Банк Точка стал лучшим онлайн-банком для бизнеса в СНГ и на Кавказе

Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club признала банк для предпринимателей Точка лучшим онлайн-банком для бизнеса.

В исследовании принимали участие все банки стран СНГ и Кавказа, работающие с малым и средним бизнесом, независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников. Эксперты SME Banking Club проанализировали функционал 150 онлайн-банков и выделили ТОП-20. Точка заняла первое место как в исследовании банков из России, так и в исследовании банков из СНГ.

Рейтинг составлялся в зависимости от уровня функциональности и учитывал клиентские потребности в финансовых и нефинансовых услугах.

Общий рейтинг ТОП-20 интернет-банков для бизнеса в регионе таков: