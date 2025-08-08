Финлид от Точка Банк проведёт главную конференцию для бухгалтеров

21 августа в Москве и онлайн впервые пройдёт главная конференция «Финлид» от Точка Банк для бухгалтеров, но не о бухучёте. Вместо обзоров изменений в налоговом законодательстве участников ждут разговоры о развитии, роли бухгалтера в бизнесе, личной устойчивости специалистов и трендах отрасли. В конференции примут участие более 3000 участников и порядка 30 топ-спикеров из числа практиков в бизнесе, специальности, коммуникациях и IT.

Конференция станет площадкой для открытого диалога о профессии: темы, которые волнуют профессиональное сообщество – от выгорания и самоценности до личного бренда и способов достижения устойчивости собственного бизнеса. По словам организаторов, цель мероприятия – создать площадку для открытого и комфортного диалога, по-новому взглянуть на профессию, обменяться опытом, услышать себя и коллег – и получить импульс к развитию.

Среди спикеров – основатели и топ-менеджеры известных компаний, за чьими плечами рост компаний, сильные команды и рабочие практики: основатель и директор компании «1С» Борис Нуралиев, тренер по голосу и основатель крупнейшей в СНГ онлайн-школы по речи «Голос может» Седа Каспарова, эксперт по бизнес-партнёрствам Дмитрий Гриц, владелец и управляющий партнёр компании «Шумейко и Партнёры» Дмитрий Шумейко, основатель компании «Безопасная бухгалтерия» и клуба «Системный бухгалтер» Екатерина Сидченко, основатель Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса Янина Тимченко, руководитель Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА) «Платинум» Анастасия Лобанова и другие. Первым откроет мероприятие директор сервиса «Финлид» от Точка Банк Антон Сизов, который расскажет как взять максимум от конференции и поделится куда расти бухгалтеру сегодня.

Программа охватывает три трека:

Тренды. Разговор о том, как изменились ожидания от бухгалтера, почему soft skills становятся важнее формального статуса и какую роль играет специалист в стратегии и развитии компаний.

Практика. Живые кейсы: как справляться с выгоранием, повышать самооценку, уверенно ставить цену и выстраивать границы в переговорах с клиентами.

Реализация. Обсудят масштабирование бухгалтерских компаний, личный бренд и переход на аутсорс.

Конференция пройдёт параллельно в четырёх залах: Коммуникации, Технологии, Рост и Нетворкинг, где можно поучаствовать в мастер-классах по самопрезентации и быстрых знакомствах.

Участников ждут лекции на серьёзные темы простым языком, панельные дискуссии, мастер-классы, медиация с психологом, а также кейсы внедрения AI-инструментов в бухгалтерские задачи. Одной из центральных станет дискуссия «Бухгалтер и AI: сила в симбиозе?» с командой ИИ-Ассистента для бухгалтера от сервиса «Финлид».

Выступления продлятся весь день с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Трансляции будут идти параллельно на нескольких площадках, поэтому у слушателей будет возможность выбрать тему, которая им интереснее. Запись конференции будет доступна всем участникам. После официального окончания выступлений всех участников конференции ждёт вечерняя программа.

Темы конференции будут интересны как штатным специалистам, так и основателям и сотрудникам бухгалтерских компаний, фрилансерам и тем, кто только начинает карьеру. Организаторы обещают: для участия не требуется готовность сдавать отчётность или демонстрировать знания на практике. Важна готовность развиваться и быть в сообществе единомышленников-профессионалов.

«Мы не будем читать лекции о налогах и законах – вы и так всё это знаете. Профессия бухгалтера за последние годы изменилась гораздо сильнее, чем принято думать, но открытого разговора об этом до сих пор не было. Мы хотим это изменить — придать диалогу прозрачность, силу и значимость. Бухгалтер сейчас – это финансовый лидер, партнёр бизнеса, стратег. Но об этой роли не говорят вслух. Конференция станет пространством, где мы честно обсудим, как меняется образ бухгалтера, специфика деятельности и какие тренды сегодня формируют профессию. Открыто и без формальностей», – дополняет директор «Финлид» Антон Сизов.

Конференция пройдёт очно – в Москве в кластере «Ломоносов», а также онлайн и с доступом в записи. Приобрести билеты можно на сайте конференции.



