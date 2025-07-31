Баланс где-то рядом: Универмаг от Точка Банк представил продолжение коллекции для бухгалтеров

Магазин для предпринимателей «Универмаг» в коллаборации с Финлид от Точка Банк (сервис счастливых бухгалтеров) представили расширенный ассортимент коллекции. «Баланс где-то рядом» – аксессуары и предметы одежды, созданные с особым вниманием к тем, чья роль в бизнесе часто незаметна, но крайне важна. Обновлённая коллекция приурочена к главной конференции «Финлид» для бухгалтеров – и впервые окажется в офлайне.

В новой линейке – жемчужно-серая сумка-тоут, розовая бархатная косметичка, устойчивая к каплям и хаосу, а также планер и набор стикеров для заметок. Коллекция легко вписывается в повседневную жизнь бухгалтера: помогает держать ритм, напоминает о балансе и становится маленькими якорями в насыщенных рабочих днях.

Капсула выросла из идеи поддержки. Каждая вещь создавалась с мыслью о профессионалах своего дела, которые ежедневно держат в голове цифры, сроки и задачи – и остаются опорой для команды и бизнеса. Как напоминание о том, что устойчивость начинается с внутреннего равновесия.

Визуальный язык – в духе минимализма, мягкости и продуманности. Никаких лишних элементов – только то, что действительно хочется взять с собой.

«Мы старались создать изделия по-настоящему близкими для бухгалтеров – передать настроение, которое им откликнется. И сама коллекция, и конференция “Финлид” на самом деле о людях, а не о налогах и бухучёте, о поддержке и внимании к деталям. Нам важно было учесть то, что действительно имеет значение в их напряжённом ритме, с пониманием их рутинных привычек и уважением к профессии», – делится команда Финлид от Точка Банк.

Главная конференция «Финлид» от Точка Банк для бухгалтеров, но не о бухучёте состоится 21 августа в Москве. В программе – топ-спикеры, живые кейсы, честный разговор о будущем профессии без обсуждения изменений в законодательстве и поддержка профессионального сообщества.

Коллекция доступна на сайте Универмага.