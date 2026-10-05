Если вы работаете со странами СНГ — импортируете или закупаете там товары, вам понадобится сертификат происхождения СТ-1. С ним вы сможете снизить или обнулить таможенные пошлины.





Эксперт по сертификации в Точка Банке Никита Саиткин рассказывает, для чего нужен сертификат происхождения товара СТ-1 и как его получить.