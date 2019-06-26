Банк Точка предложил клиентам бесплатные виртуальные карты: их можно привязать к гаджетам и рекламным кабинетам соцсетей

Банк для предпринимателей Точка предлагает клиентам виртуальные карты, которые можно выпустить в течение пары минут и сразу же привязать к гаджетам с бесконтактной оплатой или рекламным кабинетам. Все карты привязываются к одному счёту в Точке. Клиент не ждёт доставку и не захламляет кошелёк и окружающую среду пластиковыми картами.

Клиент заказывает карты в интернет-банке или в свободной форме пишет об этом в чат. Количество карт ничем не ограничено. Банк генерирует данные карт и зашифровывает файл с ними, его можно открыть только после введения специального кода — его присылают на связанный с банковским аккаунтом номер телефона. Дальше клиент вводит эти данные по своему усмотрению.

«В отличие от похожих предложений на рынке, клиент сразу получает пакет карт — в любом количестве и бесплатно. Они идеально подойдут как для разового, так и для многократного использования. Например, под выделенный сервис, социальную сеть, продавца, подписку или вообще одну покупку. Их легко можно привязать к рекламным кабинетам социальных сетей и гаджетам с бесконтактной оплатой. Предприниматель может сделать виртуальную карту и настроить лимиты так, чтобы разделить расходы по сотрудникам и отличить личные траты по корпоративной карте от бизнесовых», — рассказывает Артём Трофимов, менеджер по управлению отделом платёжных систем банка для предпринимателей Точка.