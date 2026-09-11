Нужно ли сертифицировать вашу продукцию: с чего начать
Сертификат соответствия — документ, который подтверждает безопасность и качество продукции. Если ваш товар есть в решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52 и перечнях продукции, подлежащей сертификации и декларированию соответствия, на него нужно получить сертификат или декларацию. Без документа, который подтверждает безопасность товара, его нельзя продавать на территории РФ или ЕАЭС. Также не получится торговать на маркетплейсах и участвовать в государственных закупках.
Сертификат бывает обязательным и добровольным.
Обязательный сертификат
Товары, которые бизнес должен обязательно сертифицировать, есть в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 и решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52. По коду ТН ВЭД товара можно определить, какой разрешительный документ понадобится. Например, для молочной продукции нужен ТР ТС 033/2013, а для мясной — ТР ТС 034/2013.
На каждый товар нужно получить сертификат либо декларацию соответствия ГОСТ Р или ТР ТС. Без этих документов нельзя продавать товары, иначе можно получить штраф до 1 000 000 ₽.
Добровольный сертификат
Если вы производите товар, который не обязательно сертифицировать или декларировать, по желанию можете получить на него добровольный сертификат. Это повысит лояльность покупателей, которые больше доверяют товарам с отметкой о сертификации, чем без неё.
Как получить сертификат соответствия
1. Выберите аккредитованный центр сертификации. Он должен состоять в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС.
2. Подайте заявку в сертификационный центр. Важно правильно её заполнить: указать название и характеристики продукции, область использования, код ТН ВЭД.
3. Предоставьте пакет документов. Обычно нужны технические документы на товар и уставные для компании, фотографии продукции. Если товар импортный, документы должны быть на русском языке.
4. Центр сертификации отберёт образцы и отправит их на испытания в лабораторию. Дождитесь результатов испытаний.
5. Сотрудник центра сертификации пришлёт макет сертификата на согласование. После того как вы его согласуете, сертификат зарегистрируют на сайте Росаккредитации и выдадут вам бумажную копию.
Что выбрать производителю: сертификат или декларацию
Главный шаг — определить код ТН ВЭД для вашего товара и проверить, какой документ предписан в постановлении Правительства РФ №2425 и решении Коллегии ЕЭК №52.
Если в техническом регламенте указано, что для этого вида продукции нужна декларация, — оформляйте её. Если там прописано требование сертификата — получаете сертификат.
Иногда для одной и той же продукции возможны оба варианта, но это зависит от конкретного технического регламента. Чаще регламент предписывает только один вид документа.
У декларации и сертификата одинаковая юридическая сила, но даже если закон допускает оба варианта, у каждого документа свои особенности.
- Ответственность. При декларировании вся ответственность за безопасность товара и достоверность данных лежит на производителе. При сертификации ответственность делится: производитель отвечает за исходные данные, а орган по сертификации — за проверку и процедуру.
- Процедура. Для декларации, если позволяет система декларирования, достаточно собрать протоколы испытаний и зарегистрировать документ в электронном виде в реестре Росаккредитации. Для сертификата обычно требуется более глубокая проверка — орган по сертификации сам анализирует документы и передаёт изделия в аккредитованную лабораторию на испытания. Для серийного производства обязателен выезд экспертов на завод с последующим ежегодным инспекционным контролем.
- Внешний вид. Сертификат оформляется на специальном защищённом бланке, а декларация — на обычном листе А4.
- Скорость и стоимость. Декларация обычно оформляется быстрее и обходится дешевле из-за меньшего объёма процедур.
|Критерий
|Декларация
|Сертификат
|Кто оформляет
|Производитель готовит документы, собирает доказательства и регистрирует в реестре ФГИС Росаккредитации
|Аккредитованный орган по сертификации
|Чья ответственность
|Заявитель отвечает за всё
|Заявитель отвечает за исходные данные и товар, а орган по сертификации — за правильность процедуры, оценку и выдачу документа
|Инспекционный контроль
|Не требуется
|Ежегодно и зависит от схемы сертификации
|Бланк документа
|Оформляется на обычном листе формата А4 или в электронном реестре
|Специальный защищённый бланк строгой отчётности с водяными знаками
Документы для сертификации
Документы подают в центр сертификации с действующим статусом в реестре ФГИС Росаккредитации.
Документы для сертификата соответствия:
- Заявка на сертификацию продукции собственного производства.
- Код ТН ВЭД продукции.
- Технические характеристики.
- Паспорт качества.
- Фотографии товара.
- Уставные документы организации или сведения об ИП — в зависимости от статуса производителя.
Уточните полный список документов в сертификационном центре.
Какую схему сертификации выбрать для производства
Схема сертификации — это строгий алгоритм, который нужно пройти, чтобы доказать, что ваша продукция соответствует требованиям технического регламента. В схеме прописано, какие испытания провести, нужно ли анализировать само производство, будет ли после выдачи сертификата инспекционный контроль.
Есть 12 схем, они прописаны в решении Совета ЕЭК от 18.04.2018 №44:
- 1с. Для серийного производства. Орган по сертификации отбирает образцы, проводит их испытания в аккредитованной лаборатории, анализирует состояние производства заявителя. После выдачи сертификата предусмотрен инспекционный контроль.
- 2с. Для серийного производства. У производителя уже должен быть внедрён и сертифицирован орган по сертификации — система менеджмента качества (СМК). Вместо глубокого анализа самого производства орган проверяет наличие и работоспособность СМК, проводит испытания образцов.
- 3с. Подходит для партии продукции. Здесь нет анализа состояния производства — только отбор выборки из партии, её испытания в аккредитованной лаборатории и выдача сертификата строго на эту партию. Инспекционного контроля после выдачи сертификата нет.
- 4с. Для единичного изделия. Важное условие: испытания и измерения не должны быть разрушающими, так как после них изделие нельзя использовать по назначению. По этой схеме проводят испытания конкретного товара, анализируют его и выдают сертификат.
- 5с. Применяется, когда невозможно или очень сложно подтвердить соответствие требованиям, просто испытав готовую продукцию. Например, из-за сложности изделия или особенностей технологии. Центр сертификации сначала проводит исследование проекта: изучает техническую документацию, расчёты, может испытать экспериментальные образцы или критические компоненты. Параллельно анализируется состояние производства. После этого выдают сертификат. Обязателен инспекционный контроль.
- 6с. Похожа на 5с — тоже для серии, где сложно проверить только готовое изделие. Но есть важное дополнение — у изготовителя обязательно должен быть действующий сертификат на СМК. Орган оценивает саму систему менеджмента, а не только состояние производства.
- 7с. Используется, когда продукцию планируют ставить на серийное производство и заранее известно, что она будет выходить в разных модификациях. Проводят исследование типа продукции, анализируют производство, выдают сертификат с учётом планируемых вариаций.
- 8с. Похожа на схему 7с — применяется в тех же случаях (серийное производство с модификациями), но при условии, что у изготовителя уже есть сертифицированная система менеджмента.
- 9с. При этой схеме изучается техническая документация на единичное изделие. Центр сертификации не проводит инспекционный контроль и анализ состояния производства.
- 10с. Кроме испытаний образцов орган по сертификации исследует сам проект продукции и оценивает систему качества у заявителя. Дальше ведётся контроль и за системой качества, и за продукцией.
- 11с. Исследуется продукция без оценки производства. После выдачи сертификата идёт инспекционный контроль через периодические испытания образцов.
- 12с. Похожа на схему 11с, но дополнена анализом состояния производства у заявителя.
Испытания продукции
Аккредитованная лаборатория проводит испытания продукции, на основании которых составляет протокол — документ, подтверждающий соответствие изделия техническим нормативам.
Количество образцов, которые нужно предоставить для испытаний, зависит от нормативов ГОСТов и ТР ТС, типа продукции. Иногда достаточно 3–4 штуки, в некоторых случаях может понадобиться 20.
Лаборатория проводит испытания в течение одной-трёх недель. Срок зависит от сложности процедуры и загруженности лаборатории. После проверки лаборатория выдаёт протокол испытаний. На его основании центр сертификации выдаёт сертификат соответствия. Информацию из него заносят на сайт Росаккредитации.
Сертификация производства и сертификация продукции
|Критерий
|Сертификация производства
|Сертификация продукции
|Что подтверждает
|Соответствие конкретного товара (партии или серии) требованиям технических регламентов
|Соответствие системы управления и производственных процессов требованиям стандартов, например ISO, GMP, HACCP и др.
|Объект оценки
|Готовая продукция (образцы, партии)
|Производственная площадка, процессы, контроль качества, документация, персонал, оборудование и т. д.
|Нормативная база
|Технические регламенты ЕАЭС, ГОСТы
|Стандарты серии ISO (ISO 9001, ISO 14001 и др.), отраслевые системы (GMP, HACCP)
|Документ
|Сертификат соответствия либо декларация соответствия
|Сертификат на систему менеджмента, например сертификат ISO 9001, акт аудита, заключение о соответствии производства
|Контроль
|Инспекционный контроль, если предусмотрен схемой
|Надзорные аудиты — обычно один раз в год, ресертификация каждые три года
|Когда нужна
|Для выпуска продукции на рынок, таможенного оформления, участия в закупках, когда требуется обязательное подтверждение безопасности товара
|Для повышения доверия к поставщику, выхода на новые рынки, участия в тендерах, работы с крупными ритейлерами, заказчиками, как часть требований к поставщикам
Что делать после получения сертификата
Получить сертификат соответствия на продукцию собственного производства важный, но не последний шаг. После него:
- Проверьте статус в реестре. Центр сертификации должен зарегистрировать документ в едином реестре Росаккредитации. Зайдите на сайт ведомства и по номеру сертификата убедитесь, что запись появилась. Это критически важно: документ без записи в реестре не имеет юридической силы. Если записи нет — сразу свяжитесь с органом, выдавшим сертификат.
- Промаркируйте продукцию. Если ваш товар подпадает под технические регламенты ЕАЭС и сертификат это подтверждает, нанесите на него, упаковку или сопроводительную документацию единый знак обращения — ЕАС. Без него по закону не получится продать товар. Импортную продукцию часто маркируют на таможенном складе перед выпуском. Также большинство категорий товаров нужно промаркировать в системе «Честный ЗНАК». С её помощью государство следит за движением товара от его производства до реализации.
Штрафы и ответственность производителя
|Нарушение
|Для ИП
|Для ООО
|Отсутствие сертификата (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ)
|Штраф от 20 000 до 30 000 ₽
|Штраф от 100 000 до 300 000 ₽
|Отсутствие сертификата плюс вред или угроза вреда потребителю (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ)
|Штраф от 30 000 до 40 000 ₽, возможна конфискация товара.
При повторном нарушении максимальный штраф увеличивается до 50 000 ₽ и возможно административное приостановление деятельности до 90 суток
|Штраф от 300 000 до 600 000 ₽, возможна конфискация товара.
При повторном нарушении максимальный штраф увеличивается до 1 000 000 ₽ и возможно приостановление деятельности до 90 суток
|Нет сведений о сертификате в сопроводительной документации (ст. 14.45 КоАП РФ)
|Штраф от 20 000 до 40 000 ₽
|Штраф от 100 000 до 300 000 ₽