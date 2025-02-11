«Бизнесу быть!»: Точка и утконосы помогают бизнесу «взлететь»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вместе с креативным агентством «Восход» представили рекламный ролик с новым теглайном «Бизнесу быть!». В нём авторы демонстрируют, каким быстрым и лёгким может быть запуск собственного дела, если предпринимателя сопровождает надёжный партнёр.

«За свою историю Точка запустила в “полёт” несколько сотен тысяч компаний — и маленьких, и больших. Мы знаем, что в бизнесе не бывает одинаковых стартов, но Точка готова запустить бизнес любого масштаба и сложности от ИП без сотрудников до АО. В новом рекламном ролике мы хотели показать, что для предпринимателя запуск своего дела — это как отправиться в открытый космос, но приключение точно станет захватывающим и интересным, если регистрацию, выбор системы налогообложения, онлайн-бухгалтерию и другие сложные этапы берёт на себя надёжный партнёр. А наш новый теглайн “Бизнесу быть!” отражает идею, что Точка даёт импульс начинающим предпринимателям к запуску и развитию своего дела», — комментирует Софья Масленникова, руководитель маркетинга в Точке.

В основу ролика легла идея Центра Запуска Бизнеса, где утконосы-диспетчеры, словно операторы Центра управления полётами, помогают предпринимателям выйти на орбиту бизнеса. Они внимательно следят за процессом, мониторят экраны, координируют все этапы запуска.

«Мы решили пофантазировать, как мог бы выглядеть этот вымышленный ЦЗБ в работе. С документальной точностью передали обстановку Центра управления полетами. А чтобы подчеркнуть, с какой заботой к клиентам в момент старта проектов относится “Точка”, использовали образы ответственных утконосов-диспетчеров — новых любимцев бизнес-сообщества», — рассказал об идее рекламной кампании креативный директор РА «Восход» Андрей Губайдуллин.

Музыкальное сопровождение ролика — «Фантастика» группы «Мумий Тролль». Композиция звучит не случайно: теперь регистрация ИП, ООО и АО, открытие счёта и платежи — бесплатно «на века».