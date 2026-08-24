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Серая зарплата: ответственность работодателя и работника, штрафы и последствия

Серая зарплата — это зона повышенных рисков и для бизнеса, и для сотрудников. В 2026 году контроль со стороны ФНС стал системным: налоговая масштабно анализирует данные, сопоставляет показатели и выявляет неофициальные выплаты.

24.08.2026
133
133

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Платите зарплату официально с Зарплатным проектом

В Точка Банк можно платить сотрудникам на любые карты одним реестром, даже нерезидентам Одна ведомость вместо десятков отдельных выплат — меньше рутины в день зарплаты.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Серая зарплата — это когда часть дохода платят официально, а часть — в конверте. Такая схема незаконна, она лишает работника социальных гарантий: пенсии, больничных, отпускных и защиты в спорных ситуациях. Для работодателя это риск проверок, доначисления налогов, штрафов до 40% и блокировки счетов. Экономия на налогах часто оборачивается большими финансовыми потерями и проблемами с репутацией.
Налоговая в 2026 году активно выявляет серые схемы через анализ отчётности, банковских операций и работу комиссий. Работники тоже рискуют: им сложнее получить кредит и доказать реальный доход. Чтобы защитить себя, важно сохранять доказательства выплат — переписку, выписки, документы. Бизнесу безопаснее переходить на белую зарплату и оформлять все выплаты официально.

Что такое серая зарплата

Серая зарплата — это схема, при которой часть заработка выплачивается официально,  а часть — неофициально. Такой способ называют теневым.

Налоговая выявляет несколько серых схем выплаты зарплаты.

Смешанная зарплата. Часть официально, часть — в конверте. Сотруднику официально платят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) или чуть больше, а остальное он получает наличными. 

Признак схемы — расхождения между данными расчёта по страховым взносам (РСВ) и реальными доходами работников. Налоговая выявляет фактические доходы через анализ банковских операций и запросы в рамках зарплатных комиссий.

Маскировка под гражданско-правовые договоры (ГПД) и самозанятых. Это заключение гражданско-правовых договоров с бывшими или фактическими сотрудниками. В 2026 году главный индикатор для ФНС: организация или ИП взаимодействуют более чем с 35 физическими лицами или ИП, применяющими налог на профессиональный доход. При этом каждое из них одновременно получает от этой организации в среднем более 35 000 ₽ в месяц, взаимодействует с ней более трёх месяцев, а доля их дохода от этого заказчика составляет 75% и более.

—- Псевдопремии и нерегулярные выплаты. Это единовременные выплаты, которые формально не связаны с результатами труда, но выплачиваются систематически. ФНС анализирует их периодичность и размер относительно оклада, чтобы выявить скрытую зарплату.

ВАЖНО
Серые схемы лишают сотрудников части социальных гарантий и могут создавать риски для бизнеса. Точка Банк рекомендует использовать только официальные выплаты, чтобы защищать права работников и обеспечивать прозрачность учёта.

Ответственность работодателя за деньги в конверте

Работодатель несёт ответственность за выплату зарплаты, а также обязан удерживать и перечислять налоги с полной суммы выплат. При серых схемах требования выполняются частично — это почти всегда привлекает внимание контролирующих органов.

Компания рискует столкнуться с проверками, доначислением налогов и страховых взносов. Также могут оштрафовать — до 20% от суммы неуплаченных налогов, а при умышленных нарушениях — до 40%. Оплата штрафов не освобождает от обязательства перечислить сами налоги, то есть нужно будет заплатить и штраф, и налог. 

Дополнительно налоговая может запросить источники неофициальных выплат. Расхождение может привести к перерасчёту НДС, налога на прибыль или платежей по УСН.

С 2025 года в России действует открытый реестр работодателей, у которых выявляли нелегальную занятость сотрудников. Реестр размещён на сайте Роструда и доступен всем. Попадание в реестр может негативно сказаться на деловой репутации компании и повлиять на отношения с сотрудниками, партнёрами и клиентами.

Зарплатный проект позволяет выплачивать зарплату на карты разных банков. Ведомости можно создавать вручную, выбирая сотрудников из списка, или отправлять их из 1С, если настроена интеграция. Если что‑то будет не так с ведомостью, мы сразу покажем ошибку и вы ничего не упустите.

Алексей Набоковэксперт Зарплатного проекта в Точка Банке

Какие риски при серой зарплате есть у работника

Получение серой зарплаты несёт для работника финансовые и правовые риски, которые могут проявиться не сразу, а спустя годы.

  1. Пенсионные права формируются только с официальной части дохода. Выплаты в конверте не учитываются, поэтому будущая пенсия будет ниже.
  2. Социальные выплаты — больничные, отпускные, пособия по беременности и уходу за ребёнком, выходные пособия — тоже рассчитываются с официального дохода. Чем меньше белая зарплата, тем ниже эти выплаты.
  3. При оформлении кредита, включая ипотеку и образовательные займы, банки учитывают только подтверждённый доход. В результате могут отказать в выдаче или одобрить сумму меньше необходимой.

Кроме того, неофициальная часть зарплаты практически не защищена. Работодатель может задержать её или вообще не выплатить. Отстоять свои права через трудовую инспекцию или суд может быть сложно из-за отсутствия документальных подтверждений.

Важно, чтобы уровень зарплат сотрудников был обоснован: соответствовал их должностям, объёму работы и финансовым результатам компании.

Оформляйте премии и бонусы официально и закрепляйте порядок начисления во внутренних документах. Привязывайте выплаты к результатам работы сотрудников или показателям компании. Закрепите порядок ежегодной индексации зарплаты в локальных актах. 

Если у проверяющих возникнут вопросы по уровню зарплат, важно иметь документы, объясняющие ситуацию: неполный рабочий день, особенности должности, этап развития бизнеса или временное снижение доходов.

Платите зарплату без комиссии
Для этого нужно завести в интернет‑банк данные сотрудников и подписать ведомость. Если реквизиты сотрудников есть в 1С, просто загрузите данные оттуда и подпишите.
После этого деньги с расчётного счёта уйдут на карты работникам.

Механизмы контроля и проверки

Распространено мнение, что выплаты в конверте сложно выявить. На практике контролирующие органы используют комплекс инструментов для выявления признаков неофициальных выплат.

Понимание этих механизмов помогает бизнесу заранее оценить риски и избежать доначислений, штрафов и репутационных потерь.

Анализ отчётности

Налоговые органы сопоставляют численность сотрудников, фонд оплаты труда и налоговую нагрузку компании. Существенные отклонения могут вызвать дополнительные вопросы.

Сравнение с МРОТ и отраслевыми показателями

Зарплата ниже минимального уровня является нарушением. Значительное отклонение от среднеотраслевых значений может рассматриваться как фактор риска.

Жалобы сотрудников

Обращения работников в контролирующие органы могут стать основанием для проверки. Их показания учитываются как доказательства в совокупности с другими данными.

Косвенные признаки

Проверяющие также анализируют дополнительные источники информации, в том числе:

  • вакансии с уровнем дохода, отличным от официальных окладов;
  • справки о доходах для банков;
  • регулярные переводы сотрудникам с личных счетов;
  • несоответствие между внутренними данными и отчётностью.

Совокупность таких факторов повышает вероятность проверки.

Как ФНС выявляет серые зарплаты в 2026 году

В 2026 году контроль стал системным и основан на данных. Один из главных инструментов — межведомственные комиссии по нелегальной занятости. Именно туда передают информацию о компаниях с признаками нарушений.

Федеральная налоговая служба направляет в такие комиссии сведения из своих баз. Причём передаваться могут даже данные, относящиеся к налоговой тайне, — это разрешено законом. После этого компанию могут вызвать на заседание и запросить пояснения.

Предпринимателей приглашают на комиссии по конкретным индикаторам риска. Например, если у более чем 10% сотрудников зарплата ниже МРОТ. Или если зарплаты в компании ниже средних по отрасли в регионе более чем на 35%.

Отдельное внимание уделяют работе с самозанятыми. Если есть признаки подмены трудовых отношений, это вызывает вопросы. Например, когда самозанятый фактически работает как сотрудник или сотрудничает с бывшим работодателем до истечения двухлетнего срока после увольнения.

С середины 2025 года начались массовые вызовы на комиссии. Это связано с поручениями правительства усилить контроль за нелегальной занятостью. Практика продолжается и в 2026 году.

Игнорировать вызов нельзя. За неявку предусмотрен штраф для руководителя — от 2 000 до 4 000 ₽.

Вопросы по теме

Какие штрафы грозят компании за выплаты в конверте?

Серые выплаты грозят работодателю штрафами и налоговыми доначислениями — до 20% от суммы неуплаченных взносов и подоходного налога, а при умышленном нарушении — до 40% от неуплаченных взносов.


Кроме того, за нарушение трудового законодательства должностных лиц штрафуют в размере до 20 000 ₽, а компании — от 30 000 до 70 000 ₽. При повторном нарушении возможна дисквалификация.

Когда штраф переходит в уголовную ответственность?

Если скрытые налоги признают значительными, а нарушения крупными и систематическими, штраф может перейти в уголовную ответственность (ст. 199 УК РФ). Наказание варьируется от крупных штрафов до ограничения свободы, а в тяжёлых случаях — до принудительных работ и запрета занимать руководящие должности.


При первом нарушении есть шанс избежать уголовного дела: если полностью погасить налоги, пени и штрафы, ответственность могут снять.

Как ИФНС может выявить серые выплаты?

Налоговые органы особенно внимательно следят за компаниями, где есть признаки неофициальных выплат. Поводом для проверки могут стать слишком низкие зарплаты — ниже регионального минимума или уровня по рынку. Вопросы вызывает и ситуация, когда руководители получают меньше подчинённых.


Риск возрастает, если в контролирующие органы поступают сигналы о выплатах в конвертах. А также если у сотрудника на новом месте доход резко ниже прежнего или если данные о зарплате, предоставленные в банк, не совпадают с официальной отчётностью работодателя.


Подтвердить серую зарплату могут любые косвенные доказательства: внутренние неофициальные ведомости, размеры оплаты в вакансиях, справки о доходах для своих и другие подобные материалы.

Как работнику доказать серую зарплату?

Чтобы подтвердить реальный доход и взыскать невыплаченную часть зарплаты, работнику необходимо собрать доказательства фактических выплат. Чаще всего используется совокупность нескольких аргументов.


Свидетельские показания. Показания коллег, бухгалтеров или других сотрудников могут подтвердить факт выплаты неофициальной части зарплаты.


Банковские выписки. Если деньги регулярно поступали на счёт от работодателя или связанных лиц, это может подтвердить факт выплат. Особенно важно, чтобы переводы носили системный характер.


Переписка и электронные доказательства. Сообщения в мессенджерах, письма по электронной почте, обсуждения зарплаты — один из самых значимых видов доказательств на практике.


Внутренние документы компании. Зарплатные ведомости, таблицы, расчёты и другие внутренние документы, даже не оформленные официально, могут использоваться как доказательства.


Дополнительные аргументы. Данные о среднем уровне зарплат по аналогичной должности могут использоваться как вспомогательное подтверждение, но сами по себе не доказывают размер выплат.


Чем больше доказательств удастся собрать, тем выше шансы успешно отстоять свои права.

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