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20.06.2025

Финлид от Точка Банк запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров

Финлид от Точка Банк запустил «Финлидеры» — профессиональное сообщество для бухгалтеров, руководителей бухгалтерских компаний и других экспертов, которые работают в сфере учёта и обеспечивают комплексную финансовую прозрачность компании. Платформа сообщества предлагает новый формат взаимодействия: регулярные видеоконференции, экспертные обсуждения и обмен мнениями.

Сообщество фокусируется на то, как чувствует себя бухгалтер в профессиональном поле: как он справляется с нагрузкой, что его вдохновляет, где находит мотивацию, что помогает ему оставаться в профессии и развиваться.

 «В отличие от большинства профессиональных чатов, “Финлидеры” создан не для обсуждения отчётности или изменений в законодательстве. Для нас было принципиально важно создать сообщество, где можно просто поговорить с теми, “кто понимает”. Мы считаем, что помимо инструментов автоматизации процессов, важно выстраивать вокруг специалиста поддерживающую среду, где бухгалтеры чувствуют себя полностью включёнными участниками бизнес-процессов, и наше сообщество именно про это», — комментирует лидер направления «Бухтех» в Точка Банк Антон Сизов. 

Вступление в сообщество бесплатное — достаточно заполнить короткую анкету в чат-боте платформы «Точка Нетворк».

«Мы видим бухгалтера не как операционную единицу, а как профессионала с живыми задачами, чувствами и вызовами. “Финлидеры” становится точкой притяжения для специалистов, которые стремятся к устойчивости, развитию и открытому диалогу в среде равных», — дополняет Антон Сизов.

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Финлид от Точка Банк запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров — Банк Точка