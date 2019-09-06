Банк Точка стал лучшим онлайн-банком для бизнеса в СНГ и на Кавказе
Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club признала банк для предпринимателей Точка лучшим онлайн-банком для бизнеса.
В исследовании принимали участие все банки стран СНГ и Кавказа, работающие с малым и средним бизнесом, независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников. Эксперты SME Banking Club проанализировали функционал 150 онлайн-банков и выделили ТОП-20. Точка заняла первое место как в исследовании банков из России, так и в исследовании банков из СНГ.
Рейтинг составлялся в зависимости от уровня функциональности и учитывал клиентские потребности в финансовых и нефинансовых услугах.
Общий рейтинг ТОП-20 интернет-банков для бизнеса в регионе таков:
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Точка
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Приватбанк
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Модульбанк
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Сбербанк
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Альфа-банк (Украина)
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Банк «Уралсиб»
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Альфа-банк (Беларусь)
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Банк «Открытие»
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ВТБ Банк
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УБРиР
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Локо Банк
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Веста Банк
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Тинькофф
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Таскомбанк
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TBC
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Банк «Восточный»
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Альфа-банк
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Белгазпромбанк
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Райффайзенбанк
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ПУМБ