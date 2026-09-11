Специалист по подтверждению соответствия продукции (сертификации) и маркировке «Честный ЗНАК» в Точка Банке

Коротко Документ подтверждает безопасность и качество товаров, даёт возможность торговать продукцией собственного производства, участвовать в госзакупках. Сертификацию проводят специальные центры. Сертификат на серийный выпуск выдаётся сроком до пяти лет. На партию или единичное изделие — без указания срока действия, документ действует в отношении конкретной партии или изделия.

Если продукция входит в перечень, установленный постановлением Правительства РФ №2425, на неё надо получить сертификат соответствия.

Нужно ли сертифицировать вашу продукцию: с чего начать

Сертификат соответствия — документ, который подтверждает безопасность и качество продукции. Если ваш товар есть в решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52 и перечнях продукции, подлежащей сертификации и декларированию соответствия, на него нужно получить сертификат или декларацию. Без документа, который подтверждает безопасность товара, его нельзя продавать на территории РФ или ЕАЭС. Также не получится торговать на маркетплейсах и участвовать в государственных закупках.

Сертификат бывает обязательным и добровольным.

Обязательный сертификат

На каждый товар нужно получить сертификат либо декларацию соответствия ГОСТ Р или ТР ТС. Без этих документов нельзя продавать товары, иначе можно получить штраф до 1 000 000 ₽.

Добровольный сертификат

Если вы производите товар, который не обязательно сертифицировать или декларировать, по желанию можете получить на него добровольный сертификат. Это повысит лояльность покупателей, которые больше доверяют товарам с отметкой о сертификации, чем без неё.

Как получить сертификат соответствия

1. Выберите аккредитованный центр сертификации. Он должен состоять в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС.

2. Подайте заявку в сертификационный центр. Важно правильно её заполнить: указать название и характеристики продукции, область использования, код ТН ВЭД.

3. Предоставьте пакет документов. Обычно нужны технические документы на товар и уставные для компании, фотографии продукции. Если товар импортный, документы должны быть на русском языке.

4. Центр сертификации отберёт образцы и отправит их на испытания в лабораторию. Дождитесь результатов испытаний.

5. Сотрудник центра сертификации пришлёт макет сертификата на согласование. После того как вы его согласуете, сертификат зарегистрируют на сайте Росаккредитации и выдадут вам бумажную копию.

ВАЖНО Сертификат на серийный выпуск выдаётся сроком до пяти лет. На партию или единичное изделие сертификат оформляют без указания срока действия.

Что выбрать производителю: сертификат или декларацию

Главный шаг — определить код ТН ВЭД для вашего товара и проверить, какой документ предписан в постановлении Правительства РФ №2425 и решении Коллегии ЕЭК №52.

Если в техническом регламенте указано, что для этого вида продукции нужна декларация, — оформляйте её. Если там прописано требование сертификата — получаете сертификат.

Иногда для одной и той же продукции возможны оба варианта, но это зависит от конкретного технического регламента. Чаще регламент предписывает только один вид документа.

У декларации и сертификата одинаковая юридическая сила, но даже если закон допускает оба варианта, у каждого документа свои особенности.

Ответственность . При декларировании вся ответственность за безопасность товара и достоверность данных лежит на производителе. При сертификации ответственность делится: производитель отвечает за исходные данные, а орган по сертификации — за проверку и процедуру.

Процедура . Для декларации, если позволяет система декларирования, достаточно собрать протоколы испытаний и зарегистрировать документ в электронном виде . Для декларации, если позволяет система декларирования, достаточно собрать протоколы испытаний и зарегистрировать документ в электронном виде в реестре Росаккредитации . Для сертификата обычно требуется более глубокая проверка — орган по сертификации сам анализирует документы и передаёт изделия в аккредитованную лабораторию на испытания. Для серийного производства обязателен выезд экспертов на завод с последующим ежегодным инспекционным контролем.

Внешний вид . Сертификат оформляется на специальном защищённом бланке, а декларация — на обычном листе А4.

Скорость и стоимость. Декларация обычно оформляется быстрее и обходится дешевле из-за меньшего объёма процедур.

Критерий Декларация Сертификат Кто оформляет Производитель готовит документы, собирает доказательства и регистрирует в реестре ФГИС Росаккредитации Аккредитованный орган по сертификации Чья ответственность Заявитель отвечает за всё Заявитель отвечает за исходные данные и товар, а орган по сертификации — за правильность процедуры, оценку и выдачу документа Инспекционный контроль Не требуется Ежегодно и зависит от схемы сертификации Бланк документа Оформляется на обычном листе формата А4 или в электронном реестре Специальный защищённый бланк строгой отчётности с водяными знаками

Документы для сертификации

Документы подают в центр сертификации с действующим статусом в реестре ФГИС Росаккредитации.

Документы для сертификата соответствия:



Заявка на сертификацию продукции собственного производства. Код ТН ВЭД продукции. Технические характеристики. Паспорт качества. Фотографии товара. Уставные документы организации или сведения об ИП — в зависимости от статуса производителя.

Уточните полный список документов в сертификационном центре.

ВАЖНО Постановление Правительства РФ от 14.05.2025 №642 обновило требования и ГОСТы для некоторых видов продукции. Переходный период был установлен до 1 сентября 2026 года.

С этой даты сертификаты, оформленные по прежним требованиям стандартов и методов испытаний, считаются недействительными. Теперь необходимо применять новые требования.



Какую схему сертификации выбрать для производства

Схема сертификации — это строгий алгоритм, который нужно пройти, чтобы доказать, что ваша продукция соответствует требованиям технического регламента. В схеме прописано, какие испытания провести, нужно ли анализировать само производство, будет ли после выдачи сертификата инспекционный контроль.

Есть 12 схем, они прописаны в решении Совета ЕЭК от 18.04.2018 №44:

1с . Для серийного производства. Орган по сертификации отбирает образцы, проводит их испытания в аккредитованной лаборатории, анализирует состояние производства заявителя. После выдачи сертификата предусмотрен инспекционный контроль.

2с . Для серийного производства. У производителя уже должен быть внедрён и сертифицирован орган по сертификации — система менеджмента качества (СМК). Вместо глубокого анализа самого производства орган проверяет наличие и работоспособность СМК, проводит испытания образцов.

3с . Подходит для партии продукции. Здесь нет анализа состояния производства — только отбор выборки из партии, её испытания в аккредитованной лаборатории и выдача сертификата строго на эту партию. Инспекционного контроля после выдачи сертификата нет.

4с . Для единичного изделия. Важное условие: испытания и измерения не должны быть разрушающими, так как после них изделие нельзя использовать по назначению. По этой схеме проводят испытания конкретного товара, анализируют его и выдают сертификат.

5с . Применяется, когда невозможно или очень сложно подтвердить соответствие требованиям, просто испытав готовую продукцию. Например, из-за сложности изделия или особенностей технологии. Центр сертификации сначала проводит исследование проекта: изучает техническую документацию, расчёты, может испытать экспериментальные образцы или критические компоненты. Параллельно анализируется состояние производства. После этого выдают сертификат. Обязателен инспекционный контроль.

6с . Похожа на 5с — тоже для серии, где сложно проверить только готовое изделие. Но есть важное дополнение — у изготовителя обязательно должен быть действующий сертификат на СМК. Орган оценивает саму систему менеджмента, а не только состояние производства.

7с . Используется, когда продукцию планируют ставить на серийное производство и заранее известно, что она будет выходить в разных модификациях. Проводят исследование типа продукции, анализируют производство, выдают сертификат с учётом планируемых вариаций.

8с . Похожа на схему 7с — применяется в тех же случаях (серийное производство с модификациями), но при условии, что у изготовителя уже есть сертифицированная система менеджмента.

9с . При этой схеме изучается техническая документация на единичное изделие. Центр сертификации не проводит инспекционный контроль и анализ состояния производства.

10с . Кроме испытаний образцов орган по сертификации исследует сам проект продукции и оценивает систему качества у заявителя. Дальше ведётся контроль и за системой качества, и за продукцией.

11с . Исследуется продукция без оценки производства. После выдачи сертификата идёт инспекционный контроль через периодические испытания образцов.

12с. Похожа на схему 11с, но дополнена анализом состояния производства у заявителя.

ПРИМЕР Компания производит трубы для газа и водопровода, планирует запустить в серию бесшовные трубы из углеродистой стали. СМК на производстве нет. В этом случае нужно пройти сертификацию по схеме 1с — центр сертификации будет изучать производство заявителя, проводить испытания труб. После выдачи документа раз в год будет инспекционный контроль.

Другая организация с внедрённой системой менеджмента качества тоже производит трубы для сантехники. Планирует запустить серийное производство гладких и гофрированных медных труб. Это две разные модификации, поэтому лаборатория будет использовать схему 8с — для серийного производства с модификациями на производстве с внедрённой СМК.



Испытания продукции

Аккредитованная лаборатория проводит испытания продукции, на основании которых составляет протокол — документ, подтверждающий соответствие изделия техническим нормативам.

Количество образцов, которые нужно предоставить для испытаний, зависит от нормативов ГОСТов и ТР ТС, типа продукции. Иногда достаточно 3–4 штуки, в некоторых случаях может понадобиться 20.

Лаборатория проводит испытания в течение одной-трёх недель. Срок зависит от сложности процедуры и загруженности лаборатории. После проверки лаборатория выдаёт протокол испытаний. На его основании центр сертификации выдаёт сертификат соответствия. Информацию из него заносят на сайт Росаккредитации.

Сертификация производства и сертификация продукции

Критерий Сертификация производства Сертификация продукции Что подтверждает Соответствие конкретного товара (партии или серии) требованиям технических регламентов Соответствие системы управления и производственных процессов требованиям стандартов, например ISO, GMP, HACCP и др. Объект оценки Готовая продукция (образцы, партии) Производственная площадка, процессы, контроль качества, документация, персонал, оборудование и т. д. Нормативная база Технические регламенты ЕАЭС, ГОСТы Стандарты серии ISO (ISO 9001, ISO 14001 и др.), отраслевые системы (GMP, HACCP) Документ Сертификат соответствия либо декларация соответствия Сертификат на систему менеджмента, например сертификат ISO 9001, акт аудита, заключение о соответствии производства Контроль Инспекционный контроль, если предусмотрен схемой Надзорные аудиты — обычно один раз в год, ресертификация каждые три года Когда нужна Для выпуска продукции на рынок, таможенного оформления, участия в закупках, когда требуется обязательное подтверждение безопасности товара Для повышения доверия к поставщику, выхода на новые рынки, участия в тендерах, работы с крупными ритейлерами, заказчиками, как часть требований к поставщикам

Что делать после получения сертификата

Получить сертификат соответствия на продукцию собственного производства важный, но не последний шаг. После него:

Проверьте статус в реестре. Центр сертификации должен зарегистрировать документ в едином реестре Росаккредитации. Зайдите на сайт ведомства и по номеру сертификата убедитесь, что запись появилась. Это критически важно: документ без записи в реестре не имеет юридической силы. Если записи нет — сразу свяжитесь с органом, выдавшим сертификат. Промаркируйте продукцию. Если ваш товар подпадает под технические регламенты ЕАЭС и сертификат это подтверждает, нанесите на него, упаковку или сопроводительную документацию . Если ваш товар подпадает под технические регламенты ЕАЭС и сертификат это подтверждает, нанесите на него, упаковку или сопроводительную документацию единый знак обращения — ЕАС . Без него по закону не получится продать товар. Импортную продукцию часто маркируют на таможенном складе перед выпуском. Также большинство категорий товаров нужно промаркировать в системе «Честный ЗНАК» . С её помощью государство следит за движением товара от его производства до реализации.

Штрафы и ответственность производителя