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24.06.2019

Банк Точка запустил отдельное приложение «Тендеры Точка» для работы со спецсчётом

Это приложение создано специально для тех, кто участвует в тендерах и владеет спецсчётом для этого. В новом приложении от Точки можно открыть такой счёт, посмотреть остаток и пополнить его онлайн с расчётного счёта в Точке — это позволит заранее подготовиться к участию в тендерах. Если денег на основном счёте будет недостаточно, прямо в приложении можно оставить заявку на займ. Там же можно запустить оформление банковской гарантии.

«Мы провели исследование и выяснили, что у клиентов, которые участвуют в тендерах, есть большая потребность управлять спецсчётом из мобильного приложения. Участие в госзакупках — постоянная гонка, поэтому критически важны несколько вещей: возможность быстро проверить остаток на счёте — хватит ли денег для обеспечения заявки, возможность пополнить счёт в моменте — своими или заёмными деньгами. Мы первые на рынке, кто сделал такое приложение для участия в тендерах», — рассказывает менеджер продукта Анастасия Сумина.

Чтобы управлять спецсчётом со смартфона, клиенту Точки нужно скачать приложение в AppStore и войти в него под логином и паролем от приложения или интернет-банка Точки.

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Банк Точка запустил отдельное приложение «Тендеры Точка» для работы со спецсчётом — Банк Точка