Финлид от Точка Банк поддержал возможность смс-подписи платежей в 1С

Финлид от Точка Банка расширил возможности интеграции банка с 1С. Теперь подписание платёжных поручений доступно прямо в интерфейсе 1С с помощью смс-кода. Клиентам с правом подписи, использующим ДиректБанк, достаточно сформировать платёж и отправить его в банк одной кнопкой, не используя электронную подпись. Ранее, чтобы провести оплату бухгалтеры должны были экспортировать платёжное поручение из 1С и грузить его в интернет-банк, после чего подписывать уже там.

Решение будет полезно как штатным бухгалтерам, так и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям с правом подписи. Оно поможет упростить процесс обмена информации с банком, сократить время и улучшить клиентский опыт.

«Бухгалтеры формируют платёжки прямо в 1С, но раньше, чтобы подписать и отправить их, всё равно нужно было заходить в интернет-банк. Наши внутренние исследования показали, что бухгалтерам в компаниях зачастую удобнее подписать платёж через смс в 1С, чтобы не совершать лишние действия. Мы прислушались, и теперь платёж можно и сформировать, и подписать в одном месте, благодаря 1С:ДиркетБанк. Ввёл смс-код — и деньги ушли», — прокомментировал лидер сервиса Финлид от Точка Банка Антон Сизов.

Подключить 1С:ДиректБанк можно бесплатно.

Справочно

1С:ДиректБанк — это интеграция между банком и 1С, которая направлена на обмен электронными документами. С его помощью можно создавать и подписывать платёжные поручения в 1С, обмениваться зарплатными ведомостями с банком, получать выписки по счетам и даже настроить их выгрузку по расписанию. Точка Банк предоставляет своим клиентам бесплатный доступ к сервису, лёгкое и быстрое подключение по логину и паролю, полное сопровождение без ограничения на количество операций, собственную службу поддержки и постоянное улучшение клиентского опыта.