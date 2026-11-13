«Чёрная пятница в Точка Банке» 2026 – скидка 70% на новый тариф «Можно всё», расширенные лимиты и ДМС для предпринимателей

С 13 по 30 ноября 2026 года в Точка Банке проходит Чёрная пятница. Предприниматели смогут воспользоваться скидками на широкий выбор продуктов и подключить новый тариф с расширенными возможностями для бизнеса. Общая выгода от предложений – более 200 000 рублей.

Тариф «Можно всё» со скидкой 70%

К Чёрной пятнице запустили новый тариф «Можно всё» с привилегиями для бизнеса и самого предпринимателя. Подключить его можно за 2400 ₽ в месяц вместо 8000 ₽ на срок до 6 месяцев. За эту сумму предприниматель получает:

Расширенные лимиты на переводы физлицам до 2 млн ₽.

ДМС со стоматологией. Полисом можно пользоваться самому или передать его близкому человеку.

Повышенная ставка +2% на депозиты.

Выплату зарплаты без комиссии – на карты любых банков через Зарплатный проект.

200 бесплатных платежей в месяц ИП и компаниям в другие банки. Платежи внутри Точка Банка бесплатны без ограничений.

Скидки на продуктовые тарифы и сервисы

Предприниматели смогут подобрать всё необходимое под свои задачи и получить максимальную выгоду. В акции участвуют более 9 сервисов для ежедневной работы и решения, которые заточены под особенности конкретного бизнеса. Общая экономия для селлеров может превысить 500 000 рублей.

Год Онлайн-бухгалтерии со скидкой 30%. Предложение действует на тарифы «Всё включено» и «Под контролем». В зависимости от тарифа сервис поможет рассчитать налоги и подготовить отчётность или передать учёт персональному бухгалтеру.

Предложение действует на тарифы «Всё включено» и «Под контролем». В зависимости от тарифа сервис поможет рассчитать налоги и подготовить отчётность или передать учёт персональному бухгалтеру. Год ЭДО со скидкой 20% . Можно подключить тариф на 600 или 2 000 документов для обмена с контрагентами.

. Можно подключить тариф на 600 или 2 000 документов для обмена с контрагентами. Год Транспортного ЭДО со скидкой 30% для всех предпринимателей, которые оформляют ЭПД: отправляют, перевозят или получают грузы.

для всех предпринимателей, которые оформляют ЭПД: отправляют, перевозят или получают грузы. Приём платежей по сниженным ставкам на год и терминал за 1 рубль . Торговый эквайринг – от 1,14%, интернет-эквайринг – от 1,5%.

. Торговый эквайринг – от 1,14%, интернет-эквайринг – от 1,5%. Скидка 30% на контроль рисков в первые три месяца. Подписка «Всё включено» помогает отслеживать риски бизнеса.

Подписка «Всё включено» помогает отслеживать риски бизнеса. Первый платёж за границу с комиссией 1 рубль. Срок доставки денег иностранному контрагенту – от одного рабочего дня.

Срок доставки денег иностранному контрагенту – от одного рабочего дня. Зарплатный проект бесплатно на полгода при зачислении ФОТ от 500 тыс ₽ в месяц.

при зачислении ФОТ от 500 тыс ₽ в месяц. Кредиты до 30 млн ₽ на бизнес-цели. Получить финансирование можно за один день.

Получить финансирование можно за один день. Удвоенный тариф MPSTATS по цене одного. Предложение доступно при подключении сервиса.

Дополнительные бонусы для клиентов

Подарки за рекомендации. Приглашайте знакомых предпринимателей в Точка Банк открыть счёт или зарегистрировать бизнес и получайте бесплатное обслуживание, скидки и баллы программы лояльности. Бонус зависит от тарифа клиента. Предприниматели, которые откроют счёт по рекомендации, тоже получат бонус.

Чтобы воспользоваться предложениями Чёрной пятницы, оставьте заявку на открытие счёта до 30 ноября включительно по ссылке. Предложения для действующих клиентов доступны в интернет-банке.



