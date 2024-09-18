«Эксперт РА» впервые присвоил кредитный рейтинг банку Точка на уровне ruBBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Банк Точка» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный, что указывает на высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в течение следующих 12 месяцев.

Как отмечает агентство, рейтинг отражает уверенный уровень кредитоспособности: ограниченную оценку рыночных позиций при адекватной позиции по капиталу и высокой рентабельности, высокое качество активов, адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования, а также приемлемую оценку корпоративного управления.

По оценке «Эксперт РА», банк Точка занимает значимые конкурентные позиции в проведении расчетов для малого и среднего бизнеса благодаря высокому уровню диджитализации услуги широкому спектру дополнительных сервисов. Банк находится в активной фазе масштабирования, отметили аналитики. За последний год активы банка выросли на 80%, и агентство ожидает дальнейшее, хотя и более умеренное, расширение клиентской базы.

Точка продемонстрировала очень высокий уровень рентабельности деятельности (ROE по РСБУ = 81% за последний год). Аналитики «Эксперт РА» связывают это с оптимальной структурой пассивов текущих счетов при высоких ставках по размещенным ликвидным активам. Операционные расходы остаются на низком уровне, что поддерживает высокий уровень доходности.

На 1 июля 2024 года, основная часть активов банка представлена требованиями к Банку России и кредитным организациям с рейтингами на уровне ruA+ и выше.

Аналитики отметили, что ввиду фокуса банка на проведение расчётных операций, в структуре баланса преобладают ликвидные компоненты (Лат), которые почти на 90% покрывают остатки по клиентским счетам.

Банк применяет новаторские подходы к цифровизации услуг и планирует расширение Совета директоров. Агентство подчеркивает необходимость усиления риск-менеджмента и контрольных процедур на фоне активного роста бизнеса.

Кредитный рейтинг является долгосрочным.