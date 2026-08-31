Коротко

— передать часть работы коллеге по совмещению; — временно перевести другого работника; — принять человека по срочному договору. Для оформления замещения нужно получить письменное согласие сотрудника, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и запустить приказ о замещении.

Если работник взял больничный, находится в отпуске или уехал в командировку, его задачи можно закрыть тремя способами:

Что такое замещение сотрудника и чем оно отличается от совмещения

В Трудовом кодексе РФ нет термина «замещение» временно отсутствующего работника. Замещением называют временный перевод. Разница между совмещением и замещением (временным переводом) в порядке оформления, условиях работы и оплате труда.

Что это такое Пример Совмещение Работник выполняет обязанности коллеги, который отсутствует, параллельно со своими задачами в рабочее время Кадровый специалист занимается работой рекрутера во время его отсутствия Замещение или временный перевод Работник освобождается от своих обязанностей и временно выполняет задачи коллеги, который отсутствует Старший продавец выполняет функционал администратора и перестаёт выполнять работу продавца

Способы замещения сотрудника в отпуске

Если работник отсутствует пару дней, работодатели обычно распределяют задачи и обязанности внутри коллектива по совмещению. Если отпуск длительный, например декретный, чаще используют временный перевод или начинают искать нового сотрудника.

Ниже четыре варианта, как можно оформить временный перевод — замещение сотрудника.

Совмещение должностей

Регулируется ст. 60.2 ТК РФ. Работник продолжает выполнять свою работу и одновременно берёт часть обязанностей своего коллеги.

Подходит, если объём обязанностей позволяет выполнять обе функции в пределах рабочего времени.

Пример: заместителя начальника отдела переводят исполнять обязанности руководителя отдела до выхода основного работника.

Расширение зон обслуживания или увеличение объёма работ

Регулируется ст. 60.2 ТК РФ. Подходит, если сотрудник занимает ту же должность, что и отпускник.

Пример: воспитатель временно работает в двух группах посменно или бухгалтер ведёт дополнительный участок учёта.

Временный перевод

Регулируется ст. 72.2 ТК РФ. Если обязанности отсутствующего сотрудника занимают полный рабочий день, проще оформить временный перевод. В этом случае сотрудник временно перестаёт выполнять свои основные обязанности и работает только по новой должности.

Пример: заместителя начальника отдела переводят исполнять обязанности руководителя отдела до выхода основного работника.

Приём нового работника по срочному договору

Регулируется ст. 59 ТК РФ. Если никто из подчинённых не готов взять дополнительные обязанности, можно искать нового сотрудника. С ним заключают срочный трудовой договор на время отсутствия основного работника.

Пример: сотрудника нанимают на время длительного отпуска по уходу за ребёнком у основного работника.

Кто может заменить сотрудника в отпуске

Заменить сотрудника во время отпуска или по другой причине может:

Коллега с такой же должностью — через увеличение объёма работы. Например, школьный учитель может вести уроки у другого класса, пока их классный руководитель болеет. Работник другой специальности — по совмещению должностей. Например, администратор может временно взять на себя обязанности кассира. В его задачи будет входить не только встреча гостей, но и проведение оплат от клиентов. Новый работник. Если другие специалисты отказались, то могут прибегать к найму на срочный трудовой договор. Например, сотрудника отдела кадров приглашают на декретную ставку. Он будет работать ближайшие полгода, пока не выйдет основной специалист.

Как оформить замещение или совмещение: пошаговая инструкция и документы

Чтобы оформить замещение или совмещение, нужно подготовить все необходимые документы. Если пропустить этот этап, работодатель рискует получить штраф.

Шаг 1. Письменное согласие работника

Дополнительную работу нельзя поручить устно. Получите письменное заявление от работника. Обычно согласие пишут в произвольной форме.

В документе должны быть:

дата;

ФИО и подписи сторон;

перечень обязанностей;

период замещения или совмещения.

В ситуациях, когда требуется временный перевод, можно обойтись без заявления. Нужны приказ и дополнительное соглашение.

Шаг 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору

Зафиксируйте условия работы и оплаты в дополнительном соглашении.

Обязательно укажите в нём:

срок;

вид работы;

режим работы;

размер оплаты;

возможность досрочного прекращения.

Шаг 3. Приказ

Издайте приказ о возложении обязанностей на время отсутствия основного работника.

Чтобы составить его, можно использовать:

Работник должен ознакомиться с приказом и подписать его.

В чём отличие при оформлении совмещения

Трудовая функция при совмещении не меняется, поэтому запись в трудовую книжку и сведения в ЕФС-1 не вносят. При замещении работа меняется, и документы оформляют по ст. 72.2 ТК РФ. Служебная записка не обязательна, но может служить основанием для приказа и назначения доплаты.

Образцы документов: согласие, допсоглашение, приказ, служебная записка

Сколько доплачивать за совмещение и как оплачивать замещение

Если сотрудник берёт на себя дополнительные задачи, это нужно оплатить. Работнику обязательно устанавливается доплата за замещение или совмещение. Её размер определяется соглашением сторон. Сумма не закреплена в законе, но надо учитывать содержание и объём дополнительной нагрузки.

Главные принципы:

Форма: доплату можно установить в твёрдой сумме или в процентах от оклада (тарифной ставки).

Справедливость: согласно ст. 22 ТК РФ, за труд равной ценности полагается равная оплата.

Вид выплат: доплата за совмещение относится к компенсационным выплатам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Доплата за совмещение

Совмещение — это дополнительная нагрузка во время основной работы. Единовременная премия за дополнительную нагрузку законом не предусмотрена. Оформляйте это как регулярную доплату к окладу.

Например:

процент от окладной части;

процент от окладной части отсутствующего сотрудника.

Оплата при временном переводе

Заработная плата при временном переводе должна быть по должности замещаемого сотрудника. Если эта должность оплачивается выше или ниже оклада, применяются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом для отдельных случаев перевода.

Вопрос о том, как оплачивается замещение при временном переводе, решается исходя из должности замещаемого сотрудника. Поскольку оклад на руководящих позициях обычно выше, чем у исполнителей, оплата труда должна соответствовать рыночной стоимости работы на замещаемой должности.

Как закрепить порядок доплаты заранее

Чтобы каждый раз не обсуждать условия заново, работодатели часто прописывают порядок определения доплаты:

в положении об оплате труда;

коллективном договоре;

локальном нормативном акте.

Это снижает количество споров с работниками.

НДФЛ и страховые взносы с доплаты за замещение

Сотрудник должен платить налоги с дохода государству, но делает это не самостоятельно, а через работодателя. Компания выступает налоговым агентом: удерживает процент из зарплаты сотрудника и перечисляет его государству.

В России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Она зависит от годового дохода:

до 2,4 млн ₽ — 13%;

от 2,4 млн до 5 млн ₽ — 15%;

от 5 млн до 20 млн ₽ — 18%;

от 20 млн до 50 млн ₽ — 20%;

свыше 50 млн ₽ — 22%.

Работодатель уплачивает страховые взносы за сотрудника из своего бюджета.

Предельная величина базы — 2 979 000 ₽.

Тарифы в 2026 году:

30% с выплат предельной базы;

15,1% с суммы сверх предельной базы.

Тариф 15,1% может применяться только работодателями из списка исключений.

Как отразить замещение в табеле учёта рабочего времени

При замещении табель ведут согласно должности, на которую переведён сотрудник. Совмещение в табеле отдельно не отражают, потому что работник выполняет обязанности коллеги в то же время, что и свои задачи. Специальные коды для отметки не предусмотрены.

Когда нельзя оформить совмещение и временный перевод

Риск трудовых споров возрастает, если работодатель игнорирует установленные правила, например: