стоимость, хотя по факту посчитать её правильно и в нужном размере заплатить налоги и пошлины.
Контроль таможенной стоимости
Таможенные органы могут провести контроль таможенной стоимости до выпуска товаров через границу. Они анализируют поданную декларацию, ТСТ. При сомнениях назначают КТС, досмотр, запрашивают дополнительные документы.
После выпуска товара у таможенников есть три года, в течение которых они могут провести камеральную проверку. Таможенники приезжают к импортёру и проверяют таможенную стоимость. Если она их не устраивает, то выносят решение о КТС в десятидневный период.
Этапы КТС
Если инспектора по какой-либо причине не устраивает заявленная ТСТ при ввозе, то он может сразу назначить КТС или запросить у декларанта документы, которые могут подтвердить заявленную стоимость. На их подачу есть 60 дней.
Таможня в течение 30 дней после получения должна их проанализировать и решить, проводить КТС или принять заявленную стоимость. Если корректировка проводится, то импортёр должен заплатить недостающие налоги и пошлины.
С решением таможни можно не согласиться. При несогласии импортёр уплачивает установленную сумму в качестве обеспечения, забирает с границы товар, собирает документы и готовит доказательства для оспаривания своей таможенной стоимости.
Документы, необходимые для подтверждения стоимости
Таможня может запросить:
- Внешнеторговый контракт.
- Инвойс.
- Упаковочный лист.
- Транспортные и товаросопроводительные документы.
- Ведомость банковского контроля (ВБК).
- Прайс-лист от поставщика.
- Распечатки с ценами от других поставщиков по аналогичным товарам.
- Договоры с посредниками — транспортными, страховыми компаниями и так далее.
Как снизить риски и избежать процедуры КТС
Чтобы избежать корректировки, простоя товара, доначислений по платежам и налогам, бизнесу нужно:
- Корректно формировать ТС, учитывая все расходы, которые входят в неё.
- Готовить документы, которые подтверждают расходы, входящие и не входящие в таможенную стоимость.
- Анализировать цены на аналогичную продукцию, подготовить обоснование, если заявленная ТС будет выше.
- Правильно выбирать метод определения ТСТ.
- Обращаться к таможенному брокеру или юристу, чтобы они сами определили таможенную стоимость и рассчитали обязательные платежи.
Как оспорить корректировку таможенной стоимости
Есть два способа: обратиться напрямую в вышестоящий орган, чтобы он отменил решение нижестоящего, или подать иск в суд. Если обращение в вышестоящую таможню не принесло результатов, можете подать жалобу в суд в течение трёх месяцев. В ней указывают:
— реквизиты документа о КТС;
— данные таможни, вынесшей решение о корректировке.
— нарушенные права заявителя и ссылки на нормативно-правовые акты, которые подтверждают правоту заявителя.
Также в течение трёх лет можно подать иск на возврат излишне уплаченных денег в рамках КТС.