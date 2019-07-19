Банк Точка анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка

Об этом было объявлено во время первого открытого Демо — презентации новых продуктов банка для предпринимателей, которую в прямом эфире посмотрели почти 15 тыс. человек. Новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью:

Наш обновлённый продукт будет одинаково доступен на всех платформах — его интерфейс построен от основных сущностей, с которыми работает бизнес: «контрагент», «сотрудник», «сделка» — и поэтому интуитивно понятен пользователю и позволяет быстрее решать привычные задачи. Мы полностью обновили приложение — от внутренней архитектуры, чтобы улучшить условно технические характеристики, до полного пересмотра клиентского опыта — он стал целостным и неразрывным.

В Точке также отмечают, что разработчики в несколько раз ускорили работу приложения за счёт принципиально иного подхода к архитектуре приложения.

Кроме этого клиентам Точки представили другие новинки банка: