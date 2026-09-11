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Сертификация продукции собственного производства

Чтобы торговать продукцией собственного производства, нужен сертификат соответствия. Точка Банк вместе с экспертом по сертификации Никитой Саиткиным рассказывает, как сертифицировать собственную продукцию, для чего это нужно и что грозит за нарушение правил.

11.09.2026
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Авторы

Коротко
Если продукция входит в перечень, установленный постановлением Правительства РФ №2425, на неё надо получить сертификат соответствия.
Документ подтверждает безопасность и качество товаров, даёт возможность торговать продукцией собственного производства, участвовать в госзакупках.
Сертификацию проводят специальные центры. Сертификат на серийный выпуск выдаётся сроком до пяти лет. На партию или единичное изделие — без указания срока действия, документ действует в отношении конкретной партии или изделия.

Нужно ли сертифицировать вашу продукцию: с чего начать

Сертификат соответствия — документ, который подтверждает безопасность и качество продукции. Если ваш товар есть в решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52  и перечнях продукции, подлежащей сертификации и декларированию соответствия, на него нужно получить сертификат или декларацию. Без документа, который подтверждает безопасность товара, его нельзя продавать на территории РФ или ЕАЭС. Также не получится торговать на маркетплейсах и участвовать в государственных закупках.

Сертификат бывает обязательным и добровольным. 

Обязательный сертификат

Товары, которые бизнес должен обязательно сертифицировать, есть в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 и решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52. По коду ТН ВЭД товара можно определить, какой разрешительный документ понадобится. Например, для молочной продукции нужен ТР ТС 033/2013, а для мясной — ТР ТС 034/2013.

На каждый товар нужно получить сертификат либо декларацию соответствия ГОСТ Р или ТР ТС. Без этих документов нельзя продавать товары, иначе можно получить штраф до 1 000 000 ₽. 

Добровольный сертификат 

Если вы производите товар, который не обязательно сертифицировать или декларировать, по желанию можете получить на него добровольный сертификат. Это повысит лояльность покупателей, которые больше доверяют товарам с отметкой о сертификации, чем без неё.   

Как получить сертификат соответствия

1. Выберите аккредитованный центр сертификации. Он должен состоять в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС.

2. Подайте заявку в сертификационный центр. Важно правильно её заполнить:  указать название и характеристики продукции, область использования, код ТН ВЭД. 

3. Предоставьте пакет документов. Обычно нужны технические документы на товар и уставные для компании, фотографии продукции. Если товар импортный, документы должны быть на русском языке.

4. Центр сертификации отберёт образцы и отправит их на испытания в лабораторию. Дождитесь результатов испытаний.

5. Сотрудник центра сертификации пришлёт макет сертификата на согласование. После того как вы его согласуете, сертификат зарегистрируют на сайте Росаккредитации и выдадут вам бумажную копию.

ВАЖНО
Сертификат на серийный выпуск выдаётся сроком до пяти лет. На партию или единичное изделие сертификат оформляют без указания срока действия.

Что выбрать производителю: сертификат или декларацию

Главный шаг — определить код ТН ВЭД для вашего товара и проверить, какой документ предписан в постановлении Правительства РФ №2425 и решении Коллегии ЕЭК №52.

Если в техническом регламенте указано, что для этого вида продукции нужна декларация, — оформляйте её. Если там прописано требование сертификата — получаете сертификат. 

Иногда для одной и той же продукции возможны оба варианта, но это зависит от конкретного технического регламента. Чаще регламент предписывает только один вид документа.

У декларации и сертификата одинаковая юридическая сила, но даже если закон допускает оба варианта, у каждого документа свои особенности.

  • Ответственность. При декларировании вся ответственность за безопасность товара и достоверность данных лежит на производителе. При сертификации ответственность делится: производитель отвечает за исходные данные, а орган по сертификации — за проверку и процедуру.
  • Процедура. Для декларации, если позволяет система декларирования, достаточно собрать протоколы испытаний и зарегистрировать документ в электронном виде в реестре Росаккредитации. Для сертификата обычно требуется более глубокая проверка — орган по сертификации сам анализирует документы и передаёт изделия в аккредитованную лабораторию на испытания. Для серийного производства обязателен выезд экспертов на завод с последующим ежегодным инспекционным контролем.
  • Внешний вид. Сертификат оформляется на специальном защищённом бланке, а декларация — на обычном листе А4.
  • Скорость и стоимость. Декларация обычно оформляется быстрее и обходится дешевле из-за меньшего объёма процедур.
КритерийДекларацияСертификат
Кто оформляетПроизводитель готовит документы, собирает доказательства и регистрирует в реестре ФГИС РосаккредитацииАккредитованный орган по сертификации
Чья ответственностьЗаявитель отвечает за всёЗаявитель отвечает за исходные данные и товар, а орган по сертификации — за правильность процедуры, оценку и выдачу документа
Инспекционный контрольНе требуетсяЕжегодно и зависит от схемы сертификации
Бланк документаОформляется на обычном листе формата А4 или в электронном реестреСпециальный защищённый бланк строгой отчётности с водяными знаками

Документы для сертификации

Документы подают в центр сертификации с действующим статусом в реестре ФГИС Росаккредитации. 

Документы для сертификата соответствия:

  1. Заявка на сертификацию продукции собственного производства.
  2. Код ТН ВЭД продукции.
  3. Технические характеристики. 
  4. Паспорт качества. 
  5. Фотографии товара. 
  6. Уставные документы организации или сведения об ИП — в зависимости от статуса производителя. 

Уточните полный список документов в сертификационном центре.

ВАЖНО
Постановление Правительства РФ от 14.05.2025 №642 обновило требования и ГОСТы для некоторых видов продукции. Переходный период был установлен до 1 сентября 2026 года.

С этой даты сертификаты, оформленные по прежним требованиям стандартов и методов испытаний, считаются недействительными. Теперь необходимо применять новые требования.

Какую схему сертификации выбрать для производства

Схема сертификации — это строгий алгоритм, который нужно пройти, чтобы доказать, что ваша продукция соответствует требованиям технического регламента. В схеме прописано, какие испытания провести, нужно ли анализировать само производство, будет ли после выдачи сертификата инспекционный контроль.

Есть 12 схем, они прописаны в решении Совета ЕЭК от 18.04.2018 №44:

  • . Для серийного производства. Орган по сертификации отбирает образцы, проводит их испытания в аккредитованной лаборатории, анализирует состояние производства заявителя. После выдачи сертификата предусмотрен инспекционный контроль.
  • . Для серийного производства. У производителя уже должен быть внедрён и сертифицирован орган по сертификации — система менеджмента качества (СМК). Вместо глубокого анализа самого производства орган проверяет наличие и работоспособность СМК, проводит испытания образцов.
  • . Подходит для партии продукции. Здесь нет анализа состояния производства — только отбор выборки из партии, её испытания в аккредитованной лаборатории и выдача сертификата строго на эту партию. Инспекционного контроля после выдачи сертификата нет.
  • . Для единичного изделия. Важное условие: испытания и измерения не должны быть разрушающими, так как после них изделие нельзя использовать по назначению. По этой схеме проводят испытания конкретного товара, анализируют его и выдают сертификат.
  • . Применяется, когда невозможно или очень сложно подтвердить соответствие требованиям, просто испытав готовую продукцию. Например, из-за сложности изделия или особенностей технологии. Центр сертификации сначала проводит исследование проекта: изучает техническую документацию, расчёты, может испытать экспериментальные образцы или критические компоненты. Параллельно анализируется состояние производства. После этого выдают сертификат. Обязателен инспекционный контроль.
  • . Похожа на 5с — тоже для серии, где сложно проверить только готовое изделие. Но есть важное дополнение — у изготовителя обязательно должен быть действующий сертификат на СМК. Орган оценивает саму систему менеджмента, а не только состояние производства.
  • . Используется, когда продукцию планируют ставить на серийное производство и заранее известно, что она будет выходить в разных модификациях. Проводят исследование типа продукции, анализируют производство, выдают сертификат с учётом планируемых вариаций.
  • . Похожа на схему 7с — применяется в тех же случаях (серийное производство с модификациями), но при условии, что у изготовителя уже есть сертифицированная система менеджмента.
  • . При этой схеме изучается техническая документация на единичное изделие. Центр сертификации не проводит инспекционный контроль и анализ состояния производства.
  • 10с. Кроме испытаний образцов орган по сертификации исследует сам проект продукции и оценивает систему качества у заявителя. Дальше ведётся контроль и за системой качества, и за продукцией. 
  • 11с. Исследуется продукция без оценки производства. После выдачи сертификата идёт инспекционный контроль через периодические испытания образцов.
  • 12с. Похожа на схему 11с, но дополнена анализом состояния производства у заявителя.
ПРИМЕР
Компания производит трубы для газа и водопровода, планирует запустить в серию бесшовные трубы из углеродистой стали. СМК на производстве нет. В этом случае нужно пройти сертификацию по схеме 1с — центр сертификации будет изучать производство заявителя, проводить испытания труб. После выдачи документа раз в год будет инспекционный контроль.

Другая организация с внедрённой системой менеджмента качества тоже производит трубы для сантехники. Планирует запустить серийное производство гладких и гофрированных медных труб. Это две разные модификации, поэтому лаборатория будет использовать схему 8с — для серийного производства с модификациями на производстве с внедрённой СМК.

Испытания продукции

Аккредитованная лаборатория проводит испытания продукции, на основании которых составляет протокол — документ, подтверждающий соответствие изделия техническим нормативам.

Количество образцов, которые нужно предоставить для испытаний, зависит от нормативов ГОСТов и ТР ТС, типа продукции. Иногда достаточно 3–4 штуки, в некоторых случаях может понадобиться 20.

Лаборатория проводит испытания в течение одной-трёх недель. Срок зависит от сложности процедуры и загруженности лаборатории. После проверки лаборатория выдаёт протокол испытаний. На его основании центр сертификации выдаёт сертификат соответствия. Информацию из него заносят на сайт Росаккредитации.

Сертификация производства и сертификация продукции

КритерийСертификация производстваСертификация продукции
Что подтверждаетСоответствие конкретного товара (партии или серии) требованиям технических регламентовСоответствие системы управления и производственных процессов требованиям стандартов, например ISO, GMP, HACCP и др.
Объект оценкиГотовая продукция (образцы, партии)Производственная площадка, процессы, контроль качества, документация, персонал, оборудование и т. д.
Нормативная базаТехнические регламенты ЕАЭС, ГОСТыСтандарты серии ISO (ISO 9001, ISO 14001 и др.), отраслевые системы (GMP, HACCP)
ДокументСертификат соответствия либо декларация соответствияСертификат на систему менеджмента, например сертификат ISO 9001, акт аудита, заключение о соответствии производства
КонтрольИнспекционный контроль, если предусмотрен схемойНадзорные аудиты — обычно один раз в год, ресертификация каждые три года
Когда нужнаДля выпуска продукции на рынок, таможенного оформления, участия в закупках, когда требуется обязательное подтверждение безопасности товараДля повышения доверия к поставщику, выхода на новые рынки, участия в тендерах, работы с крупными ритейлерами, заказчиками, как часть требований к поставщикам

Что делать после получения сертификата

Получить сертификат соответствия на продукцию собственного производства важный, но не последний шаг. После него:

  1. Проверьте статус в реестре. Центр сертификации должен зарегистрировать документ в едином реестре Росаккредитации. Зайдите на сайт ведомства и по номеру сертификата убедитесь, что запись появилась. Это критически важно: документ без записи в реестре не имеет юридической силы. Если записи нет — сразу свяжитесь с органом, выдавшим сертификат.
  2. Промаркируйте продукцию. Если ваш товар подпадает под технические регламенты ЕАЭС и сертификат это подтверждает, нанесите на него, упаковку или сопроводительную документацию единый знак обращения — ЕАС. Без него по закону не получится продать товар. Импортную продукцию часто маркируют на таможенном складе перед выпуском. Также большинство категорий товаров нужно промаркировать в системе «Честный ЗНАК». С её помощью государство следит за движением товара от его производства до реализации. 
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Штрафы и ответственность производителя

НарушениеДля ИПДля ООО
Отсутствие сертификата (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ)Штраф от 20 000 до 30 000 ₽Штраф от 100 000 до 300 000 ₽
Отсутствие сертификата плюс вред или угроза вреда потребителю (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ)Штраф от 30 000 до 40 000 ₽, возможна конфискация товара.

При повторном нарушении максимальный штраф увеличивается до 50 000 ₽ и возможно административное приостановление деятельности до 90 суток
Штраф от 300 000 до 600 000 ₽, возможна конфискация товара.

При повторном нарушении максимальный штраф увеличивается до 1 000 000 ₽ и возможно приостановление деятельности до 90 суток

Нет сведений о сертификате в сопроводительной документации (ст. 14.45 КоАП РФ)Штраф от 20 000 до 40 000 ₽Штраф от 100 000 до 300 000 ₽

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