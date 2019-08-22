Банк Точка запускает автоматическое пополнение счёта для работы с тендерами

Новая услуга поможет избежать препятствий, связанных с недостатком средств на расчётном счёте при подаче заявки на тендер. Чтобы счёт пополнялся автоматически, нужно просто заранее дать согласие на автоматическое пополнение для обеспечения заявки. Это можно сделать прямо в мобильном приложении с помощью функции «Настроить автопополнение». Для клиентов Точки услуга предоставляется бесплатно.

При подаче заявки на тендер площадка удерживает необходимую для обеспечения заявки сумму. Часто бывает так, что денег на счёте недостаточно для реализации заявки. Когда наступит «страховой случай», Точка спишет с расчётного счёта необходимую сумму. Если на нём также недостаточно средств, клиент получит смс с просьбой пополнить расчётный счёт.

«Раньше в таких случаях мы отравляли клиенту сообщение о том, что счёт необходимо пополнить в течение 30 минут — чтобы успеть поучаствовать в тендере. Из-за такого короткого временного интервала только 100 из 500 клиентов успевали внести необходимую сумму. Теперь достаточно просто дать согласие на автоматическое пополнение с расчётного счёта, чтобы успешно продолжить работу с тендерной площадкой», — комментирует Сергей Гороховский, менеджер продукта в банке для предпринимателей Точка.

Ранее Точка запустила отдельное приложение «Тендеры Точка» для работы со спецсчётом, скачать его можно в AppStore, планируется релиз и для Android. Также в приложении можно открыть спецсчёт и взять тендерный займ или банковскую гарантию онлайн.