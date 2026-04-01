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  4. С 1 апреля вступили в силу новые правила оформления таможенных деклараций
ВЭД
ВЭД

С 1 апреля вступили в силу новые правила оформления таможенных деклараций

01.04.2026
55
55

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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1 апреля 2026 года в силу вступают новые правила оформления таможенных деклараций. Теперь импортёрам станет проще рассчитывать дополнительные расходы в партиях с разными товарами.

Больше не обязательно дробить страховые и другие начисления по каждой позиции. Их можно рассчитывать на одном товаре, у которого самая высокая процентная (адвалорная) налоговая ставка.  

Также в документе устранили разночтения при определении «наибольшей адвалорной ставки»: для поиска максимальной ставки берётся только процентная составляющая комбинированной ставки.

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