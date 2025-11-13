Бренды-гиганты и малый бизнес о том, как выигрывать у конкурентов: Точка Банк и студия Либо/Либо выпустили 4 сезон о противостояниях корпораций

Точка Банк и студия подкастов Либо/Либо вернулись с новым сезоном популярного подкаста «Конкуренты». Ведущие — предпринимательница и соосновательница студии Лика Кремер и коуч холакратии, лидер «Бизнес-стажировки» в Точке, Дарья Боровикова. В подкасте они обсуждают захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов и идут на всё ради победы в жестоком противостоянии.

В новом сезоне к громким кейсам мировых корпораций добавились истории российских предпринимателей — клиентов Точки. Основатели бизнесов рассказывают, как выходили в конкурентные ниши, реагировали на неожиданные ходы соперников и принимали нестандартные решения, когда ресурсы ограничены. Формат таких историй позволяет увидеть, как стратегии, знакомые по корпоративным историям во всём мире, работают в малом бизнесе, где эффект от каждого решения заметен сразу.

«Мы стараемся слушать и слышать наших клиентов. И благодаря этому мы, конечно, знаем много интересных историй конкуренции. Многие из них не менее захватывающие, драматические и вдохновляющие, чем у мировых игроков, и точно заслуживают того, чтобы их услышали. Отсюда и родилась идея дать нашим предпринимателям голос в новом сезоне. Эти истории про гибкость, решения на ходу и неожиданные повороты», — делится лидер команды креатива в Точка Банке Александр Осипов.

В выпусках сохраняются разборы стратегий крупнейших мировых брендов из разных сфер — мода, IT, FMCG (товары повседневного спроса), ИИ и другие. Слушатели вместе с ведущими смогут извлечь выводы из чужих ошибок, посмотреть на свой бизнес под другим углом и погрузиться в мир корпоративных интриг. Подкаст «Конкуренты» поможет разобраться, какие стратегии могут стать опорой в бизнесе, а какие — лучше обходить стороной.

В премьерном эпизоде — история Pringles и Lay’s: как Pringles удалось зайти на рынок, где уже доминировал Lay’s, из-за чего возникла претензия про «воздух в пачке» и как узнаваемый тубус стал инструментом, который помог бренду отвоевать место на полке. Другие выпуски не менее интригующие: Билл Гейтс vs Стива Джобса; Дайсон vs пыльных гигантов; Spotify vs Apple Music, Гонка AI-вооружений: Anthropic vs OpenAI; Audi vs BMW и не только.

Третий сезон показал, что слушатели ждали «Конкурентов»: подкаст прослушали почти полмиллиона раз. Самым успешным выпуском третьего сезона стал «Adidas vs Puma: кеды для победы, или как использовать селебрити-маркетинг» (более 61 тыс. прослушиваний).

Три эпизода четвертого сезона уже доступны везде, где вы слушаете подкасты.