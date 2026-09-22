Коротко

Безопасность косметики подтверждают лабораторными испытаниями. Этикетка должна содержать наименование и назначение, данные изготовителя и уполномоченного лица, объём или массу, срок годности, условия хранения, номер партии, способ применения, список ингредиентов, знак ЕАС и код «Честный ЗНАК». За нарушения предусмотрены штрафы по КоАП: для ИП — от 500 до 40 000 ₽, для юрлиц — от 5 000 до 300 000 ₽.



По ТР ТС 009/2011 на любую парфюмерно‑косметическую продукцию в России нужно получить декларацию соответствия или свидетельство о государственной регистрации. На большинство товаров оформляют декларацию соответствия, для отдельных категорий нужно свидетельство о государственной регистрации. Без них продавать косметику не получится.