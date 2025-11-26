Финлид от Точка Банк интегрировал робота по обработке документов в свой сервис

Сервис счастливых бухгалтеров «Финлид» от Точка Банк первые на рынке интегрировали робота по работе с первичными документами КНАП. С его помощью можно автоматизировать процессы в бухгалтерских отделах и компаниях.

Для успешной работы нужно загрузить один или несколько файлов в сервис через Финлид, СБИС, Диадок, интеграции API или электронную почту. После этого КНАП автоматически распознает документы, отсортирует их в верном порядке и удалит те, которые дублируются. Робот определит правила учёта по предоставленным документам (например, счетам-фактуры, накладным, актам и так далее) и конечному получателю или клиенту. Затем автоматически проведёт их в 1С в соответствии со всеми регламентами. В случае возникновения вопросов сервис обратится к бухгалтеру за уточнениями. По завершении операции КНАП самостоятельно сформирует архив со всеми важными документами — соглашениями, договорами, актами сверок.

«Усложнение бухучёта и новые правила налогообложения делают автоматизацию особенно важной. Мы рады предложить решение, которое делает работу специалистов проще и надёжнее. Робот КНАП, интегрированный в Финлид, минимизирует ручной труд, экономит до нескольких рабочих дней в месяц и обеспечивает корректное проведение документов — так бухгалтеры, особенно занимающиеся первичным учётом, получают больше возможностей для развития и качества сервиса», — комментирует продакт-менеджер сервиса «Финлид» от Точка Банк Дмитрий Почивалин.

Справочно

Робот КНАП — это облачный сервис для автоматизации обработки первичных бухгалтерских документов: счетов-фактур, актов, накладных и других файлов, которые обычно требуют ручного ввода в 1С. Сервис значительно уменьшает объём ручной работы бухгалтеров и снижает риск ошибок, возникающих при ручном вводе данных. Сервис особенно полезен компаниям с большим документооборотом.