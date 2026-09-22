Сертификация косметики: общие правила для производителей и импортёров
Косметика и парфюмерия относятся к категории товаров, которые в обязательном порядке должны соответствовать нормам безопасности и качества.
Основной документ, который регламентирует сертификацию парфюмерно-косметической продукции, — технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Согласно ему на любую косметику нужно получить декларацию соответствия или свидетельство о государственной регистрации. Без них торговать товарами нельзя.
Сертификат соответствия на косметическую продукцию не нужен.
Декларация соответствия
Декларировать нужно большую часть косметики. Инициировать процедуру могут производители и импортёры в статусе ИП и юрлиц. Срок действия декларации от одного года до пяти лет. Есть три схемы декларирования:
- 3д — для серийного выпуска. Срок действия — до пяти лет.
- 4д — для конкретной партии, надо указать точное количество единиц.
- 6д — для серийного выпуска при наличии у производителя сертифицированной системы менеджмента качества. Например, GMP.
Свидетельство о государственной регистрации
СГР нужно для отдельных категорий повышенного риска. Они перечислены в приложении 12 к ТР ТС 009/2011. Среди категорий, например, детская косметика, средства для химического окрашивания и завивки волос.
Импортную косметику нужно зарегистрировать до ввоза на территорию ЕАЭС, а отечественную — перед началом производства. СГР действует бессрочно.
Какие исследования косметики проводит лаборатория
Основные виды исследований для косметики прописаны в ТР ТС 009/2011.
- Органолептические испытания. На них оценивают внешний вид, цвет, запах, консистенцию, наличие осадка. Это базовая проверка, которая сразу выявляет явные отклонения.
- Физико‑химические исследования. На них определяют pH — водородный показатель, массовую долю влаги, золы, сухого остатка, кислотного и перекисного чисел и другое.
- Микробиологические испытания. В косметике проверяют общее количество аэробных микроорганизмов, наличие дрожжей и плесневых грибов, а также патогенных микроорганизмов, например стафилококка.
- Определение содержания токсичных элементов. Проверяют содержание свинца, ртути, мышьяка, кадмия и других токсичных веществ.
- Токсикологические исследования. Оценивают индекс токсичности, раздражающее действие на кожу и слизистые, аллергенное воздействие. Для отдельных категорий продукции перечень тестов может быть расширен.
- Радиологические исследования. Проверяют показатели радиационной безопасности, если есть риск превышения нормативов. Например, для продукции с минеральными компонентами.
Дополнительные исследования зависят от состава и особенностей товара.
- Подтверждение заявленных потребительских свойств. Если на упаковке указано «увлажняет», «SPF 30» или «антивозрастной эффект», нужны исследования, подтверждающие эти свойства. Для подтверждения свойств проводят инструментальные тесты и испытания на добровольцах, анализируют данные по активным ингредиентам. Результаты оформляют в виде отчётов или протоколов.
- Тестирование упаковки. В некоторых случаях на исследованиях проверяют герметичность материала тары с продуктом. Это важно, чтобы не было миграции вредных веществ из упаковки в продукт.
- Клинико‑лабораторные исследования. Для отдельных видов косметики, например детской, могут потребоваться дополнительные клинические тесты под контролем специалистов.
Пошаговая инструкция: как получить декларацию на косметику
Для декларирования косметики нужно выполнить несколько действий.
Шаг 1. Идентифицируйте продукцию. Точно определите, подпадает ли ваш товар под действие ТР ТС 009/2011. Изучите состав, назначение и код ТН ВЭД.
Проверьте, не входит ли ваша косметика в перечень из приложения 12 к регламенту. Если входит, вместо декларации нужно получать свидетельство о государственной регистрации. Если товар не в перечне, переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Выберите схему декларирования — 3д, 4д или 6д.
Шаг 3. Подайте заявление в Роспотребнадзор для СГР или в аккредитованную лабораторию для декларации вместе с документами и образцами.
В основной пакет документов входят сведения о заявителе, паспорт качества, протоколы испытаний, макеты этикетки или упаковки, рецептура.
Если заявлены конкретные потребительские свойства на этикетке, например SPF или антимикробное действие, приложите документы, подтверждающие эти свойства.
Если вы ввозите косметику из-за границы, то приложите договор с иностранным изготовителем, инвойс и товаросопроводительные документы.
Шаг 4. Дождитесь протокола испытаний от лаборатории.
Шаг 5. Зарегистрируйте полученную декларацию соответствия парфюмерно-косметической продукции в реестре Росаккредитации.
Что должно быть на этикетке
Требования к этикетке косметики и парфюмерии устанавливает ТР ТС 009/2011. На этикетке парфюмерно-косметической продукции, подлежащей декларированию соответствия, надо указать:
- Наименование продукта.
- Назначение товара. Например, «увлажняющий крем для лица» или «тонизирующий лосьон для тела».
- Для детской косметики нужна специальная пометка и указание минимального возраста малыша.
- Наименование изготовителя и его юридический адрес.
- Наименование и адрес организации, куда потребитель может направлять свои претензии. Обычно это уполномоченный представитель изготовителя или импортёр.
- Номинальное количество: объём, масса или количество штук.
- Срок годности. Его можно указать разными способами: «Годен до… (дата)», «Использовать до… (дата)», «Дата изготовления… (дата)» и «Срок годности… (месяцев, лет)».
- Условия хранения.
- Номер партии или специальный код для её идентификации.
- Сведения о способах применения.
- Список ингредиентов. Их перечисляют в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре. Парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия её состава.
- Единый знак обращения (ЕАС). Маркировку наносят на товары, которые прошли сертификацию или декларирование и отвечают требованиям техрегламентов.
- «Честный ЗНАК». Без этой маркировки не получится продать косметику на территории России. Это государственная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Её главная цель — бороться с контрафактом и сделать оборот товаров прозрачным. Каждой единице товара присваивают уникальный код. В нём зашифрованы: GTIN — номер товарной позиции, серийный номер и криптохвост — он не даёт подделать код.
В зависимости от товара на этикетке может быть дополнительная информация. Например, для декоративной косметики и окрашивающих средств указывают цвет и тон, а для зубных паст со фтором — массовую долю фторида.
Если при применении должны быть особые меры предосторожности, это надо прописать. Например, это может быть ограничение по возрасту для детей или предупреждение об опасности аэрозольной продукции.
Штрафы и ответственность за нарушение требований к косметике
|Нарушение по КоАП РФ
|ИП
|ООО
|Нарушение требований технического регламента (ст. 14.43)
|20 000–30 000 ₽
|100 000–300 000 ₽
|Недостоверное декларирование (ст. 14.44)
|15 000—25 000 ₽
|100 000–300 000 ₽
|Нарушение порядка реализации (ст. 14.45)
|20 000–40 000 ₽
|100 000–300 000 ₽
|Нарушение требований к маркировке (ст. 14.46)
|10 000–20 000 ₽
|100 000–300 000 ₽
|Нарушение права потребителя на информацию (ст. 14.8)
|500–1 000 ₽
|5 000–10 000 ₽