«Бизнесу быть!»: Точка Банк выпустил документальный фильм о предпринимателях с 90-х годов до наших дней

Точка Банк представил документальный фильм «Бизнесу быть!» — вдохновляющую картину о российском предпринимательстве как о культурном и человеческом феномене сквозь разные эпохи. Через истории основателей известных компаний лента исследует, как менялись времена, рынок и образ предпринимателя за последние десятилетия. Фильм уже доступен на Кинопоиске.

Предпринимательство в России прошло путь от «челночников» 90-х до современных визионеров. Как показывает фильм, что бы ни происходило с рынком, суть остаётся неизменной: бизнес — это всегда взгляд в будущее, упорство и внутренний оптимизм тех, кто верит в своё дело и продолжает идти вперёд, несмотря на любую турбулентность.

Формат картины — интервью с реальными предпринимателями разных поколений, их личные архивы и хроники, собранные воедино. Зрители увидят истории и услышат откровения основателей и руководителей таких компаний, как Mr.Doors, Hoff, «Бери заряд», Splat, «Литрес», Bite и других.

«Нам было важно исследовать дух предпринимательства и зафиксировать, как развивалась эта культура в России. Поэтому в фильме звучат голоса тех, кто начинал в девяностых, и тех, кто начал строить бизнес совсем недавно. Весь год мы повторяли и мотивировали: “Бизнесу быть!”. И правда в том, что при любых обстоятельствах предприниматели находят в себе импульс начать заново, переизобрести, увидеть в переменах повод для позитивных изменений — даже когда кажется, что вокруг слишком много неопределённости.

Для нас этот фильм — жест уважения и поддержки предпринимателям. Здесь нет “героев с экрана” — есть путь, в котором легко узнать себя: сомнения, риск, первые победы, усталость и решительное “я всё равно попробую!”. Нам хотелось, чтобы фильм поддерживал и напоминал: вы не одни. Чтобы его можно было включить в праздничные вечера под конец года или просто в момент, когда хочется выдохнуть, собрать мысли и услышать слова поддержки», — комментирует лидер имиджевого продвижения в Точка Банк Евгения Синицына.

«Бизнесу быть!» стал теглайном всех рекламных кампаний Точка Банк в 2025 году. Снимая эту картину, банк продолжает поддерживать и вдохновлять тех, кто создаёт своё дело в России.

Фильм создан при участии Московской школы управления СКОЛКОВО, производство — продакшн Stеreotactic.

Посмотреть фильм можно на Кинопоиске.