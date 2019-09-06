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06.09.2019

Банк Точка стал лучшим онлайн-банком для бизнеса в СНГ и на Кавказе

Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club признала банк для предпринимателей Точка лучшим онлайн-банком для бизнеса.

В исследовании принимали участие все банки стран СНГ и Кавказа, работающие с малым и средним бизнесом, независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников. Эксперты SME Banking Club проанализировали функционал 150 онлайн-банков и выделили ТОП-20. Точка заняла первое место как в исследовании банков из России, так и в исследовании банков из СНГ. 

Рейтинг составлялся в зависимости от уровня функциональности и учитывал клиентские потребности в финансовых и нефинансовых услугах.

Общий рейтинг ТОП-20 интернет-банков для бизнеса в регионе таков:

  1. Точка

  2. Приватбанк

  3. Модульбанк

  4. Сбербанк

  5. Альфа-банк (Украина)

  6. Банк «Уралсиб»

  7. Альфа-банк (Беларусь)

  8. Банк «Открытие»

  9. ВТБ Банк

  10. УБРиР

  11. Локо Банк

  12. Веста Банк

  13. Тинькофф

  14. Таскомбанк

  15. TBC

  16. Банк «Восточный»

  17. Альфа-банк

  18. Белгазпромбанк

  19. Райффайзенбанк

  20. ПУМБ

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Банк Точка стал лучшим онлайн-банком для бизнеса в СНГ и на Кавказе — Банк Точка