Выплата на карты разных банков из одного зарплатного проекта

ИП и руководители ООО подключают зарплатный проект, чтобы сделать выплаты сотрудникам более удобными и автоматизированными. В этой статье расскажем про выплату денег на карты разных банков при использовании зарплатного проекта.
Можно ли отправлять зарплату на личную карту сотрудника?
Это зависит от условий зарплатного проекта. Например, в Точке можно отправлять выплаты на личные карты сотрудников в разных банках.
Для этого при добавлении сотрудника достаточно ввести реквизиты личной карты работника. Сделать это можно за несколько кликов.
- В пункте «Выбор карты» отметьте «Использовать карту сотрудника» — «Другой банк».
- Введите данные сотрудника и реквизиты его карты.
Как открыть сотруднику новую карту для зарплаты?
Работодатели, у которых открыт Зарплатный проект в Точке, могут переводить деньги на личные карты. Но часто сотрудники предпочитают открывать для получения зарплаты новые карты в банке-партнёре. Это карта в МТС Деньги. Выпуск неименной карты — до 4 рабочих дней. Получить карту можно в любом салоне сотовой связи МТС.
Оформить карту для сотрудника в Зарплатном проекте можно так:
- Заведите карточки сотрудников в разделе «Зарплатный проект» в интернет-банке – «Добавить сотрудника».
- Выберите карту, на которую будете перечислять зарплату. Выберите карту банка-партнёра. Выпуск карт — бесплатный.
Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками:
Условия по карте банка-партнёра Точки могут оказаться выгоднее, чем условия по действующим — в этом случае сотрудник может оформить новую карту и получать выплаты уже на неё.
Иногда бывает так, что человек не планировал открывать новую карту, но после изучения условий понял, что ему выгодно перейти в другой банк. Например, потому что там выше процент на остаток или бесплатное обслуживание. Но открывать новые карты не обязательно, пользоваться Зарплатным проектом можно с картами любых банков.
Какая комиссия на Зарплатном проекте?
В Точке размер комиссии зависит от того, на какую карту сотрудник получает зарплату.
- Перевод на карты МТС Банка и Совкомбанка. Комиссия за перевод из Точки на любом тарифе — 0%.
- Переводе на карты других банков. Комиссия — 0,65% на тарифах «Начало», «Селлер» и «Селлер Про».
Как отправлять выплаты сотрудникам?
Чтобы отправить сотруднику зарплату или другие выплаты через Зарплатный проект банка, надо оформить ведомость.
- Укажите сумму и назначение платежа, а также период, за который надо отправить деньги.
- Убедитесь, что все данные введены правильно и нажмите кнопку «Подписать ведомость».
Подписывают ведомость с помощью простой электронной подписи — смс-кода. После того, как он придет на телефон, достаточно будет ввести его в приложении.
После этого деньги спишутся с расчётного счёта и отправятся на счёт сотруднику. Если в следующем месяце сумма и назначение платежа останутся такими же, можно будет просто повторить платёж. Если что-то изменится, достаточно будет внести несколько изменений в режиме онлайн и отправить деньги.
Если вы хотите подключить Зарплатный проект, но у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, оставьте заявку на его открытие. Вы сможете управлять расходами в интернет-банке, удобно распределять доходы и откладывать деньги на уплату налогов.
В Точке есть много сервисов для удобного ведения бизнеса. Среди них поддержка при работе на маркетплейсах, всё для ведения ВЭД, помощь в интернет-продвижении и многое другое. При этом, есть разные тарифы: и для начинающих ИП, и для малого и среднего бизнеса, и для крупных компаний с большими оборотами.
Частые вопросы
Что такое Зарплатный проект?
Зарплатный проект — услуга, с помощью которой клиенты Точки могут настроить автоматическую выплату денег сотрудникам.
Какие плюсы и минусы у Зарплатного проекта?
Преимущества Зарплатного проекта:
- быстро перенести сотрудников в зарплатный проект с помощью реестра любого банка или через загрузку платёжек;
- один раз сформировать регулярный платёж и корректировать его в зависимости от ситуации;
- отправлять деньги за пару минут;
- сохранять лимит переводов физическим лицам и использовать его для других важных целей;
- сэкономить на комиссии и на некоторых тарифах не платить её вообще;
- удобно управлять переводами и документооборотом в кабинете бухгалтера;
- выполнять все важные действия онлайн.
К недостаткам можно отнести то, что изначально надо потратить время на создание карточек сотрудников. Однако, в будущем это поможет сэкономить временя и деньги, а также сделать рутинный процесс выплат быстрым.
Как подключить Зарплатный проект?
Для работы с Зарплатным проектом в Точке нужен расчётный счёт. Если он у вас есть, то у вас есть и доступ в интернет-банк. Подключить Зарплатный проект можно прямо в личном кабинете.
Подключение бесплатно и выполняется за два шага.
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Зайдите в раздел «Сервисы» в интернет-банке и выберете «Зарплатный проект». Откроется страничка, на которой вы увидите условия по тарифу. На тарифе «Начало» или архивных тарифах переводы на карты банка-партнёра бесплатны, а на карты физлиц других банков есть комиссия — 0,65%. На тарифах «Развитие» и «Корпоративный» переводы бесплатны на любые карты.
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Если условия устроят вас, нажмите «Подключить бесплатно». После этого в интернет-банке откроется доступ к Зарплатному проекту.
Может ли ИП платить себе через Зарплатный проект?
Нет, ИП не может платить зарплату сам себе. Однако, он может пользоваться расчётным счётом в банке и при необходимости тратить деньги даже на личные нужды.