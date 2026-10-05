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Сертификат происхождения товара СТ-1: что это, зачем нужен и как оформить

Если вы работаете со странами СНГ — импортируете или закупаете там товары, вам понадобится сертификат происхождения СТ-1. С ним вы сможете снизить или обнулить таможенные пошлины.


Эксперт по сертификации в Точка Банке Никита Саиткин рассказывает, для чего нужен сертификат происхождения товара СТ-1 и как его получить.

05.10.2026
58
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Коротко
Сертификат происхождения товара — официальный документ, который подтверждает, что товар произведён или существенно переработан в России или другой стране ЕАЭС. Он нужен, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины в странах‑партнёрах, а также подтвердить российское или евразийское происхождение для госзакупок и тендеров.
СТ‑1 выдаёт торгово‑промышленная палата РФ (ТПП). Чтобы получить сертификат, надо:
1. Подать заявление в ТПП онлайн или в региональном отделении.
2. Пройти экспертизу. При первом обращении возможна выездная проверка.
3. Оплатить пошлину и получить сертификат.
Срок 2–7 дней в ТПП.Стоимость: от 2 700 ₽ в ТПП; в коммерческих организациях — от 15 000 ₽.

Что такое сертификат происхождения товара

Сертификат происхождения товара — документ для экспорта в другие страны. Он подтверждает, что производитель изготовил или существенно переработал продукцию в России. 

Если товар полностью создали в России, в сертификате укажут, что страна происхождения Россия. 

Если часть деталей или сырья привезли из-за границы, а потом произвели товар на территории РФ, в сертификате напишут, что товар переработан в России. 

ПРИМЕР
ИП закупает в Китае обрезки полимеров винилхлорида (ПВХ). В России он делает из них шланги и трубы, а потом продаёт в Узбекистан. ИП переработал продукцию, поэтому для продажи за границей ему надо получить сертификат происхождения.

Сертификат происхождения товара выдаёт Торгово-промышленная палата. Его оформляют на одну партию на 12 месяцев.  

Формы сертификатов происхождения

Форма сертификатаСтрана
Общая форма на русском или английском языкеВсе страны, кроме тех, для которых есть специальные формы 
СТ‑1Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Грузия
СТ‑2Сербия
СТ-3Иран 
EAV Вьетнам
Форма «А» (Генеральная система преференций, GSP)Черногория

Кому и зачем нужен сертификат СТ-1

Сертификат СТ-1 нужен ИП и компаниям, которые работают со странами СНГ. Документ подтверждает: товар был создан или переработан в стране ЕАЭС. Благодаря этому подтверждению можно снизить или обнулить таможенные пошлины. 

Кто оформляет СТ-1

Экспортёры. Если отправляете товары с СТ-1, будете платить таможенную пошлину по сниженным ставкам или по нулевой. 

Участники госзакупок. Если вы участвуете в тендерах по 44-ФЗ или  223-ФЗ, надо подтвердить российское или евразийское происхождение товаров или комплектующих. 

СТ-1 оформляют на товары, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875. Это, например, лекарства, продукты, пластмассовые, резиновые и деревянные изделия, промышленное оборудование. 

Для каких стран необходим сертификат СТ-1

Индивидуальному предпринимателю или компании надо обязательно оформить сертификат происхождения на партию товара при её экспорте в следующие страны:

  • Абхазию;
  • Южную Осетию;
  • Азербайджан;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Молдову;
  • Узбекистан;
  • Грузию.

При экспорте в страны ЕАЭС документ оформляют только при запросе импортёра.

Как получить сертификат происхождения товара в России

Оформить СТ-1 можно в региональном отделении ТПП, через личный кабинет на сайте ТПП или на портале «Мой экспорт».

Чтобы получить сертификат происхождения товара, предприниматель должен подать перечень документов для годового СТ-1 и оплатить пошлину. 

Обязательные документы:

  • Акт экспертизы.
  • Заявление.
  • Учредительные и регистрационные документы заявителя.
  • Договор с производителем, если заявитель не производит товар.
  • Внешнеторговый контракт.
  • Договоры, счета-фактуры и другие документы на покупку сырья, из которого сделан товар, если заявитель производит его сам.
  • Документы, которые подтверждают производство продукции, — технические паспорта, технологические карты, производственная инструкция, паспорт безопасности и другие.

Если продукцию производили из сырья и материалов, закупленных не в государствах ЕАЭС, то заявителю нужно приложить их перечень с указанием стоимости, страны происхождения и кодов ТН ВЭД.

При первом обращении на получение акта экспертизы представители ТПП проводят выездную проверку на производстве. В течение трёх дней ТПП выдаёт документ или отказывает в выдаче.

Когда на руках есть акт экспертизы, его вместе с обязательными документами подают в Торгово-промышленную палату и уплачивают государственную пошлину. В течение нескольких дней ТПП выдаёт сертификат происхождения сроком на 12 месяцев.

Оформим все необходимые документы для прохождения процедуры сертификации
Поможем в оформлении разрешительных документов: сертификации и декларации соответствия ЕАЭС, добровольного сертификата, разъяснительных документов. Стоимость — 1 500 ₽.

Стоимость, сроки и причины отказа

Стоимость оформления

Оформить сертификат СТ-1 на один год в ТПП можно за 2 700 ₽. Стоимость оформления сертификата происхождения в коммерческих организациях начинается от 15 000 ₽.

Сроки получения

В ТПП документ сделают в срок от двух до семи дней. В сторонних организациях, где стоимость оформления в разы выше, сертификат будет готов в течение 1–2 дней.

Почему не выдают сертификат соответствия

Отказать в выдаче сертификата могут из-за ошибок и непрозрачности. Вот распространённые причины отказа:

  • Неполный пакет документов.
  • Документы не связаны с партией товара.
  • Не прослеживается цепочка поставки.
  • В документах есть ошибки или неточности по количеству, моделям, характеристикам, кодам ТН ВЭД.
  • Заявитель не оплатил услугу сертификации.

Вопросы по теме

Кто выдаёт сертификат происхождения товара в России?

Сертификат происхождения выдаёт Торгово-промышленная палата РФ.

Чем декларация о происхождении товара отличается от сертификата происхождения товара?

Органом, который подтверждает страну происхождения. За декларацию отвечает продавец или производитель, которые составляют её в свободной электронной форме, а за сертификат — ТПП.

Когда оформление сертификата не обязательно?

Сертификат не понадобится при транзите продукции, ввозе товара для личного пользования, кроме автомобилей и запчастей, при импорте партии, таможенная стоимость которой меньше 20 000 ₽.

Как проверить подлинность СТ-1?

Проверить подлинность сертификата можно на сайте ТПП. В пустые поля нужно ввести номера бланка и сертификата, дату выдачи и отправить запрос. Подлинный документ будет в реестре.

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