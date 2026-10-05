Что такое сертификат происхождения товара
Сертификат происхождения товара — документ для экспорта в другие страны. Он подтверждает, что производитель изготовил или существенно переработал продукцию в России.
Если товар полностью создали в России, в сертификате укажут, что страна происхождения Россия.
Если часть деталей или сырья привезли из-за границы, а потом произвели товар на территории РФ, в сертификате напишут, что товар переработан в России.
Сертификат происхождения товара выдаёт Торгово-промышленная палата. Его оформляют на одну партию на 12 месяцев.
Формы сертификатов происхождения
|Форма сертификата
|Страна
|Общая форма на русском или английском языке
|Все страны, кроме тех, для которых есть специальные формы
|СТ‑1
|Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Грузия
|СТ‑2
|Сербия
|СТ-3
|Иран
|EAV
|Вьетнам
|Форма «А» (Генеральная система преференций, GSP)
|Черногория
Кому и зачем нужен сертификат СТ-1
Сертификат СТ-1 нужен ИП и компаниям, которые работают со странами СНГ. Документ подтверждает: товар был создан или переработан в стране ЕАЭС. Благодаря этому подтверждению можно снизить или обнулить таможенные пошлины.
Кто оформляет СТ-1
Экспортёры. Если отправляете товары с СТ-1, будете платить таможенную пошлину по сниженным ставкам или по нулевой.
Участники госзакупок. Если вы участвуете в тендерах по 44-ФЗ или 223-ФЗ, надо подтвердить российское или евразийское происхождение товаров или комплектующих.
СТ-1 оформляют на товары, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875. Это, например, лекарства, продукты, пластмассовые, резиновые и деревянные изделия, промышленное оборудование.
Для каких стран необходим сертификат СТ-1
Индивидуальному предпринимателю или компании надо обязательно оформить сертификат происхождения на партию товара при её экспорте в следующие страны:
- Абхазию;
- Южную Осетию;
- Азербайджан;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Молдову;
- Узбекистан;
- Грузию.
При экспорте в страны ЕАЭС документ оформляют только при запросе импортёра.
Как получить сертификат происхождения товара в России
Оформить СТ-1 можно в региональном отделении ТПП, через личный кабинет на сайте ТПП или на портале «Мой экспорт».
Чтобы получить сертификат происхождения товара, предприниматель должен подать перечень документов для годового СТ-1 и оплатить пошлину.
Обязательные документы:
- Акт экспертизы.
- Заявление.
- Учредительные и регистрационные документы заявителя.
- Договор с производителем, если заявитель не производит товар.
- Внешнеторговый контракт.
- Счёт-фактура или инвойс.
- Договоры, счета-фактуры и другие документы на покупку сырья, из которого сделан товар, если заявитель производит его сам.
- Документы, которые подтверждают производство продукции, — технические паспорта, технологические карты, производственная инструкция, паспорт безопасности и другие.
Если продукцию производили из сырья и материалов, закупленных не в государствах ЕАЭС, то заявителю нужно приложить их перечень с указанием стоимости, страны происхождения и кодов ТН ВЭД.
При первом обращении на получение акта экспертизы представители ТПП проводят выездную проверку на производстве. В течение трёх дней ТПП выдаёт документ или отказывает в выдаче.
Когда на руках есть акт экспертизы, его вместе с обязательными документами подают в Торгово-промышленную палату и уплачивают государственную пошлину. В течение нескольких дней ТПП выдаёт сертификат происхождения сроком на 12 месяцев.
Стоимость, сроки и причины отказа
Стоимость оформления
Оформить сертификат СТ-1 на один год в ТПП можно за 2 700 ₽. Стоимость оформления сертификата происхождения в коммерческих организациях начинается от 15 000 ₽.
Сроки получения
В ТПП документ сделают в срок от двух до семи дней. В сторонних организациях, где стоимость оформления в разы выше, сертификат будет готов в течение 1–2 дней.
Почему не выдают сертификат соответствия
Отказать в выдаче сертификата могут из-за ошибок и непрозрачности. Вот распространённые причины отказа:
- Неполный пакет документов.
- Документы не связаны с партией товара.
- Не прослеживается цепочка поставки.
- В документах есть ошибки или неточности по количеству, моделям, характеристикам, кодам ТН ВЭД.
- Заявитель не оплатил услугу сертификации.