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19.07.2019

Банк Точка анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка

Об этом было объявлено во время первого открытого Демо — презентации новых продуктов банка для предпринимателей, которую в прямом эфире посмотрели почти 15 тыс. человек. Новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью:

Наш обновлённый продукт будет одинаково доступен на всех платформах — его интерфейс построен от основных сущностей, с которыми работает бизнес: «контрагент», «сотрудник», «сделка» — и поэтому интуитивно понятен пользователю и позволяет быстрее решать привычные задачи. Мы полностью обновили приложение — от внутренней архитектуры, чтобы улучшить условно технические характеристики, до полного пересмотра клиентского опыта — он стал целостным и неразрывным. 

В Точке также отмечают, что разработчики в несколько раз ускорили работу приложения за счёт принципиально иного подхода к архитектуре приложения.

Кроме этого клиентам Точки представили другие новинки банка: 

  • Рублёвый кэшбэк за операции по счёту.

  • Онлайн-магазин товаров Точки: фирменная одежда, кружки, канцтовары. Удобная оплата картой и быстрая доставка курьером.

  • Конструктор любых бизнес-документов и консультация юриста прямо в интернет-банке.

  • Первая автоматизированная банковская онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН Доходы–расходы. Всё работает прямо в Точке без привлечения сторонних сервисов: онлайн-бухгалтерия сама готовит налоговые платежи и отчётность. Клиент сможет видеть всю информацию, сверяться с налоговой, задавать ей вопросы и скачать КУДИР прямо из интернет-банка.

  • Перевод валюты из Точки в РокетБанк с полным соблюдением валютного законодательства. Упрощённое заполнение платёжки — только 2 поля: номер счёта и банк. Деньги моментально зачисляются на счёт фрилансера.

  • Открытие счёта ИП за несколько минут. От клиента нужен только телефон и паспорт, чтобы авторизоваться с помощью веб-камеры и уточнить информацию о себе и своём бизнесе. Все документы клиент тоже подпишет удаленно — с помощью электронной подписи. 

  • Первая аналитика для бизнеса. Теперь предприниматель может увидеть целостную картину всех платежей, которую Точка построила с помощью машинного обучения.

  • Поиск прямого поставщика в Китае, проверка валютного договора и помощь при прохождении таможни. Точка и её партнёры в Китае оценят рынок спроса и подберут для предпринимателя 3–5 компаний-производителей, которые будут готовы к сотрудничеству.

  • Отправка валютных платежей через систему SWIFT GPI и отслеживание судьбы платежа. По данным SWIFT, благодаря новой системе деньги доходят за 2–3 часа вместо нескольких недель, и банк информирует клиента, когда деньги зачислены его контрагенту — это обеспечивает гарантированную быструю отгрузку товара. На сегодня уже 40% платежей из Точки уходят по новой системе. И каждый месяц к системе подключается всё больше иностранных банков.

  • Бесплатный выпуск виртуальных карт для работы с рекламными кабинетами соцсетей и бесконтактной оплаты гаджетами. 

  • Круглосуточные переводы с бизнес-карты Точки в другие банки.

  • Все данные по счетам из разных банков — в интерфейсе Точки. Бухгалтеру легко формировать платёжки на оплату и не нужно помнить по несколько логинов и паролей от каждого банка. 

  • Ликвидация бизнеса.

  • Возможность выгодно купить 1С прямо в Точке и сразу из интерфейса перейти в 1С без необходимости вводить новый логин и пароль. 

  • Мобильное приложение «Тендеры Точка» для участия в тендерах: открытие спецсчёта, пополнение с основного счёта Точки и возможность взять займ для обеспечения заявки и получения банковской гарантии. Доступно пока для части клиентов, на следующей неделе появится в AppStore.

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Банк Точка анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка — Банк Точка