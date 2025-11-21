Финлид от Точка Банк вместе со Стасом Костюшкиным записали хит ко Дню бухгалтера

Финлид от Точка Банк и креативное агентство «Восход» вместе с российским певцом Стасом Костюшкиным подготовили музыкальное поздравление ко Дню бухгалтера, который отмечается 21 ноября. Это песня на известный и популярный мотив «День рождения», но в новой версии – чтобы поздравить бухгалтеров с их профессиональным праздником.

В тексте песни – признание в любви к бухгалтерам и признание важности профессии тем, кто обычно остаётся в тени, но на деле является полноправным партнёром для бизнеса. В куплетах и припеве – пожелания бухгалтеру любви и «отчётов по расписанию». Благодарность за спокойствие предпринимателей, которые могут заниматься развитием дела, потому что знают: за спиной есть надёжная опора.

«Роликом мы хотели напомнить, что труд бухгалтера заслуживает уважения, признания и собственного хита. Работа бухгалтеров – настоящее мастерство, благодаря которому бизнесы растут и чувствуют себя уверенно. В этом году мы много слушали партнёров Финлида. Например, усилили сервис, чтобы специалистам было удобнее и проще работать: добавили ролевую модель для бухгалтерских компаний, интегрировали сервис КНАП для автоматической обработки первички и обновили ИИ-Ассистент бухгалтера. И дальше мы будем двигаться в ту же сторону – делать так, чтобы рутины становилось меньше, а времени на насыщенную жизнь и развитие любимого дела – больше.

Пусть ваш труд, дорогие бухгалтеры, всегда будет замечен и достойно оплачен, а у вас остаётся время на то, что по-настоящему наполняет: семью, друзей, творчество, любимые занятия, общение. Нам было бы приятно, если в этот день специалисты почувствуют себя счастливее и поделятся этой видео-открыткой с коллегами и близкими, кто тоже в профессии, чтобы поздравить и подарить тепло и улыбку», – комментирует лидер Финлида от Точка Банк Антон Сизов.

«В ролике мы постарались соблюсти баланс между стереотипами о «бухгалтерском счастье» и долей душевности. Было приятно работать со Стасом Костюшкиным, который в невероятно короткие сроки записал ремейк на старый хит группы “Чай вдвоём”. Наши главные консультанты — бухгалтеры Восхода — довольны результатом. Значит, все получилось», — комментирует креативный директор Восхода Андрей Губайдуллин.

Ролик уже можно посмотреть онлайн и отправить коллегам – как искреннюю открытку в видео-формате. Поздравление подойдёт и для корпоративных чатов, и для внутренних рассылок, и для небольших офисных праздников: нужно просто включить клип, заварить чай и дать празднику прозвучать громче обычного.

Ссылка на ролик: https://vkvideo.ru/video-23770832_456240486?list=ln-De6msAsZJ6yAyagGaK&t=1m36s



