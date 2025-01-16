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Таможенный сбор: как рассчитать, когда платить и в каких случаях он необязательный

В статье разбираемся, как правильно рассчитать сумму таможенного сбора и когда его платить, чтобы товар не задержали на таможне. А также в каких случаях ВЭД-предприниматель может не оплачивать этот сбор. 

23.01.2026
14 629
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Что такое таможенные сборы

Таможенные сборы — обязательные платежи, взимаемые за таможенные операции, связанные с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств и за иные действия, установленные ТК ЕАЭС. Кроме сборов в таможенные платежи  входят пошлины, НДС и акцизы.

Таможенный сбор: что это такое

Эти сборы являются частью общей системы таможенных платежей. В неё также входят ввозные пошлины, НДС и акцизы.

Виды таможенных сборов

Таможенные сборы бывают трёх видов: 

  • За таможенное оформление. В него входят услуги по оформлению таможенной декларации.
  • За таможенное сопровождение транспорта. Оплата услуги инспектора таможни по сопровождению от границы до места растаможивания. 
  • За хранение груза. Оплата размещения и хранения товаров на таможенном складе временного хранения (СВХ). 

Размер таможенных сборов

Таможенный сбор зависит от таможенной стоимости импортируемых товаров. В стоимость входят цена товара и все дополнительные расходы. Например, транспортировка по иностранной территории, до границы с таможенным союзом, страхование. При этом стоимость таможенного сбора не может превышать стоимость затрат таможенных органов на проверку ДТ и выпуск товаров. 

Декларанты Точки помогут с таможенным оформлением. Расскажите специалисту, какой груз нужно растаможить, и отправьте онлайн первичные документы. 
Дальше декларант всё сделает за вас: подготовит таможенную декларацию, подберёт код ТН ВЭД и рассчитает сумму таможенных платежей.

Как рассчитать таможенные сборы

Таможенные сборы рассчитывают один раз по всей таможенной декларации и указывают на основном листе декларации в графе 47 первого товара и графе В «Подробности подсчёта» на первом листе ДТ.

Ставки таможенных сборов фиксированные. До конца 2024 года действовало Постановление Правительства РФ от 26.03.2020 № 342. Минимальная ставка составляла 775 ₽, максимальная — 30 000 ₽. С 1 января 2025 года всё изменилось, теперь действует Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637.

Сумма сбора в зависимости от таможенной стоимости товаров в ДТ: 

  • до 200 тысяч ₽ — 1 231 ₽;
  • от 200 тысяч ₽ 1 копейки до 450 тысяч ₽ — 2 462 ₽;
  • от 450 тысяч ₽ 1 копейки до 1 миллиона 200 тысяч ₽ — 4 924 ₽;
  • от 1 миллиона 200 тысяч ₽ 1 копейки до 2 миллионов 700 тысяч ₽ — 13 541 ₽;
  • от 2 миллионов 700 тысяч ₽ 1 копейки до 4 миллионов 200 тысяч ₽ — 18 465 ₽;
  • от 4 миллионов 200 тысяч ₽ 1 копейки до 5 миллионов 500 тысяч ₽ — 21 344 ₽;
  • от 5 миллионов 500 тысяч ₽ 1 копейки до 10 миллионов ₽ — 49 240 ₽;
  • от 10 миллионов ₽ 1 копейки и выше — 73 860 ₽.

В некоторых случаях таможенные сборы рассчитываются от количества товаров в таможенной декларации. Например: 

  • таможенная стоимость импортируемых в Россию товаров не определяется;
  • на товар не установлены ставки импортных таможенных пошлин;
  • установлены специфические ставки таможенных пошлин.

В этом случае надо ориентироваться на количество товаров в ДТ:

  • до 50 — 9 054 ₽;
  • от 51 до 100 — 18 108 ₽;
  • от 101 и более — 30 180 ₽.
Рассчитать таможенный платёж можно бесплатно: перейдите в таможенный калькулятор Точки и введите информацию о товаре, который будете импортировать. Он автоматически рассчитает сумму таможенных пошлин и сборов, размер НДС, а также подходящий код ТН ВЭД. 

Когда уплачиваются таможенные сборы

Сборы платят до или одновременно с подачей декларации на товары. Декларант или его представитель может внести сборы через единый лицевой счёт. ЕЛС необходимо пополнить до подачи декларации. Для юридических лиц также возможна оплата через электронные системы расчётов. 

Чтобы избежать задержек в процессе таможенного оформления, важно уплатить сборы заранее.

Когда уплачиваются таможенные сборы

Если не уложиться в сроки уплаты таможенных сборов, декларацию не выпустят, а груз останется на таможне 

Кто устанавливает ставки таможенных сборов

Ставки таможенных сборов в России устанавливаются на основании законодательства. Основной документ, регулирующий эти ставки в 2025 году, — Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637. Он определяет базу исчисления таможенных сборов за совершение операций по выпуску товаров. 

Основные аспекты установления ставок:

  • Ставки устанавливают государственные органы, их величина может варьироваться в зависимости от таможенной стоимости товаров. 
  • Каждое государство — член ЕАЭС имеет право самостоятельно устанавливать ставки таможенных сборов в рамках общего законодательства ЕАЭС.

Нужно ли платить таможенные сборы при экспорте

По ФЗ № 289, экспортёры не уплачивают таможенные сборы, если товары не облагаются таможенными пошлинами. В иных случаях сбор платят до подачи декларации.. 

Если экспортируемый товар облагается пошлиной или его вывозят временно, ставка таможенного сбора будет 750 ₽. Сбор необходимо уплатить до подачи декларации.

В каких случаях не нужно уплачивать таможенные сборы

Существует несколько случаев, когда таможенные сборы не подлежат уплате. Например, если товары ввозят:

  • в качестве гуманитарной помощи или для благотворительных целей; 
  • в рамках технической помощи или содействия, при соблюдении определённых условий и предоставлении необходимых документов;
  • для ликвидации последствий аварий и катастроф, при предоставлении соответствующих документов.

Есть ещё два исключения:

  • Вывозят экспортный товар, не облагаемый вывозными пошлинами.
  • Стоимость товара не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, без учёта доставки (по п. 2, ст. 136 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза).

Полный перечень ситуаций закреплён в статье 47 №289-ФЗ

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Вопросы по теме

Что делать, если я не согласен с начисленным таможенным сбором?

Сначала убедитесь, что все данные в декларации правильные: проверьте таможенную стоимость товаров, коды ТН ВЭД и ставки сборов. 

Если обнаружили ошибку, подайте заявление на апелляцию в таможенные органы с просьбой пересмотреть начисленные суммы. В заявлении укажите все детали и приложите необходимые подтверждающие документы.

Как оплатить таможенный сбор?

Есть несколько способов: 

  • через единый лицевой счёт, который пополняют на нужную сумму до подачи декларации;
  • в таможенном органе при оформлении документов;
  • для юридических лиц возможна оплата через электронные системы расчётов.

Какие товары освобождаются от таможенного сбора?

Есть несколько категорий таких товаров. Освобождение регулируется различными законами и международными соглашениями. Основные категории таких товаров:

  • связанные с гуманитарной помощью;
  • для дипломатических и официальных нужд;
  • временно ввозимые или вывозимые;
  • спортивные, товары для испытаний и экспериментов;
  • товары, не облагаемые вывозными пошлинами, которые помещаются под таможенную процедуру экспорта.

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