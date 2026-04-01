С 1 апреля вступили в силу новые правила оформления таможенных деклараций

1 апреля 2026 года в силу вступают новые правила оформления таможенных деклараций. Теперь импортёрам станет проще рассчитывать дополнительные расходы в партиях с разными товарами.
Больше не обязательно дробить страховые и другие начисления по каждой позиции. Их можно рассчитывать на одном товаре, у которого самая высокая процентная (адвалорная) налоговая ставка.
Также в документе устранили разночтения при определении «наибольшей адвалорной ставки»: для поиска максимальной ставки берётся только процентная составляющая комбинированной ставки.