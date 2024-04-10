Выплата на карты разных банков из одного зарплатного проекта

ИП и руководители ООО подключают зарплатный проект, чтобы сделать выплаты сотрудникам более удобными и автоматизированными. В этой статье расскажем про выплату денег на карты разных банков при использовании зарплатного проекта.

Можно ли отправлять зарплату на личную карту сотрудника?

Это зависит от условий зарплатного проекта. Например, в Точке можно отправлять выплаты на личные карты сотрудников в разных банках.

Для этого при добавлении сотрудника достаточно ввести реквизиты личной карты работника. Сделать это можно за несколько кликов.

В пункте «Выбор карты» отметьте «Использовать карту сотрудника» — «Другой банк». Введите данные сотрудника и реквизиты его карты.

Как открыть сотруднику новую карту для зарплаты?

Работодатели, у которых открыт Зарплатный проект в Точке, могут переводить деньги на личные карты. Но часто сотрудники предпочитают открывать для получения зарплаты новые карты в банке-партнёре. Это карта в МТС Деньги. Выпуск неименной карты — до 4 рабочих дней. Получить карту можно в любом салоне сотовой связи МТС.

Оформить карту для сотрудника в Зарплатном проекте можно так:

Заведите карточки сотрудников в разделе «Зарплатный проект» в интернет-банке – «Добавить сотрудника». Выберите карту, на которую будете перечислять зарплату. Выберите карту банка-партнёра. Выпуск карт — бесплатный.

Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками: Условия по карте банка-партнёра Точки могут оказаться выгоднее, чем условия по действующим — в этом случае сотрудник может оформить новую карту и получать выплаты уже на неё. Иногда бывает так, что человек не планировал открывать новую карту, но после изучения условий понял, что ему выгодно перейти в другой банк. Например, потому что там выше процент на остаток или бесплатное обслуживание. Но открывать новые карты не обязательно, пользоваться Зарплатным проектом можно с картами любых банков.

Какая комиссия на Зарплатном проекте?

В Точке размер комиссии зависит от того, на какую карту сотрудник получает зарплату.

Перевод на карты МТС Банка и Совкомбанка. Комиссия за перевод из Точки на любом тарифе — 0%.

Комиссия за перевод из Точки на любом тарифе — 0%. Переводе на карты других банков. Комиссия — 0,65% на тарифах «Начало», «Селлер» и «Селлер Про».

Как отправлять выплаты сотрудникам?

Чтобы отправить сотруднику зарплату или другие выплаты через Зарплатный проект банка, надо оформить ведомость.

Укажите сумму и назначение платежа, а также период, за который надо отправить деньги. Убедитесь, что все данные введены правильно и нажмите кнопку «Подписать ведомость».

Подписывают ведомость с помощью простой электронной подписи — смс-кода. После того, как он придет на телефон, достаточно будет ввести его в приложении.

После этого деньги спишутся с расчётного счёта и отправятся на счёт сотруднику. Если в следующем месяце сумма и назначение платежа останутся такими же, можно будет просто повторить платёж. Если что-то изменится, достаточно будет внести несколько изменений в режиме онлайн и отправить деньги.

Если вы хотите подключить Зарплатный проект, но у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, оставьте заявку на его открытие. Вы сможете управлять расходами в интернет-банке, удобно распределять доходы и откладывать деньги на уплату налогов. В Точке есть много сервисов для удобного ведения бизнеса. Среди них поддержка при работе на маркетплейсах, всё для ведения ВЭД, помощь в интернет-продвижении и многое другое. При этом, есть разные тарифы: и для начинающих ИП, и для малого и среднего бизнеса, и для крупных компаний с большими оборотами. Подробнее

Частые вопросы

Что такое Зарплатный проект?

Зарплатный проект — услуга, с помощью которой клиенты Точки могут настроить автоматическую выплату денег сотрудникам.

Какие плюсы и минусы у Зарплатного проекта?

Преимущества Зарплатного проекта:

быстро перенести сотрудников в зарплатный проект с помощью реестра любого банка или через загрузку платёжек;

зарплатный проект с помощью реестра любого банка или через загрузку платёжек; один раз сформировать регулярный платёж и корректировать его в зависимости от ситуации;

корректировать его в зависимости от ситуации; отправлять деньги за пару минут;

пару минут; сохранять лимит переводов физическим лицам и использовать его для других важных целей;

использовать его для других важных целей; сэкономить на комиссии и на некоторых тарифах не платить её вообще;

комиссии и на некоторых тарифах не платить её вообще; удобно управлять переводами и документооборотом в кабинете бухгалтера;

документооборотом в кабинете бухгалтера; выполнять все важные действия онлайн.

К недостаткам можно отнести то, что изначально надо потратить время на создание карточек сотрудников. Однако, в будущем это поможет сэкономить временя и деньги, а также сделать рутинный процесс выплат быстрым.

Как подключить Зарплатный проект?

Для работы с Зарплатным проектом в Точке нужен расчётный счёт. Если он у вас есть, то у вас есть и доступ в интернет-банк. Подключить Зарплатный проект можно прямо в личном кабинете.

Подключение бесплатно и выполняется за два шага.

Зайдите в раздел «Сервисы» в интернет-банке и выберете «Зарплатный проект». Откроется страничка, на которой вы увидите условия по тарифу. На тарифе «Начало» или архивных тарифах переводы на карты банка-партнёра бесплатны, а на карты физлиц других банков есть комиссия — 0,65%. На тарифах «Развитие» и «Корпоративный» переводы бесплатны на любые карты.

Если условия устроят вас, нажмите «Подключить бесплатно». После этого в интернет-банке откроется доступ к Зарплатному проекту.

Может ли ИП платить себе через Зарплатный проект?

Нет, ИП не может платить зарплату сам себе. Однако, он может пользоваться расчётным счётом в банке и при необходимости тратить деньги даже на личные нужды.