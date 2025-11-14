«Чёрная пятница в Точка Банке» 2025: счёт для бизнеса на 1 год бесплатно, -50% на Онлайн-бухгалтерию с НДС и приём платежей от 0%

С 14 до 30 ноября Точка Банк запускает Чёрную пятницу 2025. Каждый клиент сможет найти для себя самые выгодные условия для ведения и роста бизнеса. Предприниматели смогут сэкономить более 90 000 ₽ в год на обслуживании и сервисах.

Зафиксировать выгодные условия можно на год вперёд, чтобы не зависеть от изменений и спокойно планировать работу в 2026. Помимо скидок на обслуживание счёта, в акции участвуют решения для розницы и услуг, селлеров и среднего бизнеса.

Акции для новых клиентов

Год обслуживания бесплатно — откройте счёт ИП и ООО на тарифах «Развитие» или «Селлер» и обслуживайтесь целый год без платы за тариф.

Онлайн-бухгалтерия для ИП со скидкой 50% на год. Сервис уже адаптирован под новые требования для ИП на упрощёнке, в акции участвуют и тарифы с поддержкой ИП на УСН с НДС.

Кешбэк 10% при оплате бизнес-картой. Откройте счёт и получите карту в лимитированном дизайне с повышенным кешбэком на АЗС и супермаркеты.

-50% на подписку по рискам «Всё включено» в сервисе «Риски по операциям» — подключайте сервис, чтобы автоматически оценивать степень риска каждой операции по счёту и получать предупреждения о рискованных платежах по 115-ФЗ.

Приём платежей от 0% и сниженные ставки на эквайринг — торговый эквайринг — по ставке 1% на год, а терминал можно арендовать за 1 ₽ в месяц на год. QR-платежи по СБП — под 0% на год. Интернет-эквайринг – по ставке 1% на год.

Счёт для селлеров на год бесплатно — на тарифе «Селлер» доступен перевод доходов с маркетплейсов до 5 млн ₽ в месяц бесплатно и сервисы для роста бизнеса: полгода аналитики продаж в Едином кабинете селлера, автоматическое управление рекламой и ценами, аналитика рынка и конкурентов на WB, 10 000 бонусов на продвижение и персональный менеджер на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Лимитированный тариф «Всё и сразу» с ДМС и бизнес-залами — подойдёт среднему и крупному бизнесу и включает в себя премиум-полис ДМС от «Лучи» на 2 месяца, до 2 млн ₽ переводов физлицам в месяц, премиальную карту с кешбэком до 7% и проходами в бизнес-залы,бесплатное отслеживание рисков бизнеса. А ещё — до +3% годовых к ставкам на депозиты и компенсацию процентов за первый месяц по кредиту.

Приглашайте в Точку знакомых предпринимателей и получайте подарки — за каждого друга, который откроет счёт по вашей рекомендации до 30 ноября, дарим 10 000 баллов программы лояльности или 6 месяцев бесплатного обслуживания. Бонус зависит от вашего тарифа.

Для участия в акции оставьте заявку на открытие счёта до 30 ноября включительно по ссылке. Предложения для действующих клиентов доступны в интернет-банке.