«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Точка Банк до уровня ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Точка Банку кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Такой уровень, по методологии агентства, доказывает высокую оценку кредитоспособности и финансовой устойчивости банка, как надёжного партнёра для предпринимателей.

С повышением кредитного рейтинга Точка Банк увеличил лимиты на банковские гарантии под госзаказы. Для клиентов это открывает доступ к гарантиям на более крупные суммы и участие в тендерах: в пять раз с 10 до 50 млн рублей.

Аналитики агентства отметили улучшение капитальной позиции. Запас капитала, который банк может использовать для покрытия возможных потерь без нарушения нормативов регулятора, вырос с 8% до 23% активов и обязательств под риском, а норматив финансового рычага – с 4% до 6,7% за год. Точка Банк сохраняет высокие показатели достаточности капитала и демонстрирует очень высокий уровень рентабельности (ROE по РСБУ составила 74% при невысоком уровне операционных расходов).

По оценке «Эксперт РА», качество активов остаётся на высоком уровне: свыше 90% размещено в требования к Банку России и кредитным организациям с рейтингами ruA+ и выше. Ликвидность превышает 70% от клиентских средств, и это создаёт значительный запас прочности.

Ангелина Крашенинникова, руководитель кредитного направления в Точка Банк, дополняет: «Для нас важно, чтобы средства клиентов были в полной безопасности и сохранности – это наш приоритет. Повышение рейтинга подтверждает наш подход и финансовую надёжность как хранителя вкладов, депозитов и средств на счетах».

Клиентская база банка отличилась высокой диверсификацией, где на 10 крупнейших кредиторов приходится менее 2% пассивов. В сегменте обслуживания малого и среднего бизнеса банк занимает значимые конкурентные позиции, благодаря высокому уровню диджитализации услуги широкому спектру дополнительных сервисов, отмечают аналитики.

Ранее кредитный рейтинг Точки по версии «Эксперт РА» оценивался на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинг является долгосрочным.